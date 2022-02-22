Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фишинг Фишинговые электронные письма Мошенничество с электронной почтой BEC Business email compromise invoice fraud
Публикаций - 73, упоминаний - 73
Фишинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
|Президент Российской Федерации 3120 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru