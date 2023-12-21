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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Ready for Astra программа технологического партнерства



21.12.2023 «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio сертифицирована по программе Ready For Astra

ая экспертиза», корректно работает в среде ОС Astra Linux. Работоспособность совместного решения официально подтверждена выданным вендором сертификатом в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. «Финансовый сектор экономики уже второй год подряд является фокусным для адаптации решений «Группы Астра» с продуктами сторонних разработчиков ПО. В данном случае возможности б
22.02.2023 «Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов

В результате серии тестовых испытаний в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux было подтверждено, что агент «Гарда БД» корректно работает с системой управления базами данных (СУБД) Tantor SE версии 14.4 под управлением ОС Astra Linux Special Edition

20.09.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux

рвичное заключение о совместимости Deckhouse с операционной системой. Инженеры обеих компаний продолжили работу по всесторонней комплексной проверке совместимости решений для прохождения сертификации Ready for Astra Linux. В июне 2022 г. были продолжены совместные испытания. Результаты тестов подтвердили корректность совместного функционирования Deckhouse и ОС Astra Linux Special Edition (с
14.04.2022 ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций

ibution, российский поставщик проектных решений и ритейл-продуктов, сообщают о сертификации рабочих станций Nerpa Ladoga и Nerpa Baltic в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». Специалисты разработчиков провели серию двусторонних проверок и убедились, что программно-аппаратные стеки полностью рабо
02.08.2021 Astra Linux и «Катюша» заключили соглашение о технологическом партнерстве

ийский разработчик комплекса программных и аппаратных средств для корпоративной печати, сообщили о подписании меморандума о партнерстве в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Цель сотрудничества — обеспечить заказчиков надежными и удобными технологическими стеками, корректность работы которых проконтролировали оба вендора на ранних стадиях жиз
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux

пытаний считыватель Рутокен SCR 3001 получил сертификаты № 4809/2021 и 4810/2021 в рамках программы Ready for Astra Linux. Astra Linux Common Edition — операционная система общего назначения дл
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux

пытаний считыватель Рутокен SCR 3001 получил сертификаты № 4809/2021 и 4810/2021 в рамках программы Ready for Astra Linux. Astra Linux Common Edition — операционная система общего назначения дл

Публикаций - 194, упоминаний - 220

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 193
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 73
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 70
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Нанософт 98 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 5
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МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
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Альфа-Банк 1769 1
Ингосстрах СПАО 421 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
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Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
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КонсультантПлюс 134 1
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Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 34 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 36 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 10 1
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 46
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 18
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 10
Энергетика - Energy - Energetically 5083 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Forbes - Форбс 817 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Bloomberg 1286 1
Ведомости 996 1
DB-Engines 6 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
CNews AWARDS - награда 519 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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