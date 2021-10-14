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Microsoft Excel


14.10.2021 «Содис Лаб» запустила платформу для управления документооборотом 1
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 2
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 1
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 1
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
15.09.2021 ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками 2
13.09.2021 TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями 1
10.09.2021 ТМК роботизировала обработку финансовых документов 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 2
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 3
05.07.2021 IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура» 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1
03.06.2021 Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов 1
26.05.2021 Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования 1
11.05.2021 Мобильное приложение Salespal с технологиями Abbyy Mobile Capture упрощает работу менеджеров на выставках 1
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 3
26.04.2021 «Яндекс» добавил в набор сервисов для работы «Документы» 1
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ 1
18.03.2021 Как подготовить стратегию по управлению данными 1
09.02.2021 Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград» 1
03.02.2021 «Корус консалтинг» перевел в цифру путь клиента в Mafin с помощью облачной CRM 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 1
16.12.2020 R-Style Softlab зарегистрировала в Роспатенте модули расширения ИАС RS-Datahouse 2
10.12.2020 «Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп» 3
10.12.2020 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в ТПК «Сава» 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
21.10.2020 Обзор МФУ Sharp MX-2651EU 1
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 1
26.08.2020 Создан «вежливый» компьютерный шрифт. Он не дает в Сети ругаться матом. Видео 2
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 2
17.07.2020 Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science 1
25.06.2020 Electroneek и Microsoft заключили партнерство в области роботизированной бизнес-автоматизации 1
18.06.2020 Решение для автоматизации бизнеса от резидента «Сколково» включено в реестр отечественного ПО 1
17.06.2020 DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9 1
08.05.2020 «Альфастрахование» роботизировала процесс обработки бумажных документов 1
15.04.2020 Подтверждена совместимость ПО «Wiseadvice:Финансист» и «1С:Предприятие 8.3» 1
24.03.2020 Smart Engines разработала систему сканирования документов для «Альфастрахования» 1
21.02.2020 Телеком-гиганту и производителю трансформеров прицельно подбросили необычные файлы 1
10.02.2020 Softline помогла автоматизировать процесс ежегодной оценки персонала на заводе Nissan 1
07.02.2020 «Гэндальф» помог перевести «Себряковцемент» на новую систему управления и учета на базе «1С» 1

Публикаций - 435, упоминаний - 521

Microsoft Excel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 63
3728 52
Oracle Corporation 3333 37
SAP SE 3208 32
Корус Консалтинг ГК 805 21
IBM 3530 20
Инталев 168 12
Хомнет Консалтинг 125 12
ЭОС - Электронные офисные системы 983 11
Abbyy 793 10
Apple Inc - Эппл Рус 7685 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 10
VK - Mail.ru Group 2482 10
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 10
Docsvision - ДоксВижн 770 9
Новые облачные технологии (НОТ) 227 8
Yandex - Яндекс 4100 7
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 7
Facebook 3765 6
Softline - Софтлайн 1474 6
Qlik 63 6
Барс груп 402 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
Nokia Corporation 2424 5
Directum - Директум 645 5
Google LLC 7135 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 4
Teradata 166 4
Гэндальф - Gendalf 59 4
Anaplan 37 4
VMware 1829 4
SAS Institute 596 4
Ланит ГК 1155 4
HP Inc. 2901 4
Терн ГК - Tern Group 44 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 4
Navicon - Навикон 197 4
Акадо Телеком - Комкор 606 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 9
ВТБ24 583 5
Альфа-Банк 1123 5
X5 Group 599 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
АльфаСтрахование СГ 207 4
Балтика - Пивоваренная компания 111 3
Лента - Сеть розничной торговли 188 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Связной ГК 877 2
Avito - Авито 171 2
WikiMart - Викимарт 40 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
LinkedIn 520 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Еврохим МХК 41 2
Castorama - Касторама 16 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 2
Северсталь ПАО 204 2
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 3 2
Спецэнерготранс 2 2
Tesla Motors 241 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
X5 Group - Перекресток 203 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Вертолеты России 114 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Газпром ПАО 519 1
Почта России ПАО 1570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Федеральное казначейство России 766 2
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 39 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 66
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 34
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 24
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 17
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 15
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 183 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 14
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 13
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GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 186 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 135 12
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 12
EPUB - Electronic Publication 102 11
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 68 11
FB2 - FictionBook 87 11
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 11
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 10
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 10
Big Data - Большие данные 1136 9
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 9
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 8
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JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 86 7
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
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NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 84 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
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