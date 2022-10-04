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Индексная книга CNews*
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ИТ-консалтинг IT-consulting Технологический консалтинг консалтинг в сфере информационных технологий

ИТ-консалтинг - IT-consulting - Технологический консалтинг - консалтинг в сфере информационных технологий


04.10.2022 Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг
16.08.2022 ИТ-консалтинг от ALP ITSM упростит локализацию ИТ-инфраструктуры для зарубежного бизнеса в России
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг
23.12.2016 БФТ — в числе крупнейших ИТ-консультантов России по версии CNews Analytics
19.04.2016 Техдиректором «Техносерва» стал «ИТ-консультант Администрации Президента»
24.12.2015 Рынок ИТ-услуг пересегментируется в пользу поддержки
29.01.2013 ActiveCloud by Softline открыл направления ИТ-консалтинга
12.11.2012 Digia и Mindcore объединяют усилия в области ИТ-консалтинга и внедрения бизнес-приложений Microsoft
15.05.2012 РДТЕХ расширил экспертизу в сфере управленческого и ИТ-консалтинга
01.11.2010 Сергей Шилов: Кризис усилил конкуренцию в сфере ИТ-консалтинга
15.10.2007 ИКТ и АНТ договорились о партнерстве в области ИТ-консалтинга
16.02.2007 МРЦБ: до ИТ-консалтинга нужно дорасти
21.11.2006 Как обойти "подводные камни" ИТ-консалтинга?
18.10.2006 Подводные камни ИТ-консалтинга: успехи и ошибки
30.11.2005 Федор Петренко: Вторая волна интереса к ИТ-консалтингу
26.04.2005 Группа ИКТ подвела итоги работы в 2004 г.

Публикаций - 617, упоминаний - 695

ИТ-консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23502 111
SAP SE 4881 82
Oracle Corporation 6307 78
IBM - International Business Machines Corp 9194 61
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1793 53
7006 46
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 45
1С-ИжТиСи 6322 41
HP Inc. 5520 37
Softline - Софтлайн 2084 36
Крок - Croc 1708 36
Ланит - Норбит - Norbit 293 28
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10076 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8048 26
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9443 21
Dell EMC 4915 20
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 396 20
Корус Консалтинг ГК 1070 19
АйТи 1283 19
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 315 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 956 18
Рексофт - Reksoft 370 18
Cisco Systems 4875 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6944 17
NVision Group - Энвижн Груп 667 16
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 321 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4158 15
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 14
Открытые технологии 674 14
Navicon - Навикон 261 14
GMCS 346 14
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 228 13
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 13
Verysell - Верисел 317 13
Accenture plc 625 13
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 12
VMware 2134 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5819 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2385 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1828 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1013 11
РЖД - Российские железные дороги 1621 11
Газпром ПАО 1153 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6634 10
ВТБ - ВТБ24 660 9
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 707 8
Альфа-Банк 1598 8
Почта России ПАО 1991 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 6
ГПБ - Газпромбанк 941 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 338 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1185 6
Лента - Сеть розничной торговли 1701 6
X5 Group 816 6
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 6
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 38 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2519 6
Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 160 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 231 6
Русагро Группа Компаний 199 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 37 5
Роснефть НК - нефтяная компания 474 5
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 127 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 284 5
Башнефть ПАО АНК 121 5
Северсталь ПАО - Severstal 368 5
Россети Ленэнерго 2349 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 179 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 4
Газпром нефть 498 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17967 69
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10385 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9113 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3695 19
Федеральное казначейство России 1548 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2855 11
Правительство Москвы 1991 8
Президент Российской Федерации 3717 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2387 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2399 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2510 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2697 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1247 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 346 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 522 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2340 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 335 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 846 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 693 3
ПФР Департамент информационных технологий 184 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 2
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 97 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 2
Ассоциация менеджеров 97 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 1
4CIO 18 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 7 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
АРБ - Ассоциация российских банков 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53296 395
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11372 233
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25984 219
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5193 131
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11834 122
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79220 121
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7976 117
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2798 108
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17217 101
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25668 97
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38991 97
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13000 90
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25057 90
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8157 83
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5451 83
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1022 81
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3410 75
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9505 70
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17519 70
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10844 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19842 56
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8135 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8750 50
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10046 47
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5103 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9115 42
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1474 41
Виртуализация - Virtualization 4768 37
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8136 35
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3206 35
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 766 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10929 34
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5874 32
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3125 32
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10158 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3752 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14839 31
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15082 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9921 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7781 29
Microsoft Windows 2000 12679 50
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6527 44
Microsoft Dynamics 1171 24
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 21
Microsoft Azure 1321 17
Microsoft Windows 14449 15
Microsoft SQL Server 1474 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 14
Microsoft Dynamics CRM 531 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 12
Apple iPhone 6 6175 12
Microsoft Office 3440 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 12
Google Android 12556 12
Age of Kings 3446 10
Microsoft Office 365 861 10
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 10
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 48 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1972 9
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 9
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 198 8
Apple iOS 6806 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 700 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4110 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 813 7
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1244 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2510 6
OpenText Documentum 359 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3227 6
МТС Cloud - CloudMTS 213 6
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 5
БОСС Кадровик HRMS 226 5
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 103 5
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 753 5
Apple iPad 3739 5
Бяков Юрий 42 8
Толкачева Екатерина 43 8
Корнеев Сергей 83 8
Крутских Сергей 7 7
Эренбург Михаил 39 7
Шилов Сергей 83 7
Добкин Аркадий 70 6
Чехонин Антон 65 6
Ананьин Алексей 75 5
Булгаков Кирилл 50 5
Кузовкин Алексей 154 5
Меднов Сергей 124 5
Рыстенко Михаил 62 5
Семенов Александр 96 5
Лемзакова Лилия 7 5
Орлов Дмитрий 22 4
Медведев Дмитрий 1631 4
Степанов Антон 57 4
Путин Владимир 2731 4
Волков Владимир 48 4
Мацоцкий Сергей 178 4
Востриков Юрий 22 4
Бобровников Борис 102 4
Тарасенко Владимир 25 4
Ананьев Алексей 108 4
Гольденберг Леонид 54 4
Краснов Михаил 78 4
Кичко Дмитрий 45 3
Яппаров Тагир 85 3
Чибисов Владимир 22 3
Шевченко Владимир 143 3
Натрусов Артем 192 3
Казак Максим 161 3
Кирюшин Сергей 67 3
Молодцов Александр 17 3
Аитов Тимур 197 3
Ершова Элеонора 67 3
Будин Алексей 22 3
Попов Сергей 105 3
Сушкевич Антон 62 3
Россия - РФ - Российская федерация 122915 468
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39360 123
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13153 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50184 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14983 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17143 49
Украина 7270 42
Европа 21312 41
Европа Восточная 2997 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12816 27
Казахстан - Республика 4845 26
Германия - Федеративная Республика 12013 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15083 23
Беларусь - Белоруссия 4259 22
Россия - СФО - Новосибирск 3706 22
Индия - Республика 5069 19
Азия - Азиатский регион 4659 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2618 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2493 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3319 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6309 11
Швеция - Королевство 3460 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1272 10
Россия - Сибирь 2010 10
Казахстан - Алматы 511 10
Франция - Французская Республика 7084 10
Нидерланды 3306 10
Украина - Киев 941 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2556 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2324 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1795 9
Беларусь - Минск 562 9
Бразилия - Федеративная Республика 2239 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1538 9
Америка Латинская 1685 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1156 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2368 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6791 229
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41997 226
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4928 187
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41693 160
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10288 121
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10687 111
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20017 89
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4637 73
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6037 70
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4263 68
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23997 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15070 66
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1904 36
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2166 30
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1723 26
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4027 23
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8871 22
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 861 21
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3048 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8287 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1755 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3808 20
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Компьютерра 41 1
Bloomberg Businessweek 123 1
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HPE Tech Pro Community 1 1
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Fortune 208 1
Bloomberg 1110 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2127 83
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7461 80
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IDC Russia - IDC Россия 161 2
Deloitte Technology Fast 13 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Gartner - AMR Research 48 1
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IAOP Global Outsourcing 100 16 1
Forrester Wave 45 1
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CNews Fast рейтинг 42 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 1
CNews Инновация года - награда 70 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 484 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 201 3
SAP S/4HANA Academy 5 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 171 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 655 3
РАН - Российская академия наук 1801 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 41 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 31 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 2
IBS Корпоративный университет - IBS Академия 7 2
Softline Education - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 62 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 292 2
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 5 1
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
Государственный Русский музей 29 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
Институт кибернетики имени В. М. Глушкова 3 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 11 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
Универзитет у Београду - Белградский университет 4 1
РШУ - Русская школа управления 1 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 1
Минобороны РФ - Военная академия РХБЗ ФГКВОУ ВО - Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 1 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 7 1
СамГУ - Самарский государственный университет 16 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 19 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 113 1
ТГУ - Томский государственный университет 116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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