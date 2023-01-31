Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 114501
ИКТ 9315
Организации 7313
Ведомства 1371
Ассоциации 736
Технологии 3082
Системы 19604
Персоны 44995
География 1798
Статьи 1321
Пресса 943
ИАА 598
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1827
Мероприятия 815

CAE Computer-Aided Engineering Компьютерная инженерия ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов Software Engineering Программная инженерия


САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для расчётов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они позволяют при помощи расчётных методов моделировать «поведение» промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.


31.01.2023 «Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
«Росатом» намерен выйти на международный рынок CАЕ-систем
Названы тренды развития продуктов CAD и CAE
31.10.2022 ЦИАМ и РГАТУ имени П.А. Соловьева разработают учебный демонстратор «цифрового двойника» с использованием отечественного ПО
24.06.2022 Компании «Моделирование и цифровые двойники» и «Фидесис» объявляют о стратегическом партнерстве
10.02.2021 Российская промышленность получила новые отечественные программные решения
26.05.2015 «Нанософт» и «Фидесис» объединили функционал твердотельного 3D-моделирования с прочностными расчетами
03.06.2014 Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys
19.12.2008 Autodesk купит разработчика CAE-систем Algor
27.08.2008 AutoDesk купит немецкого разработчика ECAD-систем Elektro-CAE-Software
19.04.2007 UGS запускает 5-ю версию NX CAD/CAM/CAE

Публикаций - 262, упоминаний - 326

CAE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 336 22
ANSYS 60 17
Intel Corporation 11702 15
Autodesk 580 15
Siemens AG - Siemens Group 2549 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2824 11
Dassault Systemes 210 10
SAP SE 4926 9
IBM - International Business Machines Corp 9219 9
Fidesys - Фидесис 12 8
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 90 8
Microsoft Corporation 23616 8
Oracle Corporation 6346 7
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 142 7
AMD - Advanced Micro Devices 3888 7
Nvidia Corp 3230 6
Нанософт 83 6
7091 6
Arbyte - Арбайт Компьютерз 104 6
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 32 6
1С-ИжТиСи 6405 5
Сбер - Цифровая Платформа 1 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6326 5
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 440 5
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 11 4
Компас 173 4
Fujitsu 2044 4
Dell EMC 4931 4
Т1 Группа 58 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 3
CIMdata 8 3
Top Systems - Топ Системы 33 3
Т-Платформы - T-Platforms 379 3
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 19 3
VR Concept - ВР Концепт 14 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 88 3
HP - Hewlett-Packard 3600 3
Т1 Иннотех - Дататех 49 3
HP Inc. 5568 2
Ростех - Автоматика Концерн 1506 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 7
Askona Life Group - Аскона 89 7
Газпром ПАО 1168 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 111 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 233 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 106 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 611 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 3
ФРИИ - Акселератор Спринт 4 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 188 2
Bentley Motors 70 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 10 2
Tesla Motors 345 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 2
Россети Ленэнерго 2365 2
Lockheed Martin 751 2
РЖД - Российские железные дороги 1645 2
Boeing 988 2
1520 ГК 27 1
Ростех - Вертолеты России 157 1
Bain Capital Ventures 34 1
Airbus Group - Airbus Industries 221 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 114 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 345 1
KIA Motors 100 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 1
Алроса АК 137 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 251 1
Виктория - Сеть супермаркетов 177 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 1
Татэнерго 43 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 165 1
Coca-Cola Company 251 1
BMW Group 414 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Renault Groupe 147 1
Royal Dutch Shell - Шелл 191 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1576 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1890 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1682 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2438 8
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 154 6
Президент Российской Федерации 3760 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 295 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 121 3
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 2
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 61 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2943 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 1
Федеральное казначейство России 1566 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1434 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 255 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 74 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 54 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 112 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1333 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 26 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 340 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 65 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1256 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2037 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1186 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 61 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 11
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 3 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 447 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 214 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 80 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
4CIO 715 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3321 86
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9045 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12377 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39725 49
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1379 44
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 253 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54110 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26281 37
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4855 32
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4365 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5250 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10169 22
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19348 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26141 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8392 20
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 596 20
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 851 19
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11504 17
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии 122 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9299 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8229 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22182 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79774 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1764 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2512 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17533 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10322 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10981 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7866 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17458 12
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 1371 12
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 303 11
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 592 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3708 11
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 462 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8096 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5203 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4915 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2530 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11061 10
Linux OS 8357 23
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1278 11
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 152 9
Microsoft Windows 14550 9
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 13 9
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос тепло 10 8
Autodesk AutoCAD 286 8
Dassault Systemes - SolidWorks 110 8
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос аэро-гидро 9 8
Microsoft Windows 2000 12731 7
Autodesk Inventor 75 7
Dassault Systemes - Catia 63 6
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 21 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6622 5
PTC Windchill 46 5
Siemens Teamcenter 54 5
Nvidia Quadro GPU 151 5
Аскон Лоцман:PLM - Аскон Лоцман:ОРД 65 5
Intel Itanium 614 4
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 10 4
Росатом АСЭ ИК - Multi-D 15 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2937 4
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 38 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4189 3
Нанософт nanoCAD 73 3
Аскон Компас-График 35 3
Intel x86 - архитектура процессора 1619 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 150 3
PTC Creo 39 3
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 28 3
Oracle СУБД 593 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 206 3
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 73 2
Dell Precision Optimizer 9 2
Top Systems T-Flex Docs 8 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 97 2
ANSI Fortran 50 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1887 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 812 2
BBK vivo V - Серия смартфонов 40 2
Фомичев Дмитрий 12 10
Солнцева Екатерина 43 8
Мишустин Михаил 496 4
Гарринчев Сергей 5 4
Лихачев Алексей 36 4
Кукушкин Олег 6 3
Богданов Максим 25 3
Путин Владимир 2763 3
Рыбаков Александр 27 3
Оснач Дмитрий 14 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 2
Зыков Олег 13 2
Миронович Филипп 12 2
Гордин Михаил 9 2
Калганов Игорь 33 2
Гребенщиков Дмитрий 28 2
Книгин Михаил 6 2
Столбова Екатерина 13 2
Варламов Кирилл 41 2
Александров Анатолий 9 2
Локтев Валерий 2 2
Королев Роман 2 2
Павлов Александр 51 2
Массух Илья 221 2
Чернышенко Дмитрий 454 2
Греф Герман 369 1
Матвеева Татьяна 87 1
Морозова Анастасия 34 1
Никифоров Николай 1172 1
Иванов Борис 58 1
Паршин Максим 281 1
Минаков Артем 4 1
Клейменова Елена 3 1
Гревцев Александр 31 1
Климов Иван 17 1
Баранов Евгений 2 1
Николаева Евгения 3 1
Степнов Александр 3 1
Никулин Игорь 24 1
Печенин Алексей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 124401 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50389 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39710 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15237 8
Германия - Федеративная Республика 12128 7
Франция - Французская Республика 7103 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15269 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17195 6
Европа 21428 4
Индия - Республика 5102 4
Швеция - Королевство 3499 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2632 3
Россия - СФО - Новосибирск 3752 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6359 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2347 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1578 3
Япония 13001 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2532 2
Украина 7312 2
Россия - Сибирь 2146 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2346 2
Европа Западная 1417 2
Венгрия 645 2
Россия - СФО - Иркутская область 929 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1168 2
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 79 2
Мировой океан - World Ocean 487 2
Южная Корея - Республика 6309 2
Беларусь - Белоруссия 4364 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 236 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 118 1
Арктика - Арктический регион 538 1
Арктика - Северный полюс 124 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 770 1
Португалия - Порту 623 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 643 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 499 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 369 1
Египет - Арабская Республика 833 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24534 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42327 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4237 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42564 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10623 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5038 19
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2844 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4461 19
Энергетика - Energy - Energetically 4415 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10930 16
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 513 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3856 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3201 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6943 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9381 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4215 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15281 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5298 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20867 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2498 9
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 126 8
Экспорт - Экспортные операции 2755 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7893 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6485 8
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1101 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14258 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8405 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2031 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2035 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4314 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1669 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2200 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4981 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5464 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4133 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9468 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2739 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 879 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1773 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5217 5
9to5Google 85 2
91Mobiles 1713 2
9to5Mac 149 2
TAdviser - Центр выбора технологий 309 1
Bloomberg 1121 1
Ведомости 579 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1277 1
DarkReading.com 91 1
Bloomberg Businessweek 123 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7502 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2251 6
IDC - International Data Corporation 4855 4
Gartner - Гартнер 3485 4
ABI Research 233 2
Markets&Markets Research 105 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Mordor Intelligence 19 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 267 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 488 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 246 6
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 3
РАН - Российская академия наук 1808 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 126 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 2
ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 8 2
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 24 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 49 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 36 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 88 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 277 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 254 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 220 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 113 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11731 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2101 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 994 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1808 1
CNews AWARDS - награда 414 1
CeBIT 461 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 15 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 14 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
Связь-Экспокомм 94 1
День молодёжи - 27 июня 696 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226651, в очереди разбора - 870591.
Создано именных указателей - 114501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще