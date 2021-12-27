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Регистратор



27.12.2021 Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU
07.07.2021 Количество безбумажных операций с доменами выросло в 10 раз за 3 года: статистика REG.RU
07.06.2021 REG.RU занял 10 место в мире по количеству адресов в новых доменных зонах
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку
02.06.2021 В России создадут спецрегистратор доменов для госструктур
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU
11.05.2021 Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы
01.03.2021 Банк России включил «ВТБ регистратор» в реестр операторов инвестиционных платформ
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU
26.11.2020 Крупнейший в мире доменный регистратор проворонил ключи к криптобиржам клиентов
20.08.2020 2500 заказов и 80% успешных сделок: статистика услуги «Доменный брокер» REG.RU на вторичном рынке
19.08.2020 Интеллектуальная безопасность на дорогах – Hikvision вышла на рынок автомобильных видеорегистраторов
14.07.2020 Не .RU единым: топ-10 национальных доменов в России
11.06.2020 .RU .FUN .ONLINE — доменные предпочтения российских пользователей
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет!
21.02.2020 40% доменов и 20% размещённых сайтов в .RU: новые вершины REG.RU на рынке хостинга и доменов
20.02.2020 «Автоматика» произвела более 100 тысяч регистраторов выбытия лекарств
21.01.2020 REG.RU улучшил позиции по new gTLDs среди мировых регистраторов
17.12.2019 REG.RU — лауреат Премии Рунета 2019 за вклад в развитие доменной зоны .RU
03.12.2019 IPv4 закончились? Сколько IPv4 у российских хостинг-провайдеров и регистраторов доменов? Исследование REG.RU
17.09.2019 REG.RU — лидер Рунета и мировой доменной индустрии по параметру new gTLDs
05.08.2019 Регистратор Naunet присоединяется к REG.RU
14.03.2019 ГИС для отлова мошенников на госзакупках переведут на блокчейн и отдадут новому хозяину
18.02.2019 «РТ-регистратор» расширяет сеть филиалов на Юге и Северном Кавказе
11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса
15.01.2019 «Почта России» и «ВТБ регистратор» заключили договор на рассылку юридически значимой корреспонденции в электронном виде
27.12.2018 Регистратор «ДРАГА» автоматизировал работу с бюджетом
05.12.2018 «Новый регистратор» формирует финансовую отчетность с помощью «Фабрики XBRL»
31.10.2018 «Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов
11.10.2018 1C, АТОЛ и ЦРПТ подключают к маркировке больницы
30.08.2018 Крупнейшие регистраторы и спецдепозитарии в рейтинге ПАРТАД работают на ПО «Синтегро консалтинг»
09.08.2018 «Синтегро консалтинг» оптимизировала финансовый учет для регистратора «Драга»
20.06.2018 Регистратор ВРК сдал отчетность в формате XBRL на базе программы «Фабрика XBRL»
09.06.2018 В Рунете разразилась доменная война: «Рег.ру» отобрал 70 тыс. доменов у «Бегета»
05.10.2017 Обход правил: В Рунете нашли интересный способ перехвата доменов
21.09.2017 Власти СНГ воюют с регистраторами за снижение цен на домены
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена
06.06.2017 «ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга»
15.05.2017 «Наше Агентство Сервиса» в сжатые сроки модернизирует более 16 тыс. фискальных регистраторов торговых сетей
17.08.2016 В национальных зонах .RU и .РФ аккредитованы пять новых регистраторов

Публикаций - 1364, упоминаний - 2183

Регистратор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 159
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 11
IBM - International Business Machines Corp 9167 11
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 5
Крок - Croc 1683 4
Nvidia Corp 3203 4
Dr.Web - Доктор Веб 1208 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 3
PayPal 644 3
Информзащита 678 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 14
Лента - Сеть розничной торговли 1665 13
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 11
РЖД - Российские железные дороги 1598 4
Газпром ПАО 1144 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 1
Самолёт ГК 1649 1
LV Investment Partners 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 82
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 21
Администрация Президента РФ 976 10
Верховный суд Российской Федерации 777 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
Международный арбитражный суд города Женевы 5 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 177
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 18 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 61
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 45
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 33
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 26
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 16
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 16
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 16
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 16
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 13
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 9
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 7
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 6
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 6
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 290 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 2
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 2
DDR - Double data rate 2523 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 319 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 2
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 272 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 1
Автофокус - Автофокусировка 2228 1
Аккумулятор литий-полимерный - Аккумулятор литий-ионный полимерный - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 177 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 1
DivX - видеокодек 432 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 77 70
Linux OS 8153 25
Microsoft Windows 2528 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 190 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 3
REG.ru - Магазин доменов 4 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 2
Nokia Symbian OS 1399 2
Яндекс.Карты и Транспорт 386 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 2
Qiwi Кошелек 193 1
Apple Books Store - Apple iBooks Store 25 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 60 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 138 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 76 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 1
Путин Владимир 2696 18
Массух Илья 215 13
Schmidt Damian - Шмидт Дамиан 1 1
Беларусь - Белоруссия 4165 30
Земля - планета Солнечной системы 9676 12
Россия - ПФО - Казань 2333 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 4
Австрия - Австрийская Республика 1110 3
Багамские Острова - Багамы 51 3
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 263 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 36
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 5
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 40
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 7
Forbes - Форбс 623 3
S&P - Standard and Poor’s 480 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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