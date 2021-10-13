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Верховный суд Российской Федерации


13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 1
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее 2
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1
06.04.2021 Oracle проиграл 11-летний спор с Google и остался без $9 млрд 3
12.03.2021 Как Microsoft ловила известного русского пирата на педофилии 1
10.03.2021 «Контур» и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в сфере экономической безопасности 1
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
03.02.2021 «Ростелеком» отсудил у Минцифры 450 миллионов 1
23.12.2020 Россиян будут сажать в тюрьму за «клевету в интернете» 2
15.12.2020 Власти собрались сажать россиян в тюрьму за «клевету в интернете» 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 3
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 2
26.08.2020 Обанкрочен поставщик электроники для ВМФ России, которым руководят отец-инженер и сын-отельер 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1
26.05.2020 «Крок» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц 1
21.05.2020 Малоизвестная компания запрещает Apple выпускать iPhone 1
14.04.2020 Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома» 1
10.04.2020 «Ростелеком» завалил Минкомсвязи исками. Сумма перевалила за 1,3 миллиарда 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
18.02.2020 Экс-разработчик процессоров для iPhone: Apple мне угрожает и душит мой бизнес 1
05.02.2020 Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 314 миллионов по долгам прежнего министра 1
04.02.2020 Георгий Лагода, «Программный Продукт»: Мы хотим внести свой вклад в борьбу с киберпреступностью 1
03.02.2020 Плохие комментарии в Рунете признаны вторжением в частную жизнь 3
06.12.2019 «Мегафон» за свой счет строит платформу судебных видеоконференций для всей страны 1
27.11.2019 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обвинили власти России в нарушении конституционных прав своих абонентов 1
15.11.2019 Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС 1
07.11.2019 Власти готовятся конфисковывать криптовалюту 1
22.10.2019 Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы 1
26.09.2019 Власти США разрешили Oracle «настучать» на Google в отместку за старые обиды 2
22.08.2019 Госбанки отбирают «Укртелеком» у главного донбасского олигарха 2
13.06.2019 Верховный и Конституционный суды не пустили в Россию перспективный стандарт связи 1
03.06.2019 Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис 1
11.04.2019 ФСБ объяснила Госдуме, что смартфон не является устройством для шпионажа 1
31.01.2019 Итоги импортозамещения: 99% СУБД и 96% ОС в госорганах иностранные 2
25.12.2018 В России впервые отменен приговор за репост 3
27.11.2018 Верховный суд России: Покупателей «шпионских» гаджетов нельзя сажать, если они не шпионы 2
22.11.2018 Впервые в российской истории прокуратуру наказали рублем за блокировку сайта 3
13.11.2018 Российские таможенники заплатят Apple 147 миллионов из-за путаницы в словах 1

Публикаций - 174, упоминаний - 232

Верховный суд Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 11
Apple Inc - Эппл Рус 7692 8
Google LLC 7144 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
Крок 1219 6
Microsoft Corporation 11060 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Oracle Corporation 3342 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 4
Антарес 25 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Polycom - Поликом Раша 300 4
Cisco Systems 2038 4
Питерская группа связистов 114 3
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Воентелеком 134 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
IBM 3537 3
ИБС экспертиза 43 3
Oracle Sun Microsystems 390 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
Основа Телеком 55 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Telegram Group 702 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Twitter 2204 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
ОТР 135 2
Facebook 3765 2
Samsung Electronics 5651 2
AliExpress 275 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 3
Почта России ПАО 1572 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
МедРейтинг 2 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Газпром ПАО 520 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
RuCom 4 1
Флибуста 27 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
ЯКласс 19 1
Uber 257 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Железные дороги Якутии АК АО 1 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
СтройГазМонтаж 12 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 3 1
Магнат 2 1
System Capital Management (SCM) 23 1
Лардекс - Lardex Group 7 1
НСТТ Белитон 7 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Держава АКБ 15 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Почта Банк 289 1
Uber Technologies 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 23
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 15
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 14
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 11
Президент Российской Федерации 1439 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
Правительство РФ 2201 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 9
Федеральное казначейство России 766 9
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 8
Арбитражный суд города Москвы 339 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Счётная палата РФ 460 5
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
Конституционный суд РФ 48 5
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 4
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 21 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 4
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 3
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 3
Единая Россия - Политическая партия 174 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Демократическая политическая партия США 36 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 9
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 4
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 2
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 12 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 2
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 41 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ИТ-аудит 75 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 20 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
Website - Вебсайт 116 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 6
Google Android 10750 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
Apple iPad 3263 3
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 3
Microsoft Lync 272 3
Java - Язык программирования 1175 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
WhatsApp Messenger 654 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ФНС РФ ЦОД 22 2
Яндекс.Новости 29 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 367 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Apple - App Store 2198 2
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 2
Microsoft Skype 1467 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 970 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 35 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Яндекс.Едадил 13 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Yota LTE-сеть 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 2 1
ЛитРес Livelib 2 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
Путин Владимир 1824 7
Никифоров Николай 1126 6
Толстова Татьяна 35 4
Ройтман Евгений 34 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Васильев Евгений 93 3
Фомин Дмитрий 20 3
Дарбинян Саркис 35 2
Бакиев Курманбек 44 2
Янукович Виктор 18 2
Чичваркин Евгений 82 2
Wyden Ron - Уайден Рон 9 2
Сердюков Анатолий 54 2
Гладышева Татьяна 3 2
Бакиев Максим 33 2
Провоторов Александр 146 2
Щеголев Игорь 676 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Шадаев Максут 384 2
Жаров Александр 165 2
Вяткин Дмитрий 6 2
Володин Вячеслав 62 1
Лагода Георгий 51 1
Рейман Леонид 411 1
Аксаков Анатолий 98 1
Носков Константин 201 1
Gerard Williams III - Джерард Уильямс III 4 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 1
Лугов Андрей 32 1
Дуров Павел 216 1
Гулати Ману - Gulati Manu 4 1
Сачков Илья 105 1
Шилов Сергей 61 1
Иванов Сергей 170 1
Климарев Михаил 46 1
Костин Андрей 45 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Шевченко Евгений 55 1
Усманов Алишер 241 1
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США - Сан-Франциско 691 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - Курганская область 261 3
Россия - Красноярск 845 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
США - Техас 222 2
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Великобритания - Лондон 818 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
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Колумбия - Республика 137 2
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