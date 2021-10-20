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PHP
Язык программирования


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 1
01.10.2021 SuperJob​ и МФТИ проанализировали зарплаты молодых​ ИТ-специалистов 1
28.09.2021 Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают 1
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
21.07.2021 Market.CNews готовит первый в России рейтинг Low-Code платформ. Идет сбор данных 1
16.07.2021 В веб-студии YIS рассказали об особенностях разработки и типах сайтов 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 3
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
23.04.2021 «Лаборатория Касперского»: сайты более 100 российских компаний могли быть взломаны в результате новой мошеннической рассылки 1
20.04.2021 Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями 1
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP 1
07.04.2021 В Москве в 1,5 раза выросла востребованность программистов 1
07.04.2021 Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным 1
31.03.2021 В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков 9
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 2
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 1
17.02.2021 Загадочные хакеры много лет использовали для кибератак европейское ПО мониторинга ИТ-инфраструктуры 1
04.02.2021 Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян 1
27.01.2021 Два ботнета целенаправленно атакуют сети под Linux 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
29.09.2020 90% ИТ-систем российских госструктур может взломать обычная кибершпана 1
14.09.2020 Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты 2
17.08.2020 Китай запретил любимый программистами текстовый редактор 1
12.08.2020 Positive Technologies: на сетевом периметре 84% компаний выявлены уязвимости высокого риска 1
29.07.2020 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 8.3 beta 1
14.07.2020 Windows против Linux для виртуальных серверов: обзор Market.CNews 2
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
28.05.2020 Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов 1
27.05.2020 70% приложений во всем мире содержат уязвимости, унаследованные от СПО 6
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают 1
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
24.03.2020 Check Point рассказала об атаках ботнета Mirai 2
18.03.2020 CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и программистов 1
13.03.2020 В Open Source-проектах взрывной рост числа уязвимостей. На чем пишут самое «дырявое» ПО 1
27.02.2020 CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и программистов 1

Публикаций - 302, упоминаний - 411

PHP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 59
Google LLC 7135 16
Accenture - Аксенчер 531 10
SAP SE 3208 8
SEC Consult Services 929 6
IBM 3530 6
Apple Inc - Эппл Рус 7685 5
Samsung Electronics 5641 5
Yandex - Яндекс 4100 4
GitHub 412 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
3728 3
Check Point Software Technologies 446 3
Oracle Corporation 3333 3
Cisco Systems 2037 3
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 3
Amazon Inc - Amazon.com 1469 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 2
Red Hat 665 2
Nginx - Энджайникс 100 2
Salesforce.com 272 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
MVPower 11 2
Magecart - Хакерская группировка 9 2
Magento Inc 26 2
Defiant Wordfence Threat Intelligence 4 2
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 1
Twitter 2204 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Commvault 148 1
Intel Corporation 4158 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
HP Inc. 2901 1
HeadHunter Group - HH Group 336 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 3 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Coca-Cola Company 112 1
Conde Nast - Конде Наст 17 1
Согласие СК 44 1
British Airways - British Midland International 39 1
FILA 3 1
Equifax 22 1
Y Combinator 32 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
TripAdvisor 33 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 1
WMG - Warner Music Group 71 1
Ticketmaster 5 1
Nestle - Нестле 64 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
X5 Group 599 1
Россети ПАО 168 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Альфа-Банк 1123 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Permira 10 1
Почта Банк 289 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
eBay Inc 529 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 1
Правительство РФ 2200 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
CIS - Center for Internet Security 3 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 47
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 10
Kubernetes 307 9
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 9
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 7
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 6
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 6
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 5
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 99 5
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 5
Flash 472 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 5
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 4
NoSQL - not only SQL СУБД 92 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
OpenStack 347 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
DevOps - Development и Operations 296 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 55 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
Java - Язык программирования 1169 119
JavaScript - Язык программирования 627 67
Google Android 10750 37
SQL - Язык программирования 432 33
Apple iOS 5741 25
Microsoft Windows 10 6622 24
Linux OS 4249 23
Node.js - программная платформа 58 15
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 14
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 13
Apple macOS 922 13
Ruby - Язык программирования 91 10
Apache HTTP Server 222 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Docker - Платформа распределённых приложений 146 7
Microsoft SQL Server 790 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
C# - C Sharp - Язык программирования 145 6
C++ - Язык программирования 284 6
WordPress 169 6
Microsoft Windows 851 5
Perl - Язык программирования 65 5
Intel x86 - Архитектура процессора 991 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 4
JavaFX - OpenJFX 25 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 4
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 3
Google YouTube - Видеохостинг 1710 3
SQLite - встраиваемая СУБД 33 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
VK - Mail.ru Одноклассники 856 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 3
Redis СУБД 46 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Dropbox - Файловый хостинг 390 3
Drupal - CMS-система 68 3
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 12 3
Галушкин Олег 168 2
Путин Владимир 1821 2
Степанов Антон 56 2
Лещинский Ян 4 2
Самойленко Максим 65 2
Дягилев Василий 83 2
Kennedy John - Кеннеди Джон 4 1
Houdini Harry - Гудини Гарри 2 1
Дон Хо 1 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 1
Башкеев Алексей 7 1
Hastings Larry - Хастингс Ларри 1 1
Rencher Brad - Ренчер Брэд 2 1
Hettinger Raymond - Хеттингер Раймонд 1 1
Lavelle Mark - Лавелл Марк 1 1
Храмцовская Наталья 38 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 3 1
Мурадян Артур 17 1
Лаут Артур 2 1
Оськин Алексей 21 1
Назаренко Денис 10 1
Чистяков Евгений 2 1
Витченко Алексей 4 1
Менн Алексей 1 1
Паутова Александра 1 1
Птицын Александр 1 1
Демидов Михаил 120 1
Липич Григорий 48 1
Подольский Олег 15 1
Колбин Евгений 43 1
Водясов Алексей 97 1
Арлазаров Владимир 118 1
Нуралиев Борис 204 1
Зайцев Михаил 145 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Сахненко Сергей 71 1
Ахмеров Тимур 73 1
Залманов Дмитрий 22 1
Новиков Алексей 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 13
Европа 3736 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Украина 3353 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 7
Германия - Федеративная Республика 3618 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Франция - Французская Республика 2116 5
Япония 2771 5
Индия - Республика 2165 5
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 4
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Европа Западная 611 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 2
Казахстан - Республика 2622 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Аргентина - Аргентинская Республика 187 1
Великобритания - Кембридж 69 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
Черногория 86 1
Специальный административный район Гонконг 547 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Китай - Пекин 319 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - Краснодарский край 913 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
White list - Белый список 34 1
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 3 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Пиратство - Авторское право 205 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КПД - Коэффициент полезного действия 64 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Спам - Spam 101 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Wikipedia - Википедия 275 3
The Register 338 3
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 3
CodingDojo 3 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
BleepingComputer - Издание 120 1
CrunchBase 62 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
Hacker News 20 1
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2711 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Check Point Research 47 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
RiskIQ 8 1
OWASP CWE - Common Weakness Enumeration 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
РГБ - Российская государственная библиотека 29 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758113, в очереди разбора - 661803.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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