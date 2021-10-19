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C++
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19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
12.10.2021 Игорь Никифоров об изменениях на рынке IT-технологий и DevOps 1
12.10.2021 Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее 3
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 1
07.10.2021 В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
01.10.2021 Superjob и МФТИ назвали ИТ-специальности с наибольшим приростом резюме женщин 1
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
22.09.2021 Студентам приготовиться: в «Лаборатории Касперского» открыт новый набор на программу стажировок SafeBoard 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
21.09.2021 «Яндекс.такси» направит 20 млн руб. на обучение водителей ИТ-профессиям 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
09.09.2021 Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры 4
18.08.2021 Починка мелкой уязвимости в важной библиотеке Linux вызвала к жизни жуткую «дыру». Под ударом все дистрибутивы 1
23.07.2021 Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно 1
22.07.2021 Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ 1
21.07.2021 Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее 1
17.06.2021 Tele2 запустила образовательный портал 1
04.06.2021 Криворукие пользователи сломали установщик программ, появления которого в Windows ждали 35 лет 1
01.06.2021 В столичных детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 5
27.04.2021 Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 2
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP 3
07.04.2021 Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным 1
30.03.2021 Рашит Махат, Powerry: Ключевыми проблемами применения ИИ остаются верность алгоритмов и чистота данных 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
01.12.2020 Разработана уникальная файловая система с рекордной степенью сжатия данных 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
15.10.2020 Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP 1
09.09.2020 «Диасофт» представил новейшие технологии импортозамещения 1
17.08.2020 Китай запретил любимый программистами текстовый редактор 1
14.08.2020 Начато производство настольного суперкомпьютера на процессорах «Байкал». Видео 1
28.07.2020 Названы самые популярные языки программирования. Среди них полумертвый COBOL 5
16.06.2020 Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения 1

Публикаций - 284, упоминаний - 417

C++ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 70
Google LLC 7128 24
VK - Mail.ru Group 2482 14
GitHub 412 8
Apple Inc - Эппл Рус 7680 7
Yandex - Яндекс 4099 6
Samsung Electronics 5633 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
3727 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Accenture - Аксенчер 531 4
Facebook 3765 4
SEC Consult Services 929 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 3
Intel Corporation 4152 3
Рексофт - Reksoft 199 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 3
IBM 3527 3
Nvidia Corp 2011 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
Twitter 2204 3
ChemTech - Химтех 5 3
SAP SE 3207 3
Yahoo! 1089 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Aquarius - Аквариус 209 2
Oracle Corporation 3331 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
Базальт СПО 206 2
AMD - Advanced Micro Devices 1664 2
Softline - Софтлайн 1473 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Oracle Sun Microsystems 388 2
SPARC International 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 2
Abbyy 793 2
Funcom 62 1
HeadHunter Group - HH Group 336 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Татнефть 112 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
Petrobras 5 2
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 2 2
Татнефть Танеко НПЗ 13 2
Альфа-Банк 1123 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Почта Банк 289 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
The Walt Disney Company 166 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
JCB International 113 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Y Combinator 32 1
Capital One 15 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Tessi 8 1
Dukascopy Bank SA 4 1
Ward Howell 8 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Почта России ПАО 1570 1
eBay Inc 528 1
Visa International 1344 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 15 1
Coursera 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Правительство РФ 2200 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Linux Foundation 157 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 17
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 10
Flash 472 9
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 4
Kubernetes 307 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
NoSQL - not only SQL СУБД 92 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
Microsoft Windows приложения 105 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 3
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
DDR - Double data rate 1066 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
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Linux OS 4243 39
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Python - Высокоуровневый язык программирования 389 24
Apple macOS 922 18
Microsoft Azure 1171 12
Apple macOS X 900 11
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МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 5
Microsoft SQL Server 789 5
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Microsoft Windows 8 1228 4
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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