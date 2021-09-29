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Сбербанк ЮMoney
ранее Яндекс.Деньги


29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 2
17.09.2021 «Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом 3
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых 2
23.07.2021 «ЮKassa» открывает для онлайн-бизнеса возможность принимать карты «Мир» через Apple Pay 1
21.07.2021 «Юmoney» запустил сервис для самозанятных «Юself» 1
09.07.2021 Эксперты «Юmoney» рассказали о главных киберугрозахах в 2021 году 2
01.07.2021 Сбербанк и «ЮMoney» присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей 1
30.06.2021 ЮKassa запускает «Безопасную сделку» для С2С-платформ 1
10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона 1
08.06.2021 ЮMoney запустили идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона» 6
04.06.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на Aliexpress 1
03.06.2021 Клиенты «Юmoney» могут авторизоваться через «Сбер ID» 1
25.05.2021 У Qiwi рухнула выручка, спасибо запретам Центробанка 1
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 1
27.04.2021 Telegram превратился в бесплатную платежную систему 2
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney» 2
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» 3
09.03.2021 «Юmoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями 1
26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 1
15.02.2021 «Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета» 1
10.02.2021 «Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay 2
28.01.2021 Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином 1
27.01.2021 «Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney» 1
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
01.12.2020 Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин 1
24.11.2020 Сбербанк создал направление электронной коммерции 1
19.11.2020 Глава «Яндекса» рассказал, когда начнет выдавать банковские карты и кредиты 4
02.11.2020 Как украли мобильные номера и аккаунты корреспондента CNews и других журналистов. Схема и цены 1
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 2
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года 5
22.10.2020 Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России» 2
21.10.2020 «Почта России» выделит финтех в отдельное направление бизнеса 1
23.09.2020 «Яндекс» покупает банк «Тинькофф» 1
17.09.2020 «Яндекс.денег» больше нет. Сервис меняет название и фирменный стиль 5
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 2
05.08.2020 «Яндекс» начал превращение в банк 4

Публикаций - 508, упоминаний - 1003

Сбербанк ЮMoney упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4099 282
Webmoney 329 112
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 35
PayPal 438 32
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 29
VK - Mail.ru Group 2482 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 25
Facebook 3765 22
RBK Money 75 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 16
Google LLC 7128 16
Samsung Electronics 5633 15
Rambler Group - Рамблер ГК 484 14
Microsoft Corporation 11017 13
Apple Inc - Эппл Рус 7680 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 10
Telegram Group 702 9
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 7
Robokassa - Робокасса 44 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 7
3727 6
Amazon Inc - Amazon.com 1467 6
Ситилинк - Citilink 190 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Nokia Corporation 2416 5
Xiaomi 904 5
1С-Битрикс 344 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 4
Stripe 18 4
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 4
Merlion - Мерлион 273 4
Dr.Web - Доктор Веб 975 3
LG Electronics 1832 3
Intel Corporation 4152 3
Twitter 2204 3
LeEco - LeTV 46 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 3
Nethouse 12 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 140
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 91
Qiwi 783 90
Visa International 1344 76
Альфа-Банк 1123 40
Евросеть 883 38
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 30
Связной ГК 877 29
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 25
Яндекс.Такси 271 19
ПСБ - Промсвязьбанк 613 19
Почта России ПАО 1570 18
Русский стандарт Банк 302 18
ВТБ24 583 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
Assist - Ассист 123 15
Мострансавто 59 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 15
CyberPlat - КиберПлат 201 14
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 14
American Express 172 13
УЭК - Универсальная электронная карта 512 13
JCB International 113 11
Diners Club International - платёжная система 52 11
Открытие ФК 538 10
Юнистрим - Unistream 167 10
МТС банк 254 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 8
О2О Delivery club 153 8
eBay Inc 528 8
Ситимобил - Служба такси 113 8
Яндекс.Еда 93 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Бинбанк 184 7
AliExpress 275 7
СберЛогистика 42 7
Аэрофлот 492 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 31
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
Президент Российской Федерации 1439 4
Правительство Московской области 48 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Фонд Росконгресс 4 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Федеральное казначейство России 766 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 7
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
ЛДПР 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Лига стримеров 2 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 41
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 12
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 10
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 274 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 6
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 4
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 3
Умные платформы 496 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
Google Android 10750 69
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 59
Apple iOS 5741 49
Apple Pay 385 36
Яндекс.Маркет 439 33
Google Pay - Google Android Pay 297 29
Samsung Pay 238 25
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 25
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 19
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 17
Microsoft Windows Phone OS 1472 17
Стрелка - Транспортная карта 113 16
Microsoft Skype 1462 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Apple - App Store 2198 13
Microsoft Windows 10 6612 13
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 95 11
MasterCard Maestro 112 11
Qiwi Кошелек 154 11
VK - Mail.ru Одноклассники 853 10
Яндекс.Карты и Транспорт 293 9
Webmoney Transfer 89 8
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 8
Visa Electron 49 8
Яндекс.Навигатор 108 7
PayOnline - электронная платёжная система 51 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
Яндекс.Директ 91 5
Яндекс.Плюс 44 5
MasterCard MasterPass 29 5
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 5
Яндекс.Штрафы 6 5
Samsung Galaxy Note 558 5
Apple iPad 3263 5
Samsung Galaxy Gear 102 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 5
Яндекс.Лавка 68 5
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 4
Волож Аркадий 181 20
Савченко Алла 15 15
Магомедов Александр 10 10
Ким Борис 65 10
Путин Владимир 1820 9
Глазачев Иван 21 9
Коробкина Оксана 18 9
Греф Герман 205 9
Попов Алексей 310 8
Хасис Лев 96 8
Худавердян Тигран 66 6
Мамут Александр 109 6
Грачева Мария 8 6
Мелкумова Ася 15 5
Дарахвелидзе Петр 11 4
Шадаев Максут 384 4
Сюй Виктор 22 4
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
Шульгин Александр 17 4
Полехина Диана 6 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Паршиков Сергей 10 3
Горелова Юлия 5 3
Фролов Александр 26 3
Навальный Алексей 58 3
Аксаков Анатолий 98 3
Островский Святослав 41 3
Мозголин Кирилл 3 3
Торбахов Александр 54 3
Абрамович Роман 23 3
Абрамков Александр 29 3
Козырев Алексей 270 3
Тиньков Олег 38 3
Оганесян Ашот 58 2
Кузнецов Владимир 17 2
Левашов Александр 88 2
Дуров Павел 216 2
Кирсанова Светлана 54 2
Малышев Сергей 46 2
Парахин Михаил 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 241
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 74
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 23
Украина 3347 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 14
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Казахстан - Республика 2621 13
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Грузия 690 8
Германия - Федеративная Республика 3614 7
Испания - Королевство 1248 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Армения - Республика 687 7
Нидерланды 970 6
Турция - Турецкая республика 950 6
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Африка 1482 5
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 5
Молдавия - Республика Молдова 428 5
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 4
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Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
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Донат - онлайн-вознаграждение - Donations 6 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 12 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 13
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РИА Новости 654 5
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