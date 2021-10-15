Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BIOS
Basic input-output system
Базовая система ввода-вывода
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 343, упоминаний - 654
BIOS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гинятуллин Роман 61 4
|Стуров Дмитрий 25 2
|Иванов Борис 49 2
|Путин Владимир 1820 2
|Ермолов Александр 2 2
|Шибанов Владимир 17 2
|Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 2
|Харитонов Александр 46 1
|Симаков Олег 106 1
|Лю Юй 10 1
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
|Тарелкин Евгений 2 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Аникин Леонид 45 1
|Финк Дмитрий 14 1
|Печенин Алексей 12 1
|Иванов Сергей 170 1
|Малышев Александр 31 1
|Салбиев Алан 30 1
|Мельников Александр 63 1
|Козлов Александр 54 1
|Хохлов Роман 1 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Шадаев Максут 384 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Мылицын Роман 79 1
|Волож Аркадий 181 1
|Финстел Дирк 1 1
|Фишер Андрей 54 1
|Макаров Валентин 111 1
|Турчак Евгений 23 1
|Калинин Алексей 23 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Гревцев Александр 28 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Чукарин Алексей 56 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 7
|Reddit 198 2
|ZDnet 381 2
|Ars Technica 227 2
|The Register 337 1
|NYT - The New York Times 505 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|Phoronix 15 1
|Windowslatest 12 1
|MS Power User 3 1
|Golem.de 3 1
|VideoCardz 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756959, в очереди разбора - 660649.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756959, в очереди разбора - 660649.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru