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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Верховный суд Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 174, упоминаний - 232
Верховный суд Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Толстова Татьяна 35 4
|Ройтман Евгений 34 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Васильев Евгений 93 3
|Фомин Дмитрий 20 3
|Дарбинян Саркис 35 2
|Бакиев Курманбек 44 2
|Янукович Виктор 18 2
|Чичваркин Евгений 82 2
|Wyden Ron - Уайден Рон 9 2
|Сердюков Анатолий 54 2
|Гладышева Татьяна 3 2
|Бакиев Максим 33 2
|Провоторов Александр 146 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Шадаев Максут 384 2
|Жаров Александр 165 2
|Вяткин Дмитрий 6 2
|Володин Вячеслав 62 1
|Лагода Георгий 51 1
|Рейман Леонид 411 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Носков Константин 201 1
|Gerard Williams III - Джерард Уильямс III 4 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 1
|Лугов Андрей 32 1
|Дуров Павел 216 1
|Гулати Ману - Gulati Manu 4 1
|Сачков Илья 105 1
|Шилов Сергей 61 1
|Иванов Сергей 170 1
|Климарев Михаил 46 1
|Костин Андрей 45 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Усманов Алишер 241 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|CNews Analytics 1988 14
|CNews Tenders 11 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru