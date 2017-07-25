Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46635
ИКТ 4555
Организации 3088
Ведомства 1087
Ассоциации 323
Технологии 2042
Системы 10692
Персоны 15470
Местоположение 1008
Статьи 671
Пресса 448
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 624
Мероприятия 554

CCP Games EVE Online
Массовая многопользовательская онлайн-игра



25.07.2017 «Тинькофф Банк» запускает дебетовую карту All Games для геймеров 1
16.12.2016 В Ubuntu 4 года имелась опасная незакрытая «дыра» 1
29.10.2013 EVE: The Second Decade Collector’s Edition в ноябре 15
03.10.2013 Программа "1С-СофтКлаб" на "ИгроМир 2013" 1
02.10.2013 "EVE Online: Рубикон" в ноябре 2
05.06.2013 Премьера "EVE Online: Одиссея" 2
15.05.2013 Премьера DUST 514 3
01.05.2013 Премьера DUST 514 состоится 14 мая 4
06.12.2012 Дополнение для EVE Online 3
21.10.2011 "EVE Online. Патент капитана" в продаже 1
03.07.2009 Ограбление банка в EVE Online 3
10.10.2008 EVE Online переходит на новые технологии 2
27.08.2008 EVE Online: информация с GC2008 2
27.08.2008 Трейлер Jumpgate Evolution 1
26.08.2008 «Нэтвиль» издаст Voyage Century Online на русском языке 1
19.08.2008 Новый концепт арт EVE Online: Ambulation 1
14.07.2008 Энциклопедия EVE Online 1
26.06.2008 Первая встреча консулов с CCP 1
23.06.2008 Трейлер EVE Online: Empyrian Age 1
12.06.2008 Запуск EVE Online: Empyrean Age 1
09.06.2008 Подробности EVE Fanfest 2008 2
03.06.2008 Компьютер для игроков в EVE Online 1
16.05.2008 Подробности EVE Online: Ambulation 1
25.04.2008 В EVE Online грядет война империй 1
21.04.2008 Wikipedia по миру EVE Online 2
15.04.2008 EVE Online взломана 2
22.02.2008 В EVE Online будет использоваться лучшая система анимации 3
31.01.2008 Интервью с MACTEPом. Жизнь в EVE Online 2
24.01.2008 EVE Online доступна через Steam 1
23.01.2008 2 скриншота Jumpgate Evolution 1
17.12.2007 Открытый бета-тест русской EVE Online 2
28.11.2007 Трейлер нового дополнения EVE Online 1
21.11.2007 Запущен сайт, посвященный новому дополнению EVE Online 2
20.11.2007 EVE Online растет 2
08.11.2007 Освещение EVE Fanfest 1
07.11.2007 EVE под Mac и Linux 1
24.10.2007 Конкурс EVE на mmorpg.com 1
19.10.2007 Подробности World of Darkness 1
18.10.2007 День Армагеддона в EVE Online 1
12.10.2007 Клиент EVE Online в поставке с ноутбуком 2

Публикаций - 48, упоминаний - 100

CCP Games EVE Online упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-СофтКлаб 1019 5
4205 4
Microsoft Corporation 12409 2
Nvidia Corp 2170 2
NCsoft 91 1
Apple Inc - Эппл Рус 8073 1
Facebook 3947 1
GitHub 414 1
PayPal 483 1
Google LLC 7931 1
Монитор безопасности 69 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 646 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 442 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 147 1
Sony Pictures Entertainment 90 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 463 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 152 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 212 2
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 23 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 65 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 148 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 100 1
Cisco CCP - Cisco Container Platform 37 25
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2684 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 395 2
Nvidia GeForce GTX 2213 2
Linux OS 4553 2
Apple macOS 957 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 277 2
Blizzard Entertainment World of Warcraft 245 2
Wargaming World of Tanks 132 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 99 1
Sony Playstation Store 40 1
Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 7 1
Lua - язык программирования 17 1
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 28 1
EA Origin 47 1
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 1
Red Hat RPM - Package Manager 64 1
Microsoft DirectX 422 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 307 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 569 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Google YouTube - Видеохостинг 1970 1
Blizzard Diablo - компьютерная игра (action) 89 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 4
Исландия 95 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 2
США - Нью-Йорк 1224 2
Ирландия - Республика 403 1
Северная Америка 1519 1
Португалия - Португальская Республика 348 1
Китай - Шанхай 274 1
США - Бостон 119 1
США - Атланта 58 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Associated Press 498 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото
Показать еще