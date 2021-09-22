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3M
Три Эм
Minnesota Mining and Manufacturing Company


22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных 4
29.10.2020 Navitel R250 Dual: двойной контроль на дороге 1
28.04.2020 3М зафиксировала рост пользовательской активности в цифровой программе лояльности 5
21.11.2019 3М увеличила число активных участников программы лояльности в три раза 4
09.08.2019 3М запустила программу проверки подлинности своих средств индивидуальной защиты 2
04.07.2019 Verisium совместно с Microsoft разработал блокчейн-систему для интеграции NFC-чипов и QR-кодов в продукцию 3М 3
04.07.2019 3М цифровизирует программу лояльности, работа с клиентами переходит на блокчейн 6
24.06.2019 Ростех впервые покажет станцию радиотехнической разведки «ПОСТ-3М» 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
28.11.2018 Обзор гибрида NEOLINE X-COP 9100s: умная защита от проблем в пути 1
25.10.2018 3М объявила о финансовых результатах III квартала 2018 года 7
02.07.2018 3М протестировала эффективность погружного охлаждения на основе жидкостей Novec 7100 3
05.06.2018 3m продала телекоммуникационный бизнес за $870 миллионов 1
20.09.2017 Обзор видеорегистратора Neoline X-COP R700: полный набор 1
18.07.2017 «Умные очки» Google Glass восстали из мертвых. Видео 1
06.07.2017 «Росэлектроника» освоила 55 нм нормы производства навигационных чипов и готовит топологию 40 нм 2
27.01.2017 Passive Optical LAN приходит в Россию 4
16.11.2016 Экспертами обещан взрывной рост спроса на программистов 1
15.11.2016 Компании перераспределят большую часть расходов на НИОКР в пользу разработки ПО и сервисов 1
30.08.2016 HP представила персональные компьютеры со встроенной защитой от подглядывания 1
17.05.2016 3М выпустила мобильное приложение для врачей-стоматологов 3
03.11.2015 Решение InfoWatch Traffic Monitor Standard внедрено в турецкой строительной компании Sur Yapi 1
01.10.2015 «Кьези Фармасьютикалс» выбрала оператора ЭДО «Такском» 1
18.06.2015 3М назначила нового генерального директора в России 2
17.04.2015 HP анонсировала новые принтеры и печатные машины Latex и Scitex 1
13.01.2015 «Прогноз» разработал портал для департамента информационных систем в здравоохранении 3М 2
15.09.2014 3M внедряет решение hybris Commerce Suite 7
11.08.2014 3М представила электронный экран для защиты информации 1
24.07.2014 Рынок мультифакторной аутентификации к 2020 г. будет приносить почти $11 млрд. 1
14.04.2014 Технология 3M Cogent интегрирована в программу считывания отпечатков пальцев IdentityGuard 2
17.02.2014 Визовые центры Москвы оснащены профессиональными сканерами документов 3
11.02.2014 Здоровье – дело техники. Обзор медицинских технологий настоящего и будущего 1
17.01.2014 Разработана инновационная голографическая защита для электронных паспортов 1
17.01.2014 3M представила широкоформатные сенсорные решения для создателей интерактивной рекламы 5
19.11.2013 3М осуществила пилотный проект по электронной паспортизации участка трассы ВОЛС Оренбург – Уфа 2
25.10.2013 Все ходы записаны: обзор видеорегистратора с увеличенной матрицей JIO DV-515 3
10.07.2013 Система библиотечного самообслуживания 3М SelfCheck пополнилась новым ПО 1
30.05.2013 3М представила новый сенсорный экран c высокой четкостью изображения 2
06.03.2013 Обзор регистратора Prology iReg-5000HD: служить и защищать 4
18.12.2012 Главные ИКТ-события 2012 года в России - версия CNews 1

Публикаций - 78, упоминаний - 166

3M упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 11
Samsung Electronics 5686 5
Verisium 9 4
Google LLC 7158 4
DataArt 36 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
SAP SE 3216 3
Alphabet 74 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Neoline - Неолайн 10 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
Verysell - Верисел 91 1
Borlas - Борлас Секьюрити Казахстан 2 1
Prology 39 1
Alphabet X - The Moonshot Factory 1 1
Питерская группа связистов 114 1
Agrivita - Экопроект 1 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Синтерра - Synterra 565 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Прогноз 196 1
Alibaba Group 298 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Twitter 2204 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
Facebook 3766 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
GitHub 412 1
Bitfury Group 25 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
Quorum - Кворум 50 1
Philips 724 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Fujitsu 743 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 5
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Take Wing 1 1
Cloudburst Wear 4 1
Outlaw 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Федеральное казначейство России 766 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Xvid - видеокодек 102 1
DivX - видеокодек 172 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 214 1
Night Vision - режим ночного видения 9 1
3D-печать 135 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
MOV Apple QuickTime 112 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
Электроника 63 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
Смартизация 177 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 4
Microsoft Azure 1171 4
Google Android 10751 4
Microsoft Windows 7 1662 3
Apple iOS 5742 2
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 9 2
3M-Auto 4 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 2
Neoline R - серия видеорегистраторов 2 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Nokia N - серия 243 1
Symbian OS 778 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Жукотский Леонид 4 4
Мордовенко Дмитрий 2 2
Гольдштейн Константин 8 2
Гавренков Сергей 9 1
Тупицын Александр 8 1
Хайретдинов Эльдар 3 1
Roman Mike - Роман Майк 1 1
Поляков Кирилл 5 1
Касацкий Андрей 1 1
Рашкин Илья 1 1
Любешкина Наталья 1 1
Лаврентьев Иван 3 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Поликанов Сергей 1 1
Глазьев Сергей 5 1
Аксаков Анатолий 98 1
Скорых Сергей 4 1
Павлов Евгений 17 1
Глазьев Юрий 1 1
Федотов Валерий 2 1
Карнаухов Алексей 1 1
Моисеев Алексей 30 1
Касацкий Александр 1 1
Аузан Александр 9 1
Глазьев Руслан 1 1
Петров Дмитрий 33 1
Титов Борис 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Европа 3766 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Казахстан - Республика 2637 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Франция - Французская Республика 2130 2
Украина 3374 2
Япония 2792 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Таджикистан - Республика 437 1
Восточная Европа 1682 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - Брянская область 86 1
Германия - Ганновер 68 1
Россия - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 25 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - Республика Алтай 686 1
Латинская Америка 725 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Канада 1307 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Кибернетика 6 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 2
CNews Analytics 1991 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
РАН - Российская академия наук 317 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764354, в очереди разбора - 668041.
Создано именных указателей - 46354.
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