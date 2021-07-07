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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФВФ фотовидеофиксация Фото и видео фотодетектор



07.07.2021 «Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах»

Социальная сеть «Одноклассники» представила тематические конкурсы – новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты». В конкурсах можно соревноваться с друзьями в ОК, публиковать фото и видео на определенную тему и тем самым создавать дополнительные поводы для общения. После добавления своего фото или видео в «Моменты» пользователи могут присоединиться к уже созданным к
20.10.2020 «Одноклассники» запустили «Моменты»: исчезающие фото и видео с рейтингом друзей

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Моменты». Пользователи ОК теперь смогут делиться моментами из своей жизни с помощью исчезающих фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности – рейтинг друзей с лучшими моментами обновляется в режиме реального времени. Команда ОК адаптировала привычный для соцсетей формат под инт
07.12.2017 «Яндекс.Диск» отменил лимиты на мобильные фото и видео

«Яндекс» объявил о том, что сервис облачного хранения «Яндекс.Диск» стал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного пространства под фото и видео, которые автоматически загружаются через мобильное приложение. Теперь люди могут хранить на сервисе все свои снимки, сколько бы их ни было.На «Яндекс.Диске» хватит места для любого
08.12.2016 Mail.Ru Group оптимизирует свое мобильное «Облако» для работы с фото и видео

Компания Mail.Ru Group представила обновленную версию «Облака Mail.Ru» для iOS и Android. Свежая версия приложения переориентирована на хранение и удобное отображение фото и видео на мобильном устройстве. Кроме того, введена новая, более гибкая тарифная сетка для покупки дополнительного облачного пространства, сообщили CNews в Mail.Ru. По словам представител
02.07.2015 «Почта Mail.Ru» для iOS предлагает быстрый способ прикрепления фото и видео

Mail.Ru Group объявила об обновлении приложения «Почта Mail.Ru» для iOS. Как сообщили CNews в Mail.Ru Group, в обновленной версии мобильной «Почты» для iPhone и iPad стало проще прикреплять к письмам фото и видео, а следовательно, удобнее делиться контентом с коллегами, друзьями и близкими. По словам представителей Mail.Ru Group, чтобы прикрепить изображение к письму, теперь требуется в два
21.10.2014 Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть

Злоумышленники опубликовали в сети фото и видео из переписки более 100 тыс. пользователей известного мессенджера Snapchat. Это может тем более отпугнуть пользователей, что Snapchat всегда славился автоматическим удалением контен
27.08.2007 Украина: бурный рост цифрового фото и видео

Аналитическая компания IDC отмечает бурный рост рынка цифрового фото и видео в Украине. Компания подвела итоги на рынке цифровых фото- и видеокамер в стране за первое полугодие 2007 года. Поставки цифровых фотокамер по сравнению с аналогичным периодом в про

Публикаций - 788, упоминаний - 788

ФВФ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10720 79
Samsung Electronics 9951 74
Google LLC 11368 72
Apple Inc 11630 70
Sony 6483 65
Meta Platforms - Facebook 4367 59
Microsoft Corporation 24027 47
Huawei 3689 44
МегаФон 7757 41
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 39
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3267 38
Nvidia Corp 3311 36
Yandex - Яндекс 6422 36
Canon 1383 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 33
Intel Corporation 11891 33
Nikon 614 29
VK - Mail.ru Group 3279 29
X Corp - Twitter 2799 26
Zoom Int - Zoom Video Communications 1380 26
Telegram Group 1428 25
Olympus 465 22
Lenovo Group 2235 22
HTC Corporation 1491 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8406 21
LG Electronics 3569 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 1995 20
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2469 20
ДОК 809 20
Ростех - Автоматика Концерн 1550 19
HP Inc. 5620 18
Fujifilm - Fuji Photo Film 326 18
Casio 332 18
Eastman Kodak - Кодак 491 18
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 583 17
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1235 17
AMD - Advanced Micro Devices 4003 16
Lenovo Motorola 3490 16
Qualcomm Technologies 1749 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2015 25
Лента - Сеть розничной торговли 1901 23
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6773 17
Связной ГК 1358 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6504 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1112 10
Carl Zeiss AG 292 8
TÜV Rheinland Group 116 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 8
Квинта 7 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 419 6
Beko 67 6
Евросеть 1402 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 243 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 213 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 374 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 4
МТС Трэвел - MTS Travel 90 4
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 161 4
Альфа-Банк 1674 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1848 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 742 4
Геометрия НПО 133 4
Открытие ФК - Банк Открытие 523 4
РВК - Российская венчурная компания 541 3
Ixit Project 3 3
Совкомбанк Совесть 269 3
Walt Disney Company 576 3
Visa International 1914 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 26 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 245 3
Крокус Сити Молл 14 3
LinkedIn 610 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 880 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 118 2
Правительство Москвы - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 58 2
ВкусВилл - Избёнка 117 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1257 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5073 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10397 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4024 5
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 137 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2755 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3396 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4687 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2909 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 448 3
Судебная власть - Judicial power 2212 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1097 3
Правительство Москвы 2186 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1733 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1389 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1731 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 589 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 147 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4232 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 190 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1106 2
Верховный суд РФ - Верховный суд Российской Федерации 703 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 577 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 240 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 86 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 294 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 36 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2835 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3107 2
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 62 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1291 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2554 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3147 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2640 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 621 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1769 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 295 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 322 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1393 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 27
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 103 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 270 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
Единая Россия - Политическая партия 284 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22714 288
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44119 284
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19907 204
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12113 203
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9078 190
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11997 165
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22641 162
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9671 151
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23511 144
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5902 143
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6888 139
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9625 139
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5767 132
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26729 132
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58607 131
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8783 126
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13272 125
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11705 122
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23302 120
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5635 104
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6934 101
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13751 101
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5835 101
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16495 100
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19140 99
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9801 99
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1938 96
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2311 93
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2757 93
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6435 91
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9976 85
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2561 82
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7011 81
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3139 80
Наушники - Headphones 3734 79
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10300 79
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14291 77
Google Android 13356 154
Apple iOS 7316 92
Microsoft Windows 14979 68
Apple iPhone - серия смартфонов 6857 57
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4839 53
Google Play - Google Store - Android Market 3147 44
Google YouTube - Видеохостинг 2566 38
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1425 36
Apple - App Store 2760 34
Apple iPad 3795 30
Apple iPhone 6 4861 29
VK - Mail.ru Одноклассники 1660 26
WhatsApp Messenger 980 24
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 731 24
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1256 23
Apple Mac - Apple Macintosh 2915 22
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 656 22
Adobe Photoshop 710 22
Microsoft Skype 2009 22
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 22
Samsung Galaxy 914 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4585 21
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 19
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 19
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 337 19
Microsoft Windows 2000 8661 18
Apple iCloud 262 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 17
Apple iPod 1533 17
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 17
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1874 17
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 854 16
Linux OS 9035 16
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 371 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2586 16
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 226 16
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 235 15
Intel Core - Семейство процессоров 1157 15
Canon DIGIC - серия процессоров 199 15
Apple macOS 1877 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 6
Симонов Игорь 102 6
Лаптева Марина 114 5
Савушкин Алексей 32 5
Никитин Николай 20 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 324 5
Бровкин Дмитрий 55 4
Кочетков Владимир 11 4
Путин Владимир 2931 4
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 4
Сахаров Игорь 5 4
Акопян Рубен 22 4
Смагин Дмитрий 26 4
Фомин Павел 14 3
Семенов Павел 28 3
Murphy Bobby - Мерфи Бобби 3 3
Демидов Михаил 133 3
Ляк Александр 36 3
Spiegel Evan - Шпигель Эван 4 3
Дуров Павел 266 3
Овсянников Денис 23 3
Гордеева Анна 36 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 902 3
Кашников Артемий 23 3
Лахова Олеся 35 3
Тиунов Леонид 20 3
Абрамов Андрей 28 3
Лебединский Алексей 3 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 284 3
Газаров Артур 77 3
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Казак Максим 162 3
Daniels Chris - Дэниелс Крис 2 2
Соловьев Александр 76 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 382 2
Терентьев Константин 19 2
Русинов Владимир 28 2
Хазов Даниил 9 2
Хлевтова Анна 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 132467 363
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40548 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50899 77
Солнце - звезда Солнечной системы 4983 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15985 50
Беларусь - Белоруссия 5124 43
Европа 21379 41
Армения - Республика 2152 35
Япония 13106 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13693 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16123 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13882 29
Южная Корея - Республика 6451 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13108 18
Германия - Федеративная Республика 12380 18
Украина 7436 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6804 12
Канада 4772 12
Финляндия - Финляндская Республика 3535 12
Земля - планета Солнечной системы 10117 11
Азия - Азиатский регион 5281 11
Италия - Итальянская Республика 4265 11
Франция - Французская Республика 7678 11
Америка Северная 3135 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2432 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2606 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3591 10
Китай - Тайвань 3849 9
Россия - СФО - Новосибирск 3941 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1654 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1166 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1141 8
Европа Восточная 3037 8
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 722 8
Испания - Каталония - Барселона 739 8
Швеция - Королевство 3574 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2764 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1405 7
Африка - Африканский регион 3371 7
Россия - ДФО - Забайкальский край 501 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22187 91
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5162 87
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26308 63
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5245 62
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4615 57
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16701 52
Видеокамера - Видеосъёмка 673 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47173 43
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