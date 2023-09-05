Кибербезопасность Контент-фильтр Родительский контроль Parental control Детский режим Children's mode Детский контент Children's content Детская почта Защита от детей Семейные настройки
|05.09.2023
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RuStore запустил детский режим
В официальном магазине приложений RuStore появился детский режим. Родители могут настраивать просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, а также управлять покупками. «По нашим данным, большинство родителей беспокоит
|07.01.2023
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Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов
другого браузера, где будет просматривать и скачивать все что угодно без вашего ведома. Встроенный родительский контроль на iOS позволяет блокировать или ограничивать доступ к выбранным прилож
|12.09.2022
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Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей
о реализовать и без использования специальных программ – это делается с помощью утилит, вшитых в ОС.Родительский контроль macOS В системных настройках Apple доступен контроль доступа к определе
|05.01.2022
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Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов
дписка для ПК и смартфонов совсем недорогая – она стоит всего 900 рублей (менее 100 рублей в месяц).Родительский контроль Kidslox Kidslox – бесплатная программа для родительского контроля, кот
|23.08.2021
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Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль»
Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль». Теперь родители могут не бояться оставить своих детей за просмотром к
|16.04.2021
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Microsoft представила детский режим для браузера Edge
Microsoft представила новую версию браузера Microsoft Edge, главным нововведением которого является детский режим (Kids Mode). Новая функция позволяет защитить детей от нежелательного контента в интернете, обеспечить конфиденциальность и многое другое. Для переключения браузера в детский р
|26.02.2021
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Эксперты Avast проанализировали девять популярных шпионских приложений для родителей
ей. Однако родителям стоит помнить о том, что безопасность детей начинается с доверия: если функция родительского контроля и может пригодиться, то шпионское приложение — это не выход. Дети тоже
|02.05.2020
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10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM
. Иногда задачу можно решить с помощью уже встроенных функций операционных систем Windows и Mac OS. Родительский контроль: панель на Mac Операционная система Apple получила встроенные инструмен
|03.03.2020
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Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей
встроенный термометр и датчик шума — с ним экран включается, если ребенок проснулся. Дополнительно для родителей имеется таймер кормления, который можно использовать как будильник. Недорогая A
|01.10.2019
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«Лаборатория Касперского» поможет родителям из ХМАО обезопасить детей в интернете
печению безопасности младших школьников в сети. В его рамках были закуплены лицензии для приложения родительского контроля в качестве подарков семьям с первоклассниками – всего 25,6 тыс. лиценз
|29.04.2019
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Apple объяснила удаление приложений с функцией родительского контроля
фис Apple выступил с официальным заявлением по поводу недавнего удаления ряда приложений с функцией родительского контроля из App Store. По данным компании, это сделано по той причине, что эти
|23.04.2019
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Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера
вирус имеет встроенный файервол, функции антиспама и антифишинга, блокирующие подозрительные сайты; родительский контроль, позволяющий поставить запрет на доступ к определенным ресурсам, многоу
|19.03.2019
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Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad
тория Касперского» на корпорацию Apple. Она пригрозила удалить из магазина App Store приложение для родительского контроля Kaspersky Safe Kids, размещенное в App Store еще в 2016 г. и успешно ч
|06.02.2019
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Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете
Независимая тестовая лаборатория AV-Test проверила эффективность различных решений родительского контроля и в итоге наградила Kaspersky Safe Kids тремя сертификатами Approved.
|17.10.2018
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«Билайн» и Eset представили приложение для контроля за интернет-активностью детей
пециальную версию мобильного приложения для защиты детей Eset NOD32 Parental Control для Android – «Родительский контроль». Приложение разработано специально для абонентов «Билайн». По данным о
|05.07.2018
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Интересно и полезно: детские гаджеты для современного ребёнка
то в новом PlayPad 3 уже всё имеется: тут стоят игры и софт, рекомендованные детскими психологами. Родительский контроль тоже уже предусмотрен — с ПК можно установить лимит времени, проведённы
|10.10.2016
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Проверка очереди в детский сад доступна для родителей дошкольников Югры
«Ростелеком», технический оператор Единого портала госуслуг www.gosuslugi.ru, объявил, что уже сейчас для родителей югорских дошкольников доступна услуга в электронном виде – «Проверка номера очереди в детский сад». Как рассказали CNews в компании, с помощью портала госуслуг югорчане могут не т
|23.04.2014
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Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль»
Компания Entensys, разработчик решений в области интернет-безопасности и контент-анализа, выпустила новую версию своего клиентского решения по интернет-фильтрации «KinderGate Родительский Контроль». Как говорится в заявлении Entensys, поступившем в редакцию CNews, продукт предназначен для фильтрации интернет-трафика на домашних компьютерах и в образовательных учрежд
|26.02.2014
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«Мипко» обновила свои решения для родительского контроля и мониторинга сотрудников
мпания «Мипко» выпустила новые версии Mipko Personal Monitor и Mipko Employee Monitor — решений для родительского контроля и мониторинга сотрудников. Программы для мониторинга компьютерной акти
|10.12.2013
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Почему антивирус «Касперского» блокирует торренты
«Лаборатория Касперского» объяснила, почему пользователи ее продуктов, включившие в них опцию «родительский контроль», не могут посещать популярные торрент-трекеры. В одном из замеченных с
|24.09.2013
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Вышел «KinderGate Родительский Контроль» 3.0 с поддержкой фильтрации HTTPs-трафика и мультиплатформенности
Специалисты Entensys представили решение «KinderGate Родительский Контроль» версии 3.0. Обновленный продукт фильтрует HTTPs-трафик, обладает более
|30.04.2013
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«Интертелеком» перевел услугу «Родительский контроль» на систему контент-фильтрации «СкайДНС»
трации и безопасного поиска, совместно с украинским CDMA-оператором «Интертелеком» перевели услугу «Родительский контроль», предоставляемую оператором, на систему контент-фильтрации «СкайДНС».
|29.04.2013
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«KinderGate Родительский Контроль» 1.52 автоматически обновляет список запрещенных сайтов
аботчик программных решений в области интернет-безопасности, сообщила о выходе продукта «KinderGate Родительский Контроль» версии 1.52. Главной особенностью новой версии является возможность ав
|17.12.2012
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Softline поставила лицензии «KinderGate Родительский Контроль» в Министерство образования Республики Коми
контроля использования сети интернет несовершеннолетними детьми от компании Entensys – «KinderGate Родительский Контроль» – в Министерство образования Республики Коми. Министерство образования
|11.12.2012
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Web of Trust и NetKids представили новое решение для родительского контроля
х надежных источников, оградив, таким образом, от возможной опасности. Благодаря данным WOT, сервис родительского контроля NetKids оповещает родителей о том, являются ли сайты, которые посещает
|14.11.2012
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«Доктор Веб» выпустил восьмую версию Dr.Web для Windows и Dr.Web Security Space
иренные возможности превентивной защиты, мгновенная проверка ссылок в «облаке», усовершенствованный родительский контроль и новый единый центр управления настройками с сегодняшнего дня доступны
|13.11.2012
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«KinderGate Родительский Контроль» 1.5 защитит детей от интернет-угроз дома и в школе
чик в области информационной безопасности и защиты от интернет-угроз, сообщила о выходе «KinderGate Родительский Контроль» 1.5. По словам разработчиков, «KinderGate Родительский Контроль
|24.10.2012
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Netbynet запустил услугу «Родительский контроль»
Интернет-провайдер Netbynet запустил услугу «Родительский контроль», которая позволит оградить детей от посещения нежелательных ресурсов в
|16.08.2012
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Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль» до версии 1.4
аммного обеспечения в области информационной и интернет-безопасности, сообщила о выходе «KinderGate Родительский Контроль» верии 1.4. Продукт предназначен для домашних пользователей и образоват
|06.06.2012
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Украинский оператор «Интертелеком» запускает услугу «Родительский контроль» на основе технологий Entensys
Оператор «Интертелеком» в рамках тарифного предложения «Детский 3G Интернет» вводит новую услугу «Родительский контроль», реализованную на основе технологий Entensys. Услуга и тарифное предло
|08.02.2012
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МТС запустила федеральную программу «Дети в Интернете»
етьми мобильным и фиксированным интернетом. В рамках программы МТС запускает в регионах РФ сервисы «Родительский контроль» и «Антивирус» и инициирует серию интерактивных образовательных меропри
|16.01.2012
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МГТС начинает тестирование сервиса фильтрации веб-контента
елефонная сеть» (МГТС) сообщила о тестовом запуске сервиса фильтрации веб-контента в рамках услуги «Родительский контроль+». Новая услуга позволяет всем интернет-абонентам МГТС самостоятельно р
|30.12.2011
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МГТС запускает в бесплатную тестовую эксплуатацию услугу «Родительский контроль +»
кая городская телефонная сеть» (МГТС) сообщила о запуске в бесплатную тестовую эксплуатацию услуги «Родительский контроль +». Новая услуга защищает ребенка от негативного веб-контента и не треб
|14.09.2011
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«Мегафон» запустил услугу «Родительский Контроль» для абонентов Московского региона
Компании Entensys и «Мегафон» объявили о запуске услуги «Родительский Контроль», в рамках которой осуществляется контроль доступа к запрещенным для по
|31.05.2011
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Bell Integrator внедрил систему сетевого анализа и контроля интернет-трафика в «ВымпелКоме»
а и контроля интернет-трафика FTTB-пользователей для компании «ВымпелКом». Проект получил название «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета» и заключается в возможности получе
|31.05.2011
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Вышел «KinderGate Родительский Контроль» 1.2 с «Фильтром для школ»
оссийский разработчик программного обеспечения, сообщила о выходе новой версии продукта «KinderGate Родительский Контроль», предназначенного для домашних пользователей и образовательных учрежде
|10.05.2011
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«Билайн» представил «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета»
вки «Связь-Экспокомм 2011» представил комплексное решение в области безопасного интернета - услугу «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета». Запуск услуги планируется на лето
|25.01.2011
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Провайдер «ТРК «ТВТ» запустил услугу родительского контроля
Компания «ТРК «ТВТ», оператор кабельного/цифрового телевидения и широкополосного доступа в интернет в Татарстане, объявила об успешном запуске новой услуги «Родительский контроль». Использование данной услуги обеспечивает защиту от нежелательных категорий веб-сайтов, содержащих информацию, неприемлемую для детей и подростков. Сервис, реализованный
|21.01.2011
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Московский «МегаФон» запустил бесплатную услугу для защиты детей от нежелательного контента
Столичный филиал «МегаФона» начал предоставление услуги «Родительский контроль», которая защищает мобильные телефоны детей от доступа к нежелательному
|28.12.2010
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Интернет-воспитатели: обзор приложений для родительского контроля
ему, после удаления продукта в системе остается программный каталог целиком. [pagebreak] KinderGate Родительский Контроль 1.0 Этот «воспитатель» (www.usergate.ru, 17,8 Мбайт, 490 руб/1год) пред
Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Касперский Евгений 311 9
|Ермолаев Артем 369 7
|Курашев Дмитрий 48 7
|Оськин Алексей 21 6
|Сиденко Андрей 18 5
|Мизулина Елена 22 4
|Осеевский Михаил 291 4
|Гудилин Олег 30 4
|Шаров Борис 73 3
|Горелкин Антон 72 3
|Ларкина Анна 12 3
|Наместникова Мария 21 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1001 3
|Маланов Алексей 5 3
|Наумов Максим 97 3
|Старикова Евгения 11 3
|Воробьев Андрей 159 3
|Попов Олег 49 3
|Головин Даниил 34 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 376 3
|Пятахин Андрей 20 2
|Матеев Денис 35 2
|Кондрашин Михаил 22 2
|Тумусов Федот 9 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 2
|Шадаев Максут 769 2
|Шабанов Илья 60 2
|Брагин Дмитрий 10 2
|Давыдов Денис 39 2
|Козлов Михаил 169 2
|Путин Владимир 2874 2
|Матросов Александр 45 2
|Дарбинян Саркис 35 2
|Schuh Justin - Шух Джастин 3 2
|Толь Елена 8 2
|Голованов Андрей 9 2
|Hill Raymond - Хилл Рэймонд 2 2
|Воробьев Михаил 51 2
|Беленький Валерий 32 2
|Медведев Дмитрий 1638 2
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