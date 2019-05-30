Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Спутниковое телевидение
Satellite television


30.05.2019 МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры» 1
29.01.2019 МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ» 8
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 2
19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов 3
16.02.2018 Власти запретили Нагиеву «обижать» эфирное ТВ 1
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 2
15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
01.09.2016 МТС в 11 раз увеличил продажи спутникового ТВ в Северо-Западном регионе 1
18.08.2016 МТС «перевела» на LTE-скорости более половины жителей Вятского края 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
30.05.2016 «Орион» обеспечит доставку спутникового сигнала на территории Грузии 1
25.04.2016 «Орион» запускает в продажу телевизионный пульт для детей 1
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии 2
27.10.2015 Телеканалы Viasat проданы выходцу из российских спецслужб 1
13.08.2015 МТС запустила продажи спутникового телевидения в Петербурге и Ленинградской области 1
19.02.2015 Совет директоров «Орион Экспресс» возглавит Виталий Студитских 1
12.11.2014 МТС выходит в космос 1
09.10.2014 Спутниковый оператор «Рикор ТВ» прекращает вещание 1
18.04.2013 Топ-менеджер «Вымпелкома» возглавил «Радугу ТВ» 1
18.02.2013 Кому нужно спутниковое ТВ в России? 1
26.12.2012 Евгений Абрамов: Спутниковое ТВ стремительно становится бытовым товаром 2
18.12.2012 Чего ждать от спутникового ТВ? 1
15.11.2012 Каждый третий партнер «Орион Экспресс» получит приз 1
27.07.2012 Абонентская база «Орион Экспресс» достигла 750 тыс. человек 1
17.07.2012 «Континент ТВ» предлагает спутниковое ТВ в рассрочку 1
28.04.2012 Александр Макаров: «Триколор ТВ» уже цифровизовал 10 млн российских семей 1
18.04.2012 «Орион Экспресс» набрал ход и более 650 тыс. абонентов 1
13.03.2012 «Триколор ТВ» прогнозирует рост российского рынка платного ТВ на ближайшие 3 года 1
28.02.2012 «Триколор ТВ» запустит пакет HD-каналов во втором квартале этого года 1
27.02.2012 «НТВ плюс» становится провайдером услуг для массового потребителя 2
28.05.2010 «Ростелеком» к 2015 г. планирует занять 17% рынка платного ТВ в России 1
20.04.2010 Число абонентов платного ТВ в России за 2009 г. выросло на 16% до 19 млн 1
08.04.2008 Цифровым ТВ в России пользуются 10% домохозяйств 2
09.02.2007 ФАС зачистит интернет 1

Публикаций - 36, упоминаний - 51

Спутниковое телевидение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
НТВ-Плюс 174 1
МТС Северо-Запад 44 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Президент Российской Федерации 1443 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 2
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 38 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
МТС ТВ 37 1
Amedia Premium HD 28 1
Бобиков Дмитрий 14 4
Иванов Алексей 76 3
Левин Леонид 83 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Махновский Кирилл 18 1
Соловенчук Александр 44 1
Назаров Алексей 69 1
Прохоров Алексей 4 1
Нагиев Дмитрий 3 1
Толстой Петр 1 1
Ревенко Евгений 1 1
Исинбаева Елена 1 1
Никитина Татьяна 3 1
Бельская Яна 9 1
Рылов Дмитрий 45 1
Каплинский Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 5
Европа 3798 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 4
Россия - Дзержинск 66 3
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Россия - Саров 92 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 3
Россия - Новосибирская область 822 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - Свердловская область 811 2
Россия - Кировск - Кировская область 306 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Краснодарский край 921 2
Россия - Заволжье 19 2
Европа Западная 621 1
Россия - Волжский 58 1
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Новочебоксарск 24 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Восточная Европа 1698 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - Вятский край - Вятка 8 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Испания - Королевство 1262 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Россия 24 - телеканал 86 2
НТВ - Телекомпания 165 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Пятница - Телеканал 20 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
Юность - радиостанция 15 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Россия К - телеканал 9 1
CNews Analytics 1992 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771617, в очереди разбора - 675299.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще