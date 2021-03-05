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REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва»

Инфраструктура

Российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Две с половиной тысячи клиентов уже размещают свои проекты в первом собственном дата-центре REG.RU.

ЦОД в ОЭЗ «Технополис Москва» — первый собственный дата-центр REG.RU. Он размещён на площади 600 м2 и рассчитан на 168 серверных стоек. Элементы инфраструктуры зарезервированы на уровне Tier-III, что гарантирует бесперебойную работу объекта.

Электроснабжение ЦОД организовано от двух независимых городских вводов и двух дизель-генераторных установок. Элементы системы зарезервированы на уровне 2N.

Бесперебойное электроснабжение реализовано через две параллельные системы ИБП, подключённые к разным вводам. Время автономной работы на полной нагрузке — 14 минут. Гарантированное электроснабжение обеспечивается двумя дизель-генераторными установками SDMO с двигателями Volvo Penta, запаса топлива хватит на 10 часов работы с полной нагрузкой.

Система охлаждения построена на базе фреоновых кондиционеров Stulz Cyber Air 3 с использованием фальшпола, «горячих» и «холодных» коридоров. Уровень резервирования — N+1.

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ЦОД расположен на закрытой территории с пропускным режимом. Помещения оборудованы охранной сигнализацией, системой контроля и управления доступом и видеонаблюдением. В дата-центре организовано круглосуточное дежурство.

Помещения ЦОД оборудованы всеми современными системами пожарной безопасности: от автоматической пожарной сигнализации до систем газового пожаротушения и газодымоудаления.

Круглосуточная система мониторинга в реальном времени отслеживает все параметры работы инженерных систем и оборудования: начиная от наличия и качества питания на вводах и заканчивая питанием на каждой стойке.

«Среди клиентов, которые уже находятся в новом ЦОД, Первый бит, Renault, Robokassa. На этой площадке мы оказываем услуги аренды выделенных серверов (Dedicated) и размещения оборудования (Colocation). Также планируем развивать направление инфраструктурных сервисов. Отдельно отмечу территорию «Технополис Москва»: удобное расположение, есть всё для комфортной работы, оптимальные тарифы на энергоресурсы и хорошая управляющая компания», — комментирует Сергей Белов, директор департамента корпоративных продуктов REG.RU.

В 2019 году REG.RU купил законсервированный объект компании «Релком Дата». Его строительство началось в 2013 году, но остановилось из-за проблем с финансированием. В 2020 году проект был реанимирован и завершён менее чем за 12 месяцев.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

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