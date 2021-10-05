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05.10.2021 В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination 1
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 1
27.05.2021 ПСКБ внедрил облачный AML-сервис для онлайн-проверки платежных документов 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 2
04.03.2021 Как банкам добиться технологической независимости? Haulmont приглашает обсудить на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
15.02.2021 Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение 1
22.12.2020 «Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва» 1
21.12.2020 Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО 1
12.10.2020 Сингапурская компания Bank-Genie вместе с iFellow выходит на российский рынок 1
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
03.03.2020 R-Style Softlab предложила банкам универсальное решение для автоматизации работы с ценными бумагами 1
19.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» нарастил годовую выручку до 1,92 млрд рублей 1
24.01.2020 В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект 1
17.09.2019 CNews соберет в Москве экспертов по ИКТ в финсекторе. Заканчивается регистрация 1
14.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября 1
18.06.2019 Банк Зенит перенес всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» сети дата-центров КРОК 1
20.02.2019 R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера» 1
15.02.2019 Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков 1
12.02.2019 R-Style Softlab выпустила решение для взаимодействия с Реестром МСП 1
30.01.2019 Банк «Агророс» автоматизировал финансового мониторинга на платформе ELMA BPM 1
24.01.2019 R-Style Softlab и Asseco Georgia перевели Liberty Bank на АБС RS-Bank V.6 1
23.10.2018 «Диасофт» привел свои решения в соответствие с требованиями МСФО 9 1
16.10.2018 «Диасофт» и Huawei представили инновации финансовому сообществу 1
02.10.2018 Эксперты — о накопленном опыте автоматизации расчетов по МСФО 9 1
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» 1
16.08.2018 Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool 1
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
10.01.2018 Digital Security представила прогноз тенденций и угроз ИБ-2018 1
12.09.2017 АБС RS-Bank v. 5.5 поможет SMB-банкам предоставлять в ЦБ РФ данные о риске концентрации 1
29.08.2017 R-Style Softlab представила RS-Loans v. 5.5 с поддержкой форматов БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» 1
06.07.2017 R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero 1
05.07.2017 Positive Technologies: из каждого третьего онлайн-банка можно украсть деньги 1
06.06.2017 В системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций 1
31.03.2017 Белгородсоцбанк намерен развивать ИТ-сервисы вместе с R-Style Softlab 1
28.03.2017 ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence 1
13.03.2017 ОТР провела ИТ-аудит и разработала ИТ-стратегию для Hamkorbank 1
01.03.2017 Новикомбанк подвел итоги 2 лет эксплуатации приложения Intersoft Lab по контролю бюджета хозрасходов 1
20.02.2017 ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка» 2
17.02.2017 КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век» 1

Публикаций - 214, упоминаний - 282

АБС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 23
Microsoft Corporation 10973 16
SAP SE 3207 15
Инверсия 63 11
Oracle Corporation 3325 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 316 6
IBM 3522 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 71 4
Google LLC 7118 3
3720 3
Инфосистемы Джет 674 3
Neoflex - Неофлекс 141 3
Diasoft - Диасофт 353 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
ОТР 133 3
АйТи 747 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 237 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 354 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 2
OpenWay 43 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
Software AG & IDS Scheer 108 2
FlexSoft - ФлексСофт 35 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 2
IFellow - АйФэлл 7 1
TmaxSoft 44 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Микротест 174 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 211 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Tibco Software 29 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 15 1
Huawei 2720 1
Открытие ФК 538 12
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
ВТБ - Транскредитбанк 74 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Уралсиб Банк 389 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
ВТБ24 583 4
Почта Банк 289 4
Альфа-Капитал УК 45 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Qiwi 783 3
Альфа-Банк 1122 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Веста 15 2
СДМ-Банк 51 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
VestaBank - Веста - Инвестиционный банк 10 2
Геобанк КБ 30 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 2
Экспобанк - Expobank 21 2
Liberty Bank 3 1
Банк Интеза 20 1
Ноосфера АКБ 1 1
Агророс Банк 3 1
Руснарбанк КБ 9 1
Платежный Центр РНКО 26 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
МБА-Москва Банк 7 1
Ростех Новикомбанк 27 1
Citibank - Ситибанк 170 1
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 7 1
Genpact 4 1
Мособлбанк 17 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
АРБ - Ассоциация российских банков 81 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 24
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 722 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 484 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 2
Flash 470 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 78 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
ИТ-аутсорсинг 669 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 160 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 417 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1217 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1248 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
DevOps - Development и Operations 296 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
in-house разработка в компаниях 18 2
ИТ-аудит 75 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 19
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 11
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 5
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 4
R-Style Softlab - RS-Loans 38 4
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Office 1908 3
R-Style Softlab - RS-Connect 47 3
R-Style Softlab - RS-Retail 35 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
SQL - Язык программирования 432 2
Microsoft Azure 1171 2
Apple Pay 385 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
VK - Mail.ru Одноклассники 847 2
Microsoft Excel 434 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
Diasoft Flextera 45 2
R-Style Softlab - RS-Securities 54 2
ЦФТ Faktura.ru 78 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 335 2
Neoflex Reporting Big Data Edition 18 2
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 2
ЦФТ Банк 42 2
R-Style Softlab - InterBank 93 2
Pervasive - Btrieve СУБД 5 2
FlexSoft - FXL Core System 4 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Дробышевский Михаил 50 7
Висящев Андрей 52 4
Френкель Лев 46 4
Батай Илья 14 4
Каримов Ринат 28 3
Лосев Сергей 43 2
Маркелов Константин 19 2
Назарова Анна 33 2
Илюхин Олег 16 2
Сотин Денис 102 2
Дощенко Сергей 11 2
Соломонов Михаил 4 2
Прозоровский Василий 40 2
Гузовский Денис 26 2
Крестьянова Татьяна 14 2
Кабаков Ярослав 17 2
Забродова Екатерина 3 2
Путятинский Сергей 53 2
Мякишева Марина 84 2
Пегасов Сергей 52 2
Бычков Александр 39 2
Белоусов Максим 59 2
Роменская Наталья 5 2
Копысов Виталий 21 2
Кирьянова Александра 42 2
Соловьев Алексей 60 1
Сахаров Александр 30 1
Дорохина Юлия 42 1
Вагизов Руслан 13 1
Болышев Максим 15 1
Королев Андрей 8 1
Вайнер Всеволод 24 1
Струченко Алексей 6 1
Павлов Роман 6 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Яковлев Александр 21 1
Рыбаков Александр 24 1
Карпов Иван 41 1
Русанов Сергей 44 1
Ананьев Денис 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57070 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 18
Россия - Санкт-Петербург 7035 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 8
Украина 3338 6
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 6
Россия - Новосибирск 1951 5
Казахстан - Республика 2615 4
Восточная Европа 1665 4
Узбекистан - Республика 820 4
Германия - Федеративная Республика 3601 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Грузия 687 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 2
Таджикистан - Республика 433 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 2
Россия - Екатеринбург 2050 2
Европа 3718 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 508 1
Россия - Уфа 638 1
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 1
Россия - Ижевск 304 1
Россия - Белгород 236 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Россия - Республика Дагестан 260 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 1
Казахстан - Алматы 260 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 132 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Ханты-Мансийск 114 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 1
Армения - Республика 683 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 298 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 148 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 5 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
POS - point of sale 2 1
Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 1 1
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Человеческий фактор 126 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Аутсорсинг 84 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 533 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CNews Analytics 1988 13
IDC - International Data Corporation 2706 3
Gartner 2185 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Markswebb 21 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
DARPA Cyber Grand Challendge 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754208, в очереди разбора - 657925.
Создано именных указателей - 46320.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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