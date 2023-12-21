РусБИТех Astra Linux ГК Астра Ready for Astra программа технологического партнерства
|21.12.2023
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«Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio сертифицирована по программе Ready For Astra
ая экспертиза», корректно работает в среде ОС Astra Linux. Работоспособность совместного решения официально подтверждена выданным вендором сертификатом в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. «Финансовый сектор экономики уже второй год подряд является фокусным для адаптации решений «Группы Астра» с продуктами сторонних разработчиков ПО. В данном случае возможности б
|22.02.2023
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«Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов
В результате серии тестовых испытаний в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux было подтверждено, что агент «Гарда БД» корректно работает с системой управления базами данных (СУБД) Tantor SE версии 14.4 под управлением ОС Astra Linux Special Edition
|20.09.2022
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Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux
рвичное заключение о совместимости Deckhouse с операционной системой. Инженеры обеих компаний продолжили работу по всесторонней комплексной проверке совместимости решений для прохождения сертификации Ready for Astra Linux. В июне 2022 г. были продолжены совместные испытания. Результаты тестов подтвердили корректность совместного функционирования Deckhouse и ОС Astra Linux Special Edition (с
|14.04.2022
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ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций
ibution, российский поставщик проектных решений и ритейл-продуктов, сообщают о сертификации рабочих станций Nerpa Ladoga и Nerpa Baltic в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». Специалисты разработчиков провели серию двусторонних проверок и убедились, что программно-аппаратные стеки полностью рабо
|02.08.2021
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Astra Linux и «Катюша» заключили соглашение о технологическом партнерстве
ийский разработчик комплекса программных и аппаратных средств для корпоративной печати, сообщили о подписании меморандума о партнерстве в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Цель сотрудничества — обеспечить заказчиков надежными и удобными технологическими стеками, корректность работы которых проконтролировали оба вендора на ранних стадиях жиз
|30.07.2021
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Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux
пытаний считыватель Рутокен SCR 3001 получил сертификаты № 4809/2021 и 4810/2021 в рамках программы Ready for Astra Linux. Astra Linux Common Edition — операционная система общего назначения дл
|30.07.2021
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Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux
пытаний считыватель Рутокен SCR 3001 получил сертификаты № 4809/2021 и 4810/2021 в рамках программы Ready for Astra Linux. Astra Linux Common Edition — операционная система общего назначения дл
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Тараканов Дмитрий 51 41
|Мылицын Роман 110 25
|Синьков Кирилл 40 24
|Трубочев Алексей 28 22
|Рудевский Антон 39 15
|Яценко Вадим 56 9
|Сивцев Илья 140 8
|Климов Андрей 72 5
|Паутов Евгений 17 5
|Векшин Евгений 12 4
|Анфимов Павел 48 3
|Донской Дмитрий 39 3
|Марков Дмитрий 55 2
|Одинцов Дмитрий 113 2
|Панченко Иван 138 2
|Арефьев Андрей 51 2
|Петров Дмитрий 60 2
|Кузнецов Андрей 67 2
|Коростелев Павел 30 2
|Воробьев Александр 34 2
|Ларин Дмитрий 23 2
|Орловский Михаил 11 2
|Борисов Роман 20 2
|Мершков Иван 6 2
|Спирин Сергей 5 2
|Аношко Юрий 5 2
|Дякив Денис 4 2
|Тютюнник Александр 40 2
|Шевкунов Сергей 2 2
|Гришковский Артем 8 2
|Путин Владимир 3171 1
|Касперская Наталья 291 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Носков Константин 236 1
|Каримов Ринат 35 1
|Волож Аркадий 251 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Касперский Евгений 323 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Forbes - Форбс 817 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Bloomberg 1286 1
|Ведомости 996 1
|DB-Engines 6 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
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