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Ланит Консист Бизнес Групп

Ланит - Консист Бизнес Групп

Консист Бизнес Групп — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 году, входит в группу ЛАНИТ. Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы ТУРБО. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек (данные 2022 года). 


02.10.2023 «Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ

«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») завершила второй этап реализации проекта «Раз
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему

й «Самолет», федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») совместно с компанией-партнером GMCS объявили
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP

из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений ТУРБО «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) совместно с компанией-партнёром GMCS объявили о
22.09.2023 Решение «Турбо ПЛК» включено в реестр российского ПО

решение «Турбо ПЛК» для работы с программируемыми логическими контроллерами Consyst Electronics от «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») внесено в реестр российского ПО. Единый реест
09.08.2023 Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО

Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футб
07.08.2023 «Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами

Футбольный клуб «Зенит» и разработчик решений ««Турбо»» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») подписали соглашение, в рамках которого бренд
20.07.2023 ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо»

ИТ-аутсорсинговая компания ICL Services (входит в группу ICL) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений Турбо, подписали
22.06.2023 В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х

Разработчик бизнес-систем «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») и «Ред софт» подписали соглашение о технологи
21.06.2023 Решение «Турбо имущественный комплекс» включено в реестр отечественного ПО

шение для комплексного управления объектами недвижимости «Турбо имущественный комплекс», созданное «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), внесено в реестр отечественного ПО. Об этом

06.06.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование»

«Лига цифровой экономики» и компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Партне
30.05.2023 «Высокие цифровые технологии» и «Консист бизнес групп» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Российская ИT-компания «Высокие цифровые технологии» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В его рамках запланировано развитие и внедрение «Турбо бюджетирования» и других функциональны
27.03.2023 «Консист бизнес групп» представит решение «Турбо трекинг» на мероприятии CNews «Импортозамещение 2023»

ереходу на российские ИТ-решения, разработчик отечественной программной платформы «Турбо» компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») представит продукт «Турбо трекинг». Во время

17.01.2023 «АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х

т процесс. Исполнитель проекта — «ТБ.Корпорация», партнер «Турбо», разработчиком которого является «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»). Об этом CNews сообщили представители «Ланит»
11.01.2023 «Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), правообладатель платформы и прикладных решен
11.01.2023 «Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо»

«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик платформы и линейки решений «Тур
28.12.2022 WONE IT будет внедрять решения на платформе «Турбо»

Мультивендорная сервисная ИТ-компания полного цикла WONE IT и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений «Турбо», заключи
26.12.2022 «ЦМД-софт» адаптирует свои решения для работы с «Турбо ERP»

Компания «ЦМД-софт», партнер «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), переводит свои решения на платформу «Турбо Х
09.11.2022 Low-code платформа ТУРБО Х была представлена на CNews FORUM 2022

Эксперт «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) в секции “Low-code” CNews FORUM 2022 рассказал

27.10.2022 «Консист Бизнес Групп» расскажет об управлении имущественным комплексом аэропорта на ТУРБО

Эксперт «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) Александр Горбачёв представит особенности управ
17.10.2022 «ЦМД-софт» будет внедрять ERP-решения на платформе ТУРБО Х

ИT-компания «ЦМД-софт» и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений ТУРБО, заключили
15.09.2022 «Консист бизнес групп» поддерживает работу бизнес-процессов ФК «Локомотив»

«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») обеспечивает поддержку системы лояльности бол
27.07.2022 «Консист бизнес групп» и ГК «Астра» стали технологическими партнерами

шения Termidesk и других отечественных программных продуктов, подписала договор о сотрудничестве с «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), российским создателем ПО для бизнеса. Соглаш
01.06.2022 Navicon расширяет линейку EPM-систем решением «Турбо бюджетирование» от «Консист бизнес групп»

«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик платформы «Турбо», и системный и
12.05.2022 «Консист бизнес групп» создала решение для ДСК «Автобан» на базе «1С»

активов по МСФО на базе платформы «1С: Управление холдингом». Новое решение, созданное совместно с «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), является одним из этапов проекта автоматизац
07.04.2022 «Консист Бизнес Групп» выпустила российскую систему управления задачами и проектами «Турбо Трекинг»

«Консист Бизнес Групп» (входит в группу компаний «Ланит»), разработчик отечественной платформы
17.03.2022 «Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо»

ГК «Корус консалтинг» подписала соглашение о партнерстве и сотрудничестве с «Консист бизнес групп» (входит в ГК «Ланит»), разработчиком платформы «Турбо». Партнерский ста
12.11.2021 «Консист бизнес групп» выступила на CNews Forum 2021

Традиционное мероприятие российского рынка ИТ в этом году прошло в 14-й раз 9 ноября 2021 г. в онлайн-формате. Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист бизнес групп» (входит в группу ЛАНИТ), представил доклад «Цифровая трансформация: что не так». CNews Forum 2021 начался с пленарной сессии с участием экспертов мирового уровня, представ
Как вывести сложный продукт на перенасыщенный рынок: опыт ТУРБО ERP

вести сложный продукт на перенасыщенный рынок: опыт ТУРБО ERP Павел Горянский генеральный директор «Консист Бизнес Групп» Турбулентность в экономике и смена технологического уклада меняют потре
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию

а» Филипп Генс полностью выкупил «Консист» — головную компанию отечественной консалтинговой группы «Консист бизнес групп». Ранее Генсу в «Консисте» принадлежало только 50% долей. Оставшийся пак
21.09.2020 «Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС

«Консист Бизнес Групп» завершила глобальную оптимизацию бюджетного планирования и консолидации
08.04.2020 Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами

«Консист бизнес групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой центра
27.01.2020 «Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX

расчета заработной платы, формирования регламентированной отчетности. Проект выполнен совместно с «Консист бизнес групп». Система Microsoft Dynamics AX используется в группе компаний «Сибирски
09.09.2019 «Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами

«Консист Бизнес Групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой центра
27.05.2019 «Консист бизнес групп» перевел офисы «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии на единую систему управления финансами

«Консист бизнес групп» реализовал второй этап в рамках глобальной программы по созданию единой
17.01.2019 «Консист бизнес групп» перевела зарубежные офисы «Лаборатории Касперского» на единую учетную систему на базе Microsoft Dynamics AX

LC Europe, входящая в «Консист бизнес групп», завершила пилотный проект создания единой учетной системы на базе Micr
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации»

ь, и яркий пример этому – электронные госуслуги, говорит Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист Бизнес Групп». Однако ему есть, чему поучиться у бизнеса. Тем более что технологии, н
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности

Dassault Systèmes и TOPS Consulting («Консист Бизнес Групп») объявили о подписании соглашения о партнерстве. Соглашение между компа
16.06.2017 «Консист Бизнес Групп» внедрила систему управления финансами в НПФ «Алмазная осень»

«Консист Бизнес Групп» объявила о завершении проекта создания единой системы учета хозяйственн
23.05.2017 «Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота

Компания «Консист Бизнес Групп» заключила соглашение о сотрудничестве с провайдером электронного докуме
12.04.2017 «Консист Бизнес Групп» и Microsoft представляют новый формат ежегодной конференции — DAX Forum X

«Консист Бизнес Групп» и российский офис Microsoft приглашают принять участие в онлайн-трансляции сессий «Процессы», «Продажи» и «Персонал» с десятого юбилейного DAX Forum X, который состоится в

Публикаций - 106, упоминаний - 109

Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 66
Microsoft Corporation 23868 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 20
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 508 13
SAP SE 4898 12
Oracle Corporation 6389 11
Custis - Customized Information Systems - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 90 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 10
7342 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 267 10
IBM - International Business Machines Corp 9206 10
Ланит - CleverDATA - КлеверДата 59 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 24 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 8
Citrix Systems 742 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 30 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 24 8
Instabank - Инстабанк 12 8
Webmoney 501 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 237 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 385 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 498 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 150 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 8
Инфокомпас 14 8
Ланит - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 10 7
НИТ - Национальные информационные технологии 32 7
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 335 7
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 99 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 7
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 12 6
HostVM 34 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 180 6
ГКС - Группа компаний Систематика 300 5
ИКС - Yadro - КНС Групп 329 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 5
Альфа-Банк 1550 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 10
РЖД - Российские железные дороги 1705 9
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 9
ТКБ - ТрансКапиталБанк 3 9
ГПБ - Газпромбанк 974 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 148 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 8
Visa International 1840 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Открытие ФК - Бинбанк 193 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 145 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 77 8
Новард УК - Novard 46 8
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 8
ПСБ - Промсвязьбанк 759 8
Bayer AG - Байер 60 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 94 8
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 24 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 181 8
Спортмастер - Sportmaster 149 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 125 8
Пробизнесбанк АКБ 23 8
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 8
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 1 7
Mary Kay - Мэри Кэй 90 6
ВкусВилл - Избёнка 105 6
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 2 5
Jones Day 17 5
En+ Group - Эн+ ГК 19 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 168 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 5
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 102 5
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 55 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 314 4
Федеральное казначейство России 1592 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 157 8
Правительство Москвы 1871 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 121 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент 16 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 60 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 36 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 44 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 3 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 1 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 84 1
Гознак ММД - Московский монетный двор 14 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 21 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 13 1
Правительство Челябинской области 32 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 45 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 1
ASF - Apache Software Foundation 83 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 54
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 35
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 485 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 26
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 293 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 24
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 108 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 18
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 218 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 17
Стандартизация - Standardization 1583 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 14
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 512 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3552 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 11
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 284 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 67 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 446 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 297 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 1429 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2033 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 9
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 54 44
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 833 18
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 18 17
Microsoft Windows 14705 16
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Linux OS 8523 9
Microsoft Dynamics 1175 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 8
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 184 8
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Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 18 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 735 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 366 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 691 4
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 4
НКТ - Р7-Офис 187 3
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 2 3
Microsoft Windows 2000 940 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит - RenPro - портал обучения и развития 3 3
Oracle Hyperion Planning 100 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит - RenNews - мобильная версия корпоративного сайта для сотрудников (интранет) 3 3
Microsoft Office 3493 3
Atlassian - Jira - Система отслеживания ошибок 130 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 250 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 3
Microsoft Dynamics CRM 433 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 697 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 439 2
HostVM VDI - платформа виртуализации 6 2
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 107 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - Platform V Pangolin - Platform V Synaps - Platform V Dataspace - Platform V SOWA - Platform V SDP - Platform V Audit - Platform V IAM - Platform V DataGrid - Platform V Work 63 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 2
Microsoft SharePoint Server 547 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 115 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 254 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 53 2
Солопов Вячеслав 37 22
Тарасенко Владимир 29 13
Бобрецов Сергей 12 12
Горянский Павел 21 10
Лысенко Эдуард 279 10
Рахтеенко Владимир 41 10
Плешков Алексей 61 9
Пшиченко Дмитрий 36 9
Подкопаев Олег 29 8
Богачев Игорь 178 8
Патрин Максим 30 8
Шалимов Александр 9 8
Смирнов Александр 58 8
Чекель Павел 15 8
Свердлов Михаил 33 8
Клеев Владимир 9 8
Базалей Наталья 15 8
Стрелова Ольга 35 8
Реймер Денис 51 8
Скородумов Олег 17 8
Малышев Александр 35 8
Воробьев Артем 26 8
Потёмкин Роман 21 8
Тищенко Юрий 14 8
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Егоров Владимир 74 8
Мухин Максим 18 8
Фридман Илья 42 8
Пиляр Елена 21 8
Сафронов Юрий 63 8
Атанесов Саргис 13 8
Грибанов Юрий 30 8
Хрусталев Александр 29 8
Муравлев Александр 15 8
Халяпин Сергей 79 8
Коротнев Константин 29 8
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Леоничев Алексей 14 8
Кравченко Денис 25 8
Шевченко Владимир 133 8
Россия - РФ - Российская федерация 127081 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 18
Европа 11993 11
Россия - УФО - Челябинская область 1040 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 671 9
Казахстан - Республика 4926 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 8
Германия - Федеративная Республика 8772 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 7
Франция - Французская Республика 5484 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1326 6
Россия - ЦФО - Калужская область 876 5
Россия - ЮФО - Республика Крым 807 5
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Венгрия - Будапешт 77 3
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Швейцария - Цюрих 265 2
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1148 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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