Ланит Консист Бизнес Групп

«Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») завершила второй этап реализации проекта «Раз

Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему й «Самолет», федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») совместно с компанией-партнером GMCS объявили

Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений ТУРБО «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) совместно с компанией-партнёром GMCS объявили о

Решение «Турбо ПЛК» включено в реестр российского ПО решение «Турбо ПЛК» для работы с программируемыми логическими контроллерами Consyst Electronics от «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») внесено в реестр российского ПО. Единый реест

Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футб

«Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами Футбольный клуб «Зенит» и разработчик решений ««Турбо»» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») подписали соглашение, в рамках которого бренд

ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо» ИТ-аутсорсинговая компания ICL Services (входит в группу ICL) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений Турбо, подписали

В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х Разработчик бизнес-систем «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») и «Ред софт» подписали соглашение о технологи

Решение «Турбо имущественный комплекс» включено в реестр отечественного ПО шение для комплексного управления объектами недвижимости «Турбо имущественный комплекс», созданное «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), внесено в реестр отечественного ПО. Об этом

«Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование» «Лига цифровой экономики» и компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Партне

«Высокие цифровые технологии» и «Консист бизнес групп» заключили соглашение о стратегическом партнерстве Российская ИT-компания «Высокие цифровые технологии» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В его рамках запланировано развитие и внедрение «Турбо бюджетирования» и других функциональны

«Консист бизнес групп» представит решение «Турбо трекинг» на мероприятии CNews «Импортозамещение 2023» ереходу на российские ИТ-решения, разработчик отечественной программной платформы «Турбо» компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») представит продукт «Турбо трекинг». Во время

«АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х т процесс. Исполнитель проекта — «ТБ.Корпорация», партнер «Турбо», разработчиком которого является «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»). Об этом CNews сообщили представители «Ланит»

«Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), правообладатель платформы и прикладных решен

«Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик платформы и линейки решений «Тур

WONE IT будет внедрять решения на платформе «Турбо» Мультивендорная сервисная ИТ-компания полного цикла WONE IT и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений «Турбо», заключи

«ЦМД-софт» адаптирует свои решения для работы с «Турбо ERP» Компания «ЦМД-софт», партнер «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), переводит свои решения на платформу «Турбо Х

Low-code платформа ТУРБО Х была представлена на CNews FORUM 2022 Эксперт «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) в секции “Low-code” CNews FORUM 2022 рассказал

«Консист Бизнес Групп» расскажет об управлении имущественным комплексом аэропорта на ТУРБО Эксперт «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) Александр Горбачёв представит особенности управ

«ЦМД-софт» будет внедрять ERP-решения на платформе ТУРБО Х ИT-компания «ЦМД-софт» и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений ТУРБО, заключили

«Консист бизнес групп» поддерживает работу бизнес-процессов ФК «Локомотив» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») обеспечивает поддержку системы лояльности бол

«Консист бизнес групп» и ГК «Астра» стали технологическими партнерами шения Termidesk и других отечественных программных продуктов, подписала договор о сотрудничестве с «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), российским создателем ПО для бизнеса. Соглаш

Navicon расширяет линейку EPM-систем решением «Турбо бюджетирование» от «Консист бизнес групп» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик платформы «Турбо», и системный и

«Консист бизнес групп» создала решение для ДСК «Автобан» на базе «1С» активов по МСФО на базе платформы «1С: Управление холдингом». Новое решение, созданное совместно с «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), является одним из этапов проекта автоматизац

«Консист Бизнес Групп» выпустила российскую систему управления задачами и проектами «Турбо Трекинг» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу компаний «Ланит»), разработчик отечественной платформы

«Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо» ГК «Корус консалтинг» подписала соглашение о партнерстве и сотрудничестве с «Консист бизнес групп» (входит в ГК «Ланит»), разработчиком платформы «Турбо». Партнерский ста

«Консист бизнес групп» выступила на CNews Forum 2021 Традиционное мероприятие российского рынка ИТ в этом году прошло в 14-й раз 9 ноября 2021 г. в онлайн-формате. Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист бизнес групп» (входит в группу ЛАНИТ), представил доклад «Цифровая трансформация: что не так». CNews Forum 2021 начался с пленарной сессии с участием экспертов мирового уровня, представ

Как вывести сложный продукт на перенасыщенный рынок: опыт ТУРБО ERP вести сложный продукт на перенасыщенный рынок: опыт ТУРБО ERP Павел Горянский генеральный директор «Консист Бизнес Групп» Турбулентность в экономике и смена технологического уклада меняют потре

Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию а» Филипп Генс полностью выкупил «Консист» — головную компанию отечественной консалтинговой группы «Консист бизнес групп». Ранее Генсу в «Консисте» принадлежало только 50% долей. Оставшийся пак

«Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС «Консист Бизнес Групп» завершила глобальную оптимизацию бюджетного планирования и консолидации

Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами «Консист бизнес групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой центра

«Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX расчета заработной платы, формирования регламентированной отчетности. Проект выполнен совместно с «Консист бизнес групп». Система Microsoft Dynamics AX используется в группе компаний «Сибирски

«Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами «Консист Бизнес Групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой центра

«Консист бизнес групп» перевел офисы «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии на единую систему управления финансами «Консист бизнес групп» реализовал второй этап в рамках глобальной программы по созданию единой

«Консист бизнес групп» перевела зарубежные офисы «Лаборатории Касперского» на единую учетную систему на базе Microsoft Dynamics AX LC Europe, входящая в «Консист бизнес групп», завершила пилотный проект создания единой учетной системы на базе Micr

Как бизнес учит государство «цифровизации» ь, и яркий пример этому – электронные госуслуги, говорит Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист Бизнес Групп». Однако ему есть, чему поучиться у бизнеса. Тем более что технологии, н

Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности Dassault Systèmes и TOPS Consulting («Консист Бизнес Групп») объявили о подписании соглашения о партнерстве. Соглашение между компа

«Консист Бизнес Групп» внедрила систему управления финансами в НПФ «Алмазная осень» «Консист Бизнес Групп» объявила о завершении проекта создания единой системы учета хозяйственн

«Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота Компания «Консист Бизнес Групп» заключила соглашение о сотрудничестве с провайдером электронного докуме