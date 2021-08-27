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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Marvel
Марвел КТ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 85
Marvel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белокрылов Александр 20 1
|Попов Юрий 10 1
|Вирцер Евгений 22 1
|Макаревич Сергей 2 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Васильев Григорий 35 1
|Мартьянова Татьяна 7 1
|Черфас Денис 4 1
|Гогичаты Мераб 4 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Мадани Фарид 11 1
|Орехов Алексей 4 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Савцов Игорь 27 1
|Валчев Стоян 44 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Сандомирский Евгений 3 1
|Павлов Станислав 4 1
|Мельников Андрей 3 1
|Зеленюк Александр 2 1
|Бахалов Алексей 1 1
|Евтушенко Алексей 28 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Иванов Алексей 76 1
|Егоров Владимир 52 1
|Сирота Юрий 38 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Хомков Игорь 40 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Струченко Алексей 6 1
|Сергеев Алексей 26 1
|Рабкин Александр 5 1
|Антонов Александр 73 1
|Витоженц Александр 5 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 4
|IDC - International Data Corporation 2728 2
|CNews Analytics 1991 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767081, в очереди разбора - 670766.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767081, в очереди разбора - 670766.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru