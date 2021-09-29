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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НИЯУ МИФИ
Национальный исследовательский ядерный университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 134, упоминаний - 160
НИЯУ МИФИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марданов Сергей 12 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Бадалов Андрей 23 3
|Педоренко Андрей 41 3
|Халин Дмитрий 52 2
|Никифоров Алексей 16 2
|Сегалович Илья 11 2
|Шоржин Валерий 32 2
|Скворцов Владимир 6 2
|Голяндрина Мария 4 2
|Чернышева Татьяна 5 2
|Парахин Михаил 8 2
|Федосов Виктор 8 2
|Граф Александр 3 2
|Муравьев Владимир 29 2
|Корня Алексей 73 2
|Путин Владимир 1824 2
|Шеховцов Юрий 33 1
|Иванов Алексей 76 1
|Петров Михаил 88 1
|Печенин Алексей 12 1
|Старовойтов Дмитрий 5 1
|Волож Аркадий 181 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Андреев Сергей 39 1
|Хомков Игорь 40 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Поляков Сергей 60 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Бунина Елена 27 1
|Макар Герман 9 1
|Малис Александр 110 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|WikiLeaks 106 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Roem.ru - Роем.ру 32 1
|Yonhap News Agency 23 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759235, в очереди разбора - 662925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759235, в очереди разбора - 662925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru