Индексная книга CNews*
АРМ мобильное Мобильное автоматизированное рабочее место
Публикаций - 203, упоминаний - 222
АРМ мобильное упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 6
|Белозеров Олег 24 1
|Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Покровский Иван 67 1
|Быченко Андрей 0 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
|BCG - Boston Consulting Group 85 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196661, в очереди разбора - 941827.
Создано именных указателей - 89392.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196661, в очереди разбора - 941827.
Создано именных указателей - 89392.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.