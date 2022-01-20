Индексная книга CNews*
Картография и навигация электронно-картографические сервисы навигационный сервис электронная картография
Публикаций - 1344, упоминаний - 1544
Картография и навигация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2736 55
|Гурко Александр 136 48
|Иванов Сергей 369 19
|Медведев Дмитрий 1631 18
|Урличич Юрий 52 16
|Перминов Анатолий 130 10
|Миллер Сергей 43 10
|Смятских Алексей 47 9
|Ксенин Алекс 311 9
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 8
|Родионов Андрей 28 8
|Сысоев Александр 33 7
|Казаков Александр 45 7
|Белянко Евгений 21 7
|Нечаев Иван 60 6
|Фадеев Михаил 56 6
|Рогозин Дмитрий 94 6
|Козлов Павел 21 6
|Левитин Игорь 34 5
|Лисовский Евгений 20 5
|Forstall Scott - Форстал Скотт 39 5
|Жигарев Сергей 16 5
|Демидов Михаил 133 5
|Кучейко Алексей 22 5
|Клименко Станислав 11 5
|Forstall Scott - Форстолл Скотт 38 5
|Еремченко Евгений 17 5
|Гершензон Владимир 22 5
|Соколов Максим 25 4
|Сурков Владислав 73 4
|Андронов Алексей 27 4
|Завьялова Светлана 21 4
|Шалманов Сергей 201 4
|Исаакян Армен 5 4
|Мельничек Юрий 10 4
|Никифоров Николай 1172 4
|Краус Олег 11 4
|Волож Аркадий 227 4
|Сапельников Сергей 109 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.