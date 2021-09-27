Россия - СФО - Республика Алтай

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Республика Алтай
Публикаций - 712, упоминаний - 1342
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Левин Дмитрий 35 25
|Четвернин Алексей 652 23
|Калина Роман 60 22
|Чамара Денис 57 22
|Бутенко Юрий 64 22
|Раков Ярослав 48 22
|Песчанских Георгий 38 21
|Бойко Елена 151 20
|Евстигнеев Сергей 21 20
|Цариковский Федор 31 20
|Левин Леонид 83 20
|Герасимюк Максим 20 20
|Крюков Сергей 26 19
|Власов Сергей 76 18
|Стрельцов Андрей 53 18
|Приданкин Андрей 30 18
|Звягина Наталья 64 18
|Ляшенко Сергей 29 18
|Чернякова Елена 26 18
|Селиванов Дмитрий 49 17
|Матвеева Татьяна 83 16
|Ковнир Евгений 71 15
|Шадаев Максут 384 15
|Фомичев Олег 107 15
|Акимов Максим 167 15
|Иванов Алексей 76 15
|Орловский Виктор 229 15
|Лопаткин Герман 102 13
|Петрушин Андрей 64 13
|Соловьев Александр 62 12
|Носков Константин 203 12
|Албычев Александр 74 12
|Путин Владимир 1840 12
|Катамадзе Анна 72 11
|Попов Сергей 72 11
|Новиков Павел 67 11
|Шайхутдинов Роман 107 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Комар Евгений 20 11
|Рудзевич Мария 34 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786263, в очереди разбора - 689939.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786263, в очереди разбора - 689939.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru