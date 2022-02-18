EPAM Solutions ЭПАМ Решения EPAM Systems ЭПАМ Систэмз Effective Programming for America
EPAM Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добкин Аркадий 62 59
|Оганесян Артак 31 30
|Овчаренко Юрий 30 30
|Гавердовский Анатолий 16 15
|Макаров Валентин 173 13
|Фомичев Андрей 68 11
|Лощинин Дмитрий 37 11
|Кантор Илья 11 10
|Бобровников Борис 99 9
|Калинин Александр 124 9
|Егоров Александр 67 8
|Глазков Александр 64 7
|Чехонин Антон 63 6
|Путин Владимир 2542 6
|Генс Филипп 32 5
|Богуславский Леонид 30 5
|Романов Илья 21 5
|Прохоров Александр 101 5
|Грибов Владимир 30 5
|Клягин Максим 27 5
|Адылин Павел 18 5
|Тикуркин Максим 37 5
|Серова Елена 317 5
|Пунтиков Николай 22 5
|Шадаев Максут 460 5
|Арефьев Андрей 24 4
|Зюзин Иван 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Медведев Дмитрий 1604 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Варов Константин 24 4
|Щеголев Игорь 685 4
|Мишустин Михаил 376 4
|Валчев Стоян 48 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Никифоров Николай 1161 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Мацоцкий Сергей 173 4
|Назипов Дмитрий 80 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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