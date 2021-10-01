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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
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Тверская агломерация

Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация


01.10.21 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
24.09.21 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
17.08.21 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири 1
06.08.21 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 3
20.07.21 Neoflex обучит воспитанников детских домов ИТ-навыкам 1
16.07.21 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта 2
07.07.21 Юрий Самойлов, - В 2021 году ситуация с дефицитом на рынке дата-центров выровняется 1
29.06.21 Где спасались от жары москвичи и петербуржцы 1
23.06.21 ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр 2
23.06.21 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
17.06.21 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
18.05.21 На волне! Amazfit поддержал Zavidovo SUP challenge и выпустил на старт собственную команду 1
21.04.21 В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 1
14.04.21 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
07.04.21 ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн 1
30.03.21 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 1
24.03.21 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
10.03.21 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 1
09.03.21 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 3
03.02.21 Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле 1
21.12.20 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
14.12.20 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
02.12.20 Россияне не дали Tele2 построить сотовую вышку: 4G угрожало их жизни и здоровью 1
24.11.20 «Ростелеком» тестирует в Тверской области систему видеоаналитики для птицеводческих хозяйств 1
18.11.20 Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома» 1
22.10.20 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России 1
19.10.20 Accenture привлечет школьников в ИТ 2
02.10.20 «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности 1
11.09.20 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
31.07.20 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
27.07.20 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
16.07.20 «Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг ЦОД в 2019 году по версии CNews 1
03.07.20 «Ростелеком» стал лидером российского рынка поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года 1
30.06.20 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
15.06.20 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
26.05.20 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
28.04.20 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
23.04.20 «Ростелеком» представил систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров 1
06.04.20 В Англии поджигают вышки 5G-сетей: «Они распространяют коронавирус» 1
16.01.20 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 2

Публикаций - 314, упоминаний - 450

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7647 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8423 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7415 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 18
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 69 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1206 9
Microsoft Corporation 20584 9
Ростелеком - DataLine - Даталайн 199 8
Ростелеком - Связьинвест 1652 6
Yandex - Яндекс 4494 6
Ростех - Ростехнологии 2270 6
Linxdatacenter - Связь ВСД 84 6
Крок 1528 6
Selectel - Селектел 140 6
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 54 6
IXcellerate - Икселерейт 69 5
Cisco Systems 4588 5
Синтерра - Synterra 742 5
Центел - Центральный телеграф 316 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 5
Apple Inc - Эппл Рус 10024 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 66 5
SafeData - Центр Хранения Данных 52 5
Samsung Electronics 8816 4
АйТи 1060 4
Доктор рядом - Doc+ 43 4
Авантаж 55 4
Ланит ГК 1482 4
Hitachi 1231 4
VK - Mail.ru Group 2790 4
IBM 8330 4
Oracle Corporation 5717 4
4843 4
Softline - Софтлайн 1709 4
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 4
3data - 3дата 32 3
Huawei 3098 3
Intel Corporation 10524 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3711 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 189 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 12
Почта России ПАО 1756 8
УЭК - Универсальная электронная карта 521 7
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
РЖД - Российские железные дороги 1283 4
РВК - Российская венчурная компания 500 3
Связной ГК 1081 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 134 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 2
Audi 165 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 231 2
Алроса АК 93 2
Газпром ПАО 715 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 549 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 60 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 182 2
Евросеть 1342 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 756 1
Аэрофлот 591 1
Магнит - Сеть магазинов 284 1
Совкомбанк ПАО 152 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 486 1
МКБ - Московский кредитный банк 281 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 827 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 281 1
ГПБ - Газпромбанк 780 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1539 1
Ингосстрах СПАО 275 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 155 1
Hyundai Motor 248 1
Visa International 1631 1
Альфа-Банк 1308 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7223 41
Правительство РФ 2494 20
Калининская АЭС - Атомная электростанция 57 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1994 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 844 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1090 11
Президент Российской Федерации 1606 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1442 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1831 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1082 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1909 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2288 7
Правительство Москвы 792 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 805 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 735 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 446 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 793 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1278 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 215 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2189 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 310 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 548 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 354 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1045 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 481 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1973 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 269 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 548 3
Счётная палата РФ 548 3
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 3
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 156 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1802 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 366 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 1
Руссофт - Russoft 331 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2463 1
Единая Россия - Политическая партия 204 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 90 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 81 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 22 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11952 17
3G - Стандарт мобильной связи 5030 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11875 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4166 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9935 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3912 10
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 494 6
Безопасный город 378 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 786 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3101 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 663 5
Big Data - Большие данные 1208 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 610 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 4
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 473 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1442 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1477 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2378 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1849 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 226 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2946 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 438 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1124 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 338 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 234 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 841 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 193 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 211 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1976 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 227 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 626 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3872 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 125 2
Фишинг - Phishing 126 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2536 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 453 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 80 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1422 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1104 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 342 10
Росэнергоатом ЦОД Калининский 28 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5775 5
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 5
DataLine OST ЦОД 26 4
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 533 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1506 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2073 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 3
DataLine Nord ЦОД 15 3
Apple iPhone 6 576 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 129 3
Apple iPad 3476 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 473 2
Java - Язык программирования 2352 2
Linux OS 7067 2
Microsoft Windows 10 10016 2
Cisco Aironet 27 2
Национальные Технологии - СХД Купол 34 2
Stack Group - M1Cloud 77 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 180 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 279 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 240 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 135 2
Microsoft Excel 695 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 60 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 266 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 505 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
Microsoft Windows 2000 973 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 145 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Google Android 11552 2
Медведев Дмитрий 1481 15
Путин Владимир 2167 9
Никифоров Николай 1130 7
Щеголев Игорь 677 6
Самойлов Юрий 61 6
Орловский Виктор 254 6
Хала Илья 21 4
Меркулов Борис 7 4
Фишер Андрей 54 4
Валяева Елизавета 72 4
Симаков Олег 106 4
Теличева Наталья 127 4
Ухов Дмитрий 14 4
Тыров Илья 11 4
Балабанов Анатолий 12 4
Смирнова Екатерина 8 4
Селиванов Дмитрий 51 4
Швецов Денис 11 4
Раменский Демьян 12 4
Соловьев Владимир 99 3
Массух Илья 194 3
Мотовилов Олег 60 3
Каплунов Павел 35 3
Колмычек Павел 17 3
Яровая Ирина 63 2
Рейман Леонид 978 2
Шойгу Сергей 63 2
Дергилёв Никита 42 2
Захаров Павел 59 2
Усманов Алишер 248 2
Собянин Сергей 215 2
Бойко Елена 154 2
Черепенников Антон 52 2
Андреев Алексей 17 2
Ким Дмитрий 27 2
Эмдин Сергей 67 2
Попов Алексей 329 2
Гордеев Алексей 11 2
Гайдуков Алексей 24 2
Брюквин Юрий 253 2
Россия - Российская федерация - РФ 77789 189
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25481 143
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11172 76
Россия - ЦФО - Тульская область 910 49
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 449 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3611 47
Россия - ЦФО - Владимирская область 491 46
Россия - ЦФО - Калужская область 703 46
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1959 44
Россия - ЦФО - Рязанская область 383 42
Россия - ЦФО - Ярославская область 493 39
Россия - ЦФО - Тамбовская область 390 36
Россия - ЦФО - Воронежская область 492 36
Россия - ЦФО - Смоленская область 293 35
Россия - ЦФО - Костромская область 283 34
Россия - ЦФО - Ивановская область 343 31
Россия - СФО - Ленинградская область 1722 30
Россия - ПФО - Нижегородская область 946 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1188 29
Россия - ЦФО - Липецкая область 360 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 963 27
Россия - ЮФО - Ростовская область 1044 27
Россия - ЦФО - Курская область 408 26
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 45 26
Россия - ЦФО - Белгородская область 451 26
Россия - ЦФО - Орловская область 167 25
Россия - СФО - Омская область 464 24
Россия - УФО - Свердловская область 993 22
Россия - СКФО - Ставропольский край 562 22
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 878 22
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 841 22
Россия - СЗФО - Республика Коми 587 22
Россия - СЗФО - Новгородская область 415 21
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1024 20
Россия - ЮФО - Волгоградская область 492 19
Россия - ЦФО - Брянская область 111 19
Россия - СФО - Иркутская область 699 18
Россия - СЗФО - Псковская область 445 18
Россия - УФО - Тюменская область 728 18
Россия - УФО - Челябинская область 825 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1200 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1433 7
Информационное общество - Государственная программа 295 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 776 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1132 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3568 4
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 42 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 289 4
Русский язык 1431 3
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 33 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 33 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 127 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1558 2
Образование в России 535 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 110 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 139 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 264 2
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 79 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 2
Федеральное законодательство 295 2
Региональное законодательство 45 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 163 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 390 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 197 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4896 2
НКО - Некоммерческая организация 95 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 214 1
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ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 57 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 189 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 8 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8071 11
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 325 3
Ведомости 266 2
НТВ - Телекомпания 265 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 60 2
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Муз ТВ - Телеканал 15 1
Пятница - Телеканал 21 1
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ТВ-3 - телеканал 53 1
URA.RU - информагентство 4 1
Россия К - телеканал 9 1
Россия 24 - телеканал 89 1
Uckfield FM 1 1
Telecom.paper 150 1
Telecom Today - Today in Telecom 137 1
ComNews - Медиа-бизнес 86 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1227 1
Рен ТВ - телеканал 54 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 62 1
ТНТ - Телеканал 111 1
Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 316 1
WSJ - The Wall Street Journal 1191 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2511 16
IDC - International Data Corporation 4426 4
Gartner 3100 3
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
Forrester Research 761 1
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Synergy Research Group 39 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Allied Business Intelligence 16 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 4
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 9 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 473 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 482 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 86 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 90 1
РАН - Российская академия наук 594 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 310 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
Феррит-Домен НИИ 12 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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