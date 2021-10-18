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X5 Group
Перекресток


18.10.2021 Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро 1
18.10.2021 «Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети 1
12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов 3
08.10.2021 Х5 Transport автоматизировала наем водителей 1
13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 1
13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток» 2
23.08.2021 ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 1
04.08.2021 X5 Group проведет онлайн-соревнование по Java-разработке 1
29.06.2021 «Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» 1
04.06.2021 «Тинькофф» представил сервис оплаты через СБП в приложении «Кошелек» 1
19.05.2021 X5 Group запустила агрегатор «Около» за пределами Москвы и Московской области 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
22.04.2021 «Перекрёсток» и GlowByte завершили проект по аналитике впечатлений посетителей в магазине 2
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
14.04.2021 «Перекресток» запустил в промышленную эксплуатацию проект по дополнительному контролю за свежестью товаров 1
09.04.2021 Х5ID «сшил» приложения сетей и сервисов Х5 1
01.04.2021 Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток» 3
18.03.2021 X5 запустила цифровой оффер при приглашении соискателей на работу 1
17.03.2021 X5 Retail Group совершенствует работу с бизнес-данными с помощью IBM Watson Knowledge Catalog 1
10.03.2021 В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом 1
10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках» 1
26.02.2021 Х5 и POPAI помогут поставщикам оценить эффективность рекламы в магазинах 1
24.02.2021 «Перекресток» передал поддержку решения Addreality в 600 магазинах специалистам ГК «Корус консалтинг» 1
19.02.2021 «Перекрёсток» внедрил сквозную систему управления жизненным циклом товаров 3
18.02.2021 X5 Retail Group и НИУ ВШЭ запустили совместную образовательную программу 1
15.02.2021 X5 стала крупнейшей цифровой компанией онлайн-рынка продуктов по итогам 2020 года 2
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 1
15.12.2020 Бесконтактные покупки с помощью мобильного телефона стали доступны в «Перекрестках» Санкт-Петербурга 3
03.12.2020 В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью 1
26.11.2020 X5 Retail Group подключила столичные супермаркеты «Перекрёсток» к системе бесконтактных мобильных покупок 4
23.11.2020 «Перекрёсток» внедрил технологию цифрового рекрутинга Skillaz 1
13.11.2020 «Перекресток» запустил новую механику персонализированных предложений 2
10.11.2020 В Москве заработал единый агрегатор экспресс-доставки из торговых сетей Х5 3
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей» 1
06.11.2020 Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio 1
05.11.2020 X5 Retail Group завершила проект миграции SAP-систем в российский ЦОД 1
29.10.2020 Mail.ru Group стала эксклюзивным партнёром X5 Retail Group по продажам видеорекламы в супермаркетах «Перекрёсток» 5
26.10.2020 «Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях 1
21.10.2020 «Перекрёсток» объединил экспресс-доставку и программу лояльности в одном приложении 3

Публикаций - 203, упоминаний - 295

X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4100 13
VK - Mail.ru Group 2482 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
SAP SE 3208 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 5
Инфосистемы Джет 675 5
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
IBM 3530 4
Google LLC 7135 4
Commvault 148 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 3
Эвотор - Evotor 105 3
Крок 1219 3
Штрих-М 36 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Синтерра - Synterra 564 3
Армада 275 3
Ланит ГК 1155 3
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
Amazon Inc - Amazon.com 1469 3
Facebook 3765 3
Dahua Technology 34 2
SAS Institute 596 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Microsoft Corporation 11039 2
АТОЛ ГК 168 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Diasoft - Диасофт 354 2
НСК - Наша Сервисная Компания 39 2
3728 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Trinity - Тринити ГК 48 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Микрон - Micron 365 2
Intelligence Retail 6 2
Oracle Corporation 3333 2
X5 Group - Х5 Технологии 8 2
X5 Group - Пятерочка 559 60
X5 Group 599 55
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 39
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Магнит - Сеть магазинов 269 8
О2О Delivery club 153 7
Альфа-Банк 1123 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 7
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 5
Visa International 1345 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
Conde Nast - Конде Наст 17 4
McDonald’s - Макдоналдс 90 4
Auchan Holding - Ашан 148 4
YouDrive - Оператор каршеринга 31 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
ВТБ Факторинг 22 3
Открытие ФК 538 3
Дикси - Сеть магазинов 79 3
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
AliExpress 275 3
IKEA - ИКЕА 81 3
Лента - Сеть розничной торговли 188 3
Газпром ПАО 519 3
Северсталь ПАО 204 2
Роснефть НК 367 2
iGooods 10 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
Сбербанк Факторинг 18 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Nestle - Нестле 64 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
Почта Банк 289 2
Уралсиб Банк 389 2
Утконос 99 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Роснано 456 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Московский паркинг 5 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 14
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 11
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
DevOps - Development и Operations 296 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
3G - Стандарт мобильной связи 3714 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 2
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 2
УТМ - Универсальный транспортный модуль 8 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Google Android 10750 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Apple iOS 5741 6
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 5
VK - Mail.ru Облако 77 4
X5 Group - X5 ID 7 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
Merlion MerliOnCloud 29 4
Apple - App Store 2198 4
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
Яндекс.Маркет 439 3
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток 8 3
VK - Mail.ru Combo 11 3
Amazon Go 7 3
X5 Group - Экспресс-скан 6 3
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
VK Mini Apps 19 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple Pay 385 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 2
Microsoft Power BI 113 2
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Teams 214 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
VK - Mail.ru Одноклассники 856 2
Google Data Studio 6 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
Шехтерман Игорь 12 6
Медведев Дмитрий 1433 4
Степанова Татьяна 5 3
Путин Владимир 1821 3
Макаров Алексей 49 3
Прусов Дмитрий 7 3
Мироненков Антон 10 3
Стрелова Ольга 32 2
Зенин Максим 8 2
Морозов Максим 11 2
Коренков Сергей 10 2
Добряков Сергей 2 2
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Мельник Иван 10 2
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Ишмамедов Константин 4 1
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Ларькин Максим 25 1
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Белоусов Максим 59 1
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Греф Герман 205 1
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Дремлюг Андрей 3 1
Трояновский Владимир 40 1
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Россия - Российская федерация - РФ 57238 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 22
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Россия - СФО - Ленинградская область 1107 5
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Германия - Федеративная Республика 3618 4
Финляндия - Финляндская Республика 815 4
Россия - Владимир 158 4
Россия - Рязанская область 313 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 3
Украина 3353 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Казахстан - Республика 2622 2
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 146 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Курская область 338 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 2
Россия - Воронеж 686 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 2
Россия - Пермь 738 2
Россия - Сочи 910 2
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Восточная Европа 1674 2
Южная Америка 313 2
Россия - Ульяновск 292 1
Австрия - Австрийская Республика 525 1
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Россия - Белгородская область 366 1
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ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Русский язык 976 1
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Open Space - Офис открытого типа 13 1
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Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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