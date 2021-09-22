Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3M
Три Эм
Minnesota Mining and Manufacturing Company
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 166
3M упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
|Жукотский Леонид 4 4
|Мордовенко Дмитрий 2 2
|Гольдштейн Константин 8 2
|Гавренков Сергей 9 1
|Тупицын Александр 8 1
|Хайретдинов Эльдар 3 1
|Roman Mike - Роман Майк 1 1
|Поляков Кирилл 5 1
|Касацкий Андрей 1 1
|Рашкин Илья 1 1
|Любешкина Наталья 1 1
|Лаврентьев Иван 3 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Поликанов Сергей 1 1
|Глазьев Сергей 5 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Скорых Сергей 4 1
|Павлов Евгений 17 1
|Глазьев Юрий 1 1
|Федотов Валерий 2 1
|Карнаухов Алексей 1 1
|Моисеев Алексей 30 1
|Касацкий Александр 1 1
|Аузан Александр 9 1
|Глазьев Руслан 1 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Титов Борис 27 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 2
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764354, в очереди разбора - 668041.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764354, в очереди разбора - 668041.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru