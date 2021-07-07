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ФВФ фотовидеофиксация Фото и видео фотодетектор камеры контроля скорости



07.07.2021 «Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах»

Социальная сеть «Одноклассники» представила тематические конкурсы – новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты». В конкурсах можно соревноваться с друзьями в ОК, публиковать фото и видео на определенную тему и тем самым создавать дополнительные поводы для общения. После добавления своего фото или видео в «Моменты» пользователи могут присоединиться к уже созданным к
20.10.2020 «Одноклассники» запустили «Моменты»: исчезающие фото и видео с рейтингом друзей

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Моменты». Пользователи ОК теперь смогут делиться моментами из своей жизни с помощью исчезающих фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности – рейтинг друзей с лучшими моментами обновляется в режиме реального времени. Команда ОК адаптировала привычный для соцсетей формат под инт
07.12.2017 «Яндекс.Диск» отменил лимиты на мобильные фото и видео

«Яндекс» объявил о том, что сервис облачного хранения «Яндекс.Диск» стал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного пространства под фото и видео, которые автоматически загружаются через мобильное приложение. Теперь люди могут хранить на сервисе все свои снимки, сколько бы их ни было.На «Яндекс.Диске» хватит места для любого
08.12.2016 Mail.Ru Group оптимизирует свое мобильное «Облако» для работы с фото и видео

Компания Mail.Ru Group представила обновленную версию «Облака Mail.Ru» для iOS и Android. Свежая версия приложения переориентирована на хранение и удобное отображение фото и видео на мобильном устройстве. Кроме того, введена новая, более гибкая тарифная сетка для покупки дополнительного облачного пространства, сообщили CNews в Mail.Ru. По словам представител
02.07.2015 «Почта Mail.Ru» для iOS предлагает быстрый способ прикрепления фото и видео

Mail.Ru Group объявила об обновлении приложения «Почта Mail.Ru» для iOS. Как сообщили CNews в Mail.Ru Group, в обновленной версии мобильной «Почты» для iPhone и iPad стало проще прикреплять к письмам фото и видео, а следовательно, удобнее делиться контентом с коллегами, друзьями и близкими. По словам представителей Mail.Ru Group, чтобы прикрепить изображение к письму, теперь требуется в два
21.10.2014 Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть

Злоумышленники опубликовали в сети фото и видео из переписки более 100 тыс. пользователей известного мессенджера Snapchat. Это может тем более отпугнуть пользователей, что Snapchat всегда славился автоматическим удалением контен
27.08.2007 Украина: бурный рост цифрового фото и видео

Аналитическая компания IDC отмечает бурный рост рынка цифрового фото и видео в Украине. Компания подвела итоги на рынке цифровых фото- и видеокамер в стране за первое полугодие 2007 года. Поставки цифровых фотокамер по сравнению с аналогичным периодом в про
27.04.2007 Фотодетекторы наномасштаба: исследования и перспективы

Различные типы нанопроводов могут детектировать свет различных длин волн. Объединяя соответствующие нанопровода, можно получить комбинированные, например, красно-зелено-синие, фотодетекторы наномасштаба, отмечают ученые. Ранее на основе теоретических расчетов было показано, что фотопроводимость в нанопроводах в 10 раз выше, чем в более крупных структурах, изготовленн

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ФВФ и организации, системы, технологии, персоны:

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Sony 6503 65
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1137 2
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 2
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 109 3
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Европа Восточная 3044 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1171 8
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 749 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22724 100
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5425 94
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27086 78
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5374 69
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4689 65
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17220 54
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45902 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48300 46
Видеокамера - Видеосъёмка 681 45
Ergonomics - Эргономика 1535 36
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10456 34
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2395 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7998 30
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5190 30
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4615 29
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5471 28
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4674 24
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2718 23
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2154 22
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3745 21
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4606 20
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1446 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6170 20
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1320 20
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2230 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12407 18
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 209 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12837 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9491 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4474 17
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1539 17
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2619 17
Здравоохранение - Офтальмология 411 16
Английский язык 6432 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5428 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9201 15
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1721 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10440 14
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 297 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3609 13
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БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 887 1
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КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 69 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 27 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 521 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 193 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
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МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 307 1
Фотофорум 48 16
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1173 5
Международный женский день - 8 марта 320 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 4
День молодёжи - 27 июня 745 4
Photokina 59 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1928 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2300 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 3
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
CeBIT 611 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 1
FPD International 17 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 1
MIXX Russia Awards 1 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
DOT-журналистика 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 524 1
ИнфоКом 93 1
CNews Большие данные 4 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 275 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
Microsoft Inspire 4 1
Samsung Unpacked 32 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Black Hat - Конференция 77 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
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