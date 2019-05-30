Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Спутниковое телевидение
Satellite television
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Публикаций - 36, упоминаний - 51
Спутниковое телевидение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
|МТС ТВ 37 1
|Amedia Premium HD 28 1
|Бобиков Дмитрий 14 4
|Иванов Алексей 76 3
|Левин Леонид 83 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Назаров Алексей 69 1
|Прохоров Алексей 4 1
|Нагиев Дмитрий 3 1
|Толстой Петр 1 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Исинбаева Елена 1 1
|Никитина Татьяна 3 1
|Бельская Яна 9 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Каплинский Александр 2 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
|ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
|ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771617, в очереди разбора - 675299.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771617, в очереди разбора - 675299.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru