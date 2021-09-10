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РусГидро ПАО


10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 2
26.08.2021 Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику 2
19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора» 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 2
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 1
13.04.2021 «Магаданэнерго» объединила филиалы видеосвязью на базе платформы Trueconf Server для Linux 2
06.04.2021 «Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро» 6
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
12.10.2020 «Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs 1
13.07.2020 «Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации 1
20.05.2020 «Русгидро» и «Ростелеком» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации 4
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 1
07.04.2020 «Аэродиск» и «Рестрком» оптимизировали ИТ-инфраструктуру института «Гидропроект» 1
17.03.2020 «Ланит» выпустил новую версию ECM-платформы Landocs 1
03.03.2020 Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux 1
24.12.2019 «Русгидро» внедряет систему предиктивной аналитики «ПРАНА» 2
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
12.09.2019 Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей 1
10.09.2019 Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0 1
07.08.2019 Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в технологию биометрии и подтверждения результатов прохождения экзаменов 2
01.08.2019 «Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис» 1
27.03.2019 «Русгидро» перешла на отечественную систему поддержки пользователей Naumen Service Desk 5
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
19.02.2019 Решения «Галактики» обеспечивают переход на ремонт по техсостоянию при сокращении затрат и повышении надежности 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
30.11.2018 «Ланит» перевел документооборот в «Русгидро» на российскую платформу Landocs 5
29.11.2018 «Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую 1
22.11.2018 «Норбит» обновил платформу Norbit Business Trade для автоматизации торгово-закупочной деятельности 1
11.09.2017 Техносерв Cloud запускает новый сервис «Хостинг SAP HANA» 1
12.07.2017 Создан промышленный микрокомпьютер на «Эльбрусах» для «Росатома», «Русгидро» и РЖД 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
21.02.2017 «Мегафон» обеспечил мобильной связью Мутновские ГеоЭС на Камчатке 2
31.01.2017 CorpSoft24 построила единую корпоративную систему для «РАО ЭС Востока» 1

Публикаций - 129, упоминаний - 228

РусГидро ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3211 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 11
Ланит ГК 1155 9
Microsoft Corporation 11060 8
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Ланит - Норбит - Norbit 202 5
SAP CIS - САП СНГ 753 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
АйТи 751 5
Микрон - Micron 365 4
IBM 3537 4
Крок 1219 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 4
Ланит Интеграция 101 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
3733 3
OpenText 160 3
Docsvision - ДоксВижн 772 2
Микротест 177 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
Jolla - Sailfish Holding 58 2
Mirantis - Мирантис 21 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
Samsung Electronics 5651 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Oracle Corporation 3342 2
Bitfury Group 25 2
Cisco Systems 2038 2
АФК Система ПАО 994 2
Softline - Софтлайн 1474 1
diHouse - Дихаус 39 1
Camunda 2 1
Рестрком 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Транснефть 159 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 5
Вертолеты России 114 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 4
X5 Group 599 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 4
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 4
Альфа-Банк 1123 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
Интер РАО ПАО 158 3
Мосэнерго ПАО 49 3
ВТБ24 583 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 3
ФосАгро 54 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Газпром нефть 382 3
Почта России ПАО 1572 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Газпром ПАО 520 3
Открытие ФК 538 3
Русагро Группа Компаний 139 3
Северсталь ПАО 204 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 2
Россети ПАО 168 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Роснефть НК 367 2
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 11
Федеральное казначейство России 766 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 4
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 4
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 3
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 3
Альянстрансатом 6 3
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 3
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
Правительство Камчатского края - Министерство финансов Камчатского края 3 1
Администрация Владимирской области 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Роснано 456 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
OpenStack 347 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 119 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности 5 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 4 1
SAP хостинг 5 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
2D - 2-Dimensional 296 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Ланит LanDocs 41 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
OpenText Documentum 189 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Linux OS 4253 3
Apple iOS 5741 3
Google Android 10750 3
Крок - Цифровой рабочий 13 2
Aerodisk vAIR 15 2
IBM Cognos BI 141 2
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
ReactOS 9 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
Java - Язык программирования 1175 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
Norbit Business Trade - NBT 5 1
Aerodisk АИСТ 14 1
Aerodisk Восток СХД 17 1
Alfresco 114 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Nakisa SAP Org Visualization 2 1
Nakisa SAP Talent Visualization 2 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Event Insight 1 1
SAP Business All-in-One 40 1
Шадрин Виталий 9 7
Родионов Александр 30 5
Соколов Алексей 121 4
Газизов Алексей 11 4
Четвернин Алексей 651 4
Гоцуцов Сергей 9 4
Зыков Игорь 7 4
Приданкин Андрей 30 4
Масенков Владислав 9 4
Калина Роман 60 4
Дюбанов Анатолий 86 4
Осипова Александра 16 4
Галактионов Вячеслав 8 4
Носов Михаил 17 4
Чукарин Алексей 56 4
Матвеева Татьяна 83 4
Баренбойм Владислав 5 3
Скворцов Иван 3 3
Балашов Игорь 9 3
Мозин Олег 5 3
Мухамадеев Ильяс 5 3
Кудрявцев Олег 6 3
Симаков Олег 106 3
Исаев Антон 7 3
Корягин Михаил 6 3
Макаренков Константин 32 3
Иванов Георгий 18 3
Артамохов Павел 6 3
Емелин Дмитрий 14 3
Тарасевич Василий 8 3
Володкович Вячеслав 30 2
Зубкова Наталья 12 2
Бибиков Александр 3 2
Стрелков Сергей 12 2
Абакумов Евгений 103 2
Строкович Антон 45 2
Харламов Александр 6 2
Козин Артем 1 1
Симакович Александр 1 1
Григорян Гагик 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 5
Россия - Челябинская область 658 4
Казахстан - Республика 2627 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Индия - Республика 2169 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Невинномысск 21 1
Белиз 38 1
Россия - Заволжье 18 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Мурманская область 291 1
Россия - Ижевск 305 1
Россия - Белгород 240 1
Россия - Иркутск 464 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Россия - Ростовская область 861 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Латинская Америка 723 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Европа 3745 1
Украина 3361 1
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