Ланит Консист Бизнес Групп
Консист Бизнес Групп — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 году, входит в группу ЛАНИТ. Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы ТУРБО. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек (данные 2022 года).
|02.10.2023
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«Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ
«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») завершила второй этап реализации проекта «Раз
|28.09.2023
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Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему
й «Самолет», федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») совместно с компанией-партнером GMCS объявили
|28.09.2023
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Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP
из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений ТУРБО «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) совместно с компанией-партнёром GMCS объявили о
|22.09.2023
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Решение «Турбо ПЛК» включено в реестр российского ПО
решение «Турбо ПЛК» для работы с программируемыми логическими контроллерами Consyst Electronics от «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») внесено в реестр российского ПО. Единый реест
|09.08.2023
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Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО
Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футб
|07.08.2023
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«Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами
Футбольный клуб «Зенит» и разработчик решений ««Турбо»» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») подписали соглашение, в рамках которого бренд
|20.07.2023
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ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо»
ИТ-аутсорсинговая компания ICL Services (входит в группу ICL) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений Турбо, подписали
|22.06.2023
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В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х
Разработчик бизнес-систем «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») и «Ред софт» подписали соглашение о технологи
|21.06.2023
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Решение «Турбо имущественный комплекс» включено в реестр отечественного ПО
шение для комплексного управления объектами недвижимости «Турбо имущественный комплекс», созданное «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), внесено в реестр отечественного ПО. Об этом
|06.06.2023
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«Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование»
«Лига цифровой экономики» и компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Партне
|30.05.2023
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«Высокие цифровые технологии» и «Консист бизнес групп» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Российская ИT-компания «Высокие цифровые технологии» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В его рамках запланировано развитие и внедрение «Турбо бюджетирования» и других функциональны
|27.03.2023
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«Консист бизнес групп» представит решение «Турбо трекинг» на мероприятии CNews «Импортозамещение 2023»
ереходу на российские ИТ-решения, разработчик отечественной программной платформы «Турбо» компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») представит продукт «Турбо трекинг». Во время
|17.01.2023
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«АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х
т процесс. Исполнитель проекта — «ТБ.Корпорация», партнер «Турбо», разработчиком которого является «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»). Об этом CNews сообщили представители «Ланит»
|11.01.2023
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«Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), правообладатель платформы и прикладных решен
|11.01.2023
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«Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо»
«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик платформы и линейки решений «Тур
|28.12.2022
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WONE IT будет внедрять решения на платформе «Турбо»
Мультивендорная сервисная ИТ-компания полного цикла WONE IT и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений «Турбо», заключи
|26.12.2022
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«ЦМД-софт» адаптирует свои решения для работы с «Турбо ERP»
Компания «ЦМД-софт», партнер «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), переводит свои решения на платформу «Турбо Х
|09.11.2022
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Low-code платформа ТУРБО Х была представлена на CNews FORUM 2022
Эксперт «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) в секции “Low-code” CNews FORUM 2022 рассказал
|27.10.2022
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«Консист Бизнес Групп» расскажет об управлении имущественным комплексом аэропорта на ТУРБО
Эксперт «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) Александр Горбачёв представит особенности управ
|17.10.2022
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«ЦМД-софт» будет внедрять ERP-решения на платформе ТУРБО Х
ИT-компания «ЦМД-софт» и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений ТУРБО, заключили
|15.09.2022
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«Консист бизнес групп» поддерживает работу бизнес-процессов ФК «Локомотив»
«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») обеспечивает поддержку системы лояльности бол
|27.07.2022
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«Консист бизнес групп» и ГК «Астра» стали технологическими партнерами
шения Termidesk и других отечественных программных продуктов, подписала договор о сотрудничестве с «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), российским создателем ПО для бизнеса. Соглаш
|01.06.2022
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Navicon расширяет линейку EPM-систем решением «Турбо бюджетирование» от «Консист бизнес групп»
«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик платформы «Турбо», и системный и
|12.05.2022
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«Консист бизнес групп» создала решение для ДСК «Автобан» на базе «1С»
активов по МСФО на базе платформы «1С: Управление холдингом». Новое решение, созданное совместно с «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), является одним из этапов проекта автоматизац
|07.04.2022
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«Консист Бизнес Групп» выпустила российскую систему управления задачами и проектами «Турбо Трекинг»
«Консист Бизнес Групп» (входит в группу компаний «Ланит»), разработчик отечественной платформы
|17.03.2022
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«Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо»
ГК «Корус консалтинг» подписала соглашение о партнерстве и сотрудничестве с «Консист бизнес групп» (входит в ГК «Ланит»), разработчиком платформы «Турбо». Партнерский ста
|12.11.2021
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«Консист бизнес групп» выступила на CNews Forum 2021
Традиционное мероприятие российского рынка ИТ в этом году прошло в 14-й раз 9 ноября 2021 г. в онлайн-формате. Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист бизнес групп» (входит в группу ЛАНИТ), представил доклад «Цифровая трансформация: что не так». CNews Forum 2021 начался с пленарной сессии с участием экспертов мирового уровня, представ
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Как вывести сложный продукт на перенасыщенный рынок: опыт ТУРБО ERP
вести сложный продукт на перенасыщенный рынок: опыт ТУРБО ERP Павел Горянский генеральный директор «Консист Бизнес Групп» Турбулентность в экономике и смена технологического уклада меняют потре
|17.11.2020
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Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию
а» Филипп Генс полностью выкупил «Консист» — головную компанию отечественной консалтинговой группы «Консист бизнес групп». Ранее Генсу в «Консисте» принадлежало только 50% долей. Оставшийся пак
|21.09.2020
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«Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС
«Консист Бизнес Групп» завершила глобальную оптимизацию бюджетного планирования и консолидации
|08.04.2020
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Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами
«Консист бизнес групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой центра
|27.01.2020
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«Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX
расчета заработной платы, формирования регламентированной отчетности. Проект выполнен совместно с «Консист бизнес групп». Система Microsoft Dynamics AX используется в группе компаний «Сибирски
|09.09.2019
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«Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами
«Консист Бизнес Групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой центра
|27.05.2019
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«Консист бизнес групп» перевел офисы «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии на единую систему управления финансами
«Консист бизнес групп» реализовал второй этап в рамках глобальной программы по созданию единой
|17.01.2019
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«Консист бизнес групп» перевела зарубежные офисы «Лаборатории Касперского» на единую учетную систему на базе Microsoft Dynamics AX
LC Europe, входящая в «Консист бизнес групп», завершила пилотный проект создания единой учетной системы на базе Micr
|13.11.2017
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Как бизнес учит государство «цифровизации»
ь, и яркий пример этому – электронные госуслуги, говорит Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист Бизнес Групп». Однако ему есть, чему поучиться у бизнеса. Тем более что технологии, н
|05.07.2017
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Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности
Dassault Systèmes и TOPS Consulting («Консист Бизнес Групп») объявили о подписании соглашения о партнерстве. Соглашение между компа
|16.06.2017
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«Консист Бизнес Групп» внедрила систему управления финансами в НПФ «Алмазная осень»
«Консист Бизнес Групп» объявила о завершении проекта создания единой системы учета хозяйственн
|23.05.2017
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«Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота
Компания «Консист Бизнес Групп» заключила соглашение о сотрудничестве с провайдером электронного докуме
|12.04.2017
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«Консист Бизнес Групп» и Microsoft представляют новый формат ежегодной конференции — DAX Forum X
«Консист Бизнес Групп» и российский офис Microsoft приглашают принять участие в онлайн-трансляции сессий «Процессы», «Продажи» и «Персонал» с десятого юбилейного DAX Forum X, который состоится в
Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солопов Вячеслав 37 22
|Тарасенко Владимир 29 13
|Бобрецов Сергей 12 12
|Горянский Павел 21 10
|Лысенко Эдуард 279 10
|Рахтеенко Владимир 41 10
|Плешков Алексей 61 9
|Пшиченко Дмитрий 36 9
|Подкопаев Олег 29 8
|Богачев Игорь 178 8
|Патрин Максим 30 8
|Шалимов Александр 9 8
|Смирнов Александр 58 8
|Чекель Павел 15 8
|Свердлов Михаил 33 8
|Клеев Владимир 9 8
|Базалей Наталья 15 8
|Стрелова Ольга 35 8
|Реймер Денис 51 8
|Скородумов Олег 17 8
|Малышев Александр 35 8
|Воробьев Артем 26 8
|Потёмкин Роман 21 8
|Тищенко Юрий 14 8
|Мельникова Алиса 38 8
|Егоров Владимир 74 8
|Мухин Максим 18 8
|Фридман Илья 42 8
|Пиляр Елена 21 8
|Сафронов Юрий 63 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Грибанов Юрий 30 8
|Хрусталев Александр 29 8
|Муравлев Александр 15 8
|Халяпин Сергей 79 8
|Коротнев Константин 29 8
|Шадаев Максут 747 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Кравченко Денис 25 8
|Шевченко Владимир 133 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
|Bloomberg 1116 1
|Ведомости 666 1
|CMS Magazine 19 1
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