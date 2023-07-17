Верховный суд РФ Верховный суд Российской Федерации

Арестован создатель ГАС «Правосудие», бывший топовый ИТ-шник Верховного суда ИТ-шника Верховного суда Арестован бывший заместитель главы Информационно-аналитический центр (ИАЦ) поддержки государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» судебного департамента при Верховном суде России Роман Калина. В картотеке судов общей юрисдикции Москвы имеется запись о том, что в отношении Калины Р. И. 14 июля 2023 г. столичным Пресненским районным судом было зареги

Крупнейший в Европе провайдер Usenet погиб, но вырвал победу у антипиратской группировки Конец затяжного разбирательства Верховный суд Нидерландов принял сторону нидерландского Usenet-провайдера News-Service Europe

Качать порно с торрентов больше не уголовное преступление. Верховный суд разрешил там, не является основанием для заточения россиян в тюрьму, пишет «Коммерсант». Такое решение вынес Верховный суд России (ВС). Верховный суд рассматривал дело Павла Мухина, которого обви

Верховный суд переходит с СУБД Oracle на российское или открытое ПО С Oracle на PostgreSQL Как выяснил CNews, Верховный суд переводит часть своей внутренней системы с американской Oracle на на открытую С

Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS Как ФАС обвинили сотовых операторов в завышении цен на SMS-рассылки Верховный суд истребовал материалы дела по иску сотового оператора «Мегафон» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Данное разбирательство тянется с 2019 г. и связано с вердиктом ФАС по де

Плохие комментарии в Рунете признаны вторжением в частную жизнь Первый случай в России Верховный суд России (ВС) впервые в российской судебной практике признал негативные отзывы, н

Верховный суд России: Покупателей «шпионских» гаджетов нельзя сажать, если они не шпионы Позиция Верховного суда Верховный суд считает, что граждан, которые приобретают «шпионские» гаджеты с невинными целям

Верховный суд выступает против отмены уголовного наказания за лайки и репосты Отзыв Верховного суда Верховный суд усмотрел противоречия в законопроекте об отмене наказаний за репосты в интернет

Сотрудникам судов стало проще готовить отчетность изменились 22 статформы, в соответствии с законодательством РФ. Каждый год Судебный департамент при Верховном Суде РФ формирует и публикует новые шаблоны статформ, по которым должна вестись отч

Верховный Суд РФ отклонил иск о признании недействующим приказа о замене аналоговых тахографов на цифровые редств тахографами, утверждённый приказом Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013 г. № 273» в верховный суд обратилось ООО «Сокор-логистик». Напомним, приказ, вступивший в силу 16 декабря

«Этлас-Софт» разработал контрольно-принимающую систему для Верховного суда РФ С целью повышения качества создаваемого архива судебных документов Верховного суда Российской Федерации было принято решение о создании подсистемы контроля каче

Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы Компания Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, завершила проект по внедрению телекоммуникационных решений в судах общей юрисдикции Судебного департамента при Верховном Суде РФ. В рамках проекта была создана единая телефонная сеть судов и структур Судебного департамента при ВС РФ для обработки и передачи голоса и факса. Кроме того, удалось обеспечить

«Ростелеком» в Верховном суде РФ выиграл второе дело по экстремизму, возбужденное в отношении директора филиала в Чувашии зличных сайтах сети Интернет. «Ростелеком», не согласившись с указанным постановлением, обратился в Верховный суд Российской Федерации с заявлением об его отмене, считая его незаконным. Рассмот

Битва между Google и Oracle закончится в Верховном Суде Срок правомочий Верховного суда Соединенных Штатов в его текущем составе начался в понедельник, 6 октября, и одна из крупнейших патентных войн последних лет, вероятно, завершится его решением - в том случае, е

«Техносерв» развивает единую систему видеоконференцсвязи Верховного Суда РФ «Техносерв» объявила о завершении очередного этапа развития единой системы видеоконференцсвязи для Верховного Суда Российской Федерации. На первом этапе проекта «Техносерв» оснастил комплексам

Россия: хакеров будут сажать по новой статье УК и ее несколькими новыми статьями, описывающими преступления в сфере информационных технологий. Так, Верховный суд планирует дополнить «классическую» статью «Мошенничество» пунктом 1596 «Мошенни

Российский суд готовит мега-проект видеоконференцсвязи руководителя группы по обеспечению функционирования системы ВКС Управления правовой информатизации Верховного Суда Андрея Германа, ежегодно это позволяет экономить до 1,5 млрд руб. бюджетных с

Верховный суд ежегодно экономит более 1,5 млрд руб. за счет ВКС-решений Polycom нить анонимность. Помимо уже установленных 1000 видеосистем Polycom, для управления своей сетью ВКС Верховный Суд Российской Федерации использует платформу Polycom RealPresence Platform – наибо

Sistema Shyam TeleServices подала прошение о пересмотре решения Верховного суда Индии ма» объявила, что ее индийская дочерняя компания Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL) подала в Верховный суд Индии ходатайство о пересмотре судебного решения от 2 февраля 2012 г., в резуль

В корпусах Верховного Суда заработал бесплатный Wi-Fi ии Wi-Fi. Система беспроводного доступа призвана повысить информационную обеспеченность посетителей Верховного Суда и предоставить им возможность доступа к электронным почтовым системам и прочи

«Акадо Телеком» обеспечит проведение дистанционных судебных процессов торговая марка «Акадо Телеком») объявила о победе в открытом аукционе, заказчиком которого выступил Верховный Суд Российской Федерации. По результатам аукциона Верховный Суд Российской Ф

«Техносерв» расширяет масштабы единой системы ВКС для Верховного Суда РФ ых учреждений для обеспечения возможности параллельного проведения дистанционных судебных процессов Верховного Суда РФ (ВС РФ) и судов общей юрисдикции областного уровня. Как ожидается, по итог

Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны сиян на возвращение Megacom были поставлены под сомнение, а депутаты киргизского парламента предложили перевести все активы в новую компанию, полностью принадлежащую государству. В этом свете вердикт Верховного суда вызвал у властей республики нескрываемое раздражение. По мнению правительства, суд, фактически, отменяет декрет о национализации 49% акций «Альфа-телеком», что наносит республик

Верховный суд оставил в силе наложенный на Microsoft штраф в $290 млн сентябре того же года компания добилась проведения апелляции, но проиграла ее. После этого корпорация попыталась провести апелляцию повторно, уже с расширенной судейской коллегией, но получила отказ. Верховный суд был последней инстанцией, на которую Microsoft могла рассчитывать. Более того, шансы, что он вообще согласится рассматривать это дело, были невелики.

Борьба за крупнейший интернет-форум Казахстана дошла до Верховного суда Один из основателей крупнейшего в Казахстане интернет-форума «Центр Тяжести» Дмитрий Зимин собирается подать надзорную жалобу в Верховный суд республики на решение суда, постановившего передать право собственности на этот ресурс ТОО New Line Media (NLM). Учредителем NLM является сам Зимин и его партнер по бизнесу Эржан

Верховный суд согласился рассмотреть дело между Microsoft и i4i заявку на рассмотрение расширенной судейской коллегией, состоящей из 12 судей вместо 3. Однако эта попытка не увенчалась успехом - весной 2010 г. заявка на повторное рассмотрение дела была отклонена. Верховный суд является последней инстанцией.

Судебный департамент при ВС РФ заказывает доработку ПО ГАС «Правосудие» за 79 млн руб. до 20 декабря Судебный департамент при Верховном Суде РФ объявил открытый конкурс на выполнение работ по развитию ГАС «Правосудие» в

Сибиряк пойдет в Верховный суд, чтобы не платить провайдеру 230 тыс. руб. ет стать «вновь открывшимся обстоятельством», благодаря которому мы с адвокатом сможем обратиться в Верховный суд. Думаю, это произойдет уже в октябре».

Вопрос о софтверных патентах остается открытым В понедельник 28 июня Верховный суд США вынес решение по делу Bilski v. Kappos, в котором истцы пытались отстоять с

Верховный суд России спас интернет-форумы модерации, что является проявлением цензуры». С ним соглашается и шеф-редактор BFM.ru Антон Носик: «Верховный суд всего лишь разъяснил, как правильно применять закон. Теперь станет невозможной

Онлайн-СМИ не будут отвечать за комментарии читателей, если к ним не поступало обращение Роскомнадзора ой редакции постановлении «О практике применения судами закона РФ «О средствах массовой информации» Верховный суд разъяснил, что если на сайте в интернете, зарегистрированном в качестве СМИ, ко

Microsoft против i4i: все инстанции пройдены, дорога только в Верховный суд тельстве. Однако сейчас и эта попытка повернуть дело вспять не увенчалась успехом. У корпорации остается единственная возможность продолжить борьбу с i4i, патент которой она нарушила: подать заявку в Верховный суд США. Microsoft планирует воспользоваться таким правом, однако шансы, что Верховный суд возьмет это дело, невелики.

Блокировка торрентов стала законной странные сайты не могут подвергаться преследованиям в Италии за нарушения авторских прав. Теперь же Верховный суд Италии признал законным такое преследование торрент-порталов. По мнению суда, п

Видеоконференцсвязи в российских судах 10 лет применению видеоконференцсвязи внутри страны в мировом масштабе, говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда РФ. За 10 лет было установлено более тысячи комплексов видеоконференцсвязи в

Верховный суд: Приказ Минкомсвязи о чтении переписки законен Сегодня (11 сентября) Верховный суд признал законным приказ Минкомсвязи №65 «Об утверждении требований к сетям и ср

Верховный суд РФ отклонил жалобу Генпрокуратуры на приказ о чтении писем спецслужбами а связи и массовых коммуникаций в Верховном суде не была представлена. По ходатайству ФСБ заседание Верховного суда было перенесено на 11 сентября, где Генпрокуратура и представила собственную