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Kraftway
Крафтвэй корпорэйшн ПЛС


01.09.2021 Власти резко ужесточили правила закупок. Госорганам запретили зарубежные серверы и ПК 1
30.07.2021 МВД секретным приказом переводится на Astra Linux 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 2
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 1
02.09.2020 «Булат» концерна «Автоматика» вошла в консорциум производителей вычислительной техники 1
13.07.2020 Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза 1
28.05.2020 Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов 1
09.04.2020 В России создан консорциум производителей вычислительной техники 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
13.12.2019 ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
10.12.2019 «Касперский» выпустил защиту для интернета вещей и тонких клиентов на основе собственной ОС 1
22.10.2019 Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области 1
18.10.2019 Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD 2
22.08.2019 Кто есть кто на рынке гиперконвергенции 1
01.08.2019 Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС 5
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
25.07.2019 ФНС отвергла недостаточно российские серверы, чтобы заплатить за сертифицированные вдвое дороже 1
04.07.2019 Тысячи московских чиновников получат компьютеры с Windows за миллиард 1
18.06.2019 Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо» 2
04.06.2019 МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС 7
31.05.2019 Телефоны россиян станут прослушивать в рамках СОРМ только на отечественном «железе» 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
20.05.2019 «Крафтвэй» не дает ФНС закупить 2000 серверов 4
08.05.2019 В России хотят запретить госзакупки иностранных СХД 1
05.03.2019 «Касперский» выпустит мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS 1
27.11.2018 Kraftway и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 4
12.09.2018 Росгвардия переходит с Windows на российскую ОС 1
19.10.2017 ФСБ арестовала главного ИТ-конструктора МВД 2
30.08.2017 Объявлены первые лауреаты премии «Инновация года 2017» 1
20.04.2017 Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского» 4
18.04.2017 После прошлогоднего провала «Лаборатория Касперского» пошла в рост 1
18.04.2017 Неаудированная выручка «Лаборатории Касперского» по МСФО выросла в 2016 г. на 4% 1
02.03.2017 Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника 4
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray 1
10.01.2017 Solar Security и Kraftway представили совместное защищенное решение 6

Публикаций - 261, упоминаний - 438

Kraftway упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 37
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 19
Samsung Electronics 5641 16
K-Systems - К-Системс 48 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 12
АйТи 749 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 9
Aquarius - Аквариус 209 8
VK - Mail.ru Group 2482 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
IBM 3530 7
Cisco Systems 2037 6
SAP SE 3208 6
Huawei 2727 6
Merlion - Мерлион 273 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Merlion iRU - Деловой офис 66 5
Микрон - Micron 365 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Verysell - Верисел 91 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 4
КНС Групп - Yadro 124 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 4
Крок 1219 3
Dell EMC 2393 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Т-Платформы 274 3
Ланит ГК 1155 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Intel Corporation 4158 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 840 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Lenovo Group 1636 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 9
Газпромбанк - ГПБ 692 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Открытие ФК 538 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
Связной ГК 877 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Почта России ПАО 1570 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Миландр ПКК 26 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 1 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Правительство РФ 2200 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Правительство Москвы - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Правительство Москвы - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Правительство Москвы 649 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 2
Субтехнологии 8 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 2
OpenStack 347 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 264 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Flash 472 1
АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц 2 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 104 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 39 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 214 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Моноблок 19 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Microsoft Windows 10 6622 12
Linux OS 4249 8
Intel x86 - Архитектура процессора 991 7
Microsoft Windows 7 1662 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Google Android 10750 5
Microsoft Windows 8 1228 4
Apple iOS 5741 3
KasperskyOS 29 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows 851 3
Microsoft Office 1926 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Microsoft SQL Server 790 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
Aladdin JaCarta 147 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 2
Microsoft Excel 435 2
Kaspersky IoT Secure Gateway 6 2
SAP Leonardo 24 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
SAP Leonardo IoT 5 2
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 2
PTC ThingWorx 22 2
Luxms BI 13 2
HeadPoint inONE - IoT-платформа 6 2
Вист Групп VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 2
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 2
Ред ОС 239 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Microsoft Outlook 641 1
3D NAND flash memory 83 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
C++ - Язык программирования 284 1
Стуров Дмитрий 25 8
Козырь Сергей 30 4
Быстров Константин 19 4
Строкович Антон 45 4
Путин Владимир 1821 3
Сизов Григорий 13 2
Андреев Сергей 39 2
Макаров Станислав 111 2
Лосев Сергей 43 2
Кравцов Алексей 16 2
Махонов Александр 29 2
Ивакин Роман 49 1
Погребной Александр 1 1
Шилов Сергей 61 1
Трушкин Константин 43 1
Нащекин Алексей 111 1
Сафронов Роман 33 1
Никифоров Николай 1126 1
Кабанов Владимир 174 1
Решетков Александр 5 1
Островский Владимир 22 1
Сапельников Сергей 100 1
Демидов Михаил 120 1
Шевченко Евгений 55 1
Степанов Антон 56 1
Прокудин Аркадий 1 1
Рустамов Рустам 169 1
Месропов Юрий 4 1
Нечаев Андрей 21 1
Духвалов Андрей 18 1
Ивенев Николай 7 1
Шпак Василий 39 1
Левашов Александр 88 1
Осипов Алексей 12 1
Копосов Максим 7 1
Ильягуева Ольга 4 1
Березкин Григорий 28 1
Фомина Алена 5 1
Легостаева Светлана 23 1
Адам Безиев 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 160
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 14
Европа 3736 11
Германия - Федеративная Республика 3618 8
Россия - СФО - Новосибирск 1959 7
Украина 3353 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Восточная Европа 1674 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 4
Япония 2771 4
Индия - Республика 2165 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Европа Западная 611 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 2
Россия - Обнинск 101 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Казахстан - Республика 2622 2
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 1
Франция - Французская Республика 2116 1
Россия - Владимирская область 367 1
Россия - Калужская область 570 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 1
Китай - Тайвань 589 1
Россия - Республика Крым 625 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 1
Азия - Азиатский регион 1512 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Москва - Бибирево 11 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Антиимпортозамещение 6 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
CNews Analytics 1988 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
IDC - International Data Corporation 2711 1
Gartner 2189 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews Инновация года - награда 26 1
ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
TAdviser Report 6 1
IHS iSuppli 274 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
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