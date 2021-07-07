ФВФ фотовидеофиксация Фото и видео фотодетектор камеры контроля скорости
|07.07.2021
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«Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах»
Социальная сеть «Одноклассники» представила тематические конкурсы – новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты». В конкурсах можно соревноваться с друзьями в ОК, публиковать фото и видео на определенную тему и тем самым создавать дополнительные поводы для общения. После добавления своего фото или видео в «Моменты» пользователи могут присоединиться к уже созданным к
|20.10.2020
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«Одноклассники» запустили «Моменты»: исчезающие фото и видео с рейтингом друзей
Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Моменты». Пользователи ОК теперь смогут делиться моментами из своей жизни с помощью исчезающих фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности – рейтинг друзей с лучшими моментами обновляется в режиме реального времени. Команда ОК адаптировала привычный для соцсетей формат под инт
|07.12.2017
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«Яндекс.Диск» отменил лимиты на мобильные фото и видео
«Яндекс» объявил о том, что сервис облачного хранения «Яндекс.Диск» стал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного пространства под фото и видео, которые автоматически загружаются через мобильное приложение. Теперь люди могут хранить на сервисе все свои снимки, сколько бы их ни было.На «Яндекс.Диске» хватит места для любого
|08.12.2016
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Mail.Ru Group оптимизирует свое мобильное «Облако» для работы с фото и видео
Компания Mail.Ru Group представила обновленную версию «Облака Mail.Ru» для iOS и Android. Свежая версия приложения переориентирована на хранение и удобное отображение фото и видео на мобильном устройстве. Кроме того, введена новая, более гибкая тарифная сетка для покупки дополнительного облачного пространства, сообщили CNews в Mail.Ru. По словам представител
|02.07.2015
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«Почта Mail.Ru» для iOS предлагает быстрый способ прикрепления фото и видео
Mail.Ru Group объявила об обновлении приложения «Почта Mail.Ru» для iOS. Как сообщили CNews в Mail.Ru Group, в обновленной версии мобильной «Почты» для iPhone и iPad стало проще прикреплять к письмам фото и видео, а следовательно, удобнее делиться контентом с коллегами, друзьями и близкими. По словам представителей Mail.Ru Group, чтобы прикрепить изображение к письму, теперь требуется в два
|21.10.2014
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Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть
Злоумышленники опубликовали в сети фото и видео из переписки более 100 тыс. пользователей известного мессенджера Snapchat. Это может тем более отпугнуть пользователей, что Snapchat всегда славился автоматическим удалением контен
|27.08.2007
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Украина: бурный рост цифрового фото и видео
Аналитическая компания IDC отмечает бурный рост рынка цифрового фото и видео в Украине. Компания подвела итоги на рынке цифровых фото- и видеокамер в стране за первое полугодие 2007 года. Поставки цифровых фотокамер по сравнению с аналогичным периодом в про
|27.04.2007
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Фотодетекторы наномасштаба: исследования и перспективы
Различные типы нанопроводов могут детектировать свет различных длин волн. Объединяя соответствующие нанопровода, можно получить комбинированные, например, красно-зелено-синие, фотодетекторы наномасштаба, отмечают ученые. Ранее на основе теоретических расчетов было показано, что фотопроводимость в нанопроводах в 10 раз выше, чем в более крупных структурах, изготовленн
ФВФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Акопян Рубен 23 7
|Jobs Steve - Джобс Стив 1005 6
|Савушкин Алексей 36 6
|Симонов Игорь 102 6
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 327 5
|Никитин Николай 21 5
|Лаптева Марина 114 5
|Кашников Артемий 27 5
|Смагин Дмитрий 32 4
|Алексеева Олеся 15 4
|Фомин Павел 18 4
|Кочетков Владимир 11 4
|Koh DJ - Ко Донг Джин 11 4
|Сахаров Игорь 5 4
|Газаров Артур 77 4
|Бровкин Дмитрий 55 4
|Путин Владимир 3003 4
|Лахова Олеся 35 3
|Демидов Михаил 133 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 3
|Гордеева Анна 36 3
|Овсянников Денис 23 3
|Дуров Павел 268 3
|Spiegel Evan - Шпигель Эван 4 3
|Ляк Александр 43 3
|Murphy Bobby - Мерфи Бобби 3 3
|Казак Максим 162 3
|Митькин Максим 26 3
|Абрамов Андрей 32 3
|Семенов Павел 28 3
|Тиунов Леонид 20 3
|Русинов Владимир 28 3
|Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
|Лебединский Алексей 3 3
|Уваров Сергей 27 3
|Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 290 3
|Терентьев Константин 19 2
|Соловьев Александр 84 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 390 2
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