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Электромобиль
Электротранспортные технологии
Electric car



22.12.2021 Через «Яндекс.заправки» теперь можно заряжать электромобили 1
29.11.2021 «Калашников» переключился на создание электромобилей. Возможно серийное производство? 1
30.09.2021 Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки 1
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 1
19.05.2021 Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
11.05.2021 Atos создаст парк служебных электромобилей к 2024 году 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 1
16.02.2021 Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль» 1
19.01.2021 Storedot начала испытания аккумуляторов сверхбыстрой зарядки 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
01.07.2020 Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей 1
12.05.2020 Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют 1
03.07.2019 «М.Видео» и «АльфаСтрахование» займутся страхованием водителей электротранспорта 1
05.04.2019 В «Связном» стартовал предзаказ на Tesla Model Y 1
14.09.2018 HP представила технологию 3D-печати металлических изделий 1
31.05.2018 «Связной» начал продавать электромобили Tesla. Цены 1
29.05.2018 SAP стал первым основным партнером гоночной команды «Mercedes EQ» в Формуле Е 1
26.10.2017 Nissan представила концепты новых электромобилей и анонсировала участия в Формуле Е 1
22.05.2017 Электрозарядка по дороге: первые испытания во Франции 1
10.02.2017 Oracle представила платформу Utilities Network Management System 2.3 1
16.08.2016 Электромобили уже могут заменить 90% автотранспорта 1
31.05.2016 АББ открыла инновационный учебный центр в Москве 1
17.05.2016 Электромобили осваивают грузоперевозки 1
29.03.2016 Wuhan Intest выбирает технологию LTE компании Gemalto для подключенных автомобилей в Китае 1
20.01.2016 Просто фантастика: какие изобретения войдут в жизнь в 2016 году? 1
09.07.2015 «Яндекс.Такси» протестирует водителей на знание русского языка 1
20.02.2015 Стала известна дата выпуска автомобиля Apple 1
20.10.2014 Представлен самый большой в мире электромобиль 1
10.10.2014 Официально: Tesla представила полноприводный электромобиль с функциями автопилота 1
30.09.2014 Производитель iPhone обещает выпускать «народные» электромобили 1
27.08.2014 Серийные электромобили с беспроводной зарядкой появятся на дорогах к 2017 г. 1
25.07.2014 Audi меняет курс: Электромобили хороши, но гибриды лучше 1
27.06.2014 SAP пересаживает своих сотрудников на электромобили 1
03.03.2014 Владельцы Volvo купили британский стартап по производству электромобилей 1
03.03.2014 Volvo переходит на сенсорное управление электроникой 1
25.11.2013 Tesla ответила на возгорания программным увеличением клиренса 1
18.10.2013 «Канализационный люк» заряжает электромобили 1
16.10.2013 Ford намерен удешевить аккумуляторы электромобилей 1
03.10.2013 Toyota не интересны электрокары 1

Публикаций - 77, упоминаний - 77

Электромобиль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4410 3
Apple Inc 10371 3
StoreDot 5 2
Qualcomm Technologies 1595 2
Yandex - Яндекс 4763 2
Twitter 2334 2
Samsung Electronics 9129 2
Microsoft Corporation 22003 2
Meizu 146 1
McKinsey & Company 157 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 75 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 167 1
Salesforce.com 348 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
Acer Group 2264 1
NEC 1731 1
Ericsson 2684 1
1С-ИжТиСи 4903 1
Xiaomi 1011 1
Toshiba Corporation 2832 1
Elektrobit Automotive 2 1
Сбер - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto 5 1
TDK 107 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 1
Ситроникс - Sitronics 918 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7596 1
5495 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 84 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7899 1
HP Inc. 5236 1
ATW Parmatech 1 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 1
Cognitive Pilot 38 1
LG Electronics 3257 1
Gemalto 175 1
Oracle Corporation 5890 1
Corning Inc 201 1
SUSE 319 1
OPPO Electronics 251 1
Meta - Facebook 4157 1
Tesla Motors 265 17
GM - General Motors 433 5
Volvo Cars 217 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 210 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 251 3
BMW 384 3
Sollers - Соллерс 18 2
Почта России ПАО 1821 2
Связной ГК 1112 2
АвтоВАЗ 161 2
Moscow Tesla Club 4 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 2
Ford 381 2
BP - British Petroleum 111 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 219 2
Audi 179 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 390 2
Kickstarter 112 1
Lexus 58 1
Wilo 3 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 7 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 1
ОНЭКСИМ ГК 43 1
Alstom - GEC-Alsthom 25 1
Ford Motor 166 1
Swarovski AG 69 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5005 1
Renault - Рено Россия 126 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
Открытие ФК 2012 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1603 1
GKN Powder Metallurgy 2 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 1
Яндекс.Такси 281 1
Royal Dutch Shell - Шелл 133 1
Роснефть НК 421 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 204 1
Continental AG 66 1
АльфаСтрахование СГ 233 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2089 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1870 1
Роснано 626 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2897 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 625 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6876 1
Губернатор Калифорнии 14 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30543 6
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1876 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2980 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7113 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 1
Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций 6 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1946 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 506 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2376 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 103 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12462 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 390 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6749 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6183 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 541 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4204 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 17 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 54 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5946 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 71 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 336 1
Nissan Leaf - электромобиль 36 8
Tesla Model 3 22 6
Tesla Model X 16 4
Tesla Model S 63 4
Tesla Model Y 3 2
Ford Focus - Компакт-кар 24 1
Яндекс.Навигатор 292 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 52 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 3 1
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 11 1
Ардерия ТС2 - электромобиль 3 1
Toyota Prius 43 1
Samsung Galaxy Gear 128 1
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 15 1
Microsoft Azure 1226 1
Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 6 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Renault Duster - кроссовер 3 1
АльфаСтрахование АльфаСпорт 1 1
Monarch - Монарх - электромобиль 14 1
Gemalto Cinterion 8 1
Oracle Utilities 28 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 395 1
Spectec TRIM 115 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 433 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
SpaceX 168 1
SAP Leonardo 24 1
HP Metal Jet - технология 3D-печати 2 1
Яндекс.Заправки 26 1
Google Street View 99 1
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 1
Linux OS 7426 1
Google Android 11642 1
Nissan Intelligent Mobility - Nissan Intelligent Power 2 1
Microsoft Windows Phone OS 1541 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 255 1
Statista 102 1
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 131 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 155 4
Попов Анатолий 97 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Прудников Артём 6 1
Борисов Константин 4 1
Прохоров Михаил 34 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 28 1
Ухов Дмитрий 14 1
Щуровский Денис 5 1
Клявин Олег 1 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 891 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 24 1
Колесов Николай 19 1
Катков Алексей 33 1
Гуцериев Михаил 109 1
Жириновский Владимир 25 1
Girard Elie - Жирар Эли 8 1
Ракишев Кенес 30 1
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 5 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Wolff Toto - Вольф Тото 1 1
Киркина Александра 2 1
Иванова Дагмара 25 1
Малис Александр 155 1
Шатковская Валерия 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 101033 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44282 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31734 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12404 7
Россия - ПФО - Казань 1913 5
Япония 9478 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11893 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1276 3
США - Калифорния 3353 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12402 3
Россия - УФО - Свердловская область 1072 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5038 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1403 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1128 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1190 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 857 2
Великобритания - Лондон 1979 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1142 2
Беларусь - Белоруссия 3334 2
Того - Тоголезская Республика 8140 2
США - Техас 803 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 2
США - Миссури 107 2
Германия - Федеративная Республика 8215 2
Россия - СФО - Новосибирск 3140 2
Европа 9800 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1576 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 449 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожск 33 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 618 1
Германия - Саксония - Лейпциг 64 1
США - Фримонт 3 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 175 1
Италия - Итальянская Республика 3064 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 337 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2148 1
США - Техас - Хьюстон 240 1
Россия - ЮФО - Севастополь 461 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2921 1
США - Мичиган 207 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 273 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1339 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 500 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1563 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 815 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 1
Вторая мировая война 533 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 756 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 131 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1887 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 248 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4137 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 1
Список системообразующих предприятий РФ 5 1
Коммерсантъ - Издательский дом 816 3
Thomson Reuters - Рейтер 5710 3
Bloomberg 987 2
WSJ - The Wall Street Journal 1215 2
Прайм - Агентство экономической информации 682 1
NYT - The New York Times 953 1
The Verge - Издание 463 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10412 1
Ведомости 299 1
DigiTimes - Издание 1282 1
РИА Новости 751 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 1
CNews TV 521 1
Автостат 11 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 142 1
СПбПУ Политехник НТИ 4 1
Max Planck Institutes and Experts - Институт коллоидов и интерфейсов Макса Планка - Max-Planck-Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung 95 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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