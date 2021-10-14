Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Excel
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 435, упоминаний - 521
Microsoft Excel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 120 8
|Федечкин Эдуард 32 5
|Комиссаров Дмитрий 157 4
|Чеглаков Андрей 40 4
|Кирсанов Алексей 24 4
|Попов Анатолий 98 4
|Харитонова Анна 5 3
|Степанов Антон 56 3
|Савюк Виктор 22 3
|Лосев Сергей 43 2
|Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 2
|Кветкина Юлия 16 2
|Зайцев Евгений 11 2
|Раевский Роман 12 2
|Ставринов Яков 6 2
|Щеглов Петр 9 2
|Кривенко Виталий 15 2
|Тепляков Всеволод 7 2
|Артеменко Алексей 15 2
|Бегтин Иван 48 2
|Арсентьев Андрей 54 2
|Ипатов Вадим 80 2
|Комаров Михаил 14 2
|Цыпляев Максим 30 2
|Храмцовская Наталья 38 2
|Басов Алексей 79 2
|Коптелов Андрей 74 2
|Еремина Елена 6 2
|Демина Наталья 3 2
|Давидан Александр 14 2
|Аникин Александр 16 2
|Курьянов Сергей 146 2
|Оганесян Ашот 58 1
|Колесов Александр 19 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Касперская Наталья 197 1
|Путин Владимир 1821 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Вайнер Всеволод 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757771, в очереди разбора - 661461.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757771, в очереди разбора - 661461.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru