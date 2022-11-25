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Транспорт водный судоходство речной транспорт морской транспорт



25.11.2022 Военно-морские силы США ограбили разработчика ПО на $600 миллионов 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
31.10.2022 Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря 2
28.09.2022 Георгий Мегрелишвили, «Рустэк»: В течение трех-пяти лет мы сможем заместить все иностранные продукты для виртуализации и облаков 1
15.09.2022 Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью 1
29.08.2022 Sitronics Group приобрела контрольную долю в капитале производителя электросудов Emperium 1
04.08.2022 Владельцы лодок, катеров и яхт получат удобный сервис для уведомления о выходе в море 1
13.07.2022 Разработка ученых Пермского Политеха поможет ИТ-специалистам в трудоустройстве 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
07.06.2022 Трагически погибли топ-менеджер и сотрудник VK 1
19.04.2022 Sitronics KT выпустила новую версию автономной навигационной системы 1
25.03.2022 Екатерина Старостина, «Орлан»: Импортозамещение уже неактуально, мы предлагаем импортонезависимость 1
15.02.2022 Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового 1
11.02.2022 Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM 1
14.01.2022 РПЦ написала молебен об одержимых компьютерной зависимостью 1
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
25.12.2021 Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков 1
20.12.2021 Могут ли злоумышленники «сломать» Интернет во всем мире? 1
30.11.2021 «Дочка» РЖД, торгующая билетами на автобусы и самолеты, переезжает с Windows на российский Linux 1
27.09.2021 Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию 1
12.08.2021 Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства 1
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
01.07.2021 Михаил Толмачев -

У бизнеса сложились завышенные ожидания от аналитики данных

 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
01.02.2021 Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия 1
10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать 1
13.10.2020 4 «горячих» направления в сфере шифрования 1
01.09.2020 Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию 1
09.07.2020 Orange внедрила контакт-центр и сервисы совместной работы для крупнейшей судоходной компании Израиля 1
09.06.2020 Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450 1
04.06.2020 Математика облегчит спасательные операции на море 1
31.03.2020 TAD разработала для «Сторм» платформу для оценки знаний 1
09.12.2019 Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна 1
05.11.2019 Почему ИТ в банках больше не могут работать, как раньше 1
08.07.2019 Как взлететь на крыльях «тяжелых» ИТ-проектов? 1
11.06.2019 Orange обеспечит бесперебойную спутниковую связь для арктических судов «Совкомфлота» 1

Публикаций - 306, упоминаний - 311
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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