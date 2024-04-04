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Рунити REG.ru Рег.ру хостинг-провайдер и регистратор доменов

Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов

Рег.ру – российский хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён. Занимает первое место по количеству размещённых сайтов в .ru и .рф (по данным Statdom.ru, данные 2023 года). Входит в топ-20 регистраторов мира в новых доменных зонах международного рейтинга nTLDStats и остаётся единственной российской компанией в списке. Работает с 2006 года, с 2012 года является аккредитованным ICANN регистратором. Сегодня компания представляет собой цифровую экосистему, которая позволяет в одном месте найти все необходимые сервисы для запуска, развития и защиты интернет-проектов. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, SSL, почты, создания и продвижения сайтов, VPS, облака, аренды физических серверов и др. Офисы расположены в 30 городах РФ и СНГ, штаб-квартира находится в Москве. Клиентская база составляет более 3,7 млн пользователей. 

 
 
 

 

 


04.04.2024 «Рег.ру» заключил соглашение с Eternalhost

«Рег.ру» и компания «Смартсистемс», владелец провайдера Eternalhost, договорились о переводе клиентов Eternalhost в инфраструктуру «Рег.ру» в апреле 2024 г. Об этом CNews сообщил представ
28.03.2024 «Рег.ру» запустил сервис для безопасного доступа к корпоративной инфраструктуре

«Рег.ру» пополнил портфель продуктов «Рег.облако» решением на базе виртуальной частной сети. Оно призвано обезопасить удаленную работу с бизнес-системами корпоративных клиентов и предоставить по
13.02.2024 «Рег.ру» объявил о сделке с Reddock

Хостинг-провайдер и регистратор доменных имен «Рег.ру» заключил соглашение о приеме на обслуживание клиентов Reddock. «Рег.ру» уже заявлял о желании приобрести небольших игроков, для которых хостинг не является приоритетным видом дея
09.02.2024 «Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS

«Рег.ру» упрощает и ускоряет работу с приложениями для клиентов. Запуск «из коробки» MySQL занимает до трех минут даже с донастройками сервиса, а все рутинные процессы поддержки перекладываются

10.01.2024 «Рег.ру»: Спрос на PostgreSQL в облаках превысил MySQL

«Рег.ру» провел исследование рынка облачной инфраструктуры. ИТ-компания опросила российских корпоративных пользователей, занимающих руководящие должности в ИТ-департаментах или владеющих бизнесо
21.12.2023 «Рег.ру» запустил сервис управляемых баз данных (DBaaS) в облаке

«Рег.ру» расширил набор облачных сервисов. На платформе Рег.облако теперь доступна система управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. Облачная СУБД позволит бизнесу выстроить отказоуст
08.11.2023 «Рег.ру» отразил новый вид массированной DDoS-атаки

Российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имён «Рег.ру» успешно заблокировал продолжительную DDoS-атаку нового типа. Она длилась 72 часа, а суммарная ёмкость атаки составила более 40 Гб/с. Системы защиты хостинг-провайдера зафиксировали учас
20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения

Регистратор доменных имён и хостинг-провайдер Reg.ru объявил о перезапуске своей виртуальной инфраструктуры и анонсировал облачный сервис под названием «Рег.облако». «Рег.облако» представляет собой масштабируемую отказоустойчивую инфрастру
08.07.2022 Сервис StatOnline.ru обзавёлся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .RU и .РФ

Команда крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .RU, .SU, .РФ StatOnline.ru

07.07.2022 Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф

Команда российского хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Те
24.06.2022 REG.RU предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами NVIDIA RTX A-серии

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представил видеокарты NVIDIA RTX серии А4000, А5000 и А6000 в новых конфигурациях выде
23.06.2022 Reg.ru предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами Nvidia RTX A-серии

Российский хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru представил видеокарты Nvidia RTX серии А4000, А5000 и А6000 в новых конфигурациях выде
07.04.2022 REG.RU представляет домены-долгожители в честь дня рождения зоны .RU

нальной доменной зоне .RU исполняется 28 лет. В честь этого хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU рассказывает, какие доменные имена остаются активными с конца 20 столетия. Первое доме
04.02.2022 REG.RU расширил возможности сервиса REG.Site

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил инструменты платформы для создания сайтов REG.Site — теперь пользовате
31.01.2022 Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет статистику сервисов и инструментов, которые используют владельцы сайтов в
18.01.2022 REG.RU запустил сервис проверки SSL-сертификатов

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU создал чекер для проверки SSL-сертификатов. Это дополнительный бесплатный инструмент,

27.12.2021 Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU

О «Ру-Веб.Инвестиции» и движение в сторону концепции единого цифрового окна для бизнеса. Итоги года REG.RU — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов. Развитие хостинга
25.11.2021 Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет актуальные данные об услуге «Доменный брокер»: до 3000 заказов в год, мак
25.11.2021 REG.RU возобновляет образовательный проект «Экскурсии в дата-центре» для старшеклассников и студентов

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU возобновляет проект «Экскурсии в дата-центре» для школьников старших классов и студент
03.11.2021 У клиентов REG.RU появилась возможность запускать рекламные кампании для офлайн-бизнеса через Яндекс.Бизнес

Клиенты крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU теперь могут запустить рекламу своего офлайн-бизнеса с Рекламной подпиской от Яндекс.Б
02.11.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU добавил возможность автоустановки операционной системы Windows при заказе Облачных сер
20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU

Королюка. Автор — серийный предприниматель, сооснователь хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU, венчурный и профессиональный инвестор в ценные бумаги. В книге изложены все накопленн
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ»

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU стал партнёром фотоконкурса «Фотодомен.РФ». Организатор конкурса — «Координационный це
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев

во главе с инвестиционным фондом Proxima Capital Group, 25% — холдингу РБК) приобрели 100% компании REG.RU — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменных имен. Компания ст
10.09.2021 30000 адресов, 50% продлений: обзор столичных доменов .МОСКВА и .MOSCOW

я — День города Москвы. Пресс-служба крупнейшего в России хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представляет статистику о столичных доменах .МОСКВА и .MOSCOW. Домены-города появились
01.09.2021 От .SCHOOL до .MBA: обзор доменов для образовательной сферы от REG.RU

В честь начала учебного года крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет обзор доменных зон для сайтов в сфере образования. Доменные зоны будут ин
19.08.2021 Принимайте оплату в долларах США и евро на своих сайтах: новая опция в CENT.APP

я валюту: доллар или евро. CENT.APP — партнёр крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU. Обычный интернет-эквайринг осуществляет списание в рублях — это не всегда удобно и по
12.08.2021 REG.RU запускает тестовый период для сервиса REG.Site

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил возможности сервиса для создания сайтов REG.Site — теперь каждому поль
05.08.2021 .HOUSE, .BUILDERS и .VILLAS: топ-10 доменов для индустрии строительства и недвижимости

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет рейтинг специализированных доменов для сферы строительства и недвижимости
20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU

Крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU с помощью партнёра, сервиса CENT.APP, добавил возможность для бизнеса принимать платеж
07.07.2021 Количество безбумажных операций с доменами выросло в 10 раз за 3 года: статистика REG.RU

Крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU публикует статистику по количеству безбумажных операций с доменами — услуга позволяет

07.06.2021 REG.RU занял 10 место в мире по количеству адресов в новых доменных зонах

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU занял 10 место среди мировых регистраторов в New gTLDs (новых доменных зонах), следует
26.05.2021 Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU

Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU абстрактной геометрической граффити-композицией. Яркая работа отражает контекст и атмо
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU

В мае 2021 года исполняется 15 лет хостинг-провайдеру и регистратору доменов REG.RU. За годы работы компания трансформировалась в площадку с широким набором услуг для зап
11.05.2021 Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы

Генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Алексей Королюк вошёл в экспертный совет при Комитете Государственной Думы по информац
29.04.2021 REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU добавил к аренде выделенных серверов полнофункциональное администрирование оборудовани
20.04.2021 Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU интегрировал в Личный кабинет Яндекс.Бизнес — простой и удобный сервис для автоматичес
08.04.2021 Создать сайт в сервисе REG.Site теперь можно без домена

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил возможности сервиса REG.Site для быстрого создания сайтов на базе Word
01.04.2021 REG.RU показал как выглядели бы бизнес-сайты писателей-классиков

нес, то что бы они выбрали? В рамках спецпроекта к 1 апреля хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет сайты, которые могли бы запустить классики русской литературы. Цель проек

Публикаций - 257, упоминаний - 598

Рунити и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3348 36
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 417 36
Meta Platforms - Facebook 4376 32
X Corp - Twitter 2817 29
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 745 18
VK - Mail.ru Group 3286 16
Yandex - Яндекс 6553 13
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 91 12
7717 12
1С-Битрикс - Bitrix 548 12
Google LLC 11428 12
Intel Corporation 11932 9
Microsoft Corporation 24129 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 55 7
Apple Inc 11699 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4559 6
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 6
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Masterhost - Мастерхост 53 6
Salenames 11 5
Selectel - Селектел 307 5
Nvidia Corp 3327 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8456 5
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Ростелеком 10790 4
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NameCheap 8 3
Key-Systems GmbH 4 3
Hetzner 6 3
Samsung Electronics 10002 3
Beget - Бегет 3 3
FirstVDS - ИОТ 6 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 207 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 465 18
Ру-Веб. Инвестиции 15 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1053 3
Альфа-Банк 1692 3
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ОНЭКСИМ ГК 44 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 23774 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13566 11
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