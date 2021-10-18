Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
X5 Group
Перекресток
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 203, упоминаний - 295
X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
|НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
|Шехтерман Игорь 12 6
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Степанова Татьяна 5 3
|Путин Владимир 1821 3
|Макаров Алексей 49 3
|Прусов Дмитрий 7 3
|Мироненков Антон 10 3
|Стрелова Ольга 32 2
|Зенин Максим 8 2
|Морозов Максим 11 2
|Коренков Сергей 10 2
|Добряков Сергей 2 2
|Капустин Вадим 2 2
|Демяшкевич Светлана 6 2
|Савенко Вера 10 2
|Харитонов Денис 12 2
|Глазков Александр 57 2
|Холязников Владимир 13 2
|Мельник Иван 10 2
|Прохорова Алла 45 2
|Михайлова Екатерина 3 2
|Рыбакова Любовь 12 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Аитов Тимур 47 1
|Румянцев Антон 46 1
|Ишмамедов Константин 4 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Силуанов Антон 52 1
|Ларькин Максим 25 1
|Попов Сергей 72 1
|Белоусов Максим 59 1
|Волож Аркадий 181 1
|Греф Герман 205 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Дремлюг Андрей 3 1
|Трояновский Владимир 40 1
|Орловский Виктор 229 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 3
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
|Forbes - Форбс 441 1
|Reddit 198 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1988 6
|IDC - International Data Corporation 2711 1
|Gartner 2189 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|Synergy Research Group 13 1
|CNews Mobile - рейтинг 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758947, в очереди разбора - 662637.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758947, в очереди разбора - 662637.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru