Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СБП
Система быстрых платежей Банка России
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 189, упоминаний - 494
СБП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 9
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|Колесников Дмитрий 14 10
|Коннов Георгий 21 7
|Чугунов Никита 53 7
|Копысов Виталий 21 5
|Лукашкин Сергей 19 5
|Бычков Александр 39 4
|Жаркова Татьяна 16 4
|Емельянова Инна 21 4
|Ананьев Денис 6 3
|Батай Илья 14 3
|Назарова Анна 33 3
|Иванов Сергей 170 3
|Залманов Андрей 29 3
|Яковлев Александр 21 3
|Перепелкин Вадим 3 3
|Белоусов Максим 59 3
|Солонин Спартак 25 3
|Бакин Владимир 3 3
|Бова Светлана 7 2
|Калиновский Александр 14 2
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Комлев Владимир 29 2
|Соколова Екатерина 13 2
|Соломонов Михаил 4 2
|Айвазов Армен 449 2
|Пятков Иван 24 2
|Киричек Алексей 66 2
|Теличева Наталья 125 2
|Скворцов Артем 3 2
|Тараторин Александр 5 2
|Аглицкий Антон 5 2
|Хромов Сергей 12 2
|Никиточкин Иван 3 2
|Хранилов Алексей 3 2
|Путин Владимир 1824 2
|Минофьев Сергей 8 2
|Овчинникова Евгения 10 2
|Солонин Сергей 82 2
|Лутченко Александр 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2190 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759665, в очереди разбора - 663355.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759665, в очереди разбора - 663355.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru