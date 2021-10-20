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СБП
Система быстрых платежей Банка России


20.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть по продаже автозапчастей Autodoc.ru 2
13.10.2021 «Почта банк» запустил сервис переводов между счетами клиента в разных банках через СБП 3
11.10.2021 Райффайзенбанк: каждый десятый россиянин отказался от наличных 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 5
07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре 3
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 4
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
07.09.2021 Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день 4
06.09.2021 Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне» 3
02.09.2021 Райффайзенбанк внедрил оплату по QR-коду для партнеров бренда Oriflame 5
31.08.2021 Райффайзенбанк запустил оплату с подпиской и автоплатежи в СБП для корпоративного бизнеса 2
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 1
26.08.2021 Райффайзенбанк и «Атол» создали модуль СБП для касс ритейлеров 6
25.08.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price 5
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard 2
17.08.2021 МКБ и «Автоdom» запустили сервис оплаты по QR-коду 4
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 2
13.08.2021 Клиенты Райффайзенбанка смогут получать чеки по электронным платежам через сервис «Атол онлайн» 1
11.08.2021 ВТБ вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП 4
09.08.2021 Модульбанк вернет комиссии по платежам через QR Pay 1
05.08.2021 «Тинькофф» подключил сервис «Привязка счета» для моментальной оплаты товаров и услуг через СБП 1
30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
14.07.2021 «Сбер» и «МТС банк» запустили мгновенные переводы в Сбербанк по номеру телефона 2
01.07.2021 Сбербанк и «ЮMoney» присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей 2
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
18.06.2021 Райффайзенбанк объединил онлайн-оплату и наличные в единый платежный сервис для корпоративных клиентов Raif Pay 1
11.06.2021 ВТБ проанализировал цели переводов клиентов через СБП 4
10.06.2021 «Точка» представила оплату по QR в терминале, кадровый учет и новые функции в приложении 2
08.06.2021 Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС) 1
04.06.2021 «Тинькофф» представил сервис оплаты через СБП в приложении «Кошелек» 7
04.06.2021 НСПК и «Яндекс» подписали соглашение о партнерстве 2
01.06.2021 «Яндекс» создал сервис аренды жилья без посредников и залога 1
01.06.2021 «МТС банк» запустил переводы по номеру телефона в терминалах самообслуживания 7
25.05.2021 Райффайзенбанк подключил Carprice к сервису выплат через СБП 4
19.05.2021 СДЭК создала платежного агрегатора 1
14.05.2021 ВТБ и РИК запустили оплату за проезд по QR-коду в Удмуртской Республике 2
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 2
12.05.2021 ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП 3

Публикаций - 189, упоминаний - 494

СБП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 9
Oracle Corporation 3342 6
Google LLC 7144 5
Золотая Корона 280 4
Yandex - Яндекс 4101 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
Diasoft - Диасофт 354 4
IBM 3537 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 3
Webmoney 330 3
SAP SE 3211 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
Red Hat 665 2
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 2
SimbirSoft - СимбирСофт 19 2
FlexSoft - ФлексСофт 35 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
3733 2
Quorum - Кворум 50 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Samsung Electronics 5651 2
Cloudera 49 1
Программный продукт ГК 92 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Brother 106 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
WorkDay 16 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 7 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 1
Вертикаль - башенный оператор 43 1
ТерраТех - TerraTech 8 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Терминальные Технологии - Мультипас 6 1
Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 47
НСПК - Национальная система платежных карт 257 37
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 19
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 17
Русский стандарт Банк 302 17
Альфа-Банк 1123 16
Газпромбанк - ГПБ 692 12
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
ПСБ - Промсвязьбанк 613 9
СКБ-банк 86 8
Открытие ФК 538 6
Совкомбанк ПАО 147 6
Qiwi 783 5
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 5
Ак Барс Банк 173 5
Уралсиб Банк 389 4
Почта Банк 289 4
Альфа-Капитал УК 45 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Платежный Центр РНКО 26 4
Wildberries 128 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
Visa International 1345 3
X5 Group 599 3
ДелоБанк 10 3
Связной ГК 877 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Банк Зенит 131 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Абсолют Банк 94 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Руснарбанк КБ 9 2
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 7 2
Атон Инвестиционная компания 2 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 48
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 1
Правительство Сахалинской области 19 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
Правительство Орловской области 15 1
Правительство Ставропольского края 23 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Правительство РФ 2201 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 9
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 5 4
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
DevOps - Development и Operations 296 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
Фишинг - Phishing 96 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
in-house разработка в компаниях 18 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
Google Android 10750 18
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 15
Apple iOS 5741 12
ВТБ Онлайн 137 6
ЦФТ Faktura.ru 79 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple - App Store 2198 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
ЦФТ Банк 42 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
ВТБ Бизнес QR 5 3
Apple Pay 385 3
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 3
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
R-Style Softlab - RS-Bank 228 3
R-Style Softlab - RS-Connect 47 3
Alibaba Group - AliPay 65 3
Webmoney Transfer 89 2
Microsoft Windows 10 6629 2
R-Style Softlab - RS-Retail 35 2
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 2
Смарт-технологии ТД - BENZUBER 3 2
Linux OS 4253 2
Samsung Pay 238 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Росбанк Онлайн - интернет-банк 8 2
CSI Set Retail 43 2
FlexSoft - FXL Платформа 28 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 2
Quorum EDSmart - Система защищенного обмена документами - ЭДО 8 2
Java - Язык программирования 1175 2
Райффайзен Онлайн 33 2
Microsoft SQL Server 793 2
WhatsApp Messenger 654 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Apple iPad 3263 1
Колесников Дмитрий 14 10
Коннов Георгий 21 7
Чугунов Никита 53 7
Копысов Виталий 21 5
Лукашкин Сергей 19 5
Бычков Александр 39 4
Жаркова Татьяна 16 4
Емельянова Инна 21 4
Ананьев Денис 6 3
Батай Илья 14 3
Назарова Анна 33 3
Иванов Сергей 170 3
Залманов Андрей 29 3
Яковлев Александр 21 3
Перепелкин Вадим 3 3
Белоусов Максим 59 3
Солонин Спартак 25 3
Бакин Владимир 3 3
Бова Светлана 7 2
Калиновский Александр 14 2
Скоробогатова Ольга 33 2
Путятинский Сергей 53 2
Комлев Владимир 29 2
Соколова Екатерина 13 2
Соломонов Михаил 4 2
Айвазов Армен 449 2
Пятков Иван 24 2
Киричек Алексей 66 2
Теличева Наталья 125 2
Скворцов Артем 3 2
Тараторин Александр 5 2
Аглицкий Антон 5 2
Хромов Сергей 12 2
Никиточкин Иван 3 2
Хранилов Алексей 3 2
Путин Владимир 1824 2
Минофьев Сергей 8 2
Овчинникова Евгения 10 2
Солонин Сергей 82 2
Лутченко Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - Сочи 911 3
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Казахстан - Республика 2627 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Россия - Воронеж 689 1
Россия - Калужcкая область 2 1
Россия - Краснодарский край 913 1
Россия - Калининградская область 535 1
Латинская Америка 723 1
Россия - Сибирь 875 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 1
Эстония - Эстонская Республика 414 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 1
Россия - Тверская область 248 1
Германия - Берлин 355 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Россия - Оренбург 255 1
Россия - Орловская область 132 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Франция - Париж 369 1
Швеция - Стокгольм 160 1
Эстония - Таллин 27 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
США - Нью-Йорк 1092 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Земля - планета Солнечной системы 859 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Япония 2778 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Сингапур - Республика 808 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 4 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
Федеральное законодательство 254 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Региональное законодательство 45 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
IDC - International Data Corporation 2713 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
CNews Баттл 34 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759665, в очереди разбора - 663355.
Создано именных указателей - 46354.
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S3-хранилище

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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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