Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АБС
Автоматизированная банковская система
ЦАБС
Централизованная автоматизированная банковская система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 214, упоминаний - 282
АБС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дробышевский Михаил 50 7
|Висящев Андрей 52 4
|Френкель Лев 46 4
|Батай Илья 14 4
|Каримов Ринат 28 3
|Лосев Сергей 43 2
|Маркелов Константин 19 2
|Назарова Анна 33 2
|Илюхин Олег 16 2
|Сотин Денис 102 2
|Дощенко Сергей 11 2
|Соломонов Михаил 4 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Гузовский Денис 26 2
|Крестьянова Татьяна 14 2
|Кабаков Ярослав 17 2
|Забродова Екатерина 3 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Мякишева Марина 84 2
|Пегасов Сергей 52 2
|Бычков Александр 39 2
|Белоусов Максим 59 2
|Роменская Наталья 5 2
|Копысов Виталий 21 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Соловьев Алексей 60 1
|Сахаров Александр 30 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Вагизов Руслан 13 1
|Болышев Максим 15 1
|Королев Андрей 8 1
|Вайнер Всеволод 24 1
|Струченко Алексей 6 1
|Павлов Роман 6 1
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Яковлев Александр 21 1
|Рыбаков Александр 24 1
|Карпов Иван 41 1
|Русанов Сергей 44 1
|Ананьев Денис 6 1
|CNews Analytics 1988 13
|IDC - International Data Corporation 2706 3
|Gartner 2185 2
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|Markswebb 21 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
|ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754208, в очереди разбора - 657925.
Создано именных указателей - 46320.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754208, в очереди разбора - 657925.
Создано именных указателей - 46320.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru