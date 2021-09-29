Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IP-АТС
Пиринговые АТС
ВАТС
Виртуальная АТС
Облачная АТС
Hosted PBX
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Публикаций - 304, упоминаний - 555
IP-АТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 14
|Таболин Сергей 17 5
|Белинский Антон 5 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Анохин Сергей 40 4
|Шикинов Александр 9 4
|Качмазов Георгий 6 3
|Захаров Павел 54 3
|Степанов Антон 56 2
|Якунин Александр 43 2
|Прозоров Дмитрий 58 2
|Биккужин Рамиль 11 2
|Белова Мария 2 2
|Бессарабский Алексей 29 2
|Стручков Игорь 3 2
|Васильев Григорий 35 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Бондарик Александр 5 1
|Хайруллов Эмиль 5 1
|Теленков Андрей 21 1
|Ярахмедов Руслан 12 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Тюрина Мария 39 1
|Мищенко Евгений 14 1
|Валчев Стоян 44 1
|Виноградова Татьяна 3 1
|Карамирзаев Махмуд 1 1
|Савцов Игорь 27 1
|Федорович Юлия 11 1
|Кононов Станислав 2 1
|Кузин Вадим 34 1
|Юртаев Герман 16 1
|Полумордвинов Александр 1 1
|Губа Александр 1 1
|Чапкий Александр 1 1
|Вартанян Александр 1 1
|Гиденко Александр 1 1
|Мурышкин Александр 1 1
|Bloomberg 785 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|CNews Analytics 1988 5
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 3
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|CCS Insight 20 1
|Orbis Research 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757398, в очереди разбора - 661088.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757398, в очереди разбора - 661088.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru