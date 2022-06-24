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Регистратор доменов Регистратор доменных имён Domain Name Registrar



24.06.2022 REG.RU предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами NVIDIA RTX A-серии 1

23.06.2022 Reg.ru предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами Nvidia RTX A-серии 1

07.04.2022 REG.RU представляет домены-долгожители в честь дня рождения зоны .RU 1

04.02.2022 REG.RU расширил возможности сервиса REG.Site 1

31.01.2022 Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU 1

26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ 1

18.01.2022 REG.RU запустил сервис проверки SSL-сертификатов 1

25.11.2021 Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU 1

25.11.2021 REG.RU возобновляет образовательный проект «Экскурсии в дата-центре» для старшеклассников и студентов 1

02.11.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows 1

19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1

27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 1

01.09.2021 От .SCHOOL до .MBA: обзор доменов для образовательной сферы от REG.RU 1

31.08.2021 РБК внезапно решил продать Ru-Center 1

12.08.2021 REG.RU запускает тестовый период для сервиса REG.Site 1

05.08.2021 .HOUSE, .BUILDERS и .VILLAS: топ-10 доменов для индустрии строительства и недвижимости 1

20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU 1

07.07.2021 Количество безбумажных операций с доменами выросло в 10 раз за 3 года: статистика REG.RU 1

07.06.2021 REG.RU занял 10 место в мире по количеству адресов в новых доменных зонах 1

29.04.2021 REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов 1

20.04.2021 Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет 1

08.04.2021 Создать сайт в сервисе REG.Site теперь можно без домена 1

01.04.2021 REG.RU показал как выглядели бы бизнес-сайты писателей-классиков 1

05.03.2021 REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва» 1

03.03.2021 .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: первые бьюти-домены доступны для регистрации в REG.RU 1

09.02.2021 Нотариально заверить сайт теперь можно с помощью REG.RU 1

19.01.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet 1

11.12.2020 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна автоустановка 1C-Битрикс 1

02.12.2020 REG.RU представляет сервис моментальных платежей Cent.app 1

02.12.2020 REG.RU запускает ЦОД 1

16.11.2020 REG.Site — новый сервис создания сайтов на базе WordPress от REG.RU 1

20.08.2020 2500 заказов и 80% успешных сделок: статистика услуги «Доменный брокер» REG.RU на вторичном рынке 1

19.08.2020 SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU 1

14.07.2020 Не .RU единым: топ-10 национальных доменов в России 1

30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL 1

12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 1

06.05.2020 Крупнейший мировой регистратор доменов сбросил пароли своих пользователей 1

22.04.2020 こんにちは.TECH: в REG.RU появилась возможность регистрировать домены на разных языках с Unicode-символами 1

09.04.2020 Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов 1

01.04.2020 REG.RU запустил сервис «REG.Медитация» с успокаивающими аффирмациями для айтишников 1


Публикаций - 119, упоминаний - 119

Регистратор доменов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 235 66
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 349 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 23
Meta Platforms - Facebook 4296 21
X Corp - Twitter 2477 20
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 694 12
Network Solutions 103 9
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 74 9
VK - Mail.ru Group 3244 9
Verisign 348 6
7342 6
Intel Corporation 11750 6
1С-Битрикс - Bitrix 478 6
Register.com 41 4
Microsoft Corporation 23868 4
Google LLC 11109 4
Yandex - Яндекс 6139 4
GoDaddy - Регистратор доменных имен 40 4
RIPE NCC - Network Coordination Centre 24 3
Nvidia Corp 3265 3
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 6 3
Majordomo - Мажордомо 10 3
GlobalSign - удостоверяющий центр 15 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 3
Telegram Group 1223 2
Masterhost - Мастерхост 9 2
Цифра ГК 2221 2
Perimetrix - Периметрикс 273 2
PeterHost - Петерхост 7 2
IBM - International Business Machines Corp 9206 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 503 2
Selectel - Селектел 270 2
Cloudflare 81 2
Oracle Corporation 6389 2
Rambler Group - Рамблер ГК 823 2
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 14 2
RealNetworks Products and Services 305 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 18 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 161 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 11
Ру-Веб. Инвестиции 15 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 3
Finnair - Авиакомпания 35 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
РОСНО СК - Страховая компания 187 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Visa International 1840 2
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 56 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 51 2
Capital Group 75 1
Renault Groupe 152 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 230 1
L’Oreal 32 1
eBay Inc 1571 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 185 1
Холдинг Аква 1 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 0 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 13 1
Kickstarter 120 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
MAI.ART - Marina Abramovic Institute - Институт Марины Абрамович 2 1
ВТБ Страхование 54 1
Proxima Capital 5 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 15 1
101Hotels.com 3 1
Газпром ПАО 1179 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 130 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 198 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 1
Ингосстрах СПАО 359 1
Почта Банк 343 1
BMW Group 417 1
Сплит 137 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 15 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 133 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 272 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 6 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 20 1
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 4 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 44 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 0 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 104 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Верховный суд Российской Федерации 707 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 60
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
Greenpeace - Гринпис 73 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 879 111
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1319 78
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 63
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 235 49
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 680 45
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 25
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 867 24
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1469 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 10
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 120 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2231 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 1336 6
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 559 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 6
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3040 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2076 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 5
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 172 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 714 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1706 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1042 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2033 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 3
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 75 50
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 725 20
Google YouTube - Видеохостинг 2445 20
Microsoft Windows 2000 940 8
REG.Site - сервис создания сайтов на базе Wordpress 8 7
Microsoft Windows 14705 6
WordPress Foundation - WordPress 199 6
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 16 5
REG.ru - Магазин доменов 3 3
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 66 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 189 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 3
Linux OS 8523 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 625 2
Joomla CMS 84 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 142 2
Google Android APP - Advanced Protection Program 601 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 501 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 87 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 697 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 160 2
Age of Kings 3459 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 132 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 641 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 117 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 131 1
VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 37 1
Яндекс.Директ 168 1
Perl - Язык программирования 133 1
Autodesk Maya 21 1
Microsoft Windows Display Driver Model - WDDM - архитектура графических драйверов для видеокарты под управлением Microsoft Windows 9 1
cPanel - панель управления веб-хостингом 14 1
REG.ru - Конструктор сайтов 1 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 224 1
Parallels Web Presence Builder 3 1
REG.ru - Медитация 2 1
Comodo Internet Security SSL 5 1
Google AdSense 53 1
PressPlay 47 1
Королюк Алексей 86 34
Воробьев Андрей 158 6
Бобков Антон 6 5
Шариков Сергей 49 4
Хаёров Михаил 4 4
Постоюк Сергей 3 3
Панков Александр 71 3
Степанов Дмитрий 23 2
Виноградов Константин 6 2
Молибог Николай 13 2
Белоусов Сергей 236 2
Зенкин Денис 262 2
Пушкин Александр 17 1
Гледенов Роберт 6 1
Булах Сергей 1 1
Серго Антон 41 1
Уфаев Дмитрий 15 1
Гуревич Михаил 40 1
Малов Дмитрий 12 1
Лесников Алексей 25 1
Коротков Андрей 84 1
Максимова Азалия 1 1
Левина Татьяна 1 1
Колесников Андрей 84 1
Рузин Андрей 6 1
Мельникова Анастасия 281 1
Гончарук Юрий 2 1
Markovski Veni - Марковски Вени 9 1
Adelman Warren - Адельман Уоррен 1 1
Арефьев Иван 1 1
Лупанов Семен 2 1
Pascarella Carl - Паскарелла Карл 3 1
Богданчиков Евгений 11 1
Хачатуров Вартан 10 1
Арбузов Павел 1 1
Абрамович Марина 2 1
Martin Shantell - Мартин Шентелл 1 1
Belkina Katerina - Белкина Катерина 1 1
Колчина Оксана 11 1
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Россия - РФ - Российская федерация 127081 94
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 14
Германия - Федеративная Республика 8772 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 10
Европа 11993 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 8
Украина 6786 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 7
Япония 10469 7
Южная Корея - Республика 4473 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 4
Испания - Королевство 2868 4
Беларусь - Белоруссия 4435 3
Франция - Французская Республика 5484 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1449 3
Россия - ПФО - Самарская область 1003 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1263 3
Россия - УФО - Свердловская область 1228 3
Австрия - Австрийская Республика 1016 2
Казахстан - Республика 4926 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1079 2
Россия - УФО - Челябинская область 1040 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1463 2
Чехия - Чешская Республика 955 2
Португалия - Португальская Республика 775 2
Италия - Итальянская Республика 3006 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 3 2
Америка 2007 2
Чехия - Прага 161 1
Европа Восточная 3026 1
Тувалу 14 1
Великобритания - Британская территория в Индийском океане (Чагос) - British Indian Ocean Territory (Chagos) 1 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 14 1
Регистратор 522 82
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2612 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 8
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1115 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 7
Английский язык 3945 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 2351 3
Латинский алфавит 43 3
Доменный брокер 5 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 2
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 32 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 22 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 199 2
Паспорт - Паспортные данные 1812 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры 431 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 714 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 7
The Register 1230 4
Internet.com 113 3
AP - Associated Press 1976 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 2
N+1 - Издание 143 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 596 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 239 1
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ИГУ - Иркутский государственный университет 10 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 67 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 60 3
День молодёжи - 27 июня 5 2
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Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 1 1
РИФ - Российский Интернет Форум 55 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 1
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