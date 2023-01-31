CAE Computer-Aided Engineering Компьютерная инженерия ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов Software Engineering Программная инженерия
САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для расчётов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они позволяют при помощи расчётных методов моделировать «поведение» промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.
- САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование
- CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ)
- CASE - Computer Aided Software Engineering
CAE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фомичев Дмитрий 12 10
|Солнцева Екатерина 43 8
|Мишустин Михаил 496 4
|Гарринчев Сергей 5 4
|Лихачев Алексей 36 4
|Кукушкин Олег 6 3
|Богданов Максим 25 3
|Путин Владимир 2763 3
|Рыбаков Александр 27 3
|Оснач Дмитрий 14 2
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 2
|Зыков Олег 13 2
|Миронович Филипп 12 2
|Гордин Михаил 9 2
|Калганов Игорь 33 2
|Гребенщиков Дмитрий 28 2
|Книгин Михаил 6 2
|Столбова Екатерина 13 2
|Варламов Кирилл 41 2
|Александров Анатолий 9 2
|Локтев Валерий 2 2
|Королев Роман 2 2
|Павлов Александр 51 2
|Массух Илья 221 2
|Чернышенко Дмитрий 454 2
|Греф Герман 369 1
|Матвеева Татьяна 87 1
|Морозова Анастасия 34 1
|Никифоров Николай 1172 1
|Иванов Борис 58 1
|Паршин Максим 281 1
|Минаков Артем 4 1
|Клейменова Елена 3 1
|Гревцев Александр 31 1
|Климов Иван 17 1
|Баранов Евгений 2 1
|Николаева Евгения 3 1
|Степнов Александр 3 1
|Никулин Игорь 24 1
|Печенин Алексей 17 1
|9to5Google 85 2
|91Mobiles 1713 2
|9to5Mac 149 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 309 1
|Bloomberg 1121 1
|Ведомости 579 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1277 1
|DarkReading.com 91 1
|Bloomberg Businessweek 123 1
|CNews Северо-Запад 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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