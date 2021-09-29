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29.09.2021 Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня 2
04.08.2021 «Мегафон» запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров 3
05.07.2021 К виртуальной АТС на базе ПО «Светец» подключили полумиллионного абонента 1
05.07.2021 Количество абонентов виртуальной АТС «Ростелекома» превысило 500 тысяч 7
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
21.06.2021 «Светец» поставил систему записи разговоров для МТС 3
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
08.06.2021 «Ростелеком» поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами 1
03.06.2021 МТТ значительно расширил возможности виртуальной АТС «МТТ бизнес» 2
01.06.2021 Что такое IP-телефония и виртуальная АТС и как они работают 1
01.06.2021 Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021 2
07.04.2021 ПО Svetets TMS обеспечит длительное хранение и удобную выгрузку записей разговоров 2
16.03.2021 МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона 1
15.03.2021 Выпущено обновление ПО Svetets TMS в части локального резервирования 2
12.03.2021 МТТ предлагает полгода бесплатного общения с клиентами при подключении номера 8800 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
08.02.2021 МГТС дополнила «Виртуальную АТС» мобильным приложением 3
08.02.2021 «Ростелеком» в Челябинской области обеспечил работу виртуального автоинформатора по вопросам COVID-19 3
27.01.2021 «Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney» 1
21.01.2021 ТТК удвоил клиентскую базу продукта «Виртуальная АТС» 2
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim 1
25.11.2020 МКБ и «Мегафон» предлагают бизнесу особые условия 2
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» 1
28.10.2020 «Билайн Бизнес» запускает обновленную тарифную линейку «Яркий бизнес» 2
23.10.2020 Yeastar представила АТС линейки PBX P-Series 2
08.09.2020 МТТ стал техническим партнером «Яндекс.Телефонии» 1
31.07.2020 «Гемотест» модернизировала контакт-центр 1
29.07.2020 МГТС расширила возможности Виртуальной АТС 4
27.07.2020 Сбербанк подключил к платежной системе оператора связи «СанСим» 1
06.07.2020 MTT помог Промсвязьбанку расширить каналы связи 1
30.06.2020 «Шторм Технологии» выпустила усовершенствованную версию Cascana для контактных центров 1
23.06.2020 МТТ предложил новым клиентам бесплатный «красивый номер» на полгода 1
18.06.2020 «Ростелеком» представил пакет цифровых сервисов для рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами 2
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 1
27.05.2020 «Ростелеком» объединил телефоны центров занятости Самарской области в облаке 2
25.05.2020 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами Тугнуйский угольный разрез Бурятии 1
22.05.2020 Как DECT-связь и конференц-телефоны меняют бизнес 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 2

Публикаций - 304, упоминаний - 555

IP-АТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 12
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 9
Microsoft Corporation 11039 8
Yandex - Яндекс 4100 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 441 4
Google LLC 7135 4
Светец 13 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
RetailCRM 21 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 3
МегаФон Кавказский филиал 192 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Сбербанк Телеком 18 2
Roistat 6 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Telegram Group 702 2
АФК Система ПАО 993 2
3728 2
Cisco Systems 2037 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
SalesPlatform 2 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 840 2
Sipnet 42 2
Rambler Group - Рамблер ГК 484 1
Ростелеком - Дагестанский филиал 10 1
Микротест 177 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн 16 1
Symway - Симвэй 3 1
ГКС - Группа компаний Систематика 195 1
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 1
Прометей - Prometey 9 1
SAP SE 3208 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Модуль – Торговое оборудование 5 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Альфа-Банк 1123 2
О2О Холдинг 43 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Транснефть 159 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
LafargeHolcim - ЛафаржХолсим 4 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Алроса АК 81 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Татнефть 112 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
AliExpress 275 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Почта России ПАО 1570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Правительство Самарской области - Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области 1 1
ПКБ №1 ДЗМ - Психиатрическая клиническая больница №1 им Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения Москвы 1 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 40
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 38
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 28
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 22
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 9
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 5
Web Interface - Веб-интерфейс 177 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 5
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 3
3G - Стандарт мобильной связи 3714 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 33
amoCRM 39 11
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 7
1С-Битрикс - Битрикс24 211 6
Microsoft Windows 10 6622 5
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 7 4
UMI.CMS 48 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 3
Microsoft Exchange 680 3
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 2
SalesPlatform CRM 2 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Apple macOS X 901 2
Microsoft Office 365 769 2
MCN Telecom WELLtime IP АТС 2 2
Масштаб IP-АТС Александрит 11 2
Ростелеком ТВ для Бизнеса 3 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
TrueConf Room 2 1
Java - Язык программирования 1169 1
Apple Business Chat 3 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
МегаФон.Таргет 5 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 5 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 74 1
МегаФон Антивзлом 5 1
Symway P2P Phone - мини-АТС 3 1
LanCloud Cloud PBX 3 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 9 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 1
Alfresco 114 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 1
Мельников Александр 63 14
Таболин Сергей 17 5
Белинский Антон 5 4
Осеевский Михаил 221 4
Анохин Сергей 40 4
Шикинов Александр 9 4
Качмазов Георгий 6 3
Захаров Павел 54 3
Степанов Антон 56 2
Якунин Александр 43 2
Прозоров Дмитрий 58 2
Биккужин Рамиль 11 2
Белова Мария 2 2
Бессарабский Алексей 29 2
Стручков Игорь 3 2
Васильев Григорий 35 1
Прохоров Фёдор 78 1
Бондарик Александр 5 1
Хайруллов Эмиль 5 1
Теленков Андрей 21 1
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Агафонова Наталия 35 1
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Юртаев Герман 16 1
Полумордвинов Александр 1 1
Губа Александр 1 1
Чапкий Александр 1 1
Вартанян Александр 1 1
Гиденко Александр 1 1
Мурышкин Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 32
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 21
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 14
Россия - СФО - Новосибирск 1959 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 9
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Россия - ПФО - Казань 1510 7
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Казахстан - Республика 2622 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 4
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Азия - Азиатский регион 1512 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Удомля 41 1
Европа Западная 611 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 670 1
Россия - Оренбург 254 1
Россия - Республика Бурятия 284 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 46
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Транспорт 62 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Bloomberg 785 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
CNews Analytics 1988 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 3
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CCS Insight 20 1
Orbis Research 4 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
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Effie Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757398, в очереди разбора - 661088.
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