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СПбГУ
Санкт-Петербургский государственный университет


13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
06.10.2021 В МТС назначен директор по рекламным технологиям 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году 1
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных 1
02.08.2021 Иностранные участники Международного чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в Россию 1
15.07.2021 Владислав Каменский, «Юнидата»: Импортозамещение заметно снижает конкуренцию на российском рынке 1
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 1
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
02.06.2021 ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» 4
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 1
25.05.2021 Студенты СПбГУ разработали геоинформационную систему для виноделов 2
04.03.2021 Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA 3
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
21.12.2020 ВШМ СПбГУ подключилась к платформе «Мегафон облако» 2
14.12.2020 «Руссофт»: приток кадров в софтверную отрасль вырос на 10% 1
20.11.2020 Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции 1
14.09.2020 ГК Angara запускает конкурс по ИБ Angara Cybersecurity Challenge 1
28.07.2020 В России выдана первая лицензия на 5G. Ее получила МТС 1
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 1
20.05.2020 Mail.ru Group будет бесплатно готовить специалистов по анализу данных и машинному обучению 1
12.05.2020 В «М.Видео» назначен директор по маркетингу 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 2
23.01.2020 Аркадий Волож отдал акции «Яндекса» своей семье 1
05.12.2019 В Минкомсвязи сменили куратора импортозамещения: Министр был недоволен результатами 1
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 1
21.11.2019 Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности 2
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
18.11.2019 В «Яндексе» радикально меняется структура управления. Сбербанк теряет «золотую акцию» 1
23.09.2019 «Мегафон» и СПбГУ открыли студенческую 5G-лабораторию 7
13.09.2019 Mail.ru Group и HeadHunter составили портрет российского дата-сайентиста 1
05.09.2019 «Юнидата» и матмех СПбГУ оценили результаты сотрудничества 4
29.08.2019 «Юнидата» и матмех СПбГУ оценили результаты сотрудничества 4
22.08.2019 Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика 1
16.07.2019 ЦРЧК и «Руссофт» запускают проект по постдипломной подготовке ИТ-специалистов 1
05.07.2019 Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз 1

Публикаций - 198, упоминаний - 340

СПбГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 12
Yandex - Яндекс 4101 11
VK - Mail.ru Group 2483 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
SAP SE 3211 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Google LLC 7144 5
Samsung Electronics 5651 4
IBM 3537 4
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Синтерра - Synterra 565 3
Крок 1219 3
Nvidia Corp 2015 3
Юнидата - Unidata 32 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Nokia Corporation 2434 3
НТК - Национальные телекоммуникации 61 3
Cisco Systems 2038 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 2
Nokia Siemens Networks 166 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
NEC 416 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
Dialog - Диалог 33 2
Nokia Networks 54 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
3733 2
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Verysell - Верисел 91 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
NTT DoCoMo 158 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 2
Danone - Данон 44 2
ESW Capital 5 2
Группа ЛСР 6 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Газпром нефть 382 2
Spencer Stuart International 2 2
Lamoda 83 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Сконтел 7 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
Промышленные технологии 3 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
Mars Wrigley 13 1
Crocus Group - Крокус Групп 5 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 2 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
Valeo 7 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Дженерис биотех 1 1
Spring Capital 1 1
Uber 257 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
Lastar 2 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Эко-Томск 1 1
Axbio Inc 1 1
Illumina 6 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 3
Счётная палата РФ 460 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
Администрация Президента РФ 267 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Правительство РФ 2201 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Руссофт - Russoft 250 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
Big Data - Большие данные 1136 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
Датчик магнитного поля Холла 32 1
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 1 1
Data Engineering - Инжиниринга данных 5 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum - квантовая технология промежуточного масштабирования 1 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
Google Android 10750 8
Java - Язык программирования 1175 7
Apple iOS 5741 5
Microsoft Windows 10 6629 5
Nvidia GeForce GTX 2058 3
Linux OS 4253 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
C++ - Язык программирования 284 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
JavaScript - Язык программирования 628 2
СберЧат - чат-бот 5 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Simtech CS-Cart 13 1
Электронный дневник 26 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Cisco Kinetic 4 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
АН-124 Руслан 1 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
IBM Bluemix 38 1
МОД Народный контроль 29 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Aladdin eToken Management System 71 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
SAP Resume Matching 1 1
SAP Invoice Matching 1 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
SAP Brand Impact 3 1
Мегаплан CRM 2 1
Яндекс 360 9 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Archival Disc - оптический носитель Sony Corporation и Panasonic Corporation 6 1
Волож Аркадий 181 4
Никифоров Николай 1126 4
Путин Владимир 1824 3
Цырюльников Алексей 7 3
Кузнецов Николай 18 3
Носков Константин 201 3
Дергунова Ольга 58 3
Бунина Елена 27 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Красюков Дмитрий 43 2
Худавердян Тигран 66 2
Вершинин Александр 4 2
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 2
Чернышева Татьяна 5 2
Ипатов Михаил 2 2
Смыслов Дмитрий 6 2
Горелкин Антон 34 2
Халин Дмитрий 52 2
Резников Григорий 5 2
Настасенко Марина 8 2
Шоржин Валерий 32 2
Тихонова Кристина 44 2
Макеев Владислав 3 2
Соколов Алексей 121 2
Иванов Владимир 43 2
Греф Герман 205 2
Rogge Philippe - Роже Филипп 3 2
Фредерик Ваносчуйзе 25 2
Корня Алексей 73 2
Комиссаров Алексей 17 2
Ватрак Валентина 9 2
Козлов Дмитрий 10 2
Яковицкий Алексей 12 2
Голяндрина Мария 4 2
Лаврикова Марина 2 2
Костин Андрей 45 1
Белоусов Андрей 53 1
Исмаилов Рашид 47 1
Богачев Игорь 172 1
Андреев Сергей 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 120
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 13
Россия - СФО - Новосибирск 1965 12
Украина 3361 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 10
Беларусь - Белоруссия 2087 10
Россия - ПФО - Казань 1513 9
Германия - Федеративная Республика 3624 9
Индия - Республика 2169 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 8
Казахстан - Республика 2627 8
Восточная Европа 1676 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
Япония 2778 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Европа 3745 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Россия - Иннополис 292 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Китай - Пекин 319 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Нидерланды 972 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 3
Россия - Калининградская область 535 3
Венгрия 292 2
Россия - Сибирь 875 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Южная Корея - Республика 1456 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Израиль 719 2
Австралия - Австралийский Союз 1122 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Испания - Барселона 536 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 2 2
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Адиабатическая теорема 1 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Ведомости 259 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
The Bell - Издание 34 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
CNews Analytics 1988 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Tractica 7 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 26
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 14
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 12
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 3
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 3
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
SNU - Seoul National University - СНУ - Национальный университет Сеула 3 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 2
РАН - Российская академия наук 316 2
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
Академгородок Новосибирск 29 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 31 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 12 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 7 1
Microsoft Imagine Cup 43 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Fields Medal - Филдсовская премия 3 1
Russian Code Cup 12 1
VK Cup - чемпионат по программированию 6 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
ММСО - Московский международный салон образования 2 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Data Science Challenge 2 1
Facebook Hacker Cup 5 1
TopCoder Open 5 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 7 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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