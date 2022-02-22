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Фишинг Фишинговые электронные письма Мошенничество с электронной почтой BEC Business email compromise invoice fraud



22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году 1
15.12.2020 Eset рассказала о правилах безопасного шопинга на Новый год 1
26.11.2020 Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру 1
22.05.2020 Check Point: группа хакеров похитила 1,1 млн фунтов в ходе атаки на финансовые компании 1
12.02.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники используют названия сервисов для знакомств 1
12.02.2020 Исследование IBM X-Force: кража учетных данных и уязвимости стали главными врагами бизнеса 1
10.02.2020 «Лаборатория Касперского»: в предновогодний период доля финансового фишинга по всему миру выросла на 9,5% 1
07.02.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники использовали названия популярных фильмов в зловредах 1
07.02.2020 WhatsApp позволил тайно читать чужие файлы на ПК под macOS и Windows 1
31.01.2020 МКБ укрепил систему информационной безопасности 1
29.01.2020 Две трети американцев считают, что в разгуле киберпреступности виноваты банки 1
16.01.2020 Eset: более половины российских компаний обеспокоены защитой ПД сотрудников и клиентов 1
26.12.2019 Металлургов и химпром терроризируют с помощью легальных программ 1
24.12.2019 Eset сообщила о мошеннической атаке на пользователей PayPal 1
16.12.2019 Исследование Microsoft: 44 млн пользователей используют один пароль для всех личных аккаунтов 1
13.12.2019 Microsoft назвала самые необычные виды мошенничества в интернете 1
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 1
09.12.2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий всплеск активности онлайн-мошенников 1
03.12.2019 «Лаборатория Касперского»: около трети ПК с биометрией подвергались угрозе кражи данных или контроля 1
02.12.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных кредитных карт из отелей по всему миру 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
28.11.2019 «Лаборатория Касперского»: в преддверии «черной пятницы» фишеры стали в два раза чаще атаковать российские интернет-магазины 1
21.11.2019 Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак 1
08.11.2019 Group-IB рассказала, как графовый анализ помогает клиентам находить киберпреступников 1
30.10.2019 WhatsApp начал мстить за своих пользователей: Спецслужбы держали их под колпаком и читали всю переписку 1
24.10.2019 Check Point: вредоносные рассылки, имитирующие бухгалтерские документы, атаковали российские компании 1
22.10.2019 Cisco рассказала о ключевых тенденциях на рынке ИБ 1
10.10.2019 Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет 1
01.10.2019 Group-IB обнаружила сайты-клоны отелей в Сочи 1
26.09.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об участившихся атаках фишеров на корпоративных пользователей 1
25.09.2019 Accenture назвала тренды кибербезопасности 2019 1
24.09.2019 BI.ZONE и «Мегафон» объединили усилия против банковского мошенничества 1
24.09.2019 Хакер-неудачник за копейки заработал подельникам миллионы и отправился в тюрьму 1
17.09.2019 Опасная FANTA: известный Android-троян сменил тактику и «заработал» десятки миллионов рублей на российских пользователях 1
11.09.2019 «Лаборатория Касперского» рассказала о фишинговых атаках на пользователей macOS 1
05.09.2019 Check Point: смартфоны Samsung, Huawei, LG, Sony уязвимы перед фишинговыми атаками 1
03.09.2019 Zyxel представила облачный ИБ-фильтр с защитой в реальном времени 1
02.09.2019 «Ростелеком-солар» обновил платформу для обучения пользователей правилам кибербезопасности 1
31.07.2019 «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии банковские троянцы атаковали 430 тысяч пользователей 1
22.07.2019 Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM 1

Публикаций - 73, упоминаний - 73

Фишинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
Siemens AG - Siemens Group 2272 1
NetWire 2 1
Huawei 3105 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 1
GCMAN - Хакерская группировка 3 1
Lurk - Хакерская группировка 16 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 27 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 412 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 39 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 565 1
Check Point Incident Response Team - CPIRT 1 1
Флорентийский банкир - Хакерская группировка 1 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1078 1
Check Point Software Technologies 692 1
TMT Investments 97 1
МКБ - Московский кредитный банк 307 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
Президент Российской Федерации 3120 1
Фишинг - Phishing 195 17
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 147 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7840 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 401 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 655 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1587 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 373 3
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 15 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10286 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 97 2
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 247 1
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 88 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 235 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1551 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 116 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 52 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 25 1
CVC - card verification value - card validation code - трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 54 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4309 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1853 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 964 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 151 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 218 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1852 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 104 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1185 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 741 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 299 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 1501 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 747 1
Kaspersky Internet Security 353 4
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1716 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1489 2
Microsoft Office 365 816 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 48 1
Group-IB THF - Group-IB Threat Hunting Framework 7 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 564 1
MailChimp - Почтовый сервис 9 1
Матвеева Веста 2 1
Jones Craig - Джонс Крейг 4 1
Килюшева Екатерина 4 1
Казахстан - Республика 4380 4
Таиланд - Королевство 670 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10912 2
Украина 5885 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 578 2
Индия - Республика 4178 2
Россия - СФО - Новосибирск 3164 1
Нигерия - Лагос 11 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 878 1
Саудовская Аравия - Королевство 490 1
Россия - Российская федерация - РФ 102084 1
Европа Восточная 2892 1
Нигерия - Федеративная Республика 234 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1250 1
Израиль 1713 1
Сингапур - Республика 1556 1
Япония 9534 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44504 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 32 4
Венчурные инвестиции 249 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1759 1
Образование в России 1644 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2345 1
Спам - Spam 383 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 249 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
Федеральное законодательство 1162 1
Коммерсантъ - Издательский дом 832 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
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