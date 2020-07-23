Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Телевидение спутниковое Satellite television
Публикаций - 157, упоминаний - 187
Телевидение спутниковое упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Истомин Максим 26 9
|Иванов Алексей 93 6
|Макаров Александр 38 6
|Бобиков Дмитрий 14 4
|Дубровский Михаил 10 4
|Жилина Мария 7 3
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 2
|Путин Владимир 2526 2
|Кравцов Роман 77 2
|Махновский Кирилл 18 2
|Бельская Яна 9 2
|Салтыков Константин 6 2
|Шестаков Андрей 10 2
|Братчикова Наталья 7 1
|Левин Леонид 110 1
|Мордачев Вячеслав 13 1
|Ткаченко Андрей 15 1
|Гаврилов Михаил 5 1
|Демин Михаил 5 1
|Богатов Антон 79 1
|Садонов Алексей 4 1
|Борисов Владимир 10 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Кроль Алексей 8 1
|Борисова Светлана 5 1
|Маневич Виктор 1 1
|Аншаков Михаил 8 1
|Ширшов Павел 76 1
|Li Richard - Ли Ричард 15 1
|Никитин Владимир 9 1
|Белов Виктор 36 1
|Урбанский Владимир 21 1
|Прохоров Юрий 47 1
|Levitas Danielle - Левитас Даниэль 3 1
|Park Kevin - Парк Кевин 2 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Пантелеев Антон 25 1
|Смольская Ульяна 12 1
|Гриб Вадим 1 1
|Журавлев Алексей 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979642.
Создано именных указателей - 72941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979642.
Создано именных указателей - 72941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru