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Кибербезопасность Контент-фильтр Родительский контроль Parental control Детский режим Children's mode Детский контент Children's content Детская почта Защита от детей Семейные настройки

Кибербезопасность - Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки


05.09.2023 RuStore запустил детский режим

В официальном магазине приложений RuStore появился детский режим. Родители могут настраивать просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, а также управлять покупками. «По нашим данным, большинство родителей беспокоит

07.01.2023 Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

другого браузера, где будет просматривать и скачивать все что угодно без вашего ведома.  Встроенный родительский контроль на iOS позволяет блокировать или ограничивать доступ к выбранным прилож
12.09.2022 Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

о реализовать и без использования специальных программ – это делается с помощью утилит, вшитых в ОС.Родительский контроль macOS В системных настройках Apple доступен контроль доступа к определе
05.01.2022 Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов

дписка для ПК и смартфонов совсем недорогая – она стоит всего 900 рублей (менее 100 рублей в месяц).Родительский контроль Kidslox  Kidslox – бесплатная программа для родительского контроля, кот
23.08.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль»

Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль». Теперь родители могут не бояться оставить своих детей за просмотром к
16.04.2021 Microsoft представила детский режим для браузера Edge

Microsoft представила новую версию браузера Microsoft Edge, главным нововведением которого является детский режим (Kids Mode). Новая функция позволяет защитить детей от нежелательного контента в интернете, обеспечить конфиденциальность и многое другое. Для переключения браузера в детский р
26.02.2021 Эксперты Avast проанализировали девять популярных шпионских приложений для родителей

ей. Однако родителям стоит помнить о том, что безопасность детей начинается с доверия: если функция родительского контроля и может пригодиться, то шпионское приложение — это не выход. Дети тоже
02.05.2020 10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM

. Иногда задачу можно решить с помощью уже встроенных функций операционных систем Windows и Mac OS. Родительский контроль: панель на Mac Операционная система Apple получила встроенные инструмен
03.03.2020 Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

встроенный термометр и датчик шума — с ним экран включается, если ребенок проснулся. Дополнительно для родителей имеется таймер кормления, который можно использовать как будильник. Недорогая A
01.10.2019 «Лаборатория Касперского» поможет родителям из ХМАО обезопасить детей в интернете

печению безопасности младших школьников в сети. В его рамках были закуплены лицензии для приложения родительского контроля в качестве подарков семьям с первоклассниками – всего 25,6 тыс. лиценз
29.04.2019 Apple объяснила удаление приложений с функцией родительского контроля

фис Apple выступил с официальным заявлением по поводу недавнего удаления ряда приложений с функцией родительского контроля из App Store. По данным компании, это сделано по той причине, что эти

23.04.2019 Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера

вирус имеет встроенный файервол, функции антиспама и антифишинга, блокирующие подозрительные сайты; родительский контроль, позволяющий поставить запрет на доступ к определенным ресурсам, многоу
19.03.2019 Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad

тория Касперского» на корпорацию Apple. Она пригрозила удалить из магазина App Store приложение для родительского контроля Kaspersky Safe Kids, размещенное в App Store еще в 2016 г. и успешно ч
06.02.2019 Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете

Независимая тестовая лаборатория AV-Test проверила эффективность различных решений родительского контроля и в итоге наградила Kaspersky Safe Kids тремя сертификатами Approved.

17.10.2018 «Билайн» и Eset представили приложение для контроля за интернет-активностью детей

пециальную версию мобильного приложения для защиты детей Eset NOD32 Parental Control для Android – «Родительский контроль». Приложение разработано специально для абонентов «Билайн». По данным о
05.07.2018 Интересно и полезно: детские гаджеты для современного ребёнка

то в новом PlayPad 3 уже всё имеется: тут стоят игры и софт, рекомендованные детскими психологами. Родительский контроль тоже уже предусмотрен — с ПК можно установить лимит времени, проведённы
10.10.2016 Проверка очереди в детский сад доступна для родителей дошкольников Югры

«Ростелеком», технический оператор Единого портала госуслуг www.gosuslugi.ru, объявил, что уже сейчас для родителей югорских дошкольников доступна услуга в электронном виде – «Проверка номера очереди в детский сад». Как рассказали CNews в компании, с помощью портала госуслуг югорчане могут не т
23.04.2014 Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль»

Компания Entensys, разработчик решений в области интернет-безопасности и контент-анализа, выпустила новую версию своего клиентского решения по интернет-фильтрации «KinderGate Родительский Контроль». Как говорится в заявлении Entensys, поступившем в редакцию CNews, продукт предназначен для фильтрации интернет-трафика на домашних компьютерах и в образовательных учрежд
26.02.2014 «Мипко» обновила свои решения для родительского контроля и мониторинга сотрудников

мпания «Мипко» выпустила новые версии Mipko Personal Monitor и Mipko Employee Monitor — решений для родительского контроля и мониторинга сотрудников. Программы для мониторинга компьютерной акти
10.12.2013 Почему антивирус «Касперского» блокирует торренты

«Лаборатория Касперского» объяснила, почему пользователи ее продуктов, включившие в них опцию «родительский контроль», не могут посещать популярные торрент-трекеры. В одном из замеченных с
24.09.2013 Вышел «KinderGate Родительский Контроль» 3.0 с поддержкой фильтрации HTTPs-трафика и мультиплатформенности

Специалисты Entensys представили решение «KinderGate Родительский Контроль» версии 3.0. Обновленный продукт фильтрует HTTPs-трафик, обладает более
30.04.2013 «Интертелеком» перевел услугу «Родительский контроль» на систему контент-фильтрации «СкайДНС»

трации и безопасного поиска, совместно с украинским CDMA-оператором «Интертелеком» перевели услугу «Родительский контроль», предоставляемую оператором, на систему контент-фильтрации «СкайДНС».

29.04.2013 «KinderGate Родительский Контроль» 1.52 автоматически обновляет список запрещенных сайтов

аботчик программных решений в области интернет-безопасности, сообщила о выходе продукта «KinderGate Родительский Контроль» версии 1.52. Главной особенностью новой версии является возможность ав
17.12.2012 Softline поставила лицензии «KinderGate Родительский Контроль» в Министерство образования Республики Коми

контроля использования сети интернет несовершеннолетними детьми от компании Entensys – «KinderGate Родительский Контроль» – в Министерство образования Республики Коми. Министерство образования
11.12.2012 Web of Trust и NetKids представили новое решение для родительского контроля

х надежных источников, оградив, таким образом, от возможной опасности. Благодаря данным WOT, сервис родительского контроля NetKids оповещает родителей о том, являются ли сайты, которые посещает
14.11.2012 «Доктор Веб» выпустил восьмую версию Dr.Web для Windows и Dr.Web Security Space

иренные возможности превентивной защиты, мгновенная проверка ссылок в «облаке», усовершенствованный родительский контроль и новый единый центр управления настройками с сегодняшнего дня доступны
13.11.2012 «KinderGate Родительский Контроль» 1.5 защитит детей от интернет-угроз дома и в школе

чик в области информационной безопасности и защиты от интернет-угроз, сообщила о выходе «KinderGate Родительский Контроль» 1.5. По словам разработчиков, «KinderGate Родительский Контроль
24.10.2012 Netbynet запустил услугу «Родительский контроль»

Интернет-провайдер Netbynet запустил услугу «Родительский контроль», которая позволит оградить детей от посещения нежелательных ресурсов в
16.08.2012 Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль» до версии 1.4

аммного обеспечения в области информационной и интернет-безопасности, сообщила о выходе «KinderGate Родительский Контроль» верии 1.4. Продукт предназначен для домашних пользователей и образоват
06.06.2012 Украинский оператор «Интертелеком» запускает услугу «Родительский контроль» на основе технологий Entensys

Оператор «Интертелеком» в рамках тарифного предложения «Детский 3G Интернет» вводит новую услугу «Родительский контроль», реализованную на основе технологий Entensys. Услуга и тарифное предло
08.02.2012 МТС запустила федеральную программу «Дети в Интернете»

етьми мобильным и фиксированным интернетом. В рамках программы МТС запускает в регионах РФ сервисы «Родительский контроль» и «Антивирус» и инициирует серию интерактивных образовательных меропри
16.01.2012 МГТС начинает тестирование сервиса фильтрации веб-контента

елефонная сеть» (МГТС) сообщила о тестовом запуске сервиса фильтрации веб-контента в рамках услуги «Родительский контроль+». Новая услуга позволяет всем интернет-абонентам МГТС самостоятельно р
30.12.2011 МГТС запускает в бесплатную тестовую эксплуатацию услугу «Родительский контроль +»

кая городская телефонная сеть» (МГТС) сообщила о запуске в бесплатную тестовую эксплуатацию услуги «Родительский контроль +». Новая услуга защищает ребенка от негативного веб-контента и не треб
14.09.2011 «Мегафон» запустил услугу «Родительский Контроль» для абонентов Московского региона

Компании Entensys и «Мегафон» объявили о запуске услуги «Родительский Контроль», в рамках которой осуществляется контроль доступа к запрещенным для по
31.05.2011 Bell Integrator внедрил систему сетевого анализа и контроля интернет-трафика в «ВымпелКоме»

а и контроля интернет-трафика FTTB-пользователей для компании «ВымпелКом». Проект получил название «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета» и заключается в возможности получе
31.05.2011 Вышел «KinderGate Родительский Контроль» 1.2 с «Фильтром для школ»

оссийский разработчик программного обеспечения, сообщила о выходе новой версии продукта «KinderGate Родительский Контроль», предназначенного для домашних пользователей и образовательных учрежде
10.05.2011 «Билайн» представил «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета»

вки «Связь-Экспокомм 2011» представил комплексное решение в области безопасного интернета - услугу «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета». Запуск услуги планируется на лето
25.01.2011 Провайдер «ТРК «ТВТ» запустил услугу родительского контроля

Компания «ТРК «ТВТ», оператор кабельного/цифрового телевидения и широкополосного доступа в интернет в Татарстане, объявила об успешном запуске новой услуги «Родительский контроль». Использование данной услуги обеспечивает защиту от нежелательных категорий веб-сайтов, содержащих информацию, неприемлемую для детей и подростков. Сервис, реализованный

21.01.2011 Московский «МегаФон» запустил бесплатную услугу для защиты детей от нежелательного контента

Столичный филиал «МегаФона» начал предоставление услуги «Родительский контроль», которая защищает мобильные телефоны детей от доступа к нежелательному
28.12.2010 Интернет-воспитатели: обзор приложений для родительского контроля

ему, после удаления продукта в системе остается программный каталог целиком. [pagebreak] KinderGate Родительский Контроль 1.0 Этот «воспитатель» (www.usergate.ru, 17,8 Мбайт, 490 руб/1год) пред

Публикаций - 872, упоминаний - 1067

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4414 77
Google LLC 11270 75
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10510 70
Samsung Electronics 9889 62
Apple Inc 11515 59
Dr.Web - Доктор Веб 1231 54
Zoom Int - Zoom Video Communications 1367 47
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1119 45
Yandex - Яндекс 6234 43
Microsoft Corporation 23925 43
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6528 40
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 437 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3102 39
LG Electronics 3560 38
Huawei 3635 33
Meta Platforms - Facebook 4360 30
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 223 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10281 28
Xiaomi 1445 27
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 229 21
X Corp - Twitter 2775 21
TP-Link - ТП-Линк 194 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8289 21
4A Games 788 20
Siemens AG - Siemens Group 2548 19
VK - Mail.ru Group 3266 18
Trend Micro 587 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7493 16
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 800 15
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 15
Philips 2051 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 1982 13
Sony 6484 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1571 12
Ростех - Автоматика Концерн 1542 12
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 313 11
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 246 10
Amazon Inc - Amazon.com 2861 10
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 322 9
Hansa - Ханса 102 28
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 27
Miele - Миле 133 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5189 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6753 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6291 19
Haier - Candy Group - Канди 92 17
Beko 67 16
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 14
Walt Disney Company 576 13
Hyundai Motor Company 350 12
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 12
Gorenje 92 11
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 177 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2576 9
Россети Ленэнерго 2026 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 185 8
Liebherr Group - Либхерр Русланд 48 7
Daewoo 102 7
Dyson 115 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 458 7
Visa International 1899 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 146 6
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 712 5
Ardo - Ардо 32 5
TÜV Rheinland Group 112 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1969 5
Лента - Сеть розничной торговли 1840 5
Gaggenau 34 5
Qiwi 959 4
LEGO 233 4
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 4
Открытие ФК - Банк Открытие 520 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2551 4
Warner Bros. International Television Distribution 274 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 410 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2084 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10005 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 12
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Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 350 2
4CIO 755 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 161 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 3
8K Association - Ассоциация 8K 168 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 107 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 86 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 238 1
Знание - Российское общество 7 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 1
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Электрокабель 8 1
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КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 96 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 1
АФТ - Ассоциация Финтех 81 1
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ЛДПР 100 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 263 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 261 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 504 1
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6215 72
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27393 54
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5327 54
Google Android 13161 159
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Microsoft Windows 14829 80
Google Play - Google Store - Android Market 3100 47
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Google YouTube - Видеохостинг 2530 38
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 802 17
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Google Android TV 257 16
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 389 15
Mozilla Firefox - браузер 1825 15
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 131 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1431 13
Apple macOS X - Rhapsody 1507 13
Microsoft Windows 7 1916 13
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 422 12
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Сиденко Андрей 18 5
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Гудилин Олег 30 4
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Ларкина Анна 12 3
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Jobs Steve - Джобс Стив 1001 3
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Воробьев Андрей 159 3
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Тумусов Федот 9 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 2
Шадаев Максут 769 2
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Россия - РФ - Российская федерация 129532 415
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Германия - Федеративная Республика 12327 62
Европа 21464 52
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Южная Корея - Республика 6394 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15860 32
Япония 13065 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13539 25
Украина 7414 19
Франция - Французская Республика 7651 19
Россия - Сибирь 2194 18
Швеция - Королевство 3563 17
Солнце - звезда Солнечной системы 4967 16
Индия - Bharat 5204 16
Земля - планета Солнечной системы 10059 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6649 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1456 14
Испания - Королевство 3637 12
Турция - Турецкая республика 2167 12
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Америка Северная 3129 12
Беларусь - Белоруссия 4815 11
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25581 147
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21761 88
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46474 82
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4943 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43964 65
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5119 57
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3591 52
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10246 42
Абонентская база - Абонентская плата 5376 42
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7494 41
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6004 39
Порнография - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 715 38
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4505 35
Английский язык 6309 34
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4960 33
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2025 29
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1210 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16112 27
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2404 26
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4413 26
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 4492 25
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4129 24
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2212 24
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 555 23
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11695 21
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 5
День молодёжи - 27 июня 712 4
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Red Dot Design Award 54 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1138 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2200 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 3
Международный женский день - 8 марта 284 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 492 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 248 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 2
Microsoft Imagine Cup 57 2
День знаний - 1 сентября 31 2
МТС Телеком Идея 52 1
Webby Awards - Премия Вебби 16 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 28 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
LG Кулинарная академия 2 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1867 1
День без турникетов 8 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 1
Samsung Unpacked 30 1
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