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НИЯУ МИФИ
Национальный исследовательский ядерный университет


29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 1
23.09.2021 Собственное академическое облако МИФИ создано на базе платформы виртуализации «Рустэк» и оркестратора «Рустэк ЕСУ» 4
02.08.2021 Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
27.07.2021 Россияне создали «капсулу времени» на блокчейне, чтобы передавать пароли потомкам 1
25.06.2021 HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
02.02.2021 ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка 2
02.02.2021 В компании «Ингосстрах» назначен ИТ-директор 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
12.11.2020 В инжиниринговом центре РГУ им. А.Н. Косыгина разработали виртуальную примерочную 1
14.09.2020 ГК Angara запускает конкурс по ИБ Angara Cybersecurity Challenge 1
07.09.2020 Интеграция СХД со средствами виртуализации и контейнеризации 1
19.08.2020 В российском Samsung Mobile третий глава за три года. Теперь это выходец из компании - исторического врага Samsung 1
17.08.2020 Mail.ru Group совместно с БФУ им. И. Канта подготовит специалистов игровой индустрии 1
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
16.06.2020 Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя» 1
01.06.2020 Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
28.02.2020 Экс-директор по технологиям «Яндекса» возглавил в Microsoft разработку поисковика Bing 1
19.12.2019 Astra Linux и «Юнармия» создадут учебный центр 1
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 1
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
24.10.2019 Samsung подвел итоги образовательного курса по разработке компиляторов для молодых специалистов 1
02.10.2019 Директор по технологиям «Яндекса» стал вице-президентом Microsoft 1
25.09.2019 В России впервые арестована компьютерная программа 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
29.07.2019 Завод Samsung оказал поддержку Обнинскому атомному марафону 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
10.06.2019 Разработчики ядра PostgreSQL впервые пустили в свои ряды женщину из России 2
02.04.2019 Юрий Шеховцов, ИТ-директор «Норникеля» – о роботах и цифровых двойниках 1
01.04.2019 Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль 3
26.12.2018 Бизнес-инкубатор «Лаборатории Касперского» подвел итоги Kaspersky Start Russia 1
03.12.2018 Российские силовики купили свыше 100 отечественных «аквариумных» суперкомпьютеров 1
16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 1
04.09.2018 Mail.ru и ПГУ подготовят специалистов для игровой индустрии 1
27.08.2018 ABBYY обвинили в утечке 200 тысяч чужих договоров, NDA, паролей 1

Публикаций - 134, упоминаний - 160

НИЯУ МИФИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
VK - Mail.ru Group 2483 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 7
Samsung Electronics 5651 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Крок 1219 4
Синтерра - Synterra 565 4
SAP SE 3211 4
Google LLC 7144 3
АйТи 751 3
Facebook 3765 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Nvidia Corp 2015 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Hitachi Vantara 100 2
Ланит ГК 1155 2
Acronis - Акронис 364 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Parascript - Paragraph - Параграф 2 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Unity Technologies 97 2
Abbyy 793 2
IBM 3537 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Инсистемс 33 1
Dynatrace 46 1
ATAPY Software 2 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
BIT.Games 6 1
BT Group - British Telecommunications 83 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 1
HeadHunter Group - HH Group 336 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Транснефть 159 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
Альфа-Банк 1123 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Danone - Данон 44 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Согласие СК 44 2
Мегаполис ТК 88 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 2
Группа ЛСР 6 2
Газпром - Востокгазпром 7 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Lamoda 83 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Spencer Stuart International 2 2
Allianz - Страховая компания 19 2
МКАТ - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 5 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Эко-Томск 1 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 9 1
ВЕСтА - Восточно-Европейское Страховое Агентство 1 1
Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Норильский Никель 5 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Веста 15 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Альфа-Групп 319 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Росгосстрах 182 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
X5 Group 599 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 2
Правительство РФ 2201 2
Лефортовский районный суд города Москвы 5 1
Рособоронэкспорт 34 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Счётная палата РФ 460 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 98 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 434 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
OpenStack 347 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 72 1
Call back - Обратный звонок 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
3D-печать 135 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 23 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 7 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 3 1
Kubernetes 307 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
Java - Язык программирования 1175 6
Google Android 10750 4
Linux OS 4253 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Google Android Studio - Среда разработки 16 2
Apple iOS 5741 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Microsoft Bing 320 2
SQL - Язык программирования 432 2
Microsoft Windows 852 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
Apple macOS X 901 1
Autodesk Revit 68 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 1
OpenText Documentum 189 1
Epic Games Unreal Engine 174 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 9 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Яндекс.Диск 118 1
Яндекс.Плюс 44 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Яндекс.Практикум 4 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 10 1
Microsoft Office Online 25 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Stepik.org - образовательный портал 3 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Цифровой инспектор 6 1
Yandex DataSphere 5 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
VK - Mail.ru Игросфера Воронеж 2 1
Redis СУБД 46 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 8 1
IBM Cognos BI 141 1
Samsung Compiler Bootcamp - образовательная программа 1 1
Марданов Сергей 12 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Никифоров Николай 1126 3
Бадалов Андрей 23 3
Педоренко Андрей 41 3
Халин Дмитрий 52 2
Никифоров Алексей 16 2
Сегалович Илья 11 2
Шоржин Валерий 32 2
Скворцов Владимир 6 2
Голяндрина Мария 4 2
Чернышева Татьяна 5 2
Парахин Михаил 8 2
Федосов Виктор 8 2
Граф Александр 3 2
Муравьев Владимир 29 2
Корня Алексей 73 2
Путин Владимир 1824 2
Шеховцов Юрий 33 1
Иванов Алексей 76 1
Петров Михаил 88 1
Печенин Алексей 12 1
Старовойтов Дмитрий 5 1
Волож Аркадий 181 1
Чаркин Евгений 182 1
Андреев Сергей 39 1
Хомков Игорь 40 1
Кириченко Игорь 41 1
Поляков Сергей 60 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Худавердян Тигран 66 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Путятинский Сергей 53 1
Бунина Елена 27 1
Макар Герман 9 1
Малис Александр 110 1
Абакумов Евгений 103 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 13
Россия - СФО - Новосибирск 1965 10
Германия - Федеративная Республика 3624 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 9
Украина 3361 8
Восточная Европа 1676 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Казахстан - Республика 2627 6
Япония 2778 5
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Франция - Французская Республика 2120 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Европа 3745 4
Австралия - Австралийский Союз 1122 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Кипр - Республика 247 2
Россия - Калининград 662 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Россия - Калужская область 571 2
Россия - Ульяновская область 349 2
Германия - Мюнхен 168 2
США - Калифорния 972 2
Северная Америка 1409 2
Испания - Королевство 1251 2
Россия - Пенза 251 2
США - Милпитас 5 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Китай - Тайвань 589 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
Африка 1487 2
Индия - Республика 2169 2
Земля - планета Солнечной системы 859 1
Ирландия - Республика 363 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
WikiLeaks 106 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Yonhap News Agency 23 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Samsung Research 10 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
eMarketer 77 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 14
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 4
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 2
Техноатом - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 3 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
ТГУ - Томский государственный университет 64 2
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 1 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 3 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 1 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 2 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 31 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
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