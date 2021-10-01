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Россия
ЦФО
Тверская область
Тверская агломерация
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1481 15
|Путин Владимир 2167 9
|Никифоров Николай 1130 7
|Щеголев Игорь 677 6
|Самойлов Юрий 61 6
|Орловский Виктор 254 6
|Хала Илья 21 4
|Меркулов Борис 7 4
|Фишер Андрей 54 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Симаков Олег 106 4
|Теличева Наталья 127 4
|Ухов Дмитрий 14 4
|Тыров Илья 11 4
|Балабанов Анатолий 12 4
|Смирнова Екатерина 8 4
|Селиванов Дмитрий 51 4
|Швецов Денис 11 4
|Раменский Демьян 12 4
|Соловьев Владимир 99 3
|Массух Илья 194 3
|Мотовилов Олег 60 3
|Каплунов Павел 35 3
|Колмычек Павел 17 3
|Яровая Ирина 63 2
|Рейман Леонид 978 2
|Шойгу Сергей 63 2
|Дергилёв Никита 42 2
|Захаров Павел 59 2
|Усманов Алишер 248 2
|Собянин Сергей 215 2
|Бойко Елена 154 2
|Черепенников Антон 52 2
|Андреев Алексей 17 2
|Ким Дмитрий 27 2
|Эмдин Сергей 67 2
|Попов Алексей 329 2
|Гордеев Алексей 11 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Брюквин Юрий 253 2
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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