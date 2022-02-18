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EPAM Solutions ЭПАМ Решения EPAM Systems ЭПАМ Систэмз Effective Programming for America

EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America


18.02.2022 Выручка Epam превысила $3,75 млрд по итогам 2021 года
17.02.2022 Американский фонд скупил скачущие в цене акции Epam на $1,35 млрд
11.11.2021 Epam объявила о приобретении Emakina Group
08.11.2021 Квартальная выручка Epam увеличилась на 51% и превысила $988 млн
25.10.2021 Решение Epam для быстрой миграции на SAP S/4HANA квалифицировано SAP
10.08.2021 Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии
16.07.2021 EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании
13.05.2021 EPAM совершил крупнейшую сделку в истории
12.05.2021 «М.Видео» при поддержке Epam расширяет ассортимент за счет интеграции с goods.ru
11.05.2021 Epam купила ИБ-компанию White-Hat
21.01.2021 EPAM покупает американскую финтех-компанию
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США
23.11.2020 Nokian Tyres совместно с Epam запустила маркетплейс по продаже шин
23.11.2020 Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы
06.08.2020 Квартальная выручка Epam выросла на 14,6% и составила $632,4 миллиона
10.07.2020 ЮНИСЕФ и EPAM разработали инфоплатформу HealthBuddy COVID-19
12.05.2020 Квартальная выручка Epam превысила $650 млн
15.01.2020 Артак Оганесян, EPAM -

Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты
02.12.2019 EPAM поразила директора ИТ-компании и купила ее за $17 млн
11.10.2019 Банк «Открытие» и Epam стали стратегическими партнерами по цифровой трансформации и внедрению инноваций
02.10.2019 Банк «Открытие» и Epam оперативно внедрили ключевую платформу для инвестиционного бизнеса
02.07.2019 Epam объявил о приобретении разработчика решений для электронного обучения Competentum
10.06.2019 Goods.ru при поддержке EPAM запустил мобильное приложение
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко»
06.02.2019 Epam: В будущем большинство приложений будут собраны, а не куплены
23.01.2019 Магазин Goods.ru c помощью EPAM оптимизировал поиск на базе платформы ElasticSearch
16.11.2018 EPAM совершила крупнейшую сделку в истории
09.11.2018 EPAM купил британского цифрового консультанта за $35 млн
26.10.2018 Чтобы привлечь программистов, EPAM открыл офис на испанском курорте
05.09.2018 Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM
13.11.2017 «М.Видео» достигла рекордного роста онлайн-продаж за счет развития сайта с EPAM
16.02.2017 Morgan Stanley собрал акций EPAM на $176 млн
19.01.2017 UBS и EPAM заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве для внедрения инноваций
16.01.2017 «Лукойл» с помощью EPAM реализовал масштабный проект по модернизации веб-ресурсов
16.11.2016 «Росгосстрах» при поддержке Epam перевел веб-сайт на новую платформу
20.09.2016 Epam и OpenWay стали партнерами в развитии решений электронных платежей и цифрового банкинга
05.08.2016 Epam разработал для «МетЛайф» веб-систему для поддержки продаж страховых продуктов
30.05.2016 Epam совместно с PTC работает над созданием специализированных отраслевых решений интернета вещей
30.03.2016 АББ с помощью Epam перевела системы SAP на платформу IBM
11.03.2016 EPAM совершила крупнейшее поглощение в своей истории

Публикаций - 365, упоминаний - 689

EPAM Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 271 76
SAP SE 4595 42
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 42
IBM - International Business Machines Corp 8941 40
Oracle Corporation 6035 40
Microsoft Corporation 22497 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 38
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 32
Yandex - Яндекс 5015 32
Softline - Софтлайн 1870 31
Крок - Croc 1616 28
Рексофт - Reksoft 334 22
6072 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 21
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 20
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 18
Diasoft - Диасофт 534 17
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 17
HP Inc. 5313 17
Google LLC 10352 17
VK - Mail.ru Group 3057 15
Аурига - Auriga 62 14
NVision Group - Энвижн Груп 660 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 14
Meta Platforms - Facebook 4267 14
Empathy Lab 13 13
Корус Консалтинг ГК 1014 13
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 13
Intel Corporation 11262 12
SAP CIS - САП СНГ 821 12
Apple Inc 10683 12
Amazon Inc - Amazon.com 2650 11
Accenture plc 810 10
Ланит - Artezio - Артезио 55 10
IBA Group - Международный деловой альянс, МДА 52 10
Cisco Systems 4720 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 41
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 18
Альфа-Банк 1476 17
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 13
Russia Partners 25 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 13
Почта России ПАО 1853 11
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 11
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 10
Citi - Citigroup 283 10
FMR - Fidelity Managment & Research 21 10
UBS AG 295 10
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
ГПБ - Газпромбанк 842 9
X5 Group 709 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 8
BlackRock 21 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 8
Qiwi 878 7
Газпром ПАО 1008 7
Fidelity 38 7
Открытие ФК - Росгосстрах 266 7
Газпром нефть 439 7
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 7
Северсталь ПАО - Severstal 308 6
Vanguard Group 13 6
Ингосстрах СПАО 301 6
PPE Group 15 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 5
FGI Wireless 11 5
Связной ГК 1190 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 5
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 21
Президент Российской Федерации 3770 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
Счётная палата РФ 628 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Федеральное казначейство России 1345 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 2
Администрация Президента РФ 904 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Правительство Москвы 1640 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 101 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 34
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 8
АФТ - Ассоциация Финтех 251 6
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 6
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 93
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 69
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 47
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 24
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 23
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 22
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 16
Big Data - Большие данные 3520 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 13
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 12
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1467 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 11
Agile software development - Гибкая методология разработки 347 11
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 10
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 714 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 9
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 8
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 8
Oracle Java - язык программирования 2554 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 12
Microsoft Windows 2000 2856 10
Google Android 11959 7
OpenText Documentum 350 6
Apple iOS 6422 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 6
Microsoft Office 3247 6
Apache Hadoop 356 5
ЭОС Дело СЭД 4365 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 4
Linux OS 7669 4
Apple iPad 3663 4
Samsung Hummingbird 99 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 114 3
SAP Sybase 280 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 3
Microsoft Azure 1276 3
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 76 3
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 369 3
Epam TelescopeAI 3 3
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 68 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 88 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 83 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 114 2
Red Hat OpenShift 95 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
JavaScript - JS - язык программирования 959 2
Microsoft Teams 309 2
Добкин Аркадий 62 59
Оганесян Артак 31 30
Овчаренко Юрий 30 30
Гавердовский Анатолий 16 15
Макаров Валентин 173 13
Фомичев Андрей 68 11
Лощинин Дмитрий 37 11
Кантор Илья 11 10
Бобровников Борис 99 9
Калинин Александр 124 9
Егоров Александр 67 8
Глазков Александр 64 7
Чехонин Антон 63 6
Путин Владимир 2542 6
Генс Филипп 32 5
Богуславский Леонид 30 5
Романов Илья 21 5
Прохоров Александр 101 5
Грибов Владимир 30 5
Клягин Максим 27 5
Адылин Павел 18 5
Тикуркин Максим 37 5
Серова Елена 317 5
Пунтиков Николай 22 5
Шадаев Максут 460 5
Арефьев Андрей 24 4
Зюзин Иван 4 4
Владимиров Максим 4 4
Медведев Дмитрий 1604 4
Юсупов Шерзод 4 4
Варов Константин 24 4
Щеголев Игорь 685 4
Мишустин Михаил 376 4
Валчев Стоян 48 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Никифоров Николай 1161 4
Кордичев Алексей 8 4
Мацоцкий Сергей 173 4
Назипов Дмитрий 80 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 230
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 157
Беларусь - Белоруссия 3525 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 59
Украина 6212 51
Европа Восточная 2927 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 36
Казахстан - Республика 4467 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 30
Европа 12319 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 25
Индия - Республика 4263 25
Америка Северная 2650 22
Германия - Федеративная Республика 8903 21
Азия - Азиатский регион 3803 21
Венгрия 615 16
Европа Западная 1329 16
Беларусь - Минск 545 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 14
Польша - Республика 1559 12
США - Нью-Йорк 2616 12
Канада 3319 10
Ближний Восток 2549 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 9
Америка 2011 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 8
Нидерланды 2197 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 8
Сингапур - Республика 1574 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 8
Россия - ПФО - Казань 2085 7
Швеция - Королевство 2072 7
Япония 10069 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 7
Чехия - Чешская Республика 1053 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 239
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 131
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 69
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 31
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 30
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 21
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 18
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 15
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 14
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 5
ЕСН - Единый социальный налог 98 5
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 4
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 4
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Информационное общество - Государственная программа 1238 4
Образование в России 460 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 4
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 4
Прайм - Агентство экономической информации 694 4
Forbes - Форбс 591 3
РИА Новости 766 3
InformationWeek 231 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Bloomberg 1009 2
NBC Universal Media 71 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
PCWorld - PC World 42 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Yahoo! Finance 100 1
The Economist 43 1
Известия ИД 307 1
За Телеком - telegram-канал 40 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 24 1
Fortune 196 1
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Ведомости 375 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
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Microsoft Research 128 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 2
SAP S/4HANA Academy 5 2
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CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 28 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 125 1
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НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 35 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 5
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CeBIT 454 1
ИнфоКом 59 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 24 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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