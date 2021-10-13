Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СПбГУ
Санкт-Петербургский государственный университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 198, упоминаний - 340
СПбГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 181 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Путин Владимир 1824 3
|Цырюльников Алексей 7 3
|Кузнецов Николай 18 3
|Носков Константин 201 3
|Дергунова Ольга 58 3
|Бунина Елена 27 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Красюков Дмитрий 43 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Вершинин Александр 4 2
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 2
|Чернышева Татьяна 5 2
|Ипатов Михаил 2 2
|Смыслов Дмитрий 6 2
|Горелкин Антон 34 2
|Халин Дмитрий 52 2
|Резников Григорий 5 2
|Настасенко Марина 8 2
|Шоржин Валерий 32 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Макеев Владислав 3 2
|Соколов Алексей 121 2
|Иванов Владимир 43 2
|Греф Герман 205 2
|Rogge Philippe - Роже Филипп 3 2
|Фредерик Ваносчуйзе 25 2
|Корня Алексей 73 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Ватрак Валентина 9 2
|Козлов Дмитрий 10 2
|Яковицкий Алексей 12 2
|Голяндрина Мария 4 2
|Лаврикова Марина 2 2
|Костин Андрей 45 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Богачев Игорь 172 1
|Андреев Сергей 39 1
|Ведомости 259 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|The Bell - Издание 34 1
|ComNews - Медиа-бизнес 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759678, в очереди разбора - 663369.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759678, в очереди разбора - 663369.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru