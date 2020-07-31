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Orange France Télécom


31.07.2020 Orange и Google Cloud расширили партнерство в сфере данных, ИИ и граничных вычислений 1
27.08.2018 Франция отказывается от стационарных телефонов окончательно и навсегда. Опрос 1
31.08.2015 Сделано в Китае: история брендов из Поднебесной 1
20.02.2014 Российский стартап iBuildApp удвоил выручку и планирует выйти в Латинскую Америку 1
17.12.2013 История связи: как Чубайс чуть не погубил «Ростелеком» 1
10.06.2013 Гендиректор France Telecom задержан по делу главы МВФ Кристин Лагард 2
26.03.2013 Объем продаж Zelax в 2012 г. вырос на 3% 1
21.03.2013 Оливье Кессон назначен коммерческим директором Orange Business Services в России и СНГ 2
07.02.2013 Количество «домашних» ШПД-подключений по технологии GPON в России к концу 2016 г. достигнет 5,86 млн 2
10.01.2013 Крупнейшие европейские телеком-операторы могут объединиться 1
24.10.2012 "Энфорта": В небольших городах строить дешевле и быстрее 1
20.07.2012 GlobeCast начинает вещание в интернете 1
29.06.2012 МТС и Etisalat организовали межсетевое взаимодействие 1
20.06.2012 Microsoft представила новую Windows для смартфонов. ФОТО 1
12.03.2012 Orange начал продавать ПО Microsoft из ЦОДа в Москве 1
01.03.2012 Mail.ru и «Яндекс» вошли в топ-8 почтовых сервисов мира 1
16.02.2012 «Ройлком» и GlobeCast вступили в стратегическое партнерство по организации телевещания со спутника «Ямал 201» 1
21.11.2011 Из-за канадской «большой тройки» «Билайн» потерял $1 млрд 1
27.10.2011 BlackBerry Bold 9900 и BlackBerry Curve 9360 прошли сертификацию MasterCard PayPass 3
25.10.2011 Из-за «Билайна» египтяне потеряли $275 млн 1
21.09.2011 «Билайн» может потерять $770 млн из-за двух неизвестных египтян 2
19.08.2011 Исследование: крупные интернет-провайдеры богатеют на торрент-трафике 1
27.07.2011 Delta Electronics: мировые телеком-операторы сэкономят более $250 млн в год за счет энергоэффективных выпрямителей 1
02.06.2011 Павел Паплински назначен директором по стратегическому маркетингу Orange Business Services в России и СНГ 1
26.05.2011 Следующий iPhone будет тоньше и меньше - оператор 1
15.04.2011 «Билайн» спасли от штрафа в $770 млн 1
29.03.2011 Orange Business Services объявила о новых назначениях в России 1
18.03.2011 «Билайну» удалось согласовать крупнейшую покупку в истории телекома России 1
15.02.2011 «Мегафон» вступил в альянс против Vodafone 1
02.02.2011 Претендентом на сделку с МТС может стать сопоставимая по масштабам бизнеса компания из числа операторов развивающихся рынков 1
25.11.2010 В России попробуют запустить видео-аналог iTunes 1
15.11.2010 Dialogic завершил испытания медиа-шлюзов IMG 1010 на совместимость с решениями BroadSoft 1
12.11.2010 МТС и «Белтелеком» осуществили прямое присоединение сетей 1
05.10.2010 Orange раскрывает код платформы для “мобильных виджетов” 1
05.10.2010 «Билайн» побил национальный рекорд по скупке активов 1
06.09.2010 «Стрим» пустит легальное кино в ПК, но не убьет торренты 1
23.08.2010 Сотовые операторы: "тяжелый" контент должен стоить дороже 1
18.08.2010 Orange расширил возможности управляемого решения Ethernet Link 1
05.07.2010 France Telecom примет на работу 10 тыс. новых сотрудников в течение трех лет 3
08.06.2010 Orange Business Services представил расширенную версию пакетного решения Easy Office 1

Публикаций - 99, упоминаний - 141

Orange France Télécom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Orange S.A. 450 26
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 15
Deutsche Telekom 219 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
Telefonica - Telefónica España 170 6
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 5
BT Group - British Telecommunications 84 5
Vodafone Group 380 5
Apple Inc - Эппл Рус 7707 4
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 104 4
Microsoft Corporation 11095 4
Orange Egypt - Mobinil 12 4
Cisco Systems 2040 3
Huawei 2730 3
Samsung Electronics 5677 3
Telecom Italia 45 3
Telenor 299 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Telia Company 348 2
ECI Telecom 21 2
Ericsson 860 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink (Пакистан) 25 2
Swisscom 34 2
T-Systems - Т-Системс 99 2
Альфа-Групп - Altimo 226 2
Globecast 7 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 45 2
Dell EMC 2405 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 2
Google LLC 7154 2
Nokia Corporation 2439 2
KPN 27 1
Med Cable 3 1
Белтелеком 34 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Синтерра - Synterra 565 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 2
Danone - Данон 45 2
Intouch - Интач Страхование 19 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром ПАО 521 1
Adidas 96 1
Открытие ФК 538 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Альфа-Групп 320 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Societe Generale Group 42 1
UFG Private Equity 25 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Sumitomo Group 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
L’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications - Ассоциации пользователей телекома 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 82 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 126 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 32 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 110 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 484 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
Google Android 10751 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
ZTE Blade - Серия смартфонов 24 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 977 1
Microsoft Windows BitLocker 46 1
Microsoft Dynamics 194 1
Apple iTunes Store 571 1
Apple iPod Touch 655 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Microsoft Exchange Server 209 1
Яндекс.Почта 85 1
Microsoft Windows Live Tiles - живые плитки 27 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Microsoft Windows Live Hotmail 96 1
Microsoft DirectX Direct3D 19 1
Microsoft XAML - eXtensible Application Markup Language 14 1
Orange Business Services Engage 2025 2 1
Microsoft Windows Media Center 28 1
МТС Автосекретарь 35 1
Lenovo ET - сотовый телефон 1 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 1
Symbian OS 776 1
Apple iOS 5742 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1942 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Microsoft Edge - Браузер 980 1
Microsoft Skype 1469 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 82 1
WordPress 169 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 6
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 5
Мякишева Марина 84 2
Изосимов Александр 92 2
Иванников Дмитрий 31 2
Dupré Bernard - Дюпре Бернард 1 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Демидов Михаил 125 1
Мардер Наум 100 1
Бойко Максим 2 1
Орловский Виктор 229 1
Benatar Laurent - Бенатар Лоран 1 1
Gény-Stephann Delphine - Гени-Стефанн Дельфина 1 1
Wong Jack - Вонг Джек 7 1
Бойко Елена 151 1
Прохорова Елена 11 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Чубайс Анатолий 106 1
Кусков Денис 150 1
Солдатенков Сергей 113 1
Bichara Khaled - Бичара Халед 9 1
Евтушенков Владимир 130 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 42
Европа 3759 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 15
Франция - Французская Республика 2126 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
Россия - СФО - Новосибирск 1969 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Азия - Азиатский регион 1517 4
Канада 1304 3
Франция - Париж 371 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 3
Восточная Европа 1679 3
Индия - Республика 2173 3
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Япония 2788 3
Европа Западная 614 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 2
Бурунди - Республика 51 2
Египет - Арабская Республика 369 2
Румыния 344 2
Намибия - Республика 26 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 2
Латинская Америка 724 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Зимбабве - Республика 60 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Америка 460 2
США - Кремниевая долина 399 2
США - Нью-Йорк 1093 2
Европа Центральная 106 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
FT - Financial Times 247 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Le Parisien 3 1
All Things Digital 156 1
IDC - International Data Corporation 2720 2
Gartner 2192 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Discovery Research Group 14 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
comScore 225 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CeBIT 86 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763001, в очереди разбора - 666689.
Создано именных указателей - 46354.
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