Кибербезопасность Контент-фильтр Родительский контроль Parental control Детский режим Children's mode Детский контент Children's content Детская почта Защита от детей Семейные настройки

RuStore запустил детский режим В официальном магазине приложений RuStore появился детский режим. Родители могут настраивать просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, а также управлять покупками. «По нашим данным, большинство родителей беспокоит

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов другого браузера, где будет просматривать и скачивать все что угодно без вашего ведома. Встроенный родительский контроль на iOS позволяет блокировать или ограничивать доступ к выбранным прилож

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей о реализовать и без использования специальных программ – это делается с помощью утилит, вшитых в ОС.Родительский контроль macOS В системных настройках Apple доступен контроль доступа к определе

Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов дписка для ПК и смартфонов совсем недорогая – она стоит всего 900 рублей (менее 100 рублей в месяц).Родительский контроль Kidslox Kidslox – бесплатная программа для родительского контроля, кот

Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль» Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль». Теперь родители могут не бояться оставить своих детей за просмотром к

Microsoft представила детский режим для браузера Edge Microsoft представила новую версию браузера Microsoft Edge, главным нововведением которого является детский режим (Kids Mode). Новая функция позволяет защитить детей от нежелательного контента в интернете, обеспечить конфиденциальность и многое другое. Для переключения браузера в детский р

Эксперты Avast проанализировали девять популярных шпионских приложений для родителей ей. Однако родителям стоит помнить о том, что безопасность детей начинается с доверия: если функция родительского контроля и может пригодиться, то шпионское приложение — это не выход. Дети тоже

10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM . Иногда задачу можно решить с помощью уже встроенных функций операционных систем Windows и Mac OS. Родительский контроль: панель на Mac Операционная система Apple получила встроенные инструмен

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей встроенный термометр и датчик шума — с ним экран включается, если ребенок проснулся. Дополнительно для родителей имеется таймер кормления, который можно использовать как будильник. Недорогая A

«Лаборатория Касперского» поможет родителям из ХМАО обезопасить детей в интернете печению безопасности младших школьников в сети. В его рамках были закуплены лицензии для приложения родительского контроля в качестве подарков семьям с первоклассниками – всего 25,6 тыс. лиценз

Apple объяснила удаление приложений с функцией родительского контроля фис Apple выступил с официальным заявлением по поводу недавнего удаления ряда приложений с функцией родительского контроля из App Store. По данным компании, это сделано по той причине, что эти

Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера вирус имеет встроенный файервол, функции антиспама и антифишинга, блокирующие подозрительные сайты; родительский контроль, позволяющий поставить запрет на доступ к определенным ресурсам, многоу

Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad тория Касперского» на корпорацию Apple. Она пригрозила удалить из магазина App Store приложение для родительского контроля Kaspersky Safe Kids, размещенное в App Store еще в 2016 г. и успешно ч

Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете Независимая тестовая лаборатория AV-Test проверила эффективность различных решений родительского контроля и в итоге наградила Kaspersky Safe Kids тремя сертификатами Approved.

«Билайн» и Eset представили приложение для контроля за интернет-активностью детей пециальную версию мобильного приложения для защиты детей Eset NOD32 Parental Control для Android – «Родительский контроль». Приложение разработано специально для абонентов «Билайн». По данным о

Интересно и полезно: детские гаджеты для современного ребёнка то в новом PlayPad 3 уже всё имеется: тут стоят игры и софт, рекомендованные детскими психологами. Родительский контроль тоже уже предусмотрен — с ПК можно установить лимит времени, проведённы

Проверка очереди в детский сад доступна для родителей дошкольников Югры «Ростелеком», технический оператор Единого портала госуслуг www.gosuslugi.ru, объявил, что уже сейчас для родителей югорских дошкольников доступна услуга в электронном виде – «Проверка номера очереди в детский сад». Как рассказали CNews в компании, с помощью портала госуслуг югорчане могут не т

Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль» Компания Entensys, разработчик решений в области интернет-безопасности и контент-анализа, выпустила новую версию своего клиентского решения по интернет-фильтрации «KinderGate Родительский Контроль». Как говорится в заявлении Entensys, поступившем в редакцию CNews, продукт предназначен для фильтрации интернет-трафика на домашних компьютерах и в образовательных учрежд

«Мипко» обновила свои решения для родительского контроля и мониторинга сотрудников мпания «Мипко» выпустила новые версии Mipko Personal Monitor и Mipko Employee Monitor — решений для родительского контроля и мониторинга сотрудников. Программы для мониторинга компьютерной акти

Почему антивирус «Касперского» блокирует торренты «Лаборатория Касперского» объяснила, почему пользователи ее продуктов, включившие в них опцию «родительский контроль», не могут посещать популярные торрент-трекеры. В одном из замеченных с

Вышел «KinderGate Родительский Контроль» 3.0 с поддержкой фильтрации HTTPs-трафика и мультиплатформенности Специалисты Entensys представили решение «KinderGate Родительский Контроль» версии 3.0. Обновленный продукт фильтрует HTTPs-трафик, обладает более

«Интертелеком» перевел услугу «Родительский контроль» на систему контент-фильтрации «СкайДНС» трации и безопасного поиска, совместно с украинским CDMA-оператором «Интертелеком» перевели услугу «Родительский контроль», предоставляемую оператором, на систему контент-фильтрации «СкайДНС».

«KinderGate Родительский Контроль» 1.52 автоматически обновляет список запрещенных сайтов аботчик программных решений в области интернет-безопасности, сообщила о выходе продукта «KinderGate Родительский Контроль» версии 1.52. Главной особенностью новой версии является возможность ав

Softline поставила лицензии «KinderGate Родительский Контроль» в Министерство образования Республики Коми контроля использования сети интернет несовершеннолетними детьми от компании Entensys – «KinderGate Родительский Контроль» – в Министерство образования Республики Коми. Министерство образования

Web of Trust и NetKids представили новое решение для родительского контроля х надежных источников, оградив, таким образом, от возможной опасности. Благодаря данным WOT, сервис родительского контроля NetKids оповещает родителей о том, являются ли сайты, которые посещает

«Доктор Веб» выпустил восьмую версию Dr.Web для Windows и Dr.Web Security Space иренные возможности превентивной защиты, мгновенная проверка ссылок в «облаке», усовершенствованный родительский контроль и новый единый центр управления настройками с сегодняшнего дня доступны

«KinderGate Родительский Контроль» 1.5 защитит детей от интернет-угроз дома и в школе чик в области информационной безопасности и защиты от интернет-угроз, сообщила о выходе «KinderGate Родительский Контроль» 1.5. По словам разработчиков, «KinderGate Родительский Контроль

Netbynet запустил услугу «Родительский контроль» Интернет-провайдер Netbynet запустил услугу «Родительский контроль», которая позволит оградить детей от посещения нежелательных ресурсов в

Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль» до версии 1.4 аммного обеспечения в области информационной и интернет-безопасности, сообщила о выходе «KinderGate Родительский Контроль» верии 1.4. Продукт предназначен для домашних пользователей и образоват

Украинский оператор «Интертелеком» запускает услугу «Родительский контроль» на основе технологий Entensys Оператор «Интертелеком» в рамках тарифного предложения «Детский 3G Интернет» вводит новую услугу «Родительский контроль», реализованную на основе технологий Entensys. Услуга и тарифное предло

МТС запустила федеральную программу «Дети в Интернете» етьми мобильным и фиксированным интернетом. В рамках программы МТС запускает в регионах РФ сервисы «Родительский контроль» и «Антивирус» и инициирует серию интерактивных образовательных меропри

МГТС начинает тестирование сервиса фильтрации веб-контента елефонная сеть» (МГТС) сообщила о тестовом запуске сервиса фильтрации веб-контента в рамках услуги «Родительский контроль+». Новая услуга позволяет всем интернет-абонентам МГТС самостоятельно р

МГТС запускает в бесплатную тестовую эксплуатацию услугу «Родительский контроль +» кая городская телефонная сеть» (МГТС) сообщила о запуске в бесплатную тестовую эксплуатацию услуги «Родительский контроль +». Новая услуга защищает ребенка от негативного веб-контента и не треб

«Мегафон» запустил услугу «Родительский Контроль» для абонентов Московского региона Компании Entensys и «Мегафон» объявили о запуске услуги «Родительский Контроль», в рамках которой осуществляется контроль доступа к запрещенным для по

Bell Integrator внедрил систему сетевого анализа и контроля интернет-трафика в «ВымпелКоме» а и контроля интернет-трафика FTTB-пользователей для компании «ВымпелКом». Проект получил название «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета» и заключается в возможности получе

Вышел «KinderGate Родительский Контроль» 1.2 с «Фильтром для школ» оссийский разработчик программного обеспечения, сообщила о выходе новой версии продукта «KinderGate Родительский Контроль», предназначенного для домашних пользователей и образовательных учрежде

«Билайн» представил «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета» вки «Связь-Экспокомм 2011» представил комплексное решение в области безопасного интернета - услугу «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета». Запуск услуги планируется на лето

Провайдер «ТРК «ТВТ» запустил услугу родительского контроля Компания «ТРК «ТВТ», оператор кабельного/цифрового телевидения и широкополосного доступа в интернет в Татарстане, объявила об успешном запуске новой услуги «Родительский контроль». Использование данной услуги обеспечивает защиту от нежелательных категорий веб-сайтов, содержащих информацию, неприемлемую для детей и подростков. Сервис, реализованный

Московский «МегаФон» запустил бесплатную услугу для защиты детей от нежелательного контента Столичный филиал «МегаФона» начал предоставление услуги «Родительский контроль», которая защищает мобильные телефоны детей от доступа к нежелательному