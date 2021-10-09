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ЧС
Чрезвычайная ситуация


09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 2
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
09.04.2021 «Транстелеком» развивает направление «Безопасный город» 1
21.12.2020 «Умный город Росатома» в Челябинской области дополнился новыми сервисами 2
22.10.2020 В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы 1
08.07.2020 «Вега» поставила в Волгоградскую область мобильный пункт управления при ЧС 1
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области 1
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца 2020 года 1
02.06.2020 «Ростелеком» в Челябинской области расширяет систему оповещения населения 1
25.12.2019 «Росэлектроника» разрабатывает мобильный комплекс с беспилотником для поиска и спасения людей 1
29.08.2019 Ростех представил на МАКС-2019 комплекс сотовой подвижной связи 1
10.06.2019 «Цифровой Кронштадт»: «Мегафон» и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города» 1
11.01.2019 В России напишут экспериментальные законы для больших данных, блокчейна и искусственного интеллекта 1
26.11.2018 «Ростех» обеспечит контроль чистоты воды озера Байкал 1
08.10.2018 «Совзонд» разработал виртуальную модель Владивостока 1
21.02.2018 «КРОК» создал цифровую телеком-платформу для ФГП ВО ЖДТ России 1
27.10.2017 Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве 1
14.08.2017 Сотовых операторов и интернет-провайдеров заставили сообщать о ЧС 2
27.03.2017 «Мегафон» готовит сеть связи к работе во время весеннего паводка в Хабаровском крае 1
10.11.2016 2test представила мобильные комплексы для развертывания сети связи 4G 1
03.11.2016 «Одноклассники» запустили приложение для оповещения о стихийных бедствиях 2
03.11.2016 ОПК разрабатывает «умные» SDR-радиосредства для МЧС и аграрного сектора 1
19.10.2016 «Обит» начал подключать абонентов к системе проводного радиовещания 1
29.09.2016 Связь восстановлена во всех пострадавших от ЧС населенных пунктах Приморья 1
07.09.2016 Клиентам «Мегафона» в зоне ЧС Приморья доступна связь даже при отрицательном балансе 1
16.08.2016 «Ростелеком» в Челябинской области создает крупнейшую на Урале систему оповещения населения 3
02.08.2016 Биометрический браслет «ОПК» расскажет о здоровье обычных граждан 1
05.07.2016 Разработка ОПК позволит городам оставаться на связи в условиях ЧС 1
12.01.2016 «Ростелеком» модернизировал систему экстренного оповещения населения в ЯНАО 1
24.07.2015 «Корус АКС» представил прототип комплексного решения «Безопасный город» 1
10.04.2015 «МегаФон» обеспечила главное управление МЧС России по Липецкой области услугами мобильной передачи данных 1
05.03.2015 «Ростелеком» подготовил инфраструктуру связи к весеннему паводку в Сибири 1
09.02.2015 Калифорнийский ритейлер нанял двух роботов-консультантов 1
26.01.2015 «Ростелеком» реконструировал систему оповещения в Приморском крае 2
14.01.2015 «Ростелеком» в Калмыкии обеспечил построение комплексной системы экстренного оповещения населения 1
29.07.2014 В Бурятии научились прогнозировать грязевые сели 1
22.05.2014 «Билайн Бизнес»: Большие данные помогут таргетированно оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях 2

Публикаций - 63, упоминаний - 71

ЧС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 10
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 2
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Microsoft Corporation 11127 1
Google LLC 7161 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
МВС Груп 4 1
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Ланит ГК 1159 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Астерос - Asteros 531 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Lenovo Motorola 1014 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Крок 1221 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Huawei 2732 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Администрация Смоленской области 19 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Безопасный город 347 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
АПК БГ - Безопасный город 42 2
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Автоматика Фотон-ПАК ПБ - Программно-аппаратный комплекс 3 1
РАСЦО - региональная автоматизированная система централизованного оповещения 11 1
Панов Сергей 14 2
Лысов Денис 26 2
Евтушенко Олег 125 2
Дьяконова Наталия 9 1
Макаров Станислав 111 1
Щуров Алексей 8 1
Корняков Арслан 18 1
Мишурный Андрей 2 1
Перегудов Андрей 1 1
Третьяк Константин 34 1
Скоков Сергей 26 1
Суворов Владимир 17 1
Серазетдинов Малик 1 1
Соболев Евгений 2 1
Сухотина Ксения 6 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Левченко Сергей 3 1
Сергеев Михаил 31 1
Шереметьев Алексей 3 1
Ноздрин Алексей 9 1
Новиков Андрей 23 1
Беглов Александр 9 1
Сахненко Сергей 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 3
Россия - Ростовская область 864 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 3
Россия - Приморский край - Приморье 607 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 2
Россия - Челябинская область - Снежинск 15 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Челябинская область 659 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - Находка 80 1
Россия - Ангарск 51 1
Россия - Южный Урал 89 1
Россия - Братск 30 1
Россия - Владивосток 866 1
Европа 3774 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Индия - Республика 2175 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Иркутск 468 1
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Калининград 674 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Markets&Markets Research 78 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
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