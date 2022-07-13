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Фишинг Phishing Фишинговые электронные письма Мошенничество с электронной почтой Business email compromise, BEC invoice fraud

Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud


13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр 1
11.07.2022 «Мегафон» запускает коммерческий центр информационной безопасност 1
08.07.2022 Исследование: треть сотрудников российских компаний попадаются на фишинговые письма про сложности с курьерской доставкой 1
04.07.2022 Обманутые клиенты интернет-сервисов до сих пор пренебрегают правилами безопасности при совершении покупок и оплаты услуг 1
29.06.2022 В продаже появилась дорогая программа для захвата ПК и кражи криптокошельков 1
27.06.2022 Выходит спецсборка AlterOS со встроенной контентной фильтрацией от SkyDNS 1
21.06.2022 «Доктор Веб» предупреждает о мошеннических рассылках должникам банков 1
21.06.2022 Positive Technologies: растет число атак с использованием вредоносного ПО для уничтожения данных 1
20.06.2022 ФСБ арестовала сотрудников налоговой, сливавших за границу данные российских силовиков 1
15.06.2022 Пожаловаться на фишинговые сайты можно будет на портале Госуслуг 1
08.06.2022 Количество мошеннических сайтов в первом квартале 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом 1
08.06.2022 РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности 1
06.06.2022 В России запущена система автоматической борьбы с мошенническими сайтами 1
06.06.2022 Минцифры запускает систему мониторинга фишинговых сайтов 1
30.05.2022 У браузера Chrome уровень защиты от фишинга около нуля. Миллиарды пользователей под угрозой кражи денег и данных 1
17.05.2022 Group-IB: мошенники используют фишинг с маскировкой под сервисы Apple 1
17.05.2022 Насколько безопасны кошельки с RFID-защитой 1
16.05.2022 Минцифры и «Ростелеком-Солар» разработали курс повышения навыков ИБ для сотрудников ведомства 1
14.05.2022 От чего анонимность в Сети не сможет защитить 1
19.04.2022 Олег Галкин, Сбер Банк Беларусь: Финансовый сектор принял на себя основной киберудар 1
08.04.2022 Positive Technologies: шифровальщики переключились на медицину 1
07.04.2022 Эксперты «Информзащиты» предупредили об активизации фишинговой техники BitB 1
05.04.2022 Tele2 заработала 1,7 млрд рублей на проектах больших данных 1
29.03.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году 1
23.03.2022 Найден способ кражи логинов и паролей, от которого нет спасения 1
18.03.2022 5 самых известных фишинговых атак 1
02.03.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет о защите медицинских данных на конференции «Цифровое здравоохранение 2022» 1
28.02.2022 Какие возникают проблемы с безопасностью при удаленной работе и как их решать 1
28.02.2022 Илья Зуев -

Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота

 1
22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году 1
18.02.2022 К чему готовиться бизнесу в 2022 году: четыре главные угрозы кибербезопасности 1
08.02.2022 Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте «ВТБ онлайн» 1
07.02.2022 Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации 1
31.12.2021 Технологии успешного SOC: стратегии и сценарии реагирования 1
27.12.2021 Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование 1
27.12.2021 Государство потратит на кибербезопасность 35 млрд руб., но сэкономит на разработчиках ПО 1
22.12.2021 Владимир Иванов и Андрей Степин -

Сложные времена рождают новые тренды потребления и продукты для электронной подписи 

 1
15.12.2021 Клиенты ВТБ могут заблокировать мобильный и интернет-банк из-за угрозы мошенников 1
08.12.2021 Microsoft отобрала полсотни доменов у китайских госхакеров 1
03.12.2021 Varonis предупредила о возможных рисках ошибочных конфигураций Jira 1

Публикаций - 356, упоминаний - 358

Фишинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 100
Microsoft Corporation 22497 54
Apple Inc 10683 30
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 27
Telegram Group 805 19
Yandex - Яндекс 5015 18
PayPal 634 18
Check Point Software Technologies 694 15
Amazon Inc - Amazon.com 2650 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 13
Meta Platforms - Facebook 4267 12
Dr.Web - Доктор Веб 1186 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 11
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 9
Элемент ГК - Elementec 1523 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
VK - Mail.ru Group 3057 6
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 5
Google LLC 10352 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 5
Softline - Софтлайн 1870 4
Citizen Lab 13 4
Fortinet 320 3
Samsung Electronics 9333 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 40 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 3
Lenovo Group 2077 2
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 58 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 65 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 219 2
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 2
Код Безопасности 432 2
Cisco Systems 4720 2
Информзащита 641 2
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 34 2
Huawei 3222 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Сибчелендж - Красноярский GSM 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 8
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 5
Avito - Авито 237 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 3
Открытие ФК 2713 2
Почта России ПАО 1853 2
Альфа-Банк 1476 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
IKEA - ИКЕА 124 1
Societe Generale Group 68 1
TMT Investments 99 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Western Union 120 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Hyundai Motor 316 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 27 1
Adidas 129 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 8
Президент Российской Федерации 3770 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 21 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
Администрация Президента РФ 904 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 194
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 164
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Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 118
Website - Вебсайт 9736 102
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Microsoft Windows 2104 7
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Google Chrome - браузер 1270 6
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 9
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 6
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Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 3
Торговая марка - Товарный знак 1107 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
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Эргономика 840 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
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