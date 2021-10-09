Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЧС
Чрезвычайная ситуация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 71
ЧС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
|ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 4 1
|Панов Сергей 14 2
|Лысов Денис 26 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Дьяконова Наталия 9 1
|Макаров Станислав 111 1
|Щуров Алексей 8 1
|Корняков Арслан 18 1
|Мишурный Андрей 2 1
|Перегудов Андрей 1 1
|Третьяк Константин 34 1
|Скоков Сергей 26 1
|Суворов Владимир 17 1
|Серазетдинов Малик 1 1
|Соболев Евгений 2 1
|Сухотина Ксения 6 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Левченко Сергей 3 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Шереметьев Алексей 3 1
|Ноздрин Алексей 9 1
|Новиков Андрей 23 1
|Беглов Александр 9 1
|Сахненко Сергей 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru