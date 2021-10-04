Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Владимирская область
Публикаций - 377, упоминаний - 558
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 32
|Громов Иван 96 19
|Козырев Алексей 270 19
|Звягина Наталья 64 19
|Казарин Станислав 100 18
|Лопаткин Герман 102 18
|Стрельцов Андрей 53 18
|Четвернин Алексей 652 18
|Гуральников Сергей 161 17
|Евраев Михаил 222 17
|Фомичев Олег 107 17
|Авербах Владимир 121 16
|Елистратов Николай 90 16
|Клементьев Андрей 18 16
|Ермолаев Артем 340 16
|Матвеева Татьяна 83 16
|Абызов Михаил 64 16
|Власов Сергей 76 16
|Дюбанов Анатолий 86 16
|Нестеренко Татьяна 36 16
|Бойко Елена 151 15
|Никуличев Андрей 43 15
|Нечепоренко Юрий 25 13
|Прокошев Андрей 30 13
|Петрушин Андрей 64 13
|Лысенко Эдуард 209 13
|Холодняков Юрий 15 13
|Шадаев Максут 384 12
|Скляр Алексей 49 11
|Федулов Владислав 58 11
|Оголь Елена 24 11
|Опенышева Светлана 54 10
|Данилин Дмитрий 12 9
|Путин Владимир 1840 9
|Пучков Антон 32 8
|Попов Алексей 319 8
|Денисов Андрей 18 8
|Бородин Андрей 31 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Медведев Дмитрий 1437 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786333, в очереди разбора - 690009.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786333, в очереди разбора - 690009.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru