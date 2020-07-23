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Телевидение спутниковое Satellite television



23.07.2020 «Теком» реализовал систему автоматизированного переключения между телепортами Спутникового ТВ МТС
30.05.2019 МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры»
29.01.2019 МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ»
27.08.2018 «Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat
19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов
22.03.2017 МТС переводит платформы кабельного и спутникового ТВ в формат Ultra HD
15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш
01.09.2016 МТС в 11 раз увеличил продажи спутникового ТВ в Северо-Западном регионе
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области
29.04.2016 МТС обнуляет стоимость спутникового оборудования
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии
13.08.2015 МТС запустила продажи интерактивного спутникового ТВ на Урале
13.08.2015 МТС запустила продажи спутникового телевидения в Петербурге и Ленинградской области
18.02.2013 Кому нужно спутниковое ТВ в России?
26.12.2012 Евгений Абрамов: Спутниковое ТВ стремительно становится бытовым товаром
18.12.2012 Чего ждать от спутникового ТВ?
27.11.2012 Спутниковое ТВ: Азия - много и дешево
17.07.2012 «Континент ТВ» предлагает спутниковое ТВ в рассрочку
12.07.2012 Оплатить услуги спутникового ТВ «Телекарта» теперь можно в «Едином кошельке»
02.07.2012 Спутниковое ТВ: карлики и белые пятна
22.03.2012 Спутниковое ТВ на Дальнем Востоке: реальность вместо фантазий
16.10.2007 General Satellite и Digi Raum разработали внешний ключ для декодера спутникового ТВ
11.10.2002 FCC запретила слияние операторов спутникового ТВ EchoStar и Hughes
04.09.2001 Компания спутникового ТВ DirecTV начнет предоставлять широкополосный доступ в Сеть
30.11.1999 Компании спутникового ТВ в США готовы начать трансляцию местных ТВ станций

Публикаций - 157, упоминаний - 187

Телевидение спутниковое упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8727 38
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 30
Триколор - Национальная спутниковая компания 259 18
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 304 10
EchoStar Communications 78 9
GM - Hughes - DirecTV 112 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7665 9
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 199 7
Hughes 100 7
Google LLC 10151 6
Samsung Electronics 9267 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8347 5
Sony 6122 5
LG Electronics 3334 4
Eutelsat 142 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 335 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6442 4
Viasat 77 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 779 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 467 3
STMicroelectronics 285 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 2
Philips 1943 2
Orange France Télécom 654 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2555 2
Microsoft Corporation 22365 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 98 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 730 2
Comcast 216 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1867 2
Ростех - Ростехнологии 2502 1
GS Labs - Цифра ООО 25 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 123 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 33 1
GS Group - Технополис GS 44 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 585 1
AT&T - Time Warner Cable 50 1
АФК Система ПАО 1627 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1291 1
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 168 6
Walt Disney Company 553 4
GM - General Motors 434 4
Восточный Банк 219 2
Paramount Pictures Corporation 116 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 161 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1627 2
Subaru - Субару Мотор 45 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 35 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
Castorama - Касторама 19 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 60 1
Lionsgate Entertainment Corporation 23 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
MIG - Metromedia International Group 57 1
Эконика - Женская обувная сеть 20 1
ЯСЗ - Ярославский судостроительный завод 1 1
Honda Motor Company 221 1
Simon Mokster Shipping AS 1 1
Walt Disney Pictures 8 1
Sumitomo Group 41 1
Pink Floyd - британская рок-группа 15 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 1
Sony Pictures Television 18 1
Ак Барс Банк 209 1
Auchan Holding - Ашан 180 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 108 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 1
Техносила - СервисТрейд 238 1
РЖД - Российские железные дороги 1444 1
Yamaha - Ямаха 97 1
Hyundai Motor 307 1
Газпром ПАО 965 1
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 56 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 175 1
Warner Bros. International Television Distribution 263 1
Альфа-Банк 1454 1
Евросеть 1392 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2203 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 4
Правительство РФ 7782 4
Президент Российской Федерации 3505 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2679 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3196 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1448 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11364 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 538 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 936 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3298 1
ФАС РФ - Управления Федеральной антимонопольной службы - УФАС 109 1
Счётная палата РФ 611 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2137 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 244 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2214 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 5 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 10428 68
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41016 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17525 14
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1486 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2209 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1005 10
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 236 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10446 9
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2861 8
Website - Вебсайт 7515 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3354 7
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 340 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25656 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10535 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3082 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5376 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5223 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3105 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2864 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4862 5
TimeShift - функция отложенного просмотра 65 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9186 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2276 4
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 228 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 599 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3661 4
Сервер - Серверные платформы 8596 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1075 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7305 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 620 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3712 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 991 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3100 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4826 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6443 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1848 3
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 52 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1614 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1121 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 1607 2
МТС ТВ - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ 64 10
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 9
Google Android 11851 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 199 3
Apple iOS 6372 3
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 273 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 63 3
Google YouTube - Видеохостинг 2243 3
Яндекс.Пробки 43 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2019 2
Google Android TV 197 2
Xperi TiVo 81 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3843 2
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 2
Триколор Play 11 1
Amedia Premium HD 28 1
Intelsat Horizons 5 1
Wallet One - Единый кошелек 52 1
ASBIS Prestigio DMC - ТВ-тюнер 1 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 106 1
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 1
StarBlazer Tandem 9 1
VMware Site Recovery 15 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 106 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 192 1
Microsoft Windows Media Center 84 1
IBM eServer BladeCenter 103 1
Google Picasa Web Albums 154 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 221 1
Microsoft Windows 2034 1
Linux OS 7617 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 32 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1382 1
Microsoft Windows 10 11406 1
Google Play - Google Store - Android Market 2705 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 230 1
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 229 1
Microsoft SQL Server 1412 1
Microsoft Skype 1928 1
МТС Бонус 17 1
Истомин Максим 26 9
Иванов Алексей 93 6
Макаров Александр 38 6
Бобиков Дмитрий 14 4
Дубровский Михаил 10 4
Жилина Мария 7 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 2
Путин Владимир 2526 2
Кравцов Роман 77 2
Махновский Кирилл 18 2
Бельская Яна 9 2
Салтыков Константин 6 2
Шестаков Андрей 10 2
Братчикова Наталья 7 1
Левин Леонид 110 1
Мордачев Вячеслав 13 1
Ткаченко Андрей 15 1
Гаврилов Михаил 5 1
Демин Михаил 5 1
Богатов Антон 79 1
Садонов Алексей 4 1
Борисов Владимир 10 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Кроль Алексей 8 1
Борисова Светлана 5 1
Маневич Виктор 1 1
Аншаков Михаил 8 1
Ширшов Павел 76 1
Li Richard - Ли Ричард 15 1
Никитин Владимир 9 1
Белов Виктор 36 1
Урбанский Владимир 21 1
Прохоров Юрий 47 1
Levitas Danielle - Левитас Даниэль 3 1
Park Kevin - Парк Кевин 2 1
Дорохина Юлия 42 1
Пантелеев Антон 25 1
Смольская Ульяна 12 1
Гриб Вадим 1 1
Журавлев Алексей 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 106329 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45356 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13358 15
Европа 11456 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33239 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2142 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12264 8
Германия - Федеративная Республика 8647 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13234 6
Россия - УФО - Свердловская область 1098 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12457 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2145 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1892 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11527 5
Южная Корея - Республика 4215 5
Франция - Французская Республика 5545 5
Италия - Итальянская Республика 3231 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2173 5
Россия - Сибирь 1518 5
Испания - Королевство 2856 5
Япония 9855 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 69 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1205 4
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 312 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 826 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 654 4
Азия - Азиатский регион 3760 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 329 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2810 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 77 3
Польша - Республика 1539 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 147 3
Россия - Восточная Сибирь 237 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 985 3
Африка - Африканский регион 2805 3
Грузия 1054 3
Россия - ЦФО - Курская область 465 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 50 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстово 30 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5315 3
Абонентская база 929 10
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 506 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6287 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3101 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 597 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14795 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2429 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 14682 1
F2P - Free-to-play 39 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 102 1
Русский язык 4686 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3866 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 171 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 604 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 561 1
Федеральное законодательство 1711 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 209 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 336 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3773 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1254 1
Trade-in 82 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 349 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 309 5
WSJ - The Wall Street Journal 1223 4
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 120 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 3
Россия 24 - телеканал 96 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2251 2
NBC News 165 2
National Geographic 73 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 65 2
Пятый канал - Телеканал 50 2
Associated Press 1973 2
News Corp 185 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 2
NBC Universal Media 71 2
23ABC News 147 2
Thomson Reuters - Рейтер 5727 2
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Из рук в руки - irr.ru 37 1
Россия К - телеканал 10 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 69 1
Наш спорт - телеканал 6 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Discovery Channel 33 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
Times 477 1
LRF - Liechtensteinischen Rundfunk - Радио Лихтенштейна 1 1
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
ShowTime - телеканал 17 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Mezzo - телеканал 8 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Юность - радиостанция 26 1
Радио России - радиостанция 45 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 7
IDC - International Data Corporation 4641 1
Juniper Research 466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3273 1
ABI Research 230 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 77 1
IHS Infonetics Research 90 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 169 1
День космонавтики - 12 апреля 36 1
CSTB Telecom & Media 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2562 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979642.
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