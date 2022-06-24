Индексная книга CNews*
Регистратор доменов Регистратор доменных имён Domain Name Registrar
Публикаций - 119, упоминаний - 119
Регистратор доменов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Королюк Алексей 86 34
|Воробьев Андрей 158 6
|Бобков Антон 6 5
|Шариков Сергей 49 4
|Хаёров Михаил 4 4
|Постоюк Сергей 3 3
|Панков Александр 71 3
|Степанов Дмитрий 23 2
|Виноградов Константин 6 2
|Молибог Николай 13 2
|Белоусов Сергей 236 2
|Зенкин Денис 262 2
|Пушкин Александр 17 1
|Гледенов Роберт 6 1
|Булах Сергей 1 1
|Серго Антон 41 1
|Уфаев Дмитрий 15 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Малов Дмитрий 12 1
|Лесников Алексей 25 1
|Коротков Андрей 84 1
|Максимова Азалия 1 1
|Левина Татьяна 1 1
|Колесников Андрей 84 1
|Рузин Андрей 6 1
|Мельникова Анастасия 281 1
|Гончарук Юрий 2 1
|Markovski Veni - Марковски Вени 9 1
|Adelman Warren - Адельман Уоррен 1 1
|Арефьев Иван 1 1
|Лупанов Семен 2 1
|Pascarella Carl - Паскарелла Карл 3 1
|Богданчиков Евгений 11 1
|Хачатуров Вартан 10 1
|Арбузов Павел 1 1
|Абрамович Марина 2 1
|Martin Shantell - Мартин Шентелл 1 1
|Belkina Katerina - Белкина Катерина 1 1
|Колчина Оксана 11 1
|Сакиб Максим 2 1
|ИГУ - Иркутский государственный университет 10 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 67 1
|УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.