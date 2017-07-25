Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CCP Games EVE Online
Массовая многопользовательская онлайн-игра
Публикаций - 48, упоминаний - 100
CCP Games EVE Online упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С-СофтКлаб 1019 5
|1С 4205 4
|Microsoft Corporation 12409 2
|Nvidia Corp 2170 2
|NCsoft 91 1
|Apple Inc - Эппл Рус 8073 1
|Facebook 3947 1
|GitHub 414 1
|PayPal 483 1
|Google LLC 7931 1
|Монитор безопасности 69 1
|ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 463 2
|ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 152 1
|Гвоздев Дмитрий 83 1
|Россия - Российская федерация - РФ 61456 4
|Исландия 95 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 2
|США - Нью-Йорк 1224 2
|Ирландия - Республика 403 1
|Северная Америка 1519 1
|Португалия - Португальская Республика 348 1
|Китай - Шанхай 274 1
|США - Бостон 119 1
|США - Атланта 58 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
|HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
|Associated Press 498 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru