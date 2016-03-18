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WIPO World Intellectual Property Organisation ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности

WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности


18.03.2016 WIPO назвала Huawei лидером по международным патентам
29.03.2013 Медведев прописал в Москве главного мирового борца за копирайт
27.03.2013 В России откроется представительство Всемирной организации интеллектуальной собственности
21.02.2002 WIPO защитит права музыкантов в Сети
04.09.2001 WIPO расширит меры по охране доменных имен от киберсквоттеров?
30.03.2001 Китайский киберсквоттер пытался нажиться на японских компаниях
23.02.2001 Эксперты WIPO изучают вопрос о географических доменных суффиксах
04.10.2000 WIPO нанесла очередной удар по киберсквоттерам
15.08.2000 Deutsche Bank снова победил киберсквоттеров
09.08.2000 ФИФА "выбила" киберсквоттера с футбольного веб-сайта
08.08.2000 Семья легендарного гитариста Джими Хендрикса отсудила права на jimihendrix.com

Публикаций - 143, упоминаний - 208

WIPO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23401 10
Yahoo! 3687 10
Apple Inc 11111 9
Huawei 3461 8
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 7
Samsung Electronics 9671 6
Qualcomm Technologies 1692 5
Google LLC 10874 4
Yandex - Яндекс 5569 4
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 220 3
Сбер - Цифровая Платформа 412 3
Adobe Systems 1496 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 609 3
ZTE Corporation 719 3
IBM - International Business Machines Corp 9169 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 3
Intel Corporation 11625 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 795 2
Lenovo Motorola 3502 2
Онлайн патент - Online Patent 11 2
Eastman Kodak - Кодак 492 2
LG Electronics 3530 2
Sony 6470 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Twitter 2686 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4105 2
Meta Platforms - Facebook 4332 2
iFlytek 4 1
RealNetworks Products and Services 346 1
Verizon - WorldCom 486 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 91 1
Lenovo Group 2153 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 85 1
Ростех - Автоматика Концерн 1461 1
Сбер - Dialog - Диалог 1 1
Softline - Софтлайн 2035 1
AltaVista Search Engine 198 1
Amazon Inc - Amazon.com 2780 1
Red Hat 1224 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6141 5
Россети Ленэнерго 2330 3
Walmart - Wal-Mart Stores 366 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 347 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2495 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 2
Меркури - Mercury 232 2
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 1
Балтийское Юридическое Бюро 4 1
GM - General Motors 448 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 81 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 54 1
Enron - Enrongate 121 1
TripAdvisor 40 1
Anywayanyday - AWAD 33 1
Tholons 3 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 8 1
Unimetal Sanayi 1 1
Warner 553 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 1
Магнат 74 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 14 1
Полиметалл Инжиниринг 2 1
Express Patent - Экспресс-патент - патентная служба 1 1
ICANN watch 3 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 95 1
Porsche - Порше Руссланд 86 1
Starta Accelerator 9 1
eBay Inc 1595 1
Лента - Сеть розничной торговли 1669 1
Renault Groupe 142 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 1
BMW Group 409 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 58 1
IKEA - ИКЕА 145 1
SoftBank Group 246 1
Nike 174 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
Walt Disney Company 570 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 22
Судебная власть - Judicial power 2075 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17787 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10307 10
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 336 8
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 24 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 5
World Bank Group - Всемирный банк 297 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8925 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 144 3
Президент Российской Федерации 3666 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 826 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2333 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2321 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 220 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 136 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 91 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 851 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 134 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 117 1
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 26 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 35 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2365 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2928 1
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 45 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 57 1
Китай - Государственный совет КНР - State Council of the People's Republic of China 153 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4281 1
Таможня - Таможенная служба 1023 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 184 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 29
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
IFPI - International Federation of Pirate Interests - Международная федерация по интересам пиратов 3 2
Consumers International - Международная организация потребителей - Всемирная организация защиты прав потребителей 2 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 7 1
Либеральная партия Норвегии - норвежская политическая партия 1 1
Greenpeace - Гринпис 118 1
Federacafe - Национальная федерация производителей кофе Колумбии 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 75 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 19 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7687 70
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78786 32
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Apple macOS Snow Leopard 121 1
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Microsoft Windows Server 2003 567 1
Apple iPhone 9 19 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 1
PressPlay 47 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 50 1
Parisi Dan - Пэризи Дэн 3 3
Путин Владимир 2697 2
Наумов Виктор 125 2
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Страх Александр 44 2
Акиншина Алина 5 2
Кен Ху 9 2
Hu Ken - Ху Кэнь 12 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 2
Лебедев Артём 11 1
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Mani Anand Ramnath - Мани Ананд Рамнат 1 1
Добрый Андрей 2 1
Кохманюк Дмитрий 6 1
Nutt Jonathan - Натт Джонотан 1 1
Blair Tony - Блэр Тони 56 1
Петрова Анна 13 1
Альтовский Евгений 41 1
Новоселова Людмила 2 1
Рузин Андрей 6 1
Атаманов Александр 5 1
Каленчук Алексей 6 1
Дорошенко Мария 1 1
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Решетников Максим 18 1
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Никифоров Николай 1172 1
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Дроздов Игорь 28 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 13
Южная Корея - Республика 6254 12
Германия - Федеративная Республика 11879 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3422 11
Сингапур - Республика 1619 11
Канада 4699 10
Швеция - Королевство 3450 9
Швейцария - Женева 321 7
Финляндия - Финляндская Республика 3460 7
Индия - Республика 5041 6
Бразилия - Федеративная Республика 2084 6
Нидерланды 3289 6
Америка 2152 6
США - Нью-Йорк 2807 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1130 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39037 5
Испания - Королевство 3594 4
Италия - Итальянская Республика 4211 4
Украина 7217 4
Эстония - Эстонская Республика 704 4
Дания - Королевство 909 4
Филиппины - Республика 537 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 361 3
Африка - Африканский регион 3259 3
Малайзия 790 3
Молдавия - Республика Молдова 680 3
Ирландия - Республика 977 3
Норвегия - Королевство 1766 3
Азия - Азиатский регион 4635 3
Казахстан - Республика 4755 3
Черногория 121 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3242 20
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41260 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23639 14
Английский язык 6144 12
Юриспруденция - Jurisprudence 6167 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8818 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41500 7
UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - Единая политика разрешения доменных споров, внесудебная процедура и политика разрешения споров, касающихся доменных имён 18 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3281 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4191 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3047 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19642 5
ВВП - Валовой внутренний продукт 731 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10570 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 1840 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9887 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3085 4
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 17 4
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 342 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5185 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10026 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13851 3
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 270 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 8733 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3826 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5204 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2958 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1181 2
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1428 2
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3536 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3786 1
Blacklist - Чёрный список 86 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 8
Ars Technica 376 5
Bloomberg 1071 4
Playboy 51 3
ZDnet 595 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1170 3
LetsGoDigital 9 2
91Mobiles 1686 2
Mercury Center 309 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Ananova 250 2
Newsbytes News Network 379 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 2
The Register 1388 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 2
The Verge - Издание 499 1
The Economist 44 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 1
Le Monde 24 1
Marie Claire 8 1
Patently Apple 27 1
AppleInsider 385 1
Forbes - Форбс 623 1
Thomson Reuters - Рейтер 5764 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7403 4
500 Startups 14231 4
IDC - International Data Corporation 4841 3
The Economist Intelligence Unit 41 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 2
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
HitWise 69 1
Conference Board 75 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
QS World University Rankings 3 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 7 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Tractica 7 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 87 1
Gartner - Гартнер 3468 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24884 8
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 66 7
Cornell University - Корнеллский университет 162 6
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 89 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1284 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 911 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
РАН - Российская академия наук 1791 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 27 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 5 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 3 1
DIW - Das Institut der deutschen Wirtschaft - German Institute for Economic Research - Немецкий институт экономических исследований 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11542 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
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