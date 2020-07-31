Orange France Télécom

Российский стартап iBuildApp удвоил выручку и планирует выйти в Латинскую Америку 1

Гендиректор France Telecom задержан по делу главы МВФ Кристин Лагард 2

Оливье Кессон назначен коммерческим директором Orange Business Services в России и СНГ 2

GlobeCast начинает вещание в интернете 1

МТС и Etisalat организовали межсетевое взаимодействие 1

Orange начал продавать ПО Microsoft из ЦОДа в Москве 1

BlackBerry Bold 9900 и BlackBerry Curve 9360 прошли сертификацию MasterCard PayPass 3

Павел Паплински назначен директором по стратегическому маркетингу Orange Business Services в России и СНГ 1

Orange Business Services объявила о новых назначениях в России 1

Претендентом на сделку с МТС может стать сопоставимая по масштабам бизнеса компания из числа операторов развивающихся рынков 1

Orange расширил возможности управляемого решения Ethernet Link 1