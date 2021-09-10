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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РусГидро ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 129, упоминаний - 228
РусГидро ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадрин Виталий 9 7
|Родионов Александр 30 5
|Соколов Алексей 121 4
|Газизов Алексей 11 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Гоцуцов Сергей 9 4
|Зыков Игорь 7 4
|Приданкин Андрей 30 4
|Масенков Владислав 9 4
|Калина Роман 60 4
|Дюбанов Анатолий 86 4
|Осипова Александра 16 4
|Галактионов Вячеслав 8 4
|Носов Михаил 17 4
|Чукарин Алексей 56 4
|Матвеева Татьяна 83 4
|Баренбойм Владислав 5 3
|Скворцов Иван 3 3
|Балашов Игорь 9 3
|Мозин Олег 5 3
|Мухамадеев Ильяс 5 3
|Кудрявцев Олег 6 3
|Симаков Олег 106 3
|Исаев Антон 7 3
|Корягин Михаил 6 3
|Макаренков Константин 32 3
|Иванов Георгий 18 3
|Артамохов Павел 6 3
|Емелин Дмитрий 14 3
|Тарасевич Василий 8 3
|Володкович Вячеслав 30 2
|Зубкова Наталья 12 2
|Бибиков Александр 3 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Строкович Антон 45 2
|Харламов Александр 6 2
|Козин Артем 1 1
|Симакович Александр 1 1
|Григорян Гагик 7 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru