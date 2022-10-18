Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы

Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм." Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм." Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн. Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн. Тайфун Трами над Японией. Тайфун Трами над Японией.