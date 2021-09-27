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Россия - СФО - Республика Алтай


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
24.09.2021 Первые Коростели, Зеленая Поляна, Луговое и еще семнадцать поселков Алтайского края подключились к мобильному интернету МТС 3
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 8
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
07.09.2021 «Яндекс» поможет ритейлу автоматизировать доставку «сцепками» 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2021 МТС «ускорила» LTE в Барнауле и пригороде 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
12.08.2021 «Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай 3
13.07.2021 «Ритейл сервис» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС 2
30.06.2021 Главная библиотека Алтайского края автоматизировала документооборот на базе СЭД «ДЕЛО» 2
28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС 1
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
23.06.2021 МТС на 50% увеличила скорости в 4G-сети Горного Алтая 4
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2021 МТС увеличила зону покрытия вдоль трасс Алтайского края 3
27.05.2021 Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве 5
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 2
23.04.2021 VideoMost внедрен для корпоративных коммуникаций в холдинге «Алтайлес» 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
12.03.2021 «ЭР-Телеком» оцифрует сельское хозяйство Алтайского края 2
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 2
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 1

Публикаций - 712, упоминаний - 1342

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 108
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 108
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 55
Ростелеком Сибирьтелеком 337 47
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 38
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 22
Microsoft Corporation 11628 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 17
Ростех - Ростехнологии 2230 12
Галэкс НТЦ - Galex 26 11
Samsung Electronics 5878 11
Ростелеком Связьинвест 773 11
РТЛабс 145 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 9
М2М телематика 165 8
Softline - Софтлайн 1507 8
3934 8
Базальт СПО 206 7
Барс груп 402 7
Apple Inc - Эппл Рус 7861 7
Yota - Скартел 623 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 7
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
Netrika - Нетрика 84 6
Xerox 532 6
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 6
Cisco Systems 2158 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
Nokia Corporation 2546 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Программный продукт ГК 92 5
Huawei 2750 5
Ericsson 899 5
IBM 3677 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 27
Почта России ПАО 1586 12
УЭК - Универсальная электронная карта 512 7
Сбербанк Сибирский банк 17 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Орион-Экспресс - Телекарта 133 6
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 5
Мария Ра - торговая сеть 19 5
Газпром ПАО 538 4
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 4
Евросеть 939 4
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 70 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Алтайкрайэнерго 3 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 2
Русагро Группа Компаний 143 2
Связной ГК 897 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Россети ПАО 168 2
Уралсиб Банк 391 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
АвтоВАЗ 121 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Avon - Косметическая компания 22 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 5 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 1
Телефон.Ру 62 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Kokoc Group - Кокос Групп 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 75
Правительство РФ 2226 50
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 44
Президент Российской Федерации 1447 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 30
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 24
Федеральное казначейство России 766 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 23
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 22
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 22
Правительство Москвы 660 22
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 21
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 18
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 18
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 18
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 15
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 13
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 13
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 12
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 12
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
TIA - Telecommunications Industry Association 50 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 73
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 63
3G - Стандарт мобильной связи 3835 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 33
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 19
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 14
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 13
Безопасный город 348 13
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 12
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