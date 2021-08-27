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Marvel
Марвел КТ


27.08.2021 Музыку «Вконтакте» можно будет слушать без интернета 1
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
24.05.2021 Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России 1
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов 1
06.04.2021 Сяо Хайцзюнь, Huawei: Цифровизация увеличивает прибыль даже в компаниях, не делающих ИТ приоритетом 1
29.03.2021 «ТилТех Капитал» инвестировал в создателей 3D-сериала для Netflix 1
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney 1
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
22.01.2021 «Эльдорадо» начала продажу мерча с символами бренда 1
15.12.2020 На Aliexpress появились лицензионные товары Disney российских производителей 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 1
06.07.2020 «МТС ТВ» предложит пользователям новую линейку подписок 1
01.06.2020 Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100 2
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 3
09.04.2020 Российский реселлер Xiaomi должен «Открытию» 696 млн руб. Готовится банкротство 1
31.01.2019 «Дочка» Сбербанка перепродала его ИТ-контракт, заработав 190 миллионов 5
11.05.2018 Смета строительства ЦОДа Сбербанка в «Сколково» перевалила за 17 миллиардов 1
05.04.2018 Обанкротившаяся три года назад ИТ-компания взыскала с МГТС 65 миллионов 1
12.10.2017 Сбербанк раздал 5,2 млрд на зарубежное «железо» и готов раздать еще больше 1
05.09.2016 По второму кругу: Сбербанк пытается закупить СХД на флэш на 3 миллиарда 1
25.05.2016 Российский рекламный ИТ-стартап StickerRide привлек $3 млн инвестиций от фонда Winter Capital 1
27.11.2015 На серверный мегатендер Сбербанка подалось 13 участников 1
19.11.2014 Инновационные разработки Disney Research: от роботов до видеомонтажа 1
18.07.2014 Seagate представила новую линейку NAS-систем для малого бизнеса 1
28.04.2014 Обзор игры LEGO The Hobbit: тщетное туда и унылое обратно 1
28.11.2013 У «Марвела» похитили фуру с техникой Acer 3
26.06.2013 Русская версия Deadpool в печати 1
25.06.2013 Релизный трейлер Deadpool 1
28.05.2013 Deadpool. Скриншоты 1
20.05.2013 Deadpool выйдет на Wii U 1
13.05.2013 Deadpool в России 1
10.06.2012 The Amazing Spider-Man. Скриншоты 1
11.05.2012 The Amazing Spider-Man в России 1
10.04.2012 "Стахановцы" нашего времени: как готовили видеонаблюдение на выборах 2012 1
11.11.2011 В России начались продажи смартфона Huawei U9000 1
29.08.2011 Лобби «омакбучивания» школ не может остановить никто 2
13.07.2011 Acer объявил войну российским сборщикам серверов 1
15.02.2011 В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор 1

Публикаций - 64, упоминаний - 85

Marvel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Merlion - Мерлион 275 7
Ланит Treolan - Треолан 95 6
IBM 3554 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Ланит ГК 1160 4
Microsoft Corporation 11143 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
Компьюлинк ГК - Compulink 214 2
Галактика - Корпорация 250 2
Код Безопасности 365 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
Nvidia Corp 2036 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 2
Google LLC 7168 2
Лига Цифровой Экономики 30 2
ДиалогНаука 91 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Аплана Группа компаний 102 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Huawei 2733 2
RDC Group - Mobilidi 16 1
Jinga 11 1
Alibaba Group 298 1
SoftwareONE Group 97 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Rover Computers 77 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Havit Group 2 1
ФОРС - Центр разработки 180 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
The Walt Disney Company 171 2
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Приор групп 1 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Транснефть 159 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Paramount Pictures Corporation 30 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Skagen Designs 3 1
Pixar 22 1
AliX 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Уралсиб Банк 390 1
Газпромбанк Факторинг - ГПБ Факторинг 3 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
МТС Медиа 8 1
Деловые Линии ГК 36 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Газпром нефть 382 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1127 1
AliExpress 275 1
Газпром ПАО 524 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 5 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 217 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 98 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 97 1
3D-печать 135 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 790 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 499 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Виртуализация 71 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Apple macOS 930 2
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
Nvidia GeForce GTX 2079 2
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Epam Digital Workplace 1 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 4 1
Java - Язык программирования 1179 1
BellSoft LiberCat 8 1
Nintendo Wii - игровая консоль 337 1
Epic Games Unreal Engine 181 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 10751 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
SQL - Язык программирования 434 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
МТС ТВ 37 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
IBM Power9 21 1
Microsoft Exchange 684 1
Сбербанк ЦОД 10 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Oracle Active Data Guard 16 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Белокрылов Александр 20 1
Попов Юрий 10 1
Вирцер Евгений 22 1
Макаревич Сергей 2 1
Кузьминов Илья 8 1
Васильев Григорий 35 1
Мартьянова Татьяна 7 1
Черфас Денис 4 1
Гогичаты Мераб 4 1
Прохоров Фёдор 78 1
Мадани Фарид 11 1
Орехов Алексей 4 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Савцов Игорь 27 1
Валчев Стоян 44 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Сандомирский Евгений 3 1
Павлов Станислав 4 1
Мельников Андрей 3 1
Зеленюк Александр 2 1
Бахалов Алексей 1 1
Евтушенко Алексей 28 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Иванов Алексей 76 1
Егоров Владимир 52 1
Сирота Юрий 38 1
Путятинский Сергей 53 1
Аршавский Анджей 27 1
Кириченко Игорь 41 1
Хомков Игорь 40 1
Ефименко Евгений 7 1
Струченко Алексей 6 1
Сергеев Алексей 26 1
Рабкин Александр 5 1
Антонов Александр 73 1
Витоженц Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
Казахстан - Республика 2646 3
Европа 3781 3
Беларусь - Белоруссия 2096 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Восточная Европа 1688 2
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Грузия 693 1
Украина 3389 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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