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Максима ГК GMCS

Максима ГК - GMCS

GMCS – один из участников ИТ-рынка по внедрению бизнес-решений и разработке ПО. Входит в ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний России. Компания основана в 1997 г., реализует проекты в разных отраслях экономики в России и за рубежом. С октября 2018 года GMCS входит в группу Совкомбанка.  Головной офис GMCS расположен в Москве, филиалы в Санкт-Петербурге, Пензе, Перми, Туле и Казани.


Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет

которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1–3 лет Екатерина Воропаева Президент GMCS Российский ИТ-рельеф быстро меняется, прежде всего, благодаря активной работе мультипрод
15.11.2022 GMCS помогла масштабировать систему назначения судей РФС

Рекомендательная модель создана РФС совместно с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики, а проектирование и разработку решения по масштабированию на Первую и Вторую лиги ФНЛ выполнила GMCS. Арбитры распределяются на матчи по алгоритму Гейла-Шепли, который обеспечивает оптимальное назначение для каждого матча. Система помогает департаменту судейства с назначением арбитров, оп
28.07.2022 GMCS и Arenadata объявили о начале сотрудничества

GMCS заключила партнёрство с российским разработчиком корпоративной платформы для сбора и хранения больших данных Arenadata. Сотрудничество позволит GMCS предлагать заказчикам новые возможности в области работы с большими данными. В статусе сертифицированного партнёра GMCS будет оказывать услуги системной интеграции на основе техноло
24.05.2022 GMCS и «Аванпост» стали партнерами

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, и GMCS, эксперт по внедрению бизнес-решений и разработке ПО, объявили о заключении партнерского соглашения. Партнерский статус даст GMCS возможность осуществлять продажи, внедрение и подде
29.06.2021 GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM

ля оптимизации процессов производства и продаж, основываясь на предсказании изменений спроса на рынке и трендов потребления», – отметил Роман Циколенко, директор по развитию бизнеса, куратор проекта, GMCS.
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки

зговора с оператором контактного центра, что даст ещё более глубокие возможности для анализа и совершенствования текущих процессов клиентской поддержки», – сказала Людмила Гайдинова, куратор проекта, GMCS.
08.02.2021 GMCS разработала для «Асконы» робота на базе RPA-платформы Uipath

— рутинная операция с заранее известным алгоритмом, роботизация которой не только освобождает сотрудников от однообразных действий, но и помогает избежать ошибок из-за человеческого фактора. Компания GMCS разработала для «Асконы» робота, основанного на решениях Uipath, который обрабатывает входящие электронные документы с услугами от контрагентов в учетной системе предприятия. Для запуска р
01.02.2021 GMCS и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве

Российская ИТ-компания GMCS и «Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных, подписали соглашени
19.01.2021 «Эфко» доверила рутинные процессы программным роботам Uipath

» начала масштабную роботизацию рутинных процессов на базе решений Uipath. Совместно с ИТ-компанией GMCS реализованы три RPA-проекта, что позволило в разы сократить время, которое специалисты в
12.11.2020 GMCS стала партнером Factory5 по внедрению ПО для промышленности

Factory5 (входит в группу Ctrl2GO) и GMCS объявили о подписании партнерского соглашения. Стороны договорились продвигать программные продукты и реализовывать проекты на основе интеллектуального анализа данных для российских промыш
06.10.2020 GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП

ссе принятия решений. Специалисты КТСП могут самостоятельно создавать необходимые отчеты, используя средства визуализации IBM Cognos Analytics. «В процессе реализации проекта использовались наработки GMCS в области автоматизации бюджетирования в холдингах. Чтобы наглядно продемонстрировать возможности IBM Analytics, было выполнено моделирование бюджета на основе реальных данных. Мы продолжа
24.09.2020 GMCS разработала робота для «СОК Сервисный Центр РУС» на базе RPA-платформы UiPath

21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS

нних служб и бизнеса. В новой HR-системе ведется расчет заработной платы, льгот и компенсаций с учетом внушительной численности персонала АЛРОСА – крупнейшего работодателя в Якутии. Также специалисты GMCS заложили базу для автоматизации процессов планирования фонда оплаты труда (ФОТ). Одной из технологических особенностей проекта стала разработка GMCS интеграционных механизмов для об
18.05.2020 GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX

с-процессами «Татпроф» использует автоматизированную систему на базе Microsoft Dynamics AX. Чтобы быть более гибкой в условиях цифровой экономики, производственная компания при поддержке специалистов GMCS автоматизировала в Microsoft Dynamics AX процессы сводного планирования. В результате проекта «Татпроф» получил инструмент для проведения сводного планирования по всей цепочке: производств
20.04.2020 GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365

вали собственные наработки в области Customer Service, проверенные на других проектах с похожими задачами», – отметила Аурика Савчук, директор департамента решений управления взаимодействием компании GMCS.
05.03.2020 GMCS модернизировала BI-систему для DB Schenker в России

. За это время в системе накопился большой объем данных, количество интеграций выросло, а используемых отчетов стало недостаточно для обеспечения потребностей бизнеса. Обновленная силами специалистов GMCS система Business Intelligence позволяет анализировать деятельность логистической компании по более чем 60 показателям, таким как продажи, доходы, расходы, грузоперевозки, тарифы и т.д. Для
23.09.2019 «Клёкнер Пентапласт Рус» перешла на Microsoft Dynamics AX

ёкнер Пентапласт Рус», дочерняя компания международного концерна Klöckner Pentaplast, при поддержке GMCS автоматизировала новые производственные процессы в Microsoft Dynamics AX. Компания «Клёк
01.07.2019 GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток»

каналов, необходимых для оперативной обработки обращений клиента. Оно заменило собой ранее используемое ритейлером решение на базе российского ПО. За первые три месяца эксплуатации решения, по данным GMCS, улучшен показатель FCR (First Call Resolution), определяющий решение вопросов клиента с первого обращения. В момент поступления звонка оператор в едином окне видит карточку клиента, истор
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум

системы предприятия. Опираясь на заложенные в нее правила организации, она должна дирижировать процессами, маршрутизируя и контролируя их. Именно эту парадигму мы развиваем в нашем продукте. Вместе с GMCS, одним из наших первых и ведущих бизнес-партнеров, мы задумали консорциум для практической реализации HCM-платформы нового поколения, соединяющей в себе интеллектуальное ядро и современную
03.06.2019 GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе»

четности к визуальной аналитике. Пользователи смогут работать с данными самостоятельно с помощью интерактивных дашбордов, производить визуальные измерения и строить карты стратегических показателей. «GMCS имеет большой опыт автоматизации процессов бюджетирования, в том числе в сфере розничной торговли и производства. Мы рады, что «Аскона» оценила нашу экспертизу и доверила реализацию этого

11.02.2019 GMCS и UiPath займутся роботизированной автоматизацией трудоемких задач

фессиональную команду для работы с партнерами и клиентами. UiPath инвестирует в локализацию продукта и сервиса для русскоязычных пользователей, чтобы сделать роботизацию еще более доступной. Компания GMCS – сильный партнер для выхода на новый рынок. Совместно с нашим партнером мы сможем помочь заказчикам улучшить рабочую среду, создавая электронную рабочую силу, и развивать культуру инновац
06.02.2019 GMCS создала BI-платформу для «Сколково»

о сервиса на базе BI-платформы Qlik Sense для более эффективного управления экосистемой поддержки отечественных инновационных проектов, реализуемых как в России, так и на мировом рынке. Разработанное GMCS аналитическое решение состоит из 12 интерактивных дашбордов, позволяющих пользователям самостоятельно работать с нужными им данными. В составе Фонда «Сколково» четыре кластера – информацио
08.10.2018 GMCS запустила BI-систему в «Л.Арго»

личество рабочих мест QlikView, привлекая все больше бизнес-пользователей подкреплять свою деятельность данными», – отметил Давид Адамия, начальник отдела ИТиС «Л.Арго». В процессе реализации проекта GMCS использовала собственные наработки. По настоящее время система развивается при активном участии специалистов GMCS. «Мы работаем с «Л.Арго» более 2 лет, быстро реагируя на новые запр
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS

18.12.2017 Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост»

Maykor-GMCS объявила о том, что за 1 месяц развернула систему Service Desk на базе Microsoft Dynamics 365 для компании «Аванпост», предоставляющей услуги продаж и обслуживания кассовых аппаратов под б
07.12.2017 MAYKOR-GMCS разработала систему казначейства для «Объединенных цифровых сетей»

MAYKOR-GMCS завершила первый этап внедрения единой автоматизированной системы казначейства для компании «Объединенные цифровые сети» (ОЦС) на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.Компания «Объединенные

12.07.2017 Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft

Сеть российских мебельных гипермаркетов Hoff объявила о завершении перехода на единую платформу управления бизнесом на базе решений Microsoft для ритейла при поддержке компании Maykor-GMCS. В рамках трансформации бизнес-модели и ИТ-инфраструктуры Hoff совместно с компанией Maykor-GMCS за последние несколько лет реализовала целый ряд проектов. Для поддержки динамики би
30.05.2017 Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами

Компания Maykor-GMCS, российский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ и бизнес-процессов, объявила о начале сотрудничества с компанией Mirapolis — разработчиком российского решения в области управления чел
16.05.2017 Maykor-GMCS автоматизировала электронный документооборот для МТТ

Maykor-GMCS и «СКБ Контур» создали совместное решение для интеграции сервиса ЭДО «Диадок» и информационной системы МТТ на платформе Microsoft Dynamics AX. Поставщики направляют в компанию МТТ электрон
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова

MAYKOR-GMCS и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова объявили о начале сотрудничества в области развития рынка ИТ-образования. Как рассказали CNews в компании, MAYKOR-GMCS ра
09.02.2017 Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний

Зарегистрировано два новых отраслевых CRM-решения, разработанных Maykor-GMCS на платформе Microsoft Dynamics CRM: для операторов фиксированной связи и сотовой связи. Об этом CNews сообщили в компании Maykor-GMCS. Так, CRM-решение для операторов фиксированной
18.01.2017 Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро»

Maykor-GMCS объявила о разработке системы бизнес-аналитики на базе платформы QlikView для компании «Юнипро». Как рассказали CNews в компании, с ее помощью одна из крупнейших российских энергетических

29.08.2016 Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру»

Компания Maykor-GMCS вступила в ассоциацию «Тайзен.ру», консорциум разработчиков российской версии открытой операционной системы Tizen для мобильных устройств и интернета вещей (ИВ/Internet of Things/IoT). С у
11.04.2016 Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView

Компания Maykor-GMCS разработала для транспортно-экспедиционной компании «Траско» систему бизнес-аналитики на базе платформы QlikView. С помощью BI-решения «Траско» получает финансовую аналитику и управляет оп
15.03.2016 Maykor-GMCS будет использовать в своих проектах решения Softpoint

Компания Maykor-GMCS, поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, заключила партнерское соглашение с Softpoint, российским разработчиком программных решений для повышения производительности,

24.11.2015 Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для ремонтного персонала «Э.ОН Россия»

Компания Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для оперативно-производственного персонала энергетической компании «Э.ОН Россия». Его использование позволяет повысить эффективность обходов и осмотров обо
19.10.2015 Maykor-GMCS и Пензенский университет договорились о сотрудничестве

Компания Maykor-GMCS и Пензенский государственный университет (ПГУ) начинают сотрудничество в области развития рынка ИТ-образования и трудоустройства молодых специалистов. Об этом CNews сообщили в Maykor-GM
27.04.2015 Maykor-GMCS и CDC договорились о партнерстве

Компания Maykor-GMCS и группа компаний CDC, российский разработчик мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов предприятий, заключили соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили в группе компаний
03.04.2015 Maykor-GMCS совместно с «Россетями» повысила эффективность управления ремонтными программами электросетевого комплекса

Maykor-GMCS запустила обновленную автоматизированную систему сбора и анализа отчетности по блоку технического обслуживания и ремонтов в компании «Россети». С ее помощью крупнейшая электросетевая компа
05.02.2015 Maykor-GMCS и «Прогноз договорились о партнерстве

Компания Maykor-GMCS, специализирующаяся на внедрении и поддержке бизнес-приложений, и компания «Прогноз», российский разработчик систем бизнес-аналитики, стали партнерами. Об этом CNews сообщили в «Прогнозе».

Публикаций - 351, упоминаний - 368

Максима ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23902 106
SAP SE 5024 58
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 54
Компьюлинк ГК - Compulink 418 42
Oracle Corporation 6437 36
Infor - infor business AG 236 35
Maykor GMCS 44 23
IBM - International Business Machines Corp 9285 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10452 17
Компьюлинк УСП 145 16
7397 15
Корус Консалтинг ГК 1129 12
Quorum - Кворум 119 11
Крок - Croc 1748 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 990 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 9
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 544 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1382 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7417 8
SAP CIS - САП СНГ 840 7
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 7
Прогноз 1693 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1560 6
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 89 6
Открытые технологии 692 6
UIPath 88 6
Ростелеком - Связьинвест 1704 6
Softline - Софтлайн 2257 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10143 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1023 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8256 5
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 24 5
Oracle Siebel Systems 504 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 454 5
Галактика - Корпорация 1436 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6515 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 832 5
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 51 5
МегаФон ПетерСтар 325 5
НСТ - Новые сервисные технологии 46 5
X5 Group 878 17
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6232 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 9
Почта России ПАО 2066 9
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 9
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 14 8
Царицыно ФТД - фирменный торговый дом 11 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2571 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2850 8
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 40 8
Техносила - СервисТрейд 241 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 207 7
РЖД - Российские железные дороги 1708 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 264 6
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 192 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 87 6
Roca Group - Керамика 7 6
Нарьянмарнефтегаз 10 6
Связной ГК 1354 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 141 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 353 5
ВТБ - ВТБ24 661 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 375 5
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 5
X5 Group - Перекрёсток 472 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6763 5
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 5
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 77 4
Транснефть 279 4
Газпром ПАО 1198 4
Газпром нефть 533 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 288 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 4
Роснефть НК - нефтяная компания 491 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 4
Спортмастер - Sportmaster 161 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 61 4
ПГК - Первая грузовая компания 166 4
Федеральное казначейство России 1629 17
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 56 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4782 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9909 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2117 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 854 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1720 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 716 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2575 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2510 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3169 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 32 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3124 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5439 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3986 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3126 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1674 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 38 1
World Bank Group - Всемирный банк 300 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 552 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 899 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 165 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
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Почта России - ГЦМПП - Главный центр магистральных перевозок почты 6 1
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 923 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 695 1
Правительство Москвы 2129 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 256 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
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Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6165 1
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ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56683 150
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5477 109
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Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1570 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11420 29
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1689 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13996 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17893 26
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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2049 25
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2722 24
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1631 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10511 21
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1388 19
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11360 18
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 624 18
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 635 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3949 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14016 17
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 699 17
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3554 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3067 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8998 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26904 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6003 15
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 832 14
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 734 14
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 809 14
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 641 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3945 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13854 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9554 13
Microsoft Dynamics 1178 93
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 89
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 50
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 235 36
Microsoft Dynamics CRM 533 28
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 25
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 821 23
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 22
Microsoft Dynamics 365 128 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 13
Infor - SSA Global Technologies 27 11
Microsoft SharePoint Server 694 11
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 55 11
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 54 10
Microsoft Office 3547 10
Максима ГК - GMCS Telecom 8 8
Максима ГК - GMCS Cargo Terminal 8 8
Microsoft Windows 14838 8
Максима ГК - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 13 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4844 7
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 83 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 784 6
Google Android 13093 6
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 202 6
Softprom PlanDesigner 19 6
Qlik Qlikview 116 5
Age of Kings 3460 5
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 5
Microsoft Azure 1350 5
SAP BW - SAP Business Warehouse 128 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 202 4
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 9 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4404 4
Максима ГК - GMCS Oil&Gas 4 4
Microsoft Windows 2000 12916 4
Linux OS 8723 4
Infor CloudSuite - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre 44 4
Apple iOS 7143 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 218 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 271 3
Воропаева Екатерина 20 20
Сульгин Сергей 46 14
Семенова Ирина 43 10
Сокольская Людмила 10 10
Котов Олег 49 9
Лысов Олег 9 8
Осипов Сергей 33 8
Кошкина Алена 12 8
Савчук Аурика 7 7
Лящ Михаил 42 7
Дрозман Илья 6 6
Темирканова Бэла 5 5
Романов Михаил 31 5
Гудкова Светлана 7 5
Штернлиб Теймур 27 5
Венедиктова Мария 6 4
Еремин Андрей 14 4
Горная Марина 10 4
Рыбакова Любовь 16 3
Осипов Александр 71 3
Ерофеев Евгений 4 3
Анисимова Светлана 9 3
Мякишева Марина 84 3
Юрченко Евгений 132 3
Котов Сергей 17 3
Сапожков Андрей 3 3
Прохоров Сергей 21 3
Толкачева Екатерина 43 3
Майоров Дмитрий 10 3
Зайцев Алексей 7 3
Смыкалов Дмитрий 4 3
Геклер Алена 28 3
Гайдинова Людмила 3 3
Мартынов Дмитрий 37 2
Корбутова Екатерина 4 2
Овчаренко Наталия 4 2
Коган Вячеслав 8 2
Сизов Алексей 14 2
Кучик Евгений 17 2
Морозов Дмитрий 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 128907 258
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40496 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13511 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15859 34
Европа 21584 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50928 19
Казахстан - Республика 5153 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6637 11
Россия - СФО - Новосибирск 3877 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2919 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13133 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 9
Европа Восточная 3026 9
Украина - Киев 1115 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13895 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2458 8
Казахстан - Алматы 542 7
Украина 7418 7
Германия - Федеративная Республика 12318 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2645 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 5
Россия - Сибирь 2193 5
Финляндия - Финляндская Республика 3515 4
Россия - СФО - Иркутская область 956 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2712 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 455 4
Нидерланды 3361 4
Франция - Французская Республика 7648 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 252 4
Беларусь - Белоруссия 4738 4
Дания - Королевство 1238 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2498 4
Швеция - Королевство 3560 4
Армения - Республика 1842 3
Япония 13065 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 985 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 3
Эстония - Эстонская Республика 708 3
Польша - Республика 1894 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 813 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43760 128
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7267 107
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5439 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21651 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46498 48
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2336 47
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5801 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11445 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11538 28
Логистика сбытовая - Сбыт 2257 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25481 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14625 25
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5714 25
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1515 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6399 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5186 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15969 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2578 22
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 690 22
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1196 22
Энергетика - Energy - Energetically 4614 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4893 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9723 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5179 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4184 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4403 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1780 12
Финансовые показатели 2168 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2160 11
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1221 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2724 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2816 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3118 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1733 9
Кредитование - Сrediting - Заём 6215 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 5216 8
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1191 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3909 8
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 935 8
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 607 8
TAdviser - Центр выбора технологий 326 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11061 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1431 2
РИА Новости 834 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1262 1
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IDC - International Data Corporation 4878 9
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Forrester Research 815 3
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
Gartner - AMR Research 48 1
Ventana Research 7 1
ARC Advisory Group 20 1
CNews - Market.CNews Рейтинг CRM-систем 1 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
CNews Mobile - рейтинг 14 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
Fortune Global 500 284 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1338 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 2
РАН - Российская академия наук 1830 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 766 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 142 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 7 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 510 1
СамГУ - Самарский государственный университет 17 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 42 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 46 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 94 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 11 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2182 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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