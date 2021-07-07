ФВФ фотовидеофиксация Фото и видео фотодетектор

«Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах» Социальная сеть «Одноклассники» представила тематические конкурсы – новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты». В конкурсах можно соревноваться с друзьями в ОК, публиковать фото и видео на определенную тему и тем самым создавать дополнительные поводы для общения. После добавления своего фото или видео в «Моменты» пользователи могут присоединиться к уже созданным к

«Одноклассники» запустили «Моменты»: исчезающие фото и видео с рейтингом друзей Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Моменты». Пользователи ОК теперь смогут делиться моментами из своей жизни с помощью исчезающих фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности – рейтинг друзей с лучшими моментами обновляется в режиме реального времени. Команда ОК адаптировала привычный для соцсетей формат под инт

«Яндекс.Диск» отменил лимиты на мобильные фото и видео «Яндекс» объявил о том, что сервис облачного хранения «Яндекс.Диск» стал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного пространства под фото и видео, которые автоматически загружаются через мобильное приложение. Теперь люди могут хранить на сервисе все свои снимки, сколько бы их ни было.На «Яндекс.Диске» хватит места для любого

Mail.Ru Group оптимизирует свое мобильное «Облако» для работы с фото и видео Компания Mail.Ru Group представила обновленную версию «Облака Mail.Ru» для iOS и Android. Свежая версия приложения переориентирована на хранение и удобное отображение фото и видео на мобильном устройстве. Кроме того, введена новая, более гибкая тарифная сетка для покупки дополнительного облачного пространства, сообщили CNews в Mail.Ru. По словам представител

«Почта Mail.Ru» для iOS предлагает быстрый способ прикрепления фото и видео Mail.Ru Group объявила об обновлении приложения «Почта Mail.Ru» для iOS. Как сообщили CNews в Mail.Ru Group, в обновленной версии мобильной «Почты» для iPhone и iPad стало проще прикреплять к письмам фото и видео, а следовательно, удобнее делиться контентом с коллегами, друзьями и близкими. По словам представителей Mail.Ru Group, чтобы прикрепить изображение к письму, теперь требуется в два

Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть Злоумышленники опубликовали в сети фото и видео из переписки более 100 тыс. пользователей известного мессенджера Snapchat. Это может тем более отпугнуть пользователей, что Snapchat всегда славился автоматическим удалением контен