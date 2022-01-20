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Индексная книга CNews*
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Картография и навигация электронно-картографические сервисы навигационный сервис электронная картография

Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография


20.01.2022 Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов
11.08.2021 Sitronics KT разрабатывает российскую навигационную систему «Беринг» для судов
11.06.2020 Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка
25.12.2018 Росреестр начал создание Единой электронной картографической основы c Дальнего Востока
26.07.2017 Garmin представила носимые навигаторы Foretrex 601 и 701
22.05.2017 «Кронштадт» завершил первый этап создания единой картографической системы для Минобороны РФ
11.04.2017 Объединенная «Росэлектроника» разработала «умную» навигационную аппаратуру для военной бронетехники
09.07.2015 «Кронштадт Технологии» и Panasonic и представили навигационную систему на базе планшета Toughpad FZ-M1 Value
19.06.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Русские машины» договорились о совместном развитии навигационных технологий
28.08.2014 Navitel выпустил навигационную карту Филиппин
04.07.2014 НП ГЛОНАСС будет координировать взаимодействие России и Китая в сфере применения навигационных технологий
11.09.2013 В Москве представили новый картографический сервис What3Words
27.02.2013 Как выбрать автомобильный навигатор. Советы ZOOM.CNews
28.11.2012 Apple уволила разработчика картографического сервиса
14.08.2012 МТС и «ВымпелКом» вступили в НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий»
29.06.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI5: путеводитель по галактике
17.04.2012 К 2020 г. Китай полностью развернет собственную глобальную навигационную спутниковую систему «Бэйдоу»
26.03.2012 «НИС ГЛОНАСС» совместно с японскими разработчиками создаст автоматизированную систему для развития транспортного комплекса РФ
25.01.2012 «НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий
18.10.2011 В Башкортостане подписано соглашение по внедрению навигационных технологий на базе ГЛОНАСС
26.09.2011 Навигационная система «Прогород» стала доступна для бюджетных смартфонов Samsung Bada
12.09.2011 Mio Technology показала в России новые автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистраторы MiVue
20.05.2011 Treelogic представил новые 6-дюймовые GPS-навигаторы
21.04.2011 Treelogic представила GPS-навигаторы со встроенным видеорегистратором
11.04.2011 Навигаторы наступают: Самые интересные способы применения ГЛОНАСС/GPS
17.03.2011 Новые навигаторы Ritmix с поддержкой пробок появятся в России в апреле
28.12.2010 Сервис «Рамблер-Карты» получил новые карты, «пробки» и функцию маршрутизации
16.12.2010 Портативные навигаторы Prology iMap
26.11.2010 Анонсирована первая российская навигационная система для Samsung Galaxy Tab
15.11.2010 Консолидированная выручка «Русских Навигационных Технологий» за 9 месяцев 2010 г. увеличилась на 72,2%
27.10.2010 Новые навигаторы Lexand предлагают на 20% более высокую скорость работы
03.09.2010 Navteq научила навигаторы говорить по-человечески
26.08.2010 Первые ГЛОНАСС-навигаторы должны появиться в 2010 г.
22.07.2010 Неогеография vs. картография. Часть 2
22.07.2010 Неогеография и картография: Google Earth уточнил госграницы
15.07.2010 Навигационная система ПРОГОРОД: лучший друг водителя
15.06.2010 IV Международный форум по спутниковой навигации: официальные итоги
02.06.2010 Потребительские ГЛОНАСС-навигаторы появятся в 2011 году
31.05.2010 Неогеография vs. картография. Часть I
26.03.2010 Prestigio представляет новые навигаторы на российском рынке

Публикаций - 1344, упоминаний - 1544

Картография и навигация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10965 150
Microsoft Corporation 23531 91
Yandex - Яндекс 5700 88
Apple Inc 11221 87
Navitel - Навител Навигатор 295 70
Samsung Electronics 9745 69
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9481 53
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 52
М2М телематика 231 51
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10101 40
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 225 39
Garmin - Гармин 194 39
Intel Corporation 11677 37
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 123 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6969 36
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 129 35
HTC Corporation 1492 34
Transas - Транзас ГК 149 34
VK - Mail.ru Group 3208 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8064 33
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 28
Mio Technology 87 27
Fly - Explay - Эксплей 240 25
Ситроникс - Sitronics 1068 24
Meta Platforms - Facebook 4341 24
Sony 6484 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 21
АФК Система ПАО 1707 21
Qualcomm Technologies 1702 21
Huawei 3514 19
Esri 163 18
РНТ - Русские Навигационные Технологии 129 18
Twitter 2707 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 18
Lenovo Motorola 3504 17
LG Electronics 3543 17
Совзонд - Sovzond 118 17
ASBIS Prestigio Solutions 223 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6644 35
Связной ГК 1339 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5839 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 27
Россети Ленэнерго 2352 19
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 303 18
BMW Group 412 17
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 17
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 15
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 15
Роскосмос РКС - Российские космические системы 133 14
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 13
GM - General Motors 448 13
Honda Motor Company 230 12
Volkswagen Audi Group 196 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 10
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 10
Восток-Запад - EWS Holding 40 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1837 10
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2401 9
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 9
Яндекс.Такси 327 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 8
Hyundai Motor 341 8
Евросеть 1401 8
Volvo Cars 249 8
X5 Group - Перекрёсток 454 8
Ситимобил - Служба такси 149 8
VK Delivery club 227 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 7
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 7
Jaguar Cars 123 7
О2О Холдинг 48 7
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 7
Toyota - Lexus 63 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 339 6
Почта России ПАО 1997 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18003 181
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 130
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1040 76
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9155 72
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 70
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 61
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 47
Президент Российской Федерации 3722 45
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 45
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 28
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 26
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 24
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 22
Правительство Москвы 1997 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1660 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 15
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 13
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2348 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1661 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 12
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 413 11
Федеральное казначейство России 1551 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 557 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 695 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2407 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2397 9
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 78 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 39
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 36
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 8
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 6
ЛДПР 100 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 28 4
4CIO 708 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 6 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Единая Россия - Политическая партия 264 2
Linux Foundation 174 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 2
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 17 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
Электрокабель 7 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
ICA - International Cartographic Association - Международная картографическая ассоциация - Международный союз геодезии и картографии 2 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79351 362
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6395 336
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3523 328
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53484 326
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39146 264
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21425 232
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22011 168
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25066 157
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17355 153
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11315 127
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11864 124
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19258 120
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26035 118
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22282 117
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6743 110
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11924 108
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт, геоданные - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - Гиперспектрометр 776 103
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 103
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11534 100
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6373 100
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4718 96
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12619 96
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8685 94
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5701 93
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 92
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15103 90
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 644 86
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9350 77
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9142 75
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8464 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25809 74
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5452 73
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10246 71
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9450 69
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7808 66
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13251 64
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4325 62
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9079 61
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17280 61
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8262 56
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4361 326
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2513 313
Google Android 12588 124
Яндекс.Навигатор 498 107
Google Maps - Карты Google 776 104
Apple iOS 6821 83
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 76
Microsoft Windows 2000 12691 72
Apple iPhone - серия смартфонов 6633 69
Google Earth - Google Планета Земля 455 69
Microsoft Windows 14469 68
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 341 65
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4128 49
Apple iPad 3742 36
Яндекс.Карты и Транспорт 391 31
Google Play - Google Store - Android Market 2950 28
Linux OS 8283 27
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 27
Nokia Symbian OS 1400 26
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 179 25
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1079 24
Apple iPhone 6 6184 23
Apple - App Store 2609 23
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 21
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 19
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 25 19
Apple iPhone 4 746 19
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 18
Oracle Java - язык программирования 2770 17
Shturmann Navigation 46 17
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 17 17
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1054 16
NNG iGO 48 16
OpenStreetMap 47 16
Microsoft Windows BitLocker 1276 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 16
GeoEye IKONOS 110 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 15
Путин Владимир 2736 55
Гурко Александр 136 48
Иванов Сергей 369 19
Медведев Дмитрий 1631 18
Урличич Юрий 52 16
Перминов Анатолий 130 10
Миллер Сергей 43 10
Смятских Алексей 47 9
Ксенин Алекс 311 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 8
Родионов Андрей 28 8
Сысоев Александр 33 7
Казаков Александр 45 7
Белянко Евгений 21 7
Нечаев Иван 60 6
Фадеев Михаил 56 6
Рогозин Дмитрий 94 6
Козлов Павел 21 6
Левитин Игорь 34 5
Лисовский Евгений 20 5
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 5
Жигарев Сергей 16 5
Демидов Михаил 133 5
Кучейко Алексей 22 5
Клименко Станислав 11 5
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Еремченко Евгений 17 5
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Краус Олег 11 4
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Россия - РФ - Российская федерация 123272 816
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39445 309
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50234 263
Земля - планета Солнечной системы 9711 180
Европа 21327 164
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15119 121
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 115
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15023 102
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 74
Украина 7283 69
Германия - Федеративная Республика 12021 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13186 62
Беларусь - Белоруссия 4284 61
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 58
Солнце - звезда Солнечной системы 4913 56
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 31
Канада 4711 28
Италия - Итальянская Республика 4229 27
Россия - СФО - Новосибирск 3723 25
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2028 25
Азия - Азиатский регион 4664 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2321 24
Солнечная система - Solar system 2455 24
Бразилия - Федеративная Республика 2240 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2382 20
Турция - Турецкая республика 2075 19
Америка Северная 2837 19
США - Калифорния 4669 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3332 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 18
Испания - Королевство 3602 18
Израиль 2612 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2332 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15108 455
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3053 57
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4008 53
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8310 53
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