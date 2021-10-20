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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РусБИТех
Astra Linux Special Edition
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 188, упоминаний - 336
РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 79 38
|Путин Владимир 1824 5
|Бугрецов Антон 5 5
|Смирнов Алексей 142 4
|Девянин Петр 5 4
|Белокрылов Александр 20 3
|Тараканов Дмитрий 3 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Евдокимов Андрей 54 2
|Манцветов Константин 7 2
|Хромов Максим 9 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Смирнов Павел 35 2
|Сивцев Илья 13 2
|Анзимиров Лев 2 2
|Носков Константин 201 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 269 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Чернов Даниил 49 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Лю Юй 10 1
|Лихачев Алексей 20 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Гутин Александр 11 1
|Аксельрод Александр 40 1
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
|Иванов Владимир 43 1
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
|Чеглаков Андрей 40 1
|Кирдяшов Федор 14 1
|Ping Guo - Пин Го 20 1
|Иванова Елена 69 1
|Цуприк Василий 7 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|The Wall Street Journal 709 1
|Bloomberg 785 1
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Известия ИД 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru