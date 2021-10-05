Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фотокамеры
Фотоаппараты
Публикаций - 59, упоминаний - 62
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 2
|Связной ГК 1085 1
|TÜV Rheinland Group 74 1
|Porsche 55 1
|Белый Ветер 213 1
|Dixis - Диксис 343 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 2
|Газаров Артур 77 2
|Гуцериев Михаил 109 1
|Ю Ричард - Yu Richard 19 1
|Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
|DxOMark - Издание 35 4
|CNews - ZOOM.CNews 1317 3
|GizChina - Издание 42 2
|GSM Arena 54 2
|GizmoChina 83 2
|SamMobile 41 1
|91Mobiles 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028839.
Создано именных указателей - 61539.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028839.
Создано именных указателей - 61539.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru