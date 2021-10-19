Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
C++
Язык программирования
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 284, упоминаний - 417
C++ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Трушкин Константин 43 3
|Вислый Александр 12 3
|Смыслов Дмитрий 6 3
|Бунин Евгений 3 3
|Тарасов Арсений 35 2
|Путин Владимир 1820 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Гольдштейн Константин 8 2
|Мельникова Анастасия 166 2
|Березкин Григорий 28 1
|Егоров Александр 48 1
|Fxmsp 6 1
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Лямин Александр 59 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Хомков Игорь 40 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Ракова Марина 11 1
|Малков Павел 38 1
|Ермаченков Игорь 2 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Транковская Наталья 11 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Галушкин Олег 168 1
|Кувшинников Олег 12 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Акимов Максим 167 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Лобас Аркадий 9 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Поляков Сергей 60 1
|Галицкий Александр 82 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
|Андреев Сергей 39 1
|Эйгес Павел 66 1
|Чернов Даниил 49 1
|IDC - International Data Corporation 2709 3
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 3
|Gartner 2188 2
|CNews Analytics 1988 1
|Fortune 100 48 1
|Samsung Research 10 1
|MalwareHunterTeam 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru