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Индексная книга CNews*
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АРМ мобильное Мобильное автоматизированное рабочее место



24.04.2020 «Системный софт» поставил лицензии для развертывания мобильных рабочих мест в «Фудплексе»
11.03.2020 Москва создает мобильное рабочее место на Android, Linux и PostgreSQL
26.09.2019 «Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора»
30.01.2019 «Системный софт» создал мобильные рабочие места в «Русской рыбной компании»
24.04.2006 Е-нот и "Скайлинк" выпустили мобильное рабочее место

Публикаций - 203, упоминаний - 222

АРМ мобильное упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 19
Samsung Electronics 9333 15
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 12
Apple Inc 10683 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 11
Softline - Софтлайн 1870 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 99 9
Intel Corporation 11262 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
SAP SE 4595 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 8
Крок - Croc 1616 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 7
Lenovo Group 2077 5
Cisco Systems 4720 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Элемент ГК - Elementec 1523 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Huawei 3222 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4
Галактика - Корпорация 1077 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 3
Nvidia Corp 3118 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
Новые облачные технологии (НОТ) 277 2
Red Hat 1183 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
ФОРС - Центр разработки 390 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 10
Почта России ПАО 1853 7
Лента - Сеть розничной торговли 912 6
Газпром ПАО 1008 5
Мосводоканал МГУП 53 3
Альфа-Банк 1476 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
СДС Холдинг - Азот КАО 2 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Nordea - Нордеа Банк 77 1
Enron - Enrongate 121 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Татнефть 182 1
Яндекс.Еда 490 1
Самолёт ГК 216 1
Роснефть НК 434 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
Президент Российской Федерации 3770 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Таможня - Таможенная служба 421 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Администрация Президента РФ 904 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Счётная палата РФ 628 2
Конституционный суд РФ 79 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
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Адресная книга - Address Book - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 0 11
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Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 10
Google Android 11959 44
Linux OS 7669 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 13
Microsoft Office 3247 12
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 9
Apple iOS 6422 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 7
Microsoft Windows 2000 2856 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 5
Microsoft Windows 2104 5
Новые облачные технологии - МойОфис 381 4
1С:Розница 70 4
Microsoft Windows 7 1780 4
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 3
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Huawei AppGallery 131 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 2
1С:Бухгалтерия 647 2
Intel Celeron - Серия процессоров 924 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 2
Nokia Symbian OS 1388 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 1
AMD Radeon 187 1
Axelot TMS 0 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 1
Microsoft Windows Server 2003 467 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 1
VK RuStore 0 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 1
Apple iPod 1369 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 1
Путин Владимир 2542 6
Белозеров Олег 24 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Мишустин Михаил 376 1
Покровский Иван 67 1
Быченко Андрей 0 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
Россия - ПФО - Казань 2085 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Азия - Азиатский регион 3803 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Казахстан - Республика 4467 4
Япония 10069 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Китай - Тайвань 2115 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Америка 2011 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Россия - СФО - Омская область 517 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Россия - ПФО - Самарская область 939 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 230 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 1
Россия - Сибирь 1579 1
Россия - ЦФО - Тульская область 965 1
Нидерланды 2197 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 1
Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 104
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 73
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 38
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
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Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 0 1
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Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 27 1
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
From door to door - От двери до двери 28 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 11 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
BCG - Boston Consulting Group 85 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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