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РусБИТех
Astra Linux Special Edition


20.10.2021 СХД Huawei OceanStor Dorado 18000 cовместима с Astra Linux SE 2
05.10.2021 Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 2
16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
30.07.2021 МВД секретным приказом переводится на Astra Linux 1
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 2
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 2
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 2
26.07.2021 VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации 6
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
21.07.2021 Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 3
16.07.2021 Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition 2
09.07.2021 Подтверждена совместимость «Антивируса VR Protect для Linux» с ОС Astra Linux 1
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 5
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
30.06.2021 Продукты Astra Linux и Baikal Electronics изучают в «Летней олимпиадной школе» МФТИ 1
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 2
08.06.2021 Система видеонаблюдения Axxon Next сертифицирована ГК Astra Linux 1
28.05.2021 «Ростелеком» будет пересаживать российские компании на процессоры «Эльбрус» 2
27.05.2021 «Ростелеком» создал центр компетенций по разработке программных решений под российские процессоры 1
20.05.2021 Выпущена версия мессенджера IVA Connect Desktop для ОС Astra Linux 2
19.05.2021 Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус» 1
14.05.2021 Модель безопасности Astra Linux — основа для апробации новых ГОСТов 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
31.03.2021 Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55 1
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 3
22.03.2021 «Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1

Публикаций - 188, упоминаний - 336

РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - ГК Astra Linux 426 89
Microsoft Corporation 11060 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
Крипто-ПРО 200 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 6
Huawei 2730 6
3733 5
Код Безопасности 365 5
Базальт СПО 206 5
Intel Corporation 4169 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Панорама КБ 42 4
Крок 1219 3
Комдив 20 3
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Tionix - Тионикс 48 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 3
Softline - Софтлайн 1474 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
КНС Групп - Yadro 124 2
Docsvision - ДоксВижн 772 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Lenovo Group 1636 2
Барс груп 402 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
Ланит ГК 1155 2
Oracle Corporation 3342 2
AMD - Advanced Micro Devices 1669 2
Mellanox Technologies 69 2
IBM 3537 2
SAP SE 3211 2
Cisco Systems 2038 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 10 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
УЦ Профи 2 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
КонсультантПлюс 41 1
Global CIO 28 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Вертолеты России 114 1
Роснефть НК 367 1
Volvo Cars 155 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Почта России ПАО 1572 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 63
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Правительство РФ 2201 5
Президент Российской Федерации 1439 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Совет Министров Республики Крым - Министерство образования науки и молодежи Республики Крым 2 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
БУ ВО ЦИТ - Центр информационных технологий Вологодской области 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
Правительство Вологодской области 18 1
Правительство Вологодской области - Департамент финансов Вологодской области 3 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 1
Федеральный кадровый центр ОПК МЦ ДПО - Межотраслевой центр дополнительного профессионального образования Федерального центра мониторинга подготовки квалифицированных кадров для организаций оборонного-промышленного комплекса Российской Федерации 1 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 10 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 20
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 13
ARM64 - Архитектура процессора 1018 12
СЗИ - Средства защиты информации 140 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 6
DDR - Double data rate 1067 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 5
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 3
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 184 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
ARMv8 - Архитектура процессора 60 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 117 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 570 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 2
MP3 641 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Linux OS 4253 43
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 29
Microsoft Windows 10 6629 27
Intel x86 - Архитектура процессора 992 19
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 15
Microsoft Windows 852 14
Новые облачные технологии - МойОфис 311 13
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 10
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 10
Linux - Debian GNU 272 9
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 8
Ред ОС 239 8
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 6
Google Android 10750 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 5
КриптоПро СКЗИ CSP 96 5
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Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 4
OpenNebula 12 4
РусБИТех - Astra Linux Брест Виртуализация 6 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 4
Microsoft Office 1934 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 3
Т-Платформы Таволга терминал 26 3
Aladdin JaCarta 147 3
Microsoft SQL Server 793 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 3
Apple macOS 922 3
Панорама КБ ГИС Сервер 4 3
Apple iOS 5741 3
Панорама КБ Imagery Creator 4 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 2
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Нуралиев Борис 204 1
Кабанов Владимир 174 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
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Никифоров Николай 1126 1
Абакумов Евгений 103 1
Чернов Даниил 49 1
Ахмеров Тимур 73 1
Мамонов Михаил 24 1
Лю Юй 10 1
Лихачев Алексей 20 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Гутин Александр 11 1
Аксельрод Александр 40 1
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
Иванов Владимир 43 1
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
Чеглаков Андрей 40 1
Кирдяшов Федор 14 1
Ping Guo - Пин Го 20 1
Иванова Елена 69 1
Цуприк Василий 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 82
Россия - Смоленск 234 49
Россия - Орёл 214 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 17
Россия - Новороссийск 140 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 9
Россия - Мурманск 257 8
Россия - Керчь 35 8
Россия - Севастополь 420 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Казахстан - Республика 2627 4
Россия - Иркутская область 543 4
Россия - Республика Крым 626 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - Дубна 133 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Земля - планета Солнечной системы 859 3
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Россия - Нижегородская область 738 2
Россия - Красноярский край 663 2
Россия - Вологодская область 316 2
Россия - Ставропольский край 458 2
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Ново-Огарёво - Государственная резиденция 2 1
Россия - Архангельская область 336 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Иваново 191 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Россия - Сургут 195 1
Китай - Цзянсу 18 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Ростовская область 861 1
Россия - Нефтеюганск 33 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Россия - Тульская область 752 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 23
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 10
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
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Bloomberg 785 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Известия ИД 59 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 5
РАН - Российская академия наук 316 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
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Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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