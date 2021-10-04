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Россия - ЦФО - Владимирская область


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 4
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.06.2021 Где спасались от жары москвичи и петербуржцы 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
15.03.2021 БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 2
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 2
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
02.12.2020 Россияне не дали Tele2 построить сотовую вышку: 4G угрожало их жизни и здоровью 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
15.07.2020 БФТ провели централизацию сети МФЦ Владимирской области 2
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
23.04.2020 Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
19.11.2019 Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей 5
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
01.11.2019 МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost 2
22.10.2019 Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области 3
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
09.09.2019 Мегафон и администрация Владимирской области договорились о развитии цифровой экономики 3
15.07.2019 В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 1
12.07.2019 Danycom.mobile объявил о запуске мобильной связи в 50 регионах России 1
01.07.2019 Bitfury и «Эттон» создадут на базе блокчейна платформу по управлению отходами 1
01.07.2019 Россиянка подожгла вышку сотовой связи, потому что она излучала 1
20.05.2019 «Яндекс» по ошибке удалил виртуальные машины клиентов в своем облаке 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 4
29.04.2019 Российский Wildberries стал самым популярным в мире интернет-магазином одежды 1

Публикаций - 377, упоминаний - 558

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 35
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 20
Microsoft Corporation 11628 13
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 12
Скай Линк - Skylink 548 10
Ростелеком ЦентрТелеком 219 9
3934 9
Ростех - Ростехнологии 2230 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 4
Rover Computers 90 4
Ланит ГК 1185 4
Ericsson 899 4
LG Electronics 1942 3
М2М телематика 165 3
АйТи 771 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 3
АФК Система ПАО 1057 3
Парус 212 3
Siemens AG - Сименс Россия 710 3
Bosch - БСХ бытовые приборы 249 3
Cisco Systems 2158 3
HP Inc. 3043 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
Ростелеком Сибирьтелеком 337 3
IBM 3677 3
Синтерра - Synterra 602 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Yota - Скартел 623 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 3
Oracle Corporation 3466 3
Ростелеком Связьинвест 773 3
Facebook 3796 3
Yandex - Яндекс 4129 3
Nokia Corporation 2546 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 11
РЖД - Российские железные дороги 1093 8
Почта России ПАО 1586 6
МКБ - Московский кредитный банк 269 6
Qiwi 783 4
Евросеть 939 4
Восток-Запад - EWS Holding 22 4
РВК - Российская венчурная компания 482 3
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 3
X5 Group - Пятерочка 561 2
X5 Group - Перекресток 205 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
X5 Group 601 2
Уралсиб Банк 391 2
Русский стандарт Банк 307 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
РТС - Фондовая биржа 175 2
ВТБ24 587 2
Avon - Косметическая компания 22 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 2
Мосэнергосбыт АО 78 2
Юнистрим - Unistream 169 2
Мособлгаз 11 2
Ferrero SpA - Ферреро Руссия 7 2
ЕС-лизинг 13 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Wildberries 128 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Lamoda 83 1
Россети ПАО 168 1
Русагро Группа Компаний 143 1
Татнефть 116 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Газпромбанк - ГПБ 696 1
HeadHunter Group - HH Group 339 1
Связной ГК 897 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 47
Правительство РФ 2226 33
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 26
Федеральное казначейство России 766 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 23
Президент Российской Федерации 1447 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 15
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 13
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 12
Правительство Москвы 660 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 10
Правительство Самарской области 48 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 10
Росимущество - Управления информационных технологий 11 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 7
Правительство Чувашской Республики 15 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 5
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 33
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 16
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 10
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 133 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 142 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 85 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 3
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 17
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Linux OS 4386 7
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
Google Android 10752 6
Apple iOS 5744 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
Apple iPad 3263 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 4
Microsoft Windows 10 6810 4
Apple - App Store 2199 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 3
Microsoft Office 2004 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 3
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Apple iPad mini 375 2
Microsoft Skype 1501 2
Qiwi Кошелек 154 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Apache HTTP Server 229 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Office 365 769 2
Apple iPhone 5 710 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
ЦФТ Faktura.ru 79 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 2
Ланит Treolan Irbis 68 2
ЭОС eDocLib 88 2
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Microsoft Exchange 695 2
Орловский Виктор 229 32
Громов Иван 96 19
Козырев Алексей 270 19
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Казарин Станислав 100 18
Лопаткин Герман 102 18
Стрельцов Андрей 53 18
Четвернин Алексей 652 18
Гуральников Сергей 161 17
Евраев Михаил 222 17
Фомичев Олег 107 17
Авербах Владимир 121 16
Елистратов Николай 90 16
Клементьев Андрей 18 16
Ермолаев Артем 340 16
Матвеева Татьяна 83 16
Абызов Михаил 64 16
Власов Сергей 76 16
Дюбанов Анатолий 86 16
Нестеренко Татьяна 36 16
Бойко Елена 151 15
Никуличев Андрей 43 15
Нечепоренко Юрий 25 13
Прокошев Андрей 30 13
Петрушин Андрей 64 13
Лысенко Эдуард 209 13
Холодняков Юрий 15 13
Шадаев Максут 384 12
Скляр Алексей 49 11
Федулов Владислав 58 11
Оголь Елена 24 11
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Данилин Дмитрий 12 9
Путин Владимир 1840 9
Пучков Антон 32 8
Попов Алексей 319 8
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Бородин Андрей 31 8
Никифоров Николай 1126 8
Медведев Дмитрий 1437 7
Россия - Российская федерация - РФ 58975 227
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 146
Россия - ЦФО - Калужская область 584 96
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 91
Россия - ЦФО - Тульская область 760 85
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 78
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Россия - ЦФО - Костромская область 234 67
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 66
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 64
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Россия - ЦФО - Воронежская область 405 61
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Россия - ЦФО - Курская область 342 59
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 52
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 51
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 48
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 48
Россия - ЦФО - Ивановская область 266 46
Россия - СФО - Иркутская область 565 45
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 9
Информационное общество - Государственная программа 282 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 5
Великая Отечественная война 130 5
Федеральное законодательство 254 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 4
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 4
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 4
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 90 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 44 2
Резерв универсального обслуживания 37 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 2
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 2
Вторая мировая война 301 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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