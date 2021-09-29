Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк ЮMoney
ранее Яндекс.Деньги
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 508, упоминаний - 1003
Сбербанк ЮMoney упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 181 20
|Савченко Алла 15 15
|Магомедов Александр 10 10
|Ким Борис 65 10
|Путин Владимир 1820 9
|Глазачев Иван 21 9
|Коробкина Оксана 18 9
|Греф Герман 205 9
|Попов Алексей 310 8
|Хасис Лев 96 8
|Худавердян Тигран 66 6
|Мамут Александр 109 6
|Грачева Мария 8 6
|Мелкумова Ася 15 5
|Дарахвелидзе Петр 11 4
|Шадаев Максут 384 4
|Сюй Виктор 22 4
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
|Шульгин Александр 17 4
|Полехина Диана 6 3
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Паршиков Сергей 10 3
|Горелова Юлия 5 3
|Фролов Александр 26 3
|Навальный Алексей 58 3
|Аксаков Анатолий 98 3
|Островский Святослав 41 3
|Мозголин Кирилл 3 3
|Торбахов Александр 54 3
|Абрамович Роман 23 3
|Абрамков Александр 29 3
|Козырев Алексей 270 3
|Тиньков Олег 38 3
|Оганесян Ашот 58 2
|Кузнецов Владимир 17 2
|Левашов Александр 88 2
|Дуров Павел 216 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Малышев Сергей 46 2
|Парахин Михаил 8 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756003, в очереди разбора - 659693.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756003, в очереди разбора - 659693.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru