МВД секретным приказом переводится на Astra Linux 1

На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1

Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 1

Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов 1

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