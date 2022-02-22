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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Социальная инженерия Социальный инжиниринг Психологическое манипулирование людьми Социотехнические атаки



22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году 1
07.02.2022 Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации 1
29.09.2021 «Сбер» представил технологию противодействия телефонному мошенничеству 1
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
03.09.2021 Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 1
02.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск заражений новой версией банковского троянца QakBot 1
27.08.2021 За три месяца «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 100 таргетированных почтовых атак на компании в России 1
13.08.2021 Что делать, если ваш смартфон взломали: советы ZOOM 1
12.08.2021 «Лаборатория Касперского» и ВТБ оценили объемы онлайн-мошенничества в первом полугодии 2021 1
12.08.2021 Исследование: 51% ИБ-специалистов чаще испытывают профессиональное выгорание в связи с участившимися кибератаками 1
09.08.2021 «Северокорейская» уязвимость в Internet Explorer используется для атак на крымских пользователей 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 1
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России 1
30.07.2021 «Лаборатория Касперского»: во II квартале 2021 года выросло число сложных целевых атак 1
27.07.2021 Придуман новый способ грабить россиян через мессенджеры. В опасности деньги миллионов пользователей 1
27.07.2021 Шпионская программа захватывает макбуки и крадет данные из Telegram 1
22.07.2021 Bi.Zone обеспечила безопасность каналов платежей БПС-Сбербанк 1
21.07.2021 «Лаборатория Касперского»: почти каждый десятый инцидент кибербезопасности в организациях — критический 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
09.07.2021 «Сбер» успешно борется с киберугрозами в своих дочерних банках 1
09.07.2021 Эксперты «Юmoney» рассказали о главных киберугрозахах в 2021 году 1
28.06.2021 Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка 1
24.06.2021 «Лаборатория Касперского» выявила серию целевых атак программ-вымогателей 1
22.06.2021 «Вымпелком» и Generations приступили к отбору проектов в области персональной безопасности 1
21.06.2021 Эксперты «Информзащиты» рассказали как бороться с кражей аккаунта 2
21.06.2021 ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества 1
15.06.2021 «Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года 2
10.06.2021 Российский бизнес учится противостоять кибератакам новых типов 1
27.05.2021 Оксана Сивокобильска, банк «Санкт-Петербург»: Российские банки занимают лидирующие позиции в мире по глубине цифровизации 1
20.05.2021 М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации 1
17.05.2021 Исследование Tinkoff Data: более 90% россиян сталкиваются со звонками спамеров и мошенников 1
28.04.2021 Эксперты «Информзащиты» предупреждают об угрозе со стороны черных майнеров 1
28.04.2021 ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками 1
23.04.2021 «Лаборатория Касперского»: сайты более 100 российских компаний могли быть взломаны в результате новой мошеннической рассылки 1
23.04.2021 В мобильном банке «Сбера» появилась функция распознавания номеров мошенников 1
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году 1
13.04.2021 Эксперты Positive Technologies назвали главные технологические тренды развития систем Sandbox в ближайшие 3-5 лет 1
13.04.2021 У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером 1
12.04.2021 Исследование Acronis: увеличение количества ИБ-решений не гарантирует улучшение защиты 1
07.04.2021 Киберпреступники используют Telegram-ботов и Google-формы для автоматизации фишинга 1

Публикаций - 367, упоминаний - 394

Социальная инженерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 34
Microsoft Corporation 22497 12
Meta Platforms - Facebook 4267 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 9
Google LLC 10352 8
Yandex - Яндекс 5015 8
VK - Mail.ru Group 3057 8
Fortinet 320 6
Check Point Software Technologies 694 6
Apple Inc 10683 5
Cisco Systems 4720 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Telegram Group 805 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 4
Trend Micro 567 4
Huawei 3222 3
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 62 3
SEQ - SEC Consult Services 1400 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 40 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
SAP SE 4595 2
Sophos 392 2
Oracle Corporation 6035 2
PayPal 634 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 2
GitHub 487 2
Webroot Software 30 2
InfoWatch - Инфовотч 842 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 2
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Trellix - FireEye 56 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Intel Corporation 11262 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 413 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Adidas 129 1
АльфаСтрахование СГ 241 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 31 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
Совкомбанк ПАО 171 1
Геобанк КБ 38 1
X5 Group 709 1
Capital One 17 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 495 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
Uber 287 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 26 1
UPS 129 1
Visa International 1809 1
Альфа-Капитал УК 56 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
Росводоканал 69 1
Альфа-Банк 1476 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
Qiwi 878 1
Открытие ФК 2713 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 1
Barclays 90 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 1
eBay Inc 1576 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 1
Coca-Cola Company 241 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Правительство РФ 8292 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 17 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Демократическая политическая партия США 91 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 206
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 125
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 80
Website - Вебсайт 9736 73
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 59
Сервер - Серверные платформы 10956 44
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1364 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 35
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 35
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 34
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 31
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 25
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 22
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 350 22
Фишинг - Phishing 644 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 16
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 15
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 14
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 13
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 11
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DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 9
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 648 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 8
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Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 314 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 7
Google Android 11959 20
Microsoft Windows 10 11713 18
Microsoft Office 3247 17
Apple iOS 6422 8
WhatsApp Messenger 745 7
Depositphotos - фотобанк 385 6
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 25 5
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 63 4
Microsoft Edge - браузер 1891 4
Google Chrome - браузер 1270 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 3
Microsoft Office Excel 818 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 118 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 655 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Adobe Acrobat Reader 280 2
Apple macOS 1457 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 162 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 2
Linux OS 7669 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 2
Microsoft Windows 7 1780 2
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector 7 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 2
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 49 1
Samsung Pay 270 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 73 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 586 1
R-Style Softlab - InterBank 126 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 42 1
Apple Pay 427 1
Bitdefender Mobile Security 3 1
Кузнецов Станислав 77 2
Гвоздев Дмитрий 91 2
Мельникова Анастасия 197 2
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 2
Пригожин Евгений 5 1
Warner Mark - Уорнер Марк 5 1
Авезова Яна 10 1
Демидов Сергей 57 1
Нуйкин Андрей 34 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Круглов Кирилл 7 1
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 1
Плотко Сергей 4 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Чернов Иван 5 1
Muldowney Colston Tony - Тони Малдауни-Колстон 1 1
Симис Борис 14 1
Окулесский Василий 23 1
Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
Прокопов Максим 6 1
Holste Martin - Хольсте Мартин 1 1
Крамаренко Сергей 1 1
Лазуков Дмитрий 1 1
Матросов Александр 44 1
Иванов Всеволод 6 1
Шойтов Александр 10 1
Щербакова Татьяна 13 1
Демидов Николай 2 1
Kujawa Adam - Куджава Адам 1 1
Акимов Максим 170 1
Каргалев Ярослав 12 1
Новиков Алексей 40 1
Гнедин Евгений 9 1
Андрияшин Алексей 13 1
Путин Сергей 41 1
Борисов Илья 26 1
Коробов Евгений 28 1
Купецкий Дмитрий 11 1
Сычев Артем 52 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 20
Россия - РФ - Российская федерация 108428 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 12
Германия - Федеративная Республика 8903 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 11
Украина 6212 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 9
Европа Восточная 2927 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Европа 12319 5
Франция - Французская Республика 5665 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Индия - Республика 4263 2
США - Калифорния 3381 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 2
Россия - УФО - Челябинская область 932 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 2
Испания - Королевство 2917 2
Швеция - Королевство 2072 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 2
Израиль 1756 2
Польша - Республика 1559 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2
Нидерланды 2197 2
Великобритания - Лондон 2031 2
Узбекистан - Республика 1285 1
Эквадор - Республика 83 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Россия - Сибирь 1579 1
Америка 2011 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 1
Америка Латинская 1413 1
Болгария - Республика 657 1
Мошенничество - Махинации 2142 64
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 8
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 4
Человеческий фактор 1099 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 212 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 2
Федеральное законодательство 1944 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 94 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
Фабрика троллей 4 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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