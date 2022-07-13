Индексная книга CNews*
Фишинг Phishing Фишинговые электронные письма Мошенничество с электронной почтой Business email compromise, BEC invoice fraud
Публикаций - 356, упоминаний - 358
Фишинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|РИА Новости 766 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
|Forbes - Форбс 591 1
|FT - Financial Times 1118 1
|The Register 1286 1
|Microsoft Security Intelligence Report 14 2
|Gartner - Гартнер 3301 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
|Google Threat Analysis Group 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191682, в очереди разбора - 947919.
Создано именных указателей - 86677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191682, в очереди разбора - 947919.
Создано именных указателей - 86677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.