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Топливо Контроль топлива



27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы
13.10.2020 «Ситимобил» создаст топливную платформу
12.02.2020 «Алиса» научилась оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках»
14.11.2019 «Связной» запустил продажу топливных карт
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей
07.06.2019 «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ
24.12.2018 Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне
30.11.2018 В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд
08.08.2018 «Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online
26.04.2016 В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт
04.04.2016 Система «Скаут» помогла строительной компании «Гермес» сократить расходы на топливо в два раза
14.03.2016 «Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо
17.02.2016 СЭД Directum внедрена в «Газпром газомоторное топливо»
04.09.2015 «Виалон Ойл» разработала решение биллинга топливных карт, интегрированное с системой спутникового мониторинга Wialon
23.07.2015 ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков
15.05.2014 «БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний
02.10.2013 «Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом»
18.09.2013 Умные часы, топливные ячейки и ноутбуки-перевертыши: обзор выставки IFA 2013
16.09.2013 Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google
04.07.2013 GM и Honda будут совместно развивать технологию топливных элементов нового поколения
19.05.2006 Samsung приступает к созданию телефона на топливных батареях
13.11.2003 Первый шаг к российской водородной батарейке

Публикаций - 303, упоминаний - 361
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
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