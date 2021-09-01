Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kraftway
Крафтвэй корпорэйшн ПЛС
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Публикаций - 261, упоминаний - 438
Kraftway упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
|Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров 1 1
|Стуров Дмитрий 25 8
|Козырь Сергей 30 4
|Быстров Константин 19 4
|Строкович Антон 45 4
|Путин Владимир 1821 3
|Сизов Григорий 13 2
|Андреев Сергей 39 2
|Макаров Станислав 111 2
|Лосев Сергей 43 2
|Кравцов Алексей 16 2
|Махонов Александр 29 2
|Ивакин Роман 49 1
|Погребной Александр 1 1
|Шилов Сергей 61 1
|Трушкин Константин 43 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Сафронов Роман 33 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Решетков Александр 5 1
|Островский Владимир 22 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Демидов Михаил 120 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Степанов Антон 56 1
|Прокудин Аркадий 1 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Месропов Юрий 4 1
|Нечаев Андрей 21 1
|Духвалов Андрей 18 1
|Ивенев Николай 7 1
|Шпак Василий 39 1
|Левашов Александр 88 1
|Осипов Алексей 12 1
|Копосов Максим 7 1
|Ильягуева Ольга 4 1
|Березкин Григорий 28 1
|Фомина Алена 5 1
|Легостаева Светлана 23 1
|Адам Безиев 4 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757568, в очереди разбора - 661258.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757568, в очереди разбора - 661258.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru