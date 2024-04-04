Рунити REG.ru Рег.ру хостинг-провайдер и регистратор доменов
Рег.ру – российский хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён. Занимает первое место по количеству размещённых сайтов в .ru и .рф (по данным Statdom.ru, данные 2023 года). Входит в топ-20 регистраторов мира в новых доменных зонах международного рейтинга nTLDStats и остаётся единственной российской компанией в списке. Работает с 2006 года, с 2012 года является аккредитованным ICANN регистратором. Сегодня компания представляет собой цифровую экосистему, которая позволяет в одном месте найти все необходимые сервисы для запуска, развития и защиты интернет-проектов. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, SSL, почты, создания и продвижения сайтов, VPS, облака, аренды физических серверов и др. Офисы расположены в 30 городах РФ и СНГ, штаб-квартира находится в Москве. Клиентская база составляет более 3,7 млн пользователей.
|04.04.2024
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«Рег.ру» заключил соглашение с Eternalhost
«Рег.ру» и компания «Смартсистемс», владелец провайдера Eternalhost, договорились о переводе клиентов Eternalhost в инфраструктуру «Рег.ру» в апреле 2024 г. Об этом CNews сообщил представ
|28.03.2024
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«Рег.ру» запустил сервис для безопасного доступа к корпоративной инфраструктуре
«Рег.ру» пополнил портфель продуктов «Рег.облако» решением на базе виртуальной частной сети. Оно призвано обезопасить удаленную работу с бизнес-системами корпоративных клиентов и предоставить по
|13.02.2024
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«Рег.ру» объявил о сделке с Reddock
Хостинг-провайдер и регистратор доменных имен «Рег.ру» заключил соглашение о приеме на обслуживание клиентов Reddock. «Рег.ру» уже заявлял о желании приобрести небольших игроков, для которых хостинг не является приоритетным видом дея
|09.02.2024
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«Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS
«Рег.ру» упрощает и ускоряет работу с приложениями для клиентов. Запуск «из коробки» MySQL занимает до трех минут даже с донастройками сервиса, а все рутинные процессы поддержки перекладываются
|10.01.2024
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«Рег.ру»: Спрос на PostgreSQL в облаках превысил MySQL
«Рег.ру» провел исследование рынка облачной инфраструктуры. ИТ-компания опросила российских корпоративных пользователей, занимающих руководящие должности в ИТ-департаментах или владеющих бизнесо
|21.12.2023
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«Рег.ру» запустил сервис управляемых баз данных (DBaaS) в облаке
«Рег.ру» расширил набор облачных сервисов. На платформе Рег.облако теперь доступна система управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. Облачная СУБД позволит бизнесу выстроить отказоуст
|08.11.2023
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«Рег.ру» отразил новый вид массированной DDoS-атаки
Российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имён «Рег.ру» успешно заблокировал продолжительную DDoS-атаку нового типа. Она длилась 72 часа, а суммарная ёмкость атаки составила более 40 Гб/с. Системы защиты хостинг-провайдера зафиксировали учас
|20.06.2023
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Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения
Регистратор доменных имён и хостинг-провайдер Reg.ru объявил о перезапуске своей виртуальной инфраструктуры и анонсировал облачный сервис под названием «Рег.облако». «Рег.облако» представляет собой масштабируемую отказоустойчивую инфрастру
|08.07.2022
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Сервис StatOnline.ru обзавёлся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .RU и .РФ
Команда крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .RU, .SU, .РФ StatOnline.ru
|07.07.2022
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Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф
Команда российского хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Те
|24.06.2022
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REG.RU предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами NVIDIA RTX A-серии
Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представил видеокарты NVIDIA RTX серии А4000, А5000 и А6000 в новых конфигурациях выде
|23.06.2022
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Reg.ru предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами Nvidia RTX A-серии
Российский хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru представил видеокарты Nvidia RTX серии А4000, А5000 и А6000 в новых конфигурациях выде
|07.04.2022
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REG.RU представляет домены-долгожители в честь дня рождения зоны .RU
нальной доменной зоне .RU исполняется 28 лет. В честь этого хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU рассказывает, какие доменные имена остаются активными с конца 20 столетия. Первое доме
|04.02.2022
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REG.RU расширил возможности сервиса REG.Site
Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил инструменты платформы для создания сайтов REG.Site — теперь пользовате
|31.01.2022
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Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon
|26.01.2022
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WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет статистику сервисов и инструментов, которые используют владельцы сайтов в
|18.01.2022
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REG.RU запустил сервис проверки SSL-сертификатов
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU создал чекер для проверки SSL-сертификатов. Это дополнительный бесплатный инструмент,
|27.12.2021
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Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU
О «Ру-Веб.Инвестиции» и движение в сторону концепции единого цифрового окна для бизнеса. Итоги года REG.RU — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов. Развитие хостинга
|25.11.2021
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Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет актуальные данные об услуге «Доменный брокер»: до 3000 заказов в год, мак
|25.11.2021
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REG.RU возобновляет образовательный проект «Экскурсии в дата-центре» для старшеклассников и студентов
Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU возобновляет проект «Экскурсии в дата-центре» для школьников старших классов и студент
|03.11.2021
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У клиентов REG.RU появилась возможность запускать рекламные кампании для офлайн-бизнеса через Яндекс.Бизнес
Клиенты крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU теперь могут запустить рекламу своего офлайн-бизнеса с Рекламной подпиской от Яндекс.Б
|02.11.2021
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На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU добавил возможность автоустановки операционной системы Windows при заказе Облачных сер
|20.10.2021
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«Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU
Королюка. Автор — серийный предприниматель, сооснователь хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU, венчурный и профессиональный инвестор в ценные бумаги. В книге изложены все накопленн
|19.10.2021
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REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ»
Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU стал партнёром фотоконкурса «Фотодомен.РФ». Организатор конкурса — «Координационный це
|14.10.2021
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Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев
во главе с инвестиционным фондом Proxima Capital Group, 25% — холдингу РБК) приобрели 100% компании REG.RU — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменных имен. Компания ст
|10.09.2021
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30000 адресов, 50% продлений: обзор столичных доменов .МОСКВА и .MOSCOW
я — День города Москвы. Пресс-служба крупнейшего в России хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представляет статистику о столичных доменах .МОСКВА и .MOSCOW. Домены-города появились
|01.09.2021
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От .SCHOOL до .MBA: обзор доменов для образовательной сферы от REG.RU
В честь начала учебного года крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет обзор доменных зон для сайтов в сфере образования. Доменные зоны будут ин
|19.08.2021
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Принимайте оплату в долларах США и евро на своих сайтах: новая опция в CENT.APP
я валюту: доллар или евро. CENT.APP — партнёр крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU. Обычный интернет-эквайринг осуществляет списание в рублях — это не всегда удобно и по
|12.08.2021
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REG.RU запускает тестовый период для сервиса REG.Site
Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил возможности сервиса для создания сайтов REG.Site — теперь каждому поль
|05.08.2021
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.HOUSE, .BUILDERS и .VILLAS: топ-10 доменов для индустрии строительства и недвижимости
Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет рейтинг специализированных доменов для сферы строительства и недвижимости
|20.07.2021
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CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU
Крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU с помощью партнёра, сервиса CENT.APP, добавил возможность для бизнеса принимать платеж
|07.07.2021
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Количество безбумажных операций с доменами выросло в 10 раз за 3 года: статистика REG.RU
Крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU публикует статистику по количеству безбумажных операций с доменами — услуга позволяет
|07.06.2021
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REG.RU занял 10 место в мире по количеству адресов в новых доменных зонах
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU занял 10 место среди мировых регистраторов в New gTLDs (новых доменных зонах), следует
|26.05.2021
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Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU
Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU абстрактной геометрической граффити-композицией. Яркая работа отражает контекст и атмо
|24.05.2021
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220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU
В мае 2021 года исполняется 15 лет хостинг-провайдеру и регистратору доменов REG.RU. За годы работы компания трансформировалась в площадку с широким набором услуг для зап
|11.05.2021
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Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы
Генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Алексей Королюк вошёл в экспертный совет при Комитете Государственной Думы по информац
|29.04.2021
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REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU добавил к аренде выделенных серверов полнофункциональное администрирование оборудовани
|20.04.2021
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Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU интегрировал в Личный кабинет Яндекс.Бизнес — простой и удобный сервис для автоматичес
|08.04.2021
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Создать сайт в сервисе REG.Site теперь можно без домена
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил возможности сервиса REG.Site для быстрого создания сайтов на базе Word
|01.04.2021
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REG.RU показал как выглядели бы бизнес-сайты писателей-классиков
нес, то что бы они выбрали? В рамках спецпроекта к 1 апреля хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет сайты, которые могли бы запустить классики русской литературы. Цель проек
Рунити и организации, системы, технологии, персоны:
|Королюк Алексей 86 86
|Воробьев Андрей 161 15
|Колесников Андрей 85 7
|Бобков Антон 6 6
|Хаёров Михаил 5 5
|Мартынов Евгений 6 5
|Белоусов Сергей 237 4
|Шариков Сергей 49 4
|Солдатов Алексей 96 4
|Панков Александр 73 3
|Гледенов Роберт 6 3
|Царькова Екатерина 3 3
|Филатов Леонид 7 3
|Медведев Дмитрий 1644 3
|Постоюк Сергей 3 3
|Колесникова Мария 8 3
|Путин Владимир 2971 2
|Чихачев Дмитрий 29 2
|Лиенко Светлана 2 2
|Овчинникова Юлия 10 2
|Платонов Алексей 22 2
|Беневоленский Евгений 3 2
|Созонов Алексей 13 2
|Хала Илья 39 2
|Блинов Илья 2 2
|Кулин Филипп 48 2
|Гросс-Днепров Филипп 2 2
|Зайцева Анна 69 2
|Аксенов Андрей 32 2
|Росляков Владислав 2 2
|Абрамович Марина 2 2
|Круковер Илья 2 2
|Данелия Ирина 3 2
|Патрикеев Павел 2 2
|Рыжков Сергей 7 2
|Кузьмичев Андрей 7 2
|Соловьев Владимир 105 2
|Смекаева Анна 5 2
|Петров Алексей 32 2
|Алексеева Елена 22 2
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