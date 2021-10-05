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Фотокамеры
Фотоаппараты



05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
31.03.2021 Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео 1
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео 1
26.02.2021 Xiaomi выпускает новый планшет после многолетнего перерыва. Он будет лучше и дешевле iPad Pro. Фото 1
15.02.2021 Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео 1
25.11.2020 Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео 1
09.10.2020 Samsung начала продавать в России упрощенный флагманский смартфон. Он стоит намного дешевле, чем в Европе. Видео 1
03.04.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux Ubuntu. Видео 1
30.03.2020 Xiaomi выпускает смартфон с квадрокамерой и огромной батареей за $100 1
28.02.2020 HTC выпустила сверхдешевый смартфон с гигантским аккумулятором. Видео 1
13.02.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео 1
24.01.2020 Рассекречен облик новых флагманов Samsung Galaxy S20 c гигантской камерой. Цена 1
23.10.2019 Meizu выпустила мощный смартфон - «убийцу» дешевых флагманов Xiaomi. Цена 1
10.10.2019 Начались продажи сверхдешевого смартфона Xiaomi с огромным аккумулятором. Цена 1
15.08.2019 Экс-«дочка» Siemens выпускает неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Цена 1
09.07.2019 В России вышел супердешевый смартфон Xiaomi Redmi 7A 1
08.05.2019 Google выпустил дешевые смартфоны Pixel с мощной камерой. Цена 1
20.02.2019 Xiaomi выпустила смартфон-флагман вдвое дешевле, чем у конкурентов 1
10.07.2018 TP-Link представила три новые модели доступных смартфонов Neffos 1
28.03.2018 Новые флагманы Huawei побили рекорд Samsung S9+ по качеству фото 1
03.04.2017 «Яндекс.Диск» предлагает дополнительные 32 ГБ любителям мобильных фото 1
04.12.2014 Выбор техники для путешествий: ZOOM рекомендует 1
14.07.2014 Тест планшета Huawei MediaPad X1 7.0 3G: удачный ход 1
17.03.2014 Тест смартфона Samsung Galaxy S5: эволюция лидера 1
23.03.2012 Первый взгляд на Polaroid SC1630: фотокамера или смартфон? 1
22.03.2012 Первый взгляд на Canon EOS 5D Mark III: большой сюрприз 1
21.02.2012 Фотоаппараты: хиты продаж второго полугодия 2011 1
01.11.2011 R2-D2: Знакомство с Ice Cream Sandwich - Фотокамера и фотогалерея 1
18.08.2011 Обзор Sony Ericsson Xperia mini pro: QWERTY-смартфон для прекрасной половины 1
14.03.2011 Мобильные телефоны и смартфоны: хиты продаж февраля 2011 1
13.09.2010 В Сети появились первые изображения микро-4/3 камеры Olympus 1
25.08.2010 Motorola Milestone: удобный qwerty-коммуникатор на базе Android 1
06.10.2009 Nikon D3000: как не разориться при покупке «зеркалки» 1
24.11.2008 LG KC560 - телефон вашего настроения 1
07.08.2008 Nikon представил новую топовую фотокамеру Coolpix P6000 1
08.07.2008 Hasselblad представил цифровую камеру с разрешением 50 МП 1
04.09.2007 Уход за фототехникой в отпуске 1
24.11.2006 Ликбез: все о режимах съемки в цифровых фотокамерах 1
05.10.2006 Benq выпустил новый цифровой фотоаппарат 1

Публикаций - 59, упоминаний - 62

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 985 13
Samsung Electronics 8953 11
Qualcomm Technologies 1557 5
MediaTek 371 5
Huawei 2996 4
Sony 5561 4
Google LLC 9440 4
Mali 55 4
Apple Inc 10137 3
OPPO Electronics 246 3
Realme 93 3
Nikon 557 3
HTC Corporation 1377 2
Nokia Corporation 5235 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 947 2
Olympus 424 2
LG Electronics 3134 2
iriver 152 1
Pine Microsystems 3 1
ArcSoft - АркСофт 10 1
Oukitel 12 1
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 55 1
Leica Camera 225 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 1
P2i 7 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 423 1
Eastman Kodak - Кодак 469 1
Canon 1281 1
OnePlus - BBK Electronics 367 1
Vivo 146 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 1
Twitter 2293 1
TP-Link 177 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 493 1
Siemens AG - Сименс Россия 2222 1
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 39 1
Meizu 143 1
Sharp Corporation 995 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 108 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 2
Связной ГК 1085 1
TÜV Rheinland Group 74 1
Porsche 55 1
Белый Ветер 213 1
Dixis - Диксис 343 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4936 15
USB Type-C - USB-C 1007 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3554 14
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9161 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 10
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 823 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 947 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 4
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 742 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1261 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4202 4
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 516 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 204 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1539 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 244 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 287 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 125 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 633 3
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 31 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 153 2
Beautify - Режим улучшения фотоизображений 18 2
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 203 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 190 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 54 2
Wi-Fi Direct 168 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3259 2
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 229 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 494 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 146 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 199 2
ToF camera - Time-of-flight камера 61 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1049 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 294 11
Google Android 10 181 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1365 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 10
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 186 8
Google Android 11673 7
Google Android 9 Pie 168 7
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 174 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 329 7
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 233 6
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 132 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 230 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 425 6
Corning Gorilla Glass 560 5
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1228 5
Samsung Galaxy Note 608 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 5
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 147 5
Samsung One UI 46 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 122 4
Google Android 11 98 4
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 54 4
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 3
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 215 3
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 25 3
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 66 3
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 48 3
Nikon Coolpix - серия компактных камер 176 3
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 93 2
Qualcomm Adreno 5xx - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 18 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1001 2
Apple iPhone 11 161 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 314 2
Apple iPhone 12 132 2
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 35 2
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 31 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 53 2
Samsung Galaxy 370 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 232 2
Huawei Mate - серия смартфонов 210 2
Jun Lei - Цзунь Лей 44 2
Газаров Артур 77 2
Гуцериев Михаил 109 1
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 6
Индия - Республика 4093 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 2
Европа 7249 2
Южная Корея - Республика 3271 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 1
Италия - Итальянская Республика 2901 1
Испания - Королевство 2566 1
Германия - Федеративная Республика 7790 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 1
Нидерланды 1993 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 1
DxOMark - Издание 35 4
CNews - ZOOM.CNews 1317 3
GizChina - Издание 42 2
GSM Arena 54 2
GizmoChina 83 2
SamMobile 41 1
91Mobiles 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 100 1
Чёрная пятница (распродажи) 84 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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