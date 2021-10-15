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BIOS
Basic input-output system
Базовая система ввода-вывода


15.10.2021 Китайскоязычная программа 9 лет открывала хакерам доступ к ПК под Windows 4
08.10.2021 Sitronics Group запустила массовое производство российских серверов 1
06.10.2021 Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона 1
29.09.2021 Серверы «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» работают на отечественном BIOS и BMC 1
20.09.2021 Intel перевербовала двух ценных сотрудников AMD, чтобы изгнать ее с рынка видеокарт 1
07.09.2021 «Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс» 1
27.08.2021 ASUS будет поддерживать Windows 11 на старых ПК вопреки воле Microsoft 5
05.07.2021 Промышленный планшет MIG T8X включен в реестр отечественного «железа» 1
28.06.2021 HP представила HP Inc. систему-трансформер Engage Go 10 и компактный ПК Engage Flex Mini. 1
25.06.2021 Оптимизация обработки типовых задач по управлению серверами с OpenManage Enterprise 1
31.05.2021 Микроконтроллерное ПО Delta BMC включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
17.05.2021 Новейшие процессоры Intel работают вдвое медленнее на дешевых материнских платах 5
12.04.2021 Lenovo начала без предупреждения привязывать процессоры к «железу». Отвязать их невозможно 1
26.03.2021 «Рикор» начинает экспортные поставки в Казахстан 1
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции 1
24.02.2021 Подтверждена совместимость РЕД ОС и вычислительных платформ СИЛА серий СР1 и СР2 1
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1
10.02.2021 «ICL Техно» и «Нуматех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
04.02.2021 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta 1
02.02.2021 HCTT выбрал серверы Lenovo ThinkSystem SE350 для оснащения национального мобильного комплекса связи 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook 840 G7: все, что нужно на рабочем месте, и даже больше 2
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных 1
27.01.2021 Intel выпустила первую за многие годы дискретную видеокарту. Она несовместима почти ни с чем 1
14.01.2021 Intel внедряет защиту от шифровальщиков на уровне процессоров 3
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 6
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 6
16.12.2020 Подтверждена совместимость серверов Huawei Taishan 200 с ОС Astra Linux 1
08.12.2020 ФСБ объяснила, какой в России должна быть правильная электронная подпись 1
04.12.2020 Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700. Цена. Фото 1
23.11.2020 Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700 1
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 1
30.10.2020 В новом классификаторе отечественного ПО произошли радикальные изменения. Исчезли разделы ОС и BI 1
15.10.2020 Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake 1
09.10.2020 AMD выпустила уникальные процессоры на полностью новой архитектуре. Видео 1
06.10.2020 «Инфотекс» продлила акцию по безвозмездному предоставлению лицензий на ПО для защиты удаленного доступа 1
31.08.2020 Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux. Первый пошел 1

Публикаций - 343, упоминаний - 654

BIOS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 51
Intel Corporation 4152 31
Nvidia Corp 2011 27
Lenovo Group 1636 21
AMD - Advanced Micro Devices 1664 21
HP Inc. 2898 13
IBM 3527 12
Dell EMC 2387 11
Apple Inc - Эппл Рус 7680 11
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 8
SAP SE 3207 8
Bang&Olufsen 81 8
Samsung Electronics 5633 8
VMware 1829 7
Рикор Холдинг - Rikor 70 6
Cisco Systems 2037 6
SEC Consult Services 929 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 5
Red Hat 664 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 4
Google LLC 7128 4
Dell Technologies 133 4
АйТи 749 4
Huawei 2726 3
Gigabyte Technology 132 3
Adata Technology 52 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 3
GitHub 412 3
Крок 1219 3
ASRock 25 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
TRENDnet 49 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 2
ServiceNow 49 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Dr.Web - Доктор Веб 975 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Газпром ПАО 518 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Россети ПАО 168 1
Сухой - Авиационный холдинг 63 1
X5 Group 599 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ24 583 1
РАО ЕЭС России ПАО 60 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Градиент 6 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство РФ 2200 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 81
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 44
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 40
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 33
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 31
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 23
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 20
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 15
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 15
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 14
DDR - Double data rate 1066 14
USB Type-C - USB-C 901 13
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 12
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 9
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 99 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 7
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 7
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 6
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 151 5
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 251 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 5
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 85 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 4
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 204 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 4
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 3
Microsoft Windows 10 6612 84
Nvidia GeForce GTX 2054 35
Linux OS 4243 31
Microsoft Windows 7 1662 29
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 22
Microsoft Windows 8 1228 17
Intel Core - Семейство процессоров 863 17
Google Android 10750 15
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 14
Intel x86 - Архитектура процессора 991 13
Microsoft Windows 850 12
Apple iOS 5741 11
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 7
HP Sure Start 25 7
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 6
Apple macOS 922 6
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 6
HP ZBook Studio - Мобильная рабочая станция 26 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 6
Intel Celeron - Серия процессоров 250 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Microsoft DirectX 325 5
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 5
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 5
Microsoft Windows Hello 170 5
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 5
Nvidia Quadro GPU 80 5
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 5
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 5
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AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 4
Гинятуллин Роман 61 4
Стуров Дмитрий 25 2
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Шибанов Владимир 17 2
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 2
Харитонов Александр 46 1
Симаков Олег 106 1
Лю Юй 10 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Тарелкин Евгений 2 1
Бутенко Юрий 64 1
Аникин Леонид 45 1
Финк Дмитрий 14 1
Печенин Алексей 12 1
Иванов Сергей 170 1
Малышев Александр 31 1
Салбиев Алан 30 1
Мельников Александр 63 1
Козлов Александр 54 1
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Рубанов Владимир 61 1
Мельникова Анастасия 166 1
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Копаев Геннадий 16 1
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Кабанов Владимир 174 1
Матвеева Татьяна 83 1
Мылицын Роман 79 1
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Финстел Дирк 1 1
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Калинин Алексей 23 1
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Германия - Федеративная Республика 3614 11
Европа 3730 10
Франция - Французская Республика 2112 6
Украина 3347 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 6
Япония 2760 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Индия - Республика 2161 3
Африка 1482 2
Казахстан - Республика 2621 2
Россия - Ивановская область 262 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 2
Ближний Восток 1468 2
Восточная Европа 1669 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 227 1
Россия - Челябинск 768 1
Азия - Азиатский регион 1512 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Уфа 640 1
Малайзия 339 1
Россия - Арзамас 57 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Германия - Берлин 355 1
Великобритания - Кембридж 69 1
Россия - Ивановская область - Шуя 29 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Новороссийск 140 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 77 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 1
Беларусь - Белоруссия 2081 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 22
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 4 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 34 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 7
Reddit 198 2
ZDnet 381 2
Ars Technica 227 2
The Register 337 1
NYT - The New York Times 505 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Phoronix 15 1
Windowslatest 12 1
MS Power User 3 1
Golem.de 3 1
VideoCardz 12 1
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Gartner 2188 2
Cinebench 16 2
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Markets&Markets Research 78 1
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NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
UCSF - University of California, San Francisco - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
VMworld 27 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
IBM Systems Forum 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756959, в очереди разбора - 660649.
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