Россия - ЦФО - Владимирская область

Где спасались от жары москвичи и петербуржцы 1

БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области 1

Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1

БФТ провели централизацию сети МФЦ Владимирской области 2

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1

В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1

Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей 5

МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost 2

Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области 3

Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1

Мегафон и администрация Владимирской области договорились о развитии цифровой экономики 3